10+1 παραστάσεις που αγάπησε το κοινό και ρίχνουν αυλαία - iefimerida.gr

Eκαναν επιτυχία, έκοψαν εισιτήρια και ολοκληρώνουν τον κύκλο των παραστάσεών τους. Το iefimerida παρουσιάζει σημαντικές παραστάσεις που ρίχνουν αυλαία και αξίζει να βάλετε στο πρόγραμμα των επόμενων ημερών.

10+1 παραστάσεις που τελειώνουν και αξίζει να δείτε

Παραστάσεις που ρίχνουν αυλαία

Το συγκλονιστικό θεατρικό έργο «Η Απολογία της Μαρί Κιουρί», σε κείμενο της Ευσταθίας και σκηνοθεσία της Κίρκης Καραλή, μετά από 4 χρόνια επιτυχημένων παραστάσεων και επαναλαμβανόμενων sold out, κλείνει τον κύκλο του, την Κυριακή 9 Απριλίου στο θέατρο Αποθήκη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο της Μαρί Κιουρί, η βραβευμένη για την ερμηνεία της με δύο θεατρικά βραβεία, Πέγκυ Τρικαλιώτη.

Η Μαρί Κιουρί υπήρξε κορυφαία επιστήμων του 20ου αιώνα, κέρδισε παγκόσμια αναγνώριση, ήταν η πρώτη γυναίκα που βραβεύτηκε με το βραβείο Νόμπελ σε δύο διαφορετικές επιστήμες, τη Φυσική και τη Χημεία (1903 και 1911) και η πρώτη γυναίκα που δίδαξε στη Σορβόννη.

Η παράσταση έχει ως έμπνευση και αφορμή την βιογραφία που έχει γραφτεί από την κόρη της Εύα Κιουρί και φωτίζει αληθινές προσωπικές στιγμές της ζωής της μητέρας της. Μέσα από μία προσωπική διήγηση, η θεατρική Μαρί Κιουρί διηγείται τη θυελλώδη ζωή της με χιούμορ, με συγκίνηση και με δύναμη που πηγάζει από την αντισυμβατική προσωπικότητά της. Σκηνοθεσία - Δραματουργική επεξεργασία: Κίρκη Καραλή Στο ρόλο της Μαρί Κιουρί, η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Μαζί της η Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά και ο χορευτής Κωνσταντίνος Παπανικολάου, σε διπλή διανομή με τον Νίκο Σαμουρίδη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Ολοκληρώνονται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με μεγάλη επιτυχία τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» της Έμιλυ Μπροντέ που θα παρουσιάζονται στη Κεντρική Σκηνή του θεάτρου σε διασκευή και σκηνοθεσία του Γιάννη Καλαβριανού, έως 2 Απριλίου.

Το κορυφαίο μυθιστόρημα της Έμιλυ Μπροντέ έρχεται να καθηλώσει με την άγρια ποιητική του δύναμη, την ταραγμένη και σκοτεινή του ατμόσφαιρα και να φωτίσει αριστοτεχνικά τις ρομαντικές αλλά και βίαιες πλευρές του απόλυτου-καταστροφικού έρωτα των ηρώων του.

