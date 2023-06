5+1 παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών για το τριήμερο -Τι θα δούμε σε Ηρώδειο και Πειραιώς - iefimerida.gr

Με το παρατεταμένο χειροκρότημα από την χθεσινή συναυλία του Θεόδωρου Κουρεντζή να ηχεί στα αφτιά, το Φεστιβάλ Αθηνών παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα θεάτρου και μουσικής για το τριήμερο.

Μάλιστα η χθεσινή σύμπραξη του Κουρεντζή με την Utopia πάνω στην Τρίτη Συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή για τους νεκρούς από το ναυάγιο στην Πύλο, στο πλαίσιο του τριήμερου πένθους.

Απόψε παρουσιάζεται η παράσταση του Στάθη Λιβαθινού, με τους συνεργάτες από την εποχή της Πειραματικής του Εθνικού, στην Πειραιώς 260, Σάββατο το μεγάλο αφιέρωμα στην Μαρία Κάλλας στο Ηρώδειο και την Κυριακή στο Ηρώδειο ο Σταύρος Ξαρχάκος.

Τι θα δούμε σε Φεστιβάλ Αθηνών το τριήμερο

Στάθης Λιβαθινός, Καζανόβα / Δον Ζουάν

Μια παράσταση που συντίθεται πάνω στον ποιητικό παραλληλισμό του Λόρδου Μπάιρον με τη Μαρίνα Τσβετάγεβα, οι οποίοι εμπνεύστηκαν ο μεν Μπάιρον από τη μυθική φιγούρα του Δον Ζουάν, η δε Τσεβετάγεβα από την ιστορική φιγούρα του Καζανόβα με διαφορά ενός αιώνα. Ο Μπάιρον άρχισε να γράφει τον Δον Ζουάν αυτοεξόριστος στην Ιταλία τo 1818 και, αφού προσέγγισε τον μυθικό αυτό Δον Ζουάν με εντελώς καινούριο τρόπο, τον εγκατέλειψε ημιτελή το 1823, καθώς αναμειγνυόταν ολοένα πιο ενεργά πρώτα στο επαναστατικό κίνημα των Καρμπονάρων κι έπειτα στην Ελληνική Επανάσταση. Περίπου εκατό χρόνια μετά, στα θυελλώδη χρόνια που ακολούθησαν την Οκτωβριανή Επανάσταση, η Τσβετάγεβα συνθέτει στη Μόσχα τo Τέλος του Καζανόβα, τελευταίο μέρος του θεατρικού της Φοίνικα, λίγο πριν φύγει αυτοεξόριστη για το Βερολίνο.

Στη νέα παράσταση του σκηνοθέτη Στάθη Λιβαθινού, οι φωνές των δύο μεγάλων ποιητών συναντούν η μία την άλλη φωτίζοντας από την ερωτική περιπλάνηση και τον διαρκή απολογισμό για τον χρόνο που περνά και χάνεται ως το θέμα της εξορίας, την άλλη πάντα όψη της περιπλάνησης. Και τα δύο κείμενα γεννιούνται σε ταραγμένους καιρούς και η αίσθηση πως κάτι τελειώνει εγγράφεται στον πυρήνα τους.

Για την παράσταση ο Στάθης Λιβαθινός συμπράττει με τη σταθερή ομάδα των ηθοποιών συνεργατών του, τη δραματολόγο και μεταφράστρια Έλσα Ανδριανού για τη μετάφραση του Καζανόβα της Τσβετάγεβα και τον ποιητή και μεταφραστή Γιώργο Κοροπούλη, ο οποίος μεταφράζει τον Δον Ζουάν του Μπάιρον. Και τα δύο αυτά μοναδικά, κλασικά έργα παρουσιάζονται για πρώτη φορά στα ελληνικά σε έμμετρο ομοιοκατάληκτο στίχο, και μας υπόσχονται ένα σκηνικό έργο υψηλής δημιουργικής πνοής.

Παίζουν (αλφαβητικά) Βασίλης Ανδρέου, Γιώργος Δάμπασης, Νίκος Καρδώνης, Στάθης Κόικας, Ειρήνη Λαφαζάνη, Λίλλυ Μελεμέ, Πολυξένη Παπακωνσταντίνου, Μαρία Σαββίδου, Θεόβη Στύλλου, Άρης Τρουπάκης, Δημήτρης Φιλιππίδης

Μουσικοί επί σκηνής Αλέξης Κωτσόπουλος (ηλεκτρική κιθάρα, κλαρινέτο, βιόλα ντα γκάμπα), Σίσσυ Μακροπούλου (άρπα), Θάνος Πολυμενέας Λιοντήρης (κοντραμπάσο)

Εκτέλεση παραγωγής Polyplanity Productions / Γιολάντα Μαρκοπούλου, Βίκυ Στρατάκη

Πειραιώς 260 (Δ) 16/06/2023 στις 21:00 / 17/06 έως 18/06/2023 στις 20:00

Oι γυναικες επιστρέφουν / φωτογραφία @Sokratis_Sokratous

Οι γυναίκες επιστρέφουν

Το 1975, έναν χρόνο μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, 30.000 γυναίκες βαδίζουν σιωπηλά προς την κατεχόμενη Αμμόχωστο. Το 1987 και το 1989, χιλιάδες γυναίκες περνούν την «πράσινη γραμμή» και έρχονται αντιμέτωπες με τον κατοχικό στρατό. Το 1988, εκατό γυναίκες της Κύπρου καταλαμβάνουν την Ακρόπολη της Αθήνας ως πράξη διαμαρτυρίας. Μας θυμίζουν κάτι όλα αυτά; Μας λέει κάτι το κίνημα «Οι γυναίκες επιστρέφουν»;

Μια παράσταση για μια ιστορία ηρωισμού, οράματος, ελπίδας, συνεργασίας, για ένα επικό κατόρθωμα που σβήστηκε από τη συλλογική μας μνήμη, υποβαθμίστηκε και ξεχάστηκε. Το κίνημα «Οι γυναίκες επιστρέφουν» στις δεκαετίες του 1970 και 1980 διοργάνωσε με εκπληκτική στρατηγική αντικατοχικές ειρηνικές πορείες στην Κύπρο, με στόχο να σπάσουν τη γραμμή αντιπαράταξης στην Κύπρο καθώς και να διεθνοποιηθεί το Κυπριακό.

Βασισμένο σε αυθεντικές μαρτυρίες αποτυπωμένες με τη μέθοδο verbatim, το έργο μάς καλεί να σταθούμε με κριτική ματιά απέναντι στην επίσημη ιστορία εστιάζοντας στο διαχρονικό θέμα της διαγραφής της γυναικείας εμπειρίας από την ιστορία και την απουσία της γυναικείας οπτικής από τον δημόσιο βίο.

Η πλοκή έχει να κάνει με το πραγματικό κόστος, σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, αυτού του αγώνα· έχει να κάνει με τη διελκυστίνδα ανάμεσα στην ελπίδα και την απογοήτευση, ανάμεσα σε ένα όραμα για ειρήνη και μια ιστορία βίας και τραύματος. Η δραματουργία ακολουθεί εν πολλοίς τα ιστορικά γεγονότα, αλλά με μια βασική ανατροπή, που προέρχεται από τη φύση του θεάτρου verbatim: βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με το παρόν και με το σημερινό κοινό.

Παίζουν (αλφαβητικά) Νέδη Αντωνιάδη, Σοφία Καλλή, Γιόλα Κλείτου, Ζωή Κυπριανού, Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, Μαρία Χατζηχριστοδούλου

Πειραιώς 260 (Ε) 16/06/2023 στις 21:00

The Dancing Public, φωτογραφία @Katja_Illner

The Dancing Public

Μπορεί ο χορός να μεταμορφώσει το συλλογικό σώμα του κοινού; Μπορεί να γκρεμίσει την κοινωνική απομόνωση και τη σωματική ακινησία που επέβαλε η πανδημία;

Η Δανή χορεύτρια και χορογράφος Μέτε Ίνγκβαρτσεν, που γνωρίσαμε στο Φεστιβάλ το 2017 με τις 69 στάσεις της, επανέρχεται για να μας δονήσει ξανά μ’ ένα ξεσηκωτικό σόλο.

