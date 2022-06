Θεατρική παράσταση σε ένα καφενείο στο Κουκάκι και σε στούντιο νυχιών -Πώς κλείνουμε θέση - iefimerida.gr

Μία νέα παράσταση σε τέσσερις απρόβλεπτους χώρους παρουσιάζει η Σοφία Μαυραγάνη.

Μία παράσταση μεσα σε ένα παραδοσιακό καφενείο, σε ένα στούντιο νυχιών, σε ένα ανοιχτό υδραγωγείο και σε αμφιθέατρο.

Η Αντιγόνη αφορμή για την παράσταση

“Επιθυμείς ακατόρθωτα πράγματα” λέει η Ισμήνη στην Αντιγόνη στο έργο του Σοφοκλή. Η Αντιγόνη ως διαπολιτισμικό ερώτημα για το δίκαιο και την ενσώματη αντίσταση είναι η αφορμή για τη δημιουργία του έργου. Πώς επανερχόμαστε στην Αντιγόνη όταν έχουν ειπωθεί τόσα πολλά για αυτή κι ενδεχομένως χωρίς αυτή;

Η παράσταση A Live της Σοφίας Μαυραγάνη τροφοδοτείται από πεδία θεωρίας, πράξης, κειμενικότητας, ήχου και σωματικότητας και κινείται στα όρια της συναυλίας, της διάλεξης και της παράστασης χορού. Μια χορογραφία λέξεων και εννοιών πάνω σε κείμενα και σκέψεις των: Αθηνά Αθανασίου, Αν Κάρσον, Φρεντ Μότεν, Τζούντιθ Μπάτλερ, Τζίνα Πολίτη, και Έλενα Τζελέπη.

Ένα έργο που πρωταγωνιστούν οι ιδέες που προκύπτουν από τις πράξεις της Αντιγόνης. Η Μαρία Βούρου, η Αντιγόνη Φρυδά και ο Larry Gus / Παναγιώτης Μελίδης παίζουν επί σκηνής με τη δύναμη του λόγου, της θεωρίας, της μουσικής και της κίνησης και συνθέτουν ένα νέο συλλογικό κείμενο που μπορεί (ή δεν μπορεί) να ακουστεί, να τραγουδηθεί και να χορευτεί.

Το “A Live” παρουσιάζεται για 4 μόνο βραδιές σε 4 διαφορετικούς χώρους: ένα παραδοσιακό καφενείο, ένα στούντιο νυχιών, ένα ανοιχτό υδραγωγείο και ένα αμφιθέατρο.

Παράσταση σε συνεργασία με το ερευνητικό πρόγραμμα “ANTIGONES: BODIES OF RESISTANCE IN THE CONTEMPORARY WORLD [ANTISOMAΤΑ]”, το οποίο αποτιμά τι απομένει και τι επιμένει από τις κληρονομιές της Αντιγόνης στις διεθνικές συνθήκες αυταρχισμού, βιοπολιτικής και εκτοπισμού στην παρούσα ιστορική στιγμή.

Με την υποστήριξη του Κέντρου Χορού Ντάνκαν και του Goethe-Institut Athen.

Λίγα λόγια για τη Σοφία Μαυραγάνη: Γεννήθηκε στην Aθήνα το 1978. Σπούδασε χορογραφία/dance making στο ArtEZ University of Arts Άρνεμ/Ολλανδία και Oργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στo Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Tα έργα της: Πάταγος (2022), ΜAUΘ (2021), Afterwords (2019), Speechless (2018), Lady R (2017), Salos (2016), The Ηero (2016), Autogoal (2015), Paradox Future (2014), Mind The Map (2010), Incorrect me (2009), The Silence of The Parrot (2008), M (2007), έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Aerowaves 2019, Documenta14, Φεστιβάλ Χορού ARC, Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Kύπρου, Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας MIRfestival, Φεστιβάλ Δημητρίων, ΚΘΒΕ, Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Χανίων- Dance Days, Θέατρο Απόλλων-Σύρος, Θέατρο Μπελισάριο- Μπουένος Άιρες, Θέατρο Λαγκράντε-Mαδρίτη κ.ά. Είναι ιδρυτικό μέλος του διεθνούς καλλιτεχνικού δικτύου FINGERSIX και της FINGERSIX/Athens. Aerowaves Twenty19 Artist.

Διάρκεια: 47’ λεπτά /Ημερομηνίες: 24, 25, 26, 27 ΙΟΥΝΙΟΥ / Ώρα Έναρξης: 20:30

Που θα δούμε την παρασταση

Παρασκευή 24/6: Καφενείο το Αρχοντικό, Ζαν Μωρεάς 2, Κουκάκι (λίγες θέσεις)

Σάββατο 25/6: Another Nail Studio , Οδυσσέως Ανδρούτσου 32, Κουκάκι (ελάχιστες θέσεις)

Κυριακή 26/6: Υδραγωγείο, Πλησίον Κέντρου Μελέτης Χορού Ντάνκαν, Χρυσάφης 34 & Δικαιάρχου, Βύρωνας (αρκετές θέσεις)

Δευτέρα 27/6: Goethe-Institut Athen, Ομήρου 14-16, Αθήνα (πολλές θέσεις)

Είσοδος Ελεύθερη – απαραίτητη η κράτηση θέσης καθημερινά 5.30 - 8.30, στο 698343212