Τα «Ανεμοδαρμένα ύψη», το μοναδικό έργο της Έμιλυ Μπροντέ, γράφτηκε όταν ήταν μόλις 29 ετών, έναν μόλις χρόνο πριν πεθάνει και αποτέλεσε σημείο αναφοράς και έμπνευσης για την Τέχνη, και ένα μυθιστόρημα-σταθμό στην αγγλική λογοτεχνία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιάννης Καλαβριανός διασκεύασε και σκηνοθέτησε την ιστορία του θυελλώδους, παράφορου και καταδικασμένου έρωτα ανάμεσα στον Χήθκλιφ και την Κάθριν, ενός από τα πιο εμβληματικά και αντιφατικά ζευγάρια του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Ο έρωτας τους δεν ξεπεράστηκε ποτέ, οδήγησε σε τρομερές πράξεις εκδίκησης, σημάδεψε δύο οικογένειες για πάντα και εξακολουθεί να συναρπάζει με τη δύναμή του, εκατομμύρια αναγνώστες εδώ και 200 χρόνια. Παίζουν: Γιώργος Γλάστρας (Χήθκλιφ), Ιωάννα Κολλιοπούλου (Κάθριν), Μαρία Κωνσταντά (Φράνσις), Αγγελική Λεμονή (Νέλυ), Γιώργος Μακρής (Έρτον), Χριστίνα Μαξούρη (Ισαβέλλα), Λυγερή Μητροπούλου (Κάθυ), Γιώργος Μπένος (Λίντον), Γιώργος Μπινιάρης (Ιωσήφ), Άγγελος Μπούρας (Χίντλεϋ), Δημήτρης Πασάς (Έντγκαρ)

Το «42497», η παράσταση του Γιώργου Καπουτζίδη, που αποθεώθηκε από το κοινό και ξεπέρασε τα 30.000 εισιτήρια, ολοκληρώνει τον επιτυχημένο κύκλο της στο Θέατρο ΗΒΗ και ρίχνει αυλαία, την Κυριακή 9 Απριλίου.

Το «42497», μια ωδή στην ελευθερία του ατόμου, αποτέλεσε το τελευταίο θεατρικό πόνημα του Γιώργου Καπουτζίδη και αναδείχθηκε ως μία από τις πιο επιτυχημένες παραστάσεις της χρονιάς, μέσα από το ευαίσθητο και συναισθηματικό πρίσμα, που μόνο ο ίδιος, τόσο έντεχνα, ξέρει να δημιουργεί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ένα δυστοπικό μέλλον, οι άνθρωποι ζουν κάτω από την επιφάνεια της γης, προσπαθώντας να επιβιώσουν από τις παρενέργειες των επιπόλαιων επιλογών που έκαναν επί δεκαετίες ολόκληρες. Οι ανθρώπινες σχέσεις αναπτύσσονται, καταβαραθρώνονται και επαναπροσδιορίζονται, μέσα από την γνωστή ενσυναίσθηση και την ευαισθησία του Γιώργου Καπουτζίδη.

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, ο Μιχάλης Συριόπουλος, η Γιούλη Τσαγκαράκη, η Ανθή Σαββάκη, ο Μανώλης Κλωνάρης, ο Αποστόλης Ψαρρός, η Ειρήνη Βαλατσού και η αγαπημένη Κατιάνα Μπαλανίκα, συναντιούνται επί σκηνής σε ένα πρωτότυπο έργο, που μας υπενθυμίζει πόσο κοντά βρισκόμαστε στο «σκοτάδι της αβύσσου» και πόση δύναμη χρειάζεται για να «βγούμε και πάλι στην επιφάνεια».

Σπύρος Παπαδόπουλος και τη Ρένια Λουϊζίδου

Τελευταία ευκαιρία έως και την Κυριακή 9 Απριλίου για να απολαύσετε την ξεκαρδιστική, τρυφερή και συγκινητική κωμωδία -που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το αθηναϊκό κοινό - "Sexy Laundry" της Michele Riml στο ΚΑΠΠΑ με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουϊζίδου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με όπλα το χιούμορ και την ειλικρίνεια, το Sexy Laundry - μια μείξη κωμωδίας με ψυχανάλυση, μια feel-good παράσταση για τους «κουρασμένους» έρωτες που παλεύουν να αναστηθούν- βγάζει στη φόρα τα «άπλυτα» ενός γάμου και καθρεφτίζει τον ψυχισμό των ηρώων, την πάλη τους για αγάπη και ευτυχία.

