Θεατρική ομάδα στη Νέα Υόρκη μυεί τους Αμερικανούς στο αρχαίο δράμα

Στην καρδιά της Νέας Υόρκης, μία θεατρική ομάδα μυεί το αμερικανικό κοινό στο αρχαίο δράμα και στη σύγχρονη ελληνική δραματουργία τα τελευταία 8 χρόνια.

Ο λόγος για την «Eclipses Group Theater New York» που αφήνει το δικό της δημιουργικό αποτύπωμα στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, στήνοντας γέφυρες διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, μέσα από παραστάσεις και δράσεις που συστήνουν το ελληνικό θέατρο και τους Έλληνες συγγραφείς στο κοινό της Αμερικής.

Ελληνες καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στην Αμερική

Μέχρι σήμερα η ομάδα έχει συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς αμερικάνικους και ελληνικούς καλλιτεχνικούς οργανισμούς όπως το La MaMa, το La Guardia Performing Arts Center, το Abrons Arts Center, το National Hellenic Museum στο Σικάγο, το Alexander S. Onassis Program in Hellenic Studies in NYU, το In Sciena Italian festival και το Greek Cultural Center, ενώ έχει κερδίσει την υποστήριξη και την αιγίδα οργανισμών όπως του υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας, του Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, του Εθνικού Θεάτρου και άλλων.

Ο πυρήνας της ομάδας αποτελείται από Έλληνες καλλιτέχνες που αποφάσισαν να φύγουν από την Ελλάδα και να δραστηριοποιηθούν καλλιτεχνικά στην Αμερική.

Οι βασικοί συντελεστές της EGTNY, Ιωάννα Κατσαρού, Δημήτρη Μπονάρος, Κατερίνα Αλεξάκη και Αλεξάνδρα Σκένδρου μίλησαν στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και στη Νάντια Μπακοπούλου για την αποστολή της ομάδας στην Αμερική και την εξέλιξη της μέσα στα χρόνια.