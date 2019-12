Παραιτήθηκε αιφνιδίως ο αντιπρόεδρος του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Πριν συμπληρωθούν καν δύο μήνες, ο Μάρκος Βερέμης παραιτήθηκε από τη θέση του αντιπροέδρου του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και ήδη αντικαταστάθηκε από τον Αλέξη Γαληνό πρώην σύμβουλο της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Σιωπηλά και με συνοπτικές διαδικασίες έγινε η αποχώρηση του Μάρκου Βερέμη από την αντιπροεδρία του ΔΣ στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου για λόγους προσωπικούς όπως επικαλέστηκε. Λίγο νωρίτερα είχε ανακοινωθεί από το Μέγαρο Μαξίμου ότι ο κύριος Βερέμης θα είναι μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Ελλάδα 2021, ως ειδικός σε θέματα οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Ο κύριος Βερέμης το 2002 ίδρυσε την εταιρεία τεχνολογίας UpstreamΑ.Ε. η οποία αναδείχθηκε σε μια από τις πέντε πρώτες εταιρείες στον κόσμο στην παραγωγή λογισμικού για μάρκετινγκ μέσω κινητών τηλεφώνων (mobilemarketing).

Ποιος είναι ο νέος πρόεδρος του Φεστιβάλ

Για το υπόλοιπο της θητείας του ως τον Οκτώβριο του 2022 αναλαμβάνει τη θέση του αντιπροέδρου του Φεστιβάλ ο Αλέξης Γαληνός, οικονομολόγος, πρώην πρόεδρος της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ). Σπούδασε Οικονομικά στο Bates College, Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική στο London School of Economics, καθώς και Δημόσια Διοίκηση με εξειδίκευση στην Αναπτυξιακή Πολιτική στο Harvard University, Kennedy School of Government.

Κατά την περίοδο 1999-2003 εργάστηκε ως ερευνητής, αναλυτής και συντονιστής προγραμμάτων σε Προγράμματα του Πανεπιστημίου Harvard με αντικείμενο την ανάπτυξη και την ειρήνη στην Νοτιοανατολική και Κεντροανατολική Ευρώπη (Kokkalis Program on Southeastern and East-Central Europe) καθώς και στις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (The Weil Program on Collaborative Governance).

Την ίδια περίοδο, εργάστηκε ως σύμβουλος στην Παγκόσμια Τράπεζα, συμμετέχοντας σε αποστολή στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με την ιδιότητα του συμβούλου του Κυβερνήτη της Κεντρικής Τράπεζας. Επιπλέον, εργάστηκε στην Ινδία για την προώθηση της Μικρο-χρηματοδότησης, συνεργαζόμενος με τοπικές ΜΚΟ και μικρομεσαίες επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών. Τον περασμένο Ιούνιο εξελέγη στο Διοικητικό Συμβούλιο του European Cities Marketing.

Η Κατερίνα Ευαγγελάτου κατά την ανάληψη των καθηκόντων της ως καλλιτεχνική διευθύντρια / Εurokinissi Γιάννης Παπαδόπουλος



Oι εντατικές εργασίες στο Φεστιβάλ

Εντωμεταξύ στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου εργάζονται εντατικά για το πρόγραμμα του καλοκαιριού. Ηδη βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας οι προτάσεις που υποβλήθηκαν από δημιουργούς για τις παραστάσεις και δράσεις του καλοκαιριού. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Κατερίνα Ευαγγελάτου ετοιμάζει ένα πρόγραμμα πιο ευέλικτο, με μικρότερο αριθμό παραγωγών προκειμένου να εξασφαλίσει έτσι και καλύτερες οικονομικές συνθήκες για τους Ελληνες δημιουργούς. Ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σαφάρι για την προσέλκυση πολύτιμων χορηγιών για την υλοποίηση της νέας ταυτότητας του Φεστιβάλ