30 χρόνια μετά την τηλεοπτική τους συνύπαρξη στους θρυλικούς Απαράδεκτους, ο Σπύρος και η Ρένια συναντιούνται ξανά, αυτή τη φορά στο θεατρικό σανίδι. Ο Λάρυ και η Άλις σ’ ένα δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου, και με το εγχειρίδιο ΣΕΞ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ανά χείρας, αμήχανοι, αξιοθρήνητοι και αξιολάτρευτοι, προσπαθούν να βρουν τις απαντήσεις… και το ερωτικό πάθος που έχει …ατονήσει με το πέρασμα του χρόνου.

Φώτης Μακρής

Στο Studio Μαυρομιχάλη ολοκληρώνονται μετά από 7 χρόνια επιτυχίας οι παραστάσεις του εμβληματικού μυθιστορήματος του Άρη Αλεξάνδρου «Το Κιβώτιο», την Παρασκευή 31 Μαρτίου. Μετά από 7 χρόνια επιτυχίας, 2 τελευταίες παραστάσεις, Παρασκευή 24 και Παρασκευή 31 Μαρτίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Κιβώτιο» παρουσιάζεται σε μορφή θεατρικού μονολόγου σε σκηνοθεσία Φώτη Μακρή και Κλεοπάτρας Τολόγκου. Ο Φώτης Μακρής, που υποδύεται τον κεντρικό ρόλο, εκτός από το Studio Μαυρομιχάλη, όλα αυτά τα χρόνια, ταξίδεψε με το «Το Κιβώτιο» σε 31 πόλεις σε όλη την Ελλάδα καθώς και στη Πάφο της Κύπρου (στο πλαίσιο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης 2017).

Στα τέλη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, μια ομάδα ανταρτών αναλαμβάνει μετά από σχετική εντολή του Γενικού Αρχηγείου να μεταφέρει, περνώντας μέσα από εχθρικό έδαφος, ένα κιβώτιο αγνώστου περιεχομένου, με παραλήπτες τη διοίκηση μιας ανταρτοκρατούμενης πόλης. Στη διάρκεια της αποστολής η ομάδα αρχίζει να χάνει τα μέλη της σταδιακά μέχρι που τελικά σώζεται ένας μόνο αντάρτης, ο οποίος τελικά κατορθώνει να παραδώσει το κιβώτιο.

Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης

Έχοντας ήδη ξεπεράσει τους 45.000 θεατές, η παράσταση «Ψηλά απ’ τη Γέφυρα» του Γιώργου Νανούρη, με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη και την Ιωάννα Παππά, ολοκληρώνει τον επιτυχημένο της κύκλο στην Αθήνα, στις 9 Απριλίου και συνεχίζει μετά το Πάσχα, από τις 21 Απριλίου, στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Αριστοτέλειον.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιώργος Νανούρης σκηνοθετεί το αριστούργημα του Άρθουρ Μίλερ, «Ψηλά απ’ τη Γέφυρα», στο Θέατρο Βεάκη. Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Έντι Καρμπόνε, ζωντανεύει τον τραγικό ήρωα, που το ανομολόγητο πάθος του για την νεαρή ανηψιά της γυναίκας του, πυροδοτεί μια συγκλονιστική εσωτερική σύγκρουση, η οποία τον οδηγεί στην αυτοκαταστροφή του.

Η Ιωάννα Παππά υποδύεται την Μπέατρις, τη σύζυγο του Έντι, η οποία καταλαβαίνει τι του συμβαίνει και προσπαθεί μέχρι τελευταία στιγμή να τον βοηθήσει να βγει απ’ το αδιέξοδο του. Τον ρόλο του Αλφιέρι, δικηγόρου αλλά και αφηγητή της παράστασης, ερμηνεύει ο Δημήτρης Μαυρόπουλος. Ο Δημήτρης Καπετανάκος, στον ρόλο του Μάρκο, ενός από τους δυο μετανάστες που φιλοξενεί η οικογένεια Καρμπόνε στο σπίτι της. Ο Ρένος Ρώτα στο ρόλο του Ροντόλφο -αδελφού του Μάρκο- που ερωτεύεται την ανηψιά του Έντι, την Κάθριν, τον ρόλο της οποία κρατάει η πρωτοεμφανιζόμενη Ευγενία Ξυγκόρου.