Αντλώντας έμπνευση από ιστορικά φαινόμενα «χορευτικής μανίας», αφήνει τον έντονο ρυθμό να την παρασύρει σ’ έναν εκρηκτικό, μεταδοτικό χορό διάστικτο από δυναμικούς στίχους που διατρέχουν την ιστορία τέτοιων αφηγήσεων. Συμπαρασύρει τους θεατές, κινείται ανάμεσά τους, χορεύει μαζί τους και τους εμπλέκει σε μια καθολική εμπειρία ανάμεσα σε πάρτι και συναυλία. Ένα συλλογικό καλλιτεχνικό βίωμα που επιβεβαιώνει την υπόσχεση της φράσης «Tonight is for dancing, tonight we’ll be dancing». Πάνω απ’ όλα όμως μια συναρπαστική χορευτική παράσταση.

Διάρκεια 55 λεπτά +20 λεπτά party section

Πειραιώς 260 (Β) 17/06 έως 18/06/2023 στις 20:30

Aleksandra Kurzak, Roberto Alagna, φωτογραφία @Kasia Paskuda

Γκαλά όπερας στο Ηρώδειο

Roberto Alagna & Aleksandra Kurzak – Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων – Nayden Todorov

Το 2023 έχει κηρυχτεί από την UNESCO Έτος Μαρίας Κάλλας. Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της κορυφαίας υψίφωνου του 20ού αιώνα, ο Ελληνικός Σύλλογος Μαρία Κάλλας διοργανώνει συναυλία με τον διεθνούς φήμης τενόρο Ρομπέρτο Αλάνια και τη διάσημη σοπράνο Αλεξάντρα Κούζακ.

Οι δύο καλλιτέχνες θα ενώσουν τις φωνές τους σε ένα πρόγραμμα με άριες και ντουέτα από δημοφιλείς όπερες που σφράγισε η φωνή της Μαρίας Κάλλας με την ξεχωριστή ένταση και τον φωνητικό πλούτο της, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Νάιντεν Τόντοροφ, διευθυντή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Σόφιας. Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την ολοκλήρωση του Μουσείου «Μαρία Κάλλας», που θα είναι αφιερωμένο στην εμβληματική ντίβα. Με τους καλλιτέχνες θα συμπράξει η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων.

Η εκδήλωση τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Αθηναίων και με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.

Hip hop battle στην Πειραιώς 

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η hip hop και street χορευτική σκηνή της Ελλάδας εκπροσωπείται δυναμικά στο Φεστιβάλ μέσα από την ενότητα «Layers of Street». Μετά τις πετυχημένες διοργανώσεις του τα δύο τελευταία χρόνια, το Athens Epidaurus Festival Urban Dance Contest, που μύησε το κοινό της Πειραιώς 260 στο σύμπαν του hip hop και του street dance, επιστρέφει και φέτος με νέες εκρηκτικές χορευτικές αναμετρήσεις σε δύο διαδοχικές βραδιές, με επιμέλεια πάντα του χορευτή και χορογράφου Ηλία Χατζηγεωργίου.



Οι χορευτές και οι χορεύτριες, αναγνωρισμένοι*ες και ανερχόμενοι*ες, θα διαγωνιστούν σε δύο κατηγορίες (1vs1 Hip Hop Battle και 2vs2 All Styles Battle) για να διεκδικήσουν τον τίτλο του νικητή/νικήτριας του 3ου Athens Epidaurus Festival Urban Dance Contest αλλά και αξιόλογα χρηματικά έπαθλα.



Οι κριτές, διακεκριμένοι*ες χορευτές/χορεύτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα κληθούν να αποφασίσουν ποιοι/ποιες θα είναι οι φετινοί*ές νικητές/νικήτριες, ενώ θα έχουμε τη χαρά να τους/τις απολαύσουμε να χορεύουν στα Judges Showcases.



Συντροφεύει η πληθωρική παρουσία και η γνώριμη φωνή του host Sifu Versus, ενώ υπέροχες χορευτικές μουσικές θα ακούγονται από τα decks του DJ Amaze Me, ο οποίος μετά το τέλος των battles θα οδηγήσει χορευτές και κοινό σε μια γιορτή του χορού χωρίς σύνορα.

Πειραιώς 260 (ΠΛΑΤΕΙΑ) 17/06/2023 στις 22:30

Ο Σταύρος Ξαρχάκος επιστρατεύει τη δύναμη των τραγουδιών, τα οποία, όπως ο ίδιος γράφει, «είναι σύμμαχοι στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή».

