Πανσέληνος Αυγούστου: Απόψε το ομορφότερο φεγγάρι του χρόνου -Ανοιχτοί 77 αρχαιολογικοί χώροι για να το απολαύσουμε

Πανσέληνος Αυγούστου 2020 . Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διοργανώνει για μία ακόμη χρονιά τις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου προσφέροντας τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία στο κοινό με ελεύθερη είσοδο σε μια καλοκαιρινή βραδιά κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού. Για το 2020, 25 αιώνες μετά τη Μάχη των Θερμοπυλών και τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας επιλέχθηκαν ως θέμα της αφίσας οι Θερμοπύλες και συγκεκριμένα ο λόφος του Κολωνού στο Καλλίδρομο Όρος. Τη νύχτα της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2020, με το ολόγιομο φεγγάρι του Αυγούστου, 77 αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία σε όλη τη χώρα θα υποδεχθούν το κοινό, με εκδηλώσεις σε 37 από αυτά ενώ ακόμη 40 θα παραμείνουν ανοιχτά για το κοινό. Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά τη νύχτα της 3ης Αυγούστου εκτός από μία και μόνο εκδήλωση στο Κάστρο Αντιρρίου που έχει προγραμματιστεί για τις 2 Αυγούστου. Οι εκδηλώσεις και η επίσκεψη του κοινού στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα ασφαλείας που έχουν καταρτισθεί για κάθε αρχαιολογικό χώρο και μουσείο στο πλαίσιο περιορισμού διασποράς του κορωνοιού COVID 19 και σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα ασφαλείας κατά την περίοδο πραγματοποίησής τους. Ο απολογισμός των εκδηλώσεων του 2019 ξεπέρασε τους 60.000 επισκέπτες που κατέκλυσαν αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη την επικράτεια. Οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν φέτος είναι κυρίως μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, παραστάσεις χορού, ποιητικές απαγγελίες, προβολή ντοκυμαντέρ, εικαστικές εκθέσεις, αστροπαρατήρηση. Οι περισσότερες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και πολιτιστικούς, εξωραϊστικούς συλλόγους. Για μία ακόμη, δύσκολη υπό τις συνθήκες της πανδημίας, χρονιά, οι Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και το προσωπικό τους, συνεχίζουν τον επιτυχή θεσμό της Πανσελήνου του Αυγούστου, προσφέροντας στους Έλληνες πολίτες και στους ξένους επισκέπτες, αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, την ωραιότερη νύχτα του ελληνικού καλοκαιριού . Για περισσότερα Link στο bio istryofculturegr #greekculture