Ο μονόλογος του Ζαν Κοκτώ «Η Ανθρώπινη Φωνή» του Ζαν Κοκτώ με τη Λουκία Μιχαλοπούλου και σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη , κλείνει τον κύκλο των παραστάσεών του στο θέατρο Μικρό Χορν, την Τρίτη 4 Απριλίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κάτοχος του θεατρικού βραβείου Μερκούρη (2011) αναμετριέται με έναν εμβληματικό ρόλο που κατά το παρελθόν ερμήνευσαν κάποιες από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς παγκοσμίως (Σιμόν Σινιορέ, Ίνγκριντ Μπέργκμαν, Λιβ Ούλμαν, Χούλια Μιχένες, Ντενίζ Ντιβάλ, Ρενάτα Σκότο κ.α.).

Η ηρωίδα του έργου είναι μία νέα γυναίκα που συνομιλεί στο τηλέφωνο με τον εραστή της, ο οποίος την εγκαταλείπει για να παντρευτεί μια άλλη. Περικυκλωμένη από την έννοια του θανάτου, βιώνει τον πόνο του έρωτα που ενώ ήταν πηγή ζωής έχει μετατραπεί σε ένα καταστροφικό συναίσθημα.

Η «Ανθρώπινη Φωνή» είναι ένα μονόπρακτο έργο που γράφτηκε το 1928 από τον Ζαν Κοκτώ και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά δύο χρόνια αργότερα στην περίφημη Comédie-Française από την Berthe Bovy.

«Αίας»

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πολυσυζητημένη παράσταση του Γιώργου Νανούρη με τον Μιχάλη Σαράντη, «Αίας» μετά από δύο χρόνια επιτυχημένων παραστάσεων και έχοντας αποσπάσει αμέτρητα διθυραμβικά σχόλια από κοινό και κριτικούς, ολοκληρώνει τον κύκλο της στην Αθήνα, στο Θέατρο Αλκυονίς, με δύο τελευταία τριήμερα παραστάσεων (31/3 - 1/4 - 2/4 και 7/4 - 8/4 - 9/4) και ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για 2 μόνο παραστάσεις, στο Θέατρο Αριστοτέλειον, στις 18-19 Απριλίου.

Ο Μιχάλης Σαράντης ερμηνεύει συγκλονιστικά και τους εννιά ρόλους της τραγωδίας συνομιλώντας με το ζωγραφικό σύμπαν του Απόστολου Χαντζαρά.

«Μαρί Skłodowska Κιουρί»

Έως την Κυριακή των Βαΐων 9 Απριλίου θα παρουσιάζεται στο Σύγχρονο Θέατρο η παράσταση «Μαρί Skłodowska Κιουρί» της Παναγιώτας Πανταζή και του Θέμη Μουμουλίδη που υπογράφει και τη σκηνοθεσία, εμπνευσμένη από τη συγκλονιστική ζωή μιας από τις σημαντικότερες γυναικείες μορφές του σύγχρονου κόσμου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το έργο είναι βασισμένο σε βιογραφικό υλικό, ντοκουμέντα και μαρτυρίες, και παρακολουθεί την συναρπαστική περιπέτεια μιας ζωής που αγγίζει το μυθιστόρημα: τα δύσκολα παιδικά και εφηβικά χρόνια στην υπό τσαρική κατοχή Βαρσοβία, οι σπουδές στη Σορβόννη, ο αγώνας να αναγνωριστεί ως ισότιμο μέλος μιας ανδροκρατούμενης επιστημονικής κοινότητας, ο «απαράμιλλος σύντροφος» στη ζωή και στην επιστήμη Πιερ Κιουρί, οι πολλαπλοί ρόλοι, τα χημικά στοιχεία που την «στοίχειωσαν», η ραδιενέργεια, η «Κιουριθεραπεία» ενάντια στον καρκίνο, τα δύο Νόμπελ, η απώλεια, η δόξα και η κατακραυγή. Ερμηνεύουν: Μαρί Κιουρί ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΑΚΑΛΟΥ, Ιρέν Κιουρί ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ, Μπρόνια Σκλοντόφσκα ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΥΠΗΡΙΔΟΥ, Πιερ Κιουρί ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

