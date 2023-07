Μία παραδοσιακή κατοικία της Τήνου μετατρέπεται σε γκαλερί και κερνά ζυμωτό ψωμί [εικόνες] - iefimerida.gr

Μια παραδοσιακή κατοικία στην Τήνο ενεργοποιείται φέτος το καλοκαίρι μέσα από την έκθεση σύγχρονης τέχνης When the heart of a pig has hardened, dice it small.

Η έκθεση στην Τήνο φέρνει στο προσκήνιο την σχέση του ανθρώπου με την προσφορά και προσεγγίζει διαπολιτισμικά την έννοια του τάματος.

Εκθεση σε μία παραδοσιακή κατοικία της Τήνου

Η κατοικία της Τήνου με στοιχεία παραδοσιακά του νησιού, έχει διαμορφωθεί ωστε να φιλοξενήσει τα έργα των καλλιτεχνών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έκθεση, σε «συνομιλία» με το νησί, θα παρουσιάσει παράλληλες καλλιτεχνικές δράσεις με τη συμμετοχή καλλιτεχνών και τοπικών επιχειρήσεων στην Τήνο. Μάλιστα ο καλλιτέχνης αρτοποιός Νίκος Χανδόλιας, με τα χρωματιστά ψωμια-έργα τέχνης, θα συμβάλλει με τη δημιουργία αναθηματικού άρτου που θα προσφέρεται στους επισκέπτες κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

Διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες εμπνέονται από την τοπική παράδοση και ιστορία του νησιού και δημιουργούν τα δικά τους «τάματα». Δείτε τη μετατροπή της παραδοσιακής οικίας σε «γκαλερί». Πέτρινοι τοίχοι, ξυλο και τοπικό μάρμαρο, άνυδρα φυτά και κιούπια. Καρέκλες καφενείου για τους επισκέπτες και έργα 10 καλλιτεχνών.

Η είσοδος της οικίας με εσωτερική αυλή

Πέτρινοι τοίχοι, κάκτοι μαρμάρινο τραπέζι

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λιτο το εσωτερικό της οικίας

Ο χώρος μεσοτοιχία με την εκκλησία

Η έκθεση, που θα λάβει χώρα μεταξύ 18 - 31 Ιουλίου, επικεντρώνεται στο θέμα των ταμάτων και το συσχετισμό τους με τη μνήμη της γης, το προσκύνημα και την τελετουργία σε διαφορετικούς πολιτισμούς.

Τι θα δούμε στην έκθεση στην Τήνο

Συνολικά 10 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό εμπνέονται από την ιδιαίτερη κοινωνική και πολιτιστική ιστορία του νησιού, δημιουργώντας νέα έργα που αποκαλύπτουν την διαπολιτισμική παρουσία των ταμάτων, την πολύπλευρή ταυτότητά τους καθώς και τον ρόλο τους στα σύγχρονα συστήματα σκέψης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι 10 συμμετέχοντες καλλιτέχνες της φετινής διοργάνωσης θα παρουσιάσουν 30 έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και εγκατάστασης που διαπραγματεύονται αρχέγονα πρότυπα και μύθους, τελετουργικές πρακτικές και προσκυνηματικές αφηγήσεις για να εξετάσουν τον ρόλο των ταμάτων στη σύγχρονη πραγματικότητα. Συμμετέχουν οι: Μυρσίνη Αρτακιανού, Alicja Biała, Matilde Cerruti Quara, Αλέξανδρος Ντούρας, Nada Elkalaawy, Hannah Lim, Lindsey Mendick, Γιώργος Πέτρου, Zayn Qahtani και Maddalena Zadra. Είναι η πρώτη φορά που οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες παρουσιάζονται στην Ελλάδα.

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή και ελεύθερα προσβάσιμη στο κοινό.

Lindsey Mendick

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η KIRKI Η έκθεση When the heart of a pig has hardened, dice it small αποτελεί την πρώτη παρουσίαση της νέας πρωτοβουλίας KIRKI, που επιχειρεί να συνδέσει δημιουργικά την σύγχρονη τέχνη με την ιστορία και την παράδοση των Κυκλάδων.

Hannah Lim

Γιώργος Πέτρου

Maddalena Zadra

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H KIRKI είναι μια νέα σειρά νομαδικών εκθέσεων σύγχρονης τέχνης στις Κυκλάδες που κάθε χρόνο, θα προσκαλεί καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να ανταποκριθούν στη γεωγραφία, τον πολιτισμό και την ιδιαίτερη τοπολογία του εκάστοτε νησιού που φιλοξενεί την έκθεση. Την KIRKI διοργανώνει και επιμελείται η ομάδα του Hekátē Studios.

Μετά από 3 χρόνια συνεργασίας με καλλιτέχνες, μουσεία, γκαλερί και οργανισμούς διεθνούς βεληνεκούς και περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των τεχνών στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, η ομάδα του Hekátē Studios επιστρέφει στην Ελλάδα. Μέσω της KIRKI ευελπιστεί να μάθει, να επανεξετάσει και να τιμήσει την κοινωνικο-πολιτισμική ιστορία των Κυκλάδων, φέρνοντας διεθνή σύγχρονη τέχνη στα νησιά και δημιουργώντας διακρατικούς διαλόγους που εκτείνονται από το τοπικό στο παγκόσμιο.

Οι επιμελήτριες της έκθεσης και ιδρύτριες του KIRKI, Ντομινίκ Σύλβια Λώρεν, Βάσω Παπαδοπούλου και Αριστέα Ρέλλου, αναφέρουν: Ανυπομονούμε να συστήσουμε την KIRKI στο ελληνικό κοινό φέτος το καλοκαίρι. Η μαγεία του κυκλαδίτικου τοπίου και η φορτισμένη ιστορία των νησιών έχουν καθορίσει την εναρκτήρια έκθεση, και μέσω αυτής της σειράς εκθέσεων ανυπομονούμε να επανεξετάσουμε την πληθώρα των αναφορών που προσφέρουν οι Κυκλάδες και να προσκαλέσουμε κάποιους από τους πιο ενδιαφέροντες νέους καλλιτέχνες της γενιάς μας να ενσωματώσουν αυτές τις αναφορές στα έργα τους.

Onos Living, Επαρχιακή Οδός Τριαντάρου-Φαλατάδου, Τήνος

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