Σταύρος Ξαρχάκος στο Ηρώδειο

Σταύρος Ξαρχάκος, Μαρία Φαραντούρη, Γιάννης Κότσιρας, Ηρώ Σαΐα

Μια βόλτα στις μουσικές διαδρομές του μεγάλου μας συνθέτη Σταύρου Ξαρχάκου θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το κοινό του Φεστιβάλ σε δύο συναυλίες στο Ηρώδειο στις 18 Ιουνίου και στις 4 Ιουλίου.

Από τους κορυφαίους της ελληνικής μουσικής, αξεδιάλυτα συνδεδεμένος με την έκφραση της συλλογικής μας περιπέτειας από τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα, ο Σταύρος Ξαρχάκος επιστρατεύει τη δύναμη των τραγουδιών, τα οποία, όπως ο ίδιος γράφει, «είναι σύμμαχοι στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή».

«Δεν ξέρω πόσο χρήσιμος είναι ο διαχωρισμός των τραγουδιών σε πολιτικά και ερωτικά-λαϊκά – ορισμένα από αυτά, άλλωστε, μπορούν να είναι είτε το ένα είτε το άλλο ανάλογα από ποια πλευρά θα τα δούμε, τον χρόνο και την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε όταν τα ακούμε και, φυσικά, ανάλογα με τους "καιρούς" που διανύουμε σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτή τη συναυλία παρουσιάζω το κομμάτι αυτό του ρεπερτορίου μου που εστιάζει κατ᾽ αρχάς σε θέματα κοινωνικοπολιτικά, αλλά δεν στερείται απαραίτητα και ενός ερωτικού-λαϊκού χαρακτήρα, ίσως σε μια δεύτερη ματιά.

Άνοιξα τα –ερμητικά κλειστά– συρτάρια μου και άρχισα να ψάχνω αλλά και να ανακαλύπτω ξεχασμένα μουσικά χειρόγραφα που κάποτε με είχαν συντροφεύσει, σε χρόνους δύσκολους. Στη σημερινή τόσο κρίσιμη συγκυρία παγκοσμίως, που όλα καλύπτονται έντονα από το σύννεφο της ανασφάλειας, επιστρατεύω τη δύναμη αυτών των τραγουδιών, τα οποία μας δείχνουν το δρόμο, είναι σύμμαχοι στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή, διώχνουν το φόβο και υμνούν τη ζωή, ο έρωτας είναι επανάσταση και το αιώνιο "Άγιο Δισκοπότηρο" για τον άνθρωπο είναι η Ελευθερία!

Η Μαρία Φαραντούρη, ο Γιάννης Κότσιρας και η Ηρώ Σαΐα θα ερμηνεύσουν νέες συνθέσεις μου πάνω σε σπουδαία ποιητικά κείμενα, Ελλήνων ποιητών, αλλά και γνωστά τραγούδια που εδώ και χρόνια έχουν μπει στις καρδιές και στα στόματα του κόσμου και τον έχουν συντροφεύσει σε ευχάριστες –και όχι μόνον– στιγμές.

"Όταν γεννιέται ο άνθρωπος, ένας καημός γεννιέται κι όταν φουντώνει ο πόλεμος το αίμα δε μετριέται"… "Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα" θα οδηγήσουν στην "Καισαριανή", το "Μεγάλο μας τσίρκο" του Ιάκωβου Καμπανέλλη στην "Ιθάκη" του Μάνου Ελευθερίου, και όλοι μαζί θα συναντηθούμε "στης Ακρόπολης τα μέρη"».

Ερμηνεύουν Μαρία Φαραντούρη, Γιάννης Κότσιρας, Ηρώ Σαΐα / Αφηγητής Ξενοφών Ραράκος / Μουσικοί Νεοκλής Νεοφυτίδης πιάνο, Βασίλης Δρογκάρης ακορντεόν, Ηρακλής Ζάκκας μπουζούκι, Δημήτρης Ρέππας μπουζούκι, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης έγχορδα, Παντελής Ντζιάλας ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα, Βαγγέλης Πασχαλίδης σαντούρι, Γιάννης Δίσκος πνευστά, Στέφανος Χατζηαναγνώστου φλάουτο, Χάρης Κελλάρης ηλεκτρικό μπάσο.

Ωδείο Ηρώδου Αττικού, 18/06/2023 στις 21:00 / 04/07/2023 στις 21:00