«Κάποιος να με προσέχει»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώνονται την Μ. Τρίτη 11 Απριλίου οι παραστάσεις του συναρπαστικού έργου του Frank McGuinness «Κάποιος να με προσέχει» (Someone who’ll watch over me), σε σκηνοθεσία Αθανασίας Καραγιαννοπούλου με τους Αντίνοο Αλμπάνη, Δημήτρη Μάριζα και Πήτερ Ράντλ, στο Σύγχρονο Θέατρο.

Οι τελευταίες έξι παραστάσεις είναι: Δευτέρα 27 & Τρίτη 28 Μαρτίου, Δευτέρα 3 & Τρίτη 4 Απριλίου, Μ. Δευτέρα 10 & Μ. Τρίτη 11 Απριλίου. Ώρα έναρξης 21.00. Μετά το απόλυτο sold out στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Αυλαία, και η Αθήνα αγκάλιασε θερμά την παράσταση, που αγαπήθηκε τόσο από το κοινό όσο και τους κριτικούς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το έργο, βασισμένο σε αληθινή ιστορία, μιλά για τρεις ομήρους (έναν Άγγλο, έναν Ιρλανδό κι έναν Αμερικανό) που είναι έγκλειστοι σ’ ένα κελί, υπό το άγρυπνο βλέμμα των τρομοκρατών – απαγωγέων τους. Η προσπάθειά τους ν’ αντέξουν τις κακουχίες και την αγωνία του θανάτου εκδηλώνεται με δαιμονικό χιούμορ ή «παιχνίδια» διαφυγής. Μέσα από συγκρούσεις ή συναισθηματικές εξάρσεις, οι τρεις τους θα αγαπήσουν ο ένας τον άλλο και θα δεθούν με ισχυρότερα δεσμά και από τις αλυσίδες που τους κρατούν. Ερμηνεία: Αντίνοος Αλμπάνης, Δημήτρης Μάριζας, Πήτερ Ραντλ

Τελευταίες παραστάσεις για το Βασιλιά Ληρ, το αριστούργημα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, που παρουσιάζεται με μεγάλη επιτυχία στη νέα σκηνή του Χοροθεάτρου Αrroyo, σε σκηνοθεσία Σταύρου Λίτινα.

Ο Ληρ, βασιλιάς της Βρετάνης, σε προχωρημένη ηλικία αποφασίζει να διαιρέσει και να παραχωρήσει το βασίλειό του στις τρεις κόρες του, ζητώντας ως αντάλλαγμα να δηλώσουν δημόσια το μέγεθος της αγάπης τους για αυτόν. Ενθουσιασμένος από τις υπερβολικές κολακείες των δύο μεγαλύτερων θυγατέρων τους, αλλά οργισμένος από την αδράνεια της αγαπημένης του τρίτης, διαιρεί το βασίλειο του στα δυο, αποκληρώνοντας και εξορίζοντας τη μικρότερη θυγατέρα του και εκδιώκοντας τον πιστό του φίλο που την υποστηρίζει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σάββατο 1η/4 στις 21.00, Κυριακή 2/4 στις 20.00, Σάββατο 8/4 στις 21.00

Κυριακή 9/4 στις 20.00