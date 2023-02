Όταν η Βιρτζίνια Γουλφ έπλασε τον ανδρόγυνο Ορλάντο -Μια αυτοβιογραφική ταινία για τα μη δυαδικά σώματα - iefimerida.gr

Το Ορλάντο της Βιρτζίνια Γουλφ αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού άνδρα που μεγαλώνοντας γίνεται μια 36χρονη γυναίκα. Η ιστορία αυτή, που έχουν βιώσει πολλοί, γίνεται ταινία.

Σχεδόν έναν αιώνα μετά τη δημοσίευσή του, ο σκηνοθέτης Paul B. Preciado «συνομιλεί» με την Βιρτζίνια Γουλφ για να της πει ότι ο φανταστικός χαρακτήρας που κάποτε έπλασε έχει γίνει πραγματικότητα.

Η μετάβαση του σώματος του Ορλάντο βρίσκεται πλέον στη ρίζα όλων των μη δυαδικών σωμάτων και υπάρχουν Ορλάντο σε όλο τον κόσμο. Μέσα από τις αυθεντικές φωνές άλλων νεαρών σωμάτων που υφίστανται μεταμόρφωση, ο Preciado ανατρέχει στα στάδια της προσωπικής του μεταμόρφωσης μέσα από ένα ποιητικό ταξίδι στο οποίο η ζωή, η γραφή, η θεωρία και η εικόνα συγχωνεύονται ελεύθερα στην αναζήτηση της αλήθειας. Το ταξίδι αυτό έγινε ταινία με τίτλο «Ορλάντο, η πολιτική μου αυτοβιογραφία».

Ορλάντο, η πολιτική μου αυτοβιογραφία

Κάθε Ορλάντο, λέει, είναι ένα τρανσέξουαλ άτομο που διακινδυνεύει καθημερινά τη ζωή του καθώς αναγκάζεται να έρθει αντιμέτωπο με τους νόμους, την ιστορία και την ψυχιατρική, καθώς και με τις παραδοσιακές αντιλήψεις για την οικογένεια και τη δύναμη των πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιρειών. Αλλά αν το "αρσενικό" και το "θηλυκό" είναι τελικά πολιτικές και κοινωνικές μυθοπλασίες, το «Ορλάντο, η πολιτική μου αυτοβιογραφία» μάς δείχνει ότι η αλλαγή δεν αφορά πλέον μόνο το φύλο, αλλά και την ποίηση, τον έρωτα και το χρώμα του δέρματος. Το φιλμ παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

Το «Ορλάντο» μπορούμε να το δούμε και στην Ελλάδα όπου όπως γνωρίζει το iefimerida.gr θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει είτε σε φυσικούς χώρους, κινηματογραφικές αίθουσες, είτε διαδικτυακά όπου θα παρουσιαστούν πολλά από τα ντοκιμαντέρ του Φεστιβάλ.

Η ταινία «Ορλάντο»

Μία ιδέα για το φιλμ αυτό στο παρακάτω βίντεο

Ποιος είναι ο Paul B. Preciado, δημιουργός της ταινίας

Ο σκηνοθέτης Paul B. Preciado, είναι συγγραφέας, φιλόσοφος και επιμελητής γεννήθηκε στην Ισπανία και ζει στο Παρίσι. Θεωρείται μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες στη μελέτη της πολιτικής του φύλου και του σώματος, ενώ στο έργο του περιλαμβάνεται ο ρόλος του επιμελητή στην documenta 14 και στο περίπτερο της Ταϊβάν στην 58η Μπιενάλε της Βενετίας το 2019.

Τα βιβλία του -που περιλαμβάνουν τα "Countersexual Manifesto" και "Testo Junkie: Sex, Drugs, and Biopolitics in the Pharmacopornographic Era" - αποτελούν βασικά έργα αναφοράς στη σύγχρονη queer, τρανς και μη δυαδική τέχνη και τον ακτιβισμό.

25ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ // 2-12/3/2023