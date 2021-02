Ολα τα streaming του Σαββατοκύριακου -Παραστάσεις και μουσική, από το σπίτι μας, με ένα κλικ

Ολο και περισσότερες παραστάσεις παρουσιάζονται on line την περίοδο της πανδημίας.

Ο καιρός και οι συνθήκες της πανδημίας μάς κρατούν στο σπίτι και οι εναλλακτικές, για μία εικονική βόλτα σε θεατρικές παραστάσεις είναι πολλές. Αυτό το Σαββατοκύριακο η επιλογή είναι μεγάλη.

«Για την Ελένη» η Μαρία Κίτσου

Μαρία Κίτσου on line «Για την Ελένη»

Στο «Για την Ελένη» η Μαρία Κίτσου υποδύεται την Ελένη Παπαδάκη, ένα ιστορικό πρόσωπο που άφησε ένα μυθικό και ανεπανάληπτο αποτύπωμα στην ελληνική σκηνή. Στην παράσταση, που παρουσιάζει για πρώτη φορά στην σκηνή την τραγική ιστορία της μεγάλης Ελένης Παπαδάκη, θύμα των Δεκεμβριανών, η Ηθοποιός επιστρέφει στο χώρο της για να αφηγηθεί το εμφύλιο κύτταρο του Θεάτρου, του τόπου της, του καιρού της. Μία παράσταση από το θέατρο Σταθμός, 13 και 14 Φεβρουαρίου στις 20:00, διάρκεια: 60 λεπτά, τιμή εισιτηρίου: 8 ευρώ, κωδικοί θέασης ΕΔΩ. Κείμενο - Σκηνοθεσία: Μάνος Καρατζογιάννης. Ερμηνεύουν: Μαρία Κίτσου, στο ρόλο της Ελένης και Μάριος Μακρόπουλος, στο ρόλο του βουβού εκτελεστή της

«Τάρτα Ροδάκινο» του Μηνά Βιντιάδη

«Τάρτα Ροδάκινο» στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Με το θεατρικό έργο «Τάρτα Ροδάκινο» του Μηνά Βιντιάδη, σε σκηνοθεσία του Μανώλη Ιωνά, με πρωταγωνιστές την Άννα Αδριανού και τον Δημήτρη Μαζιώτη, συνεχίζονται οι προβολές μέσω Live Streaming, από την επίσημη ιστοσελίδα του ΠΣΚΗ ΕΔΩ, το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021, στις 21:00.

Ιλαροτραγωδία σε δυο πράξεις. Ένα ζευγάρι γιορτάζει τα 25 χρόνια του γάμου του. Εκείνος είναι διαφημιστής, εκείνη βιολονίστα. Η ιδιαιτερότητα του έργου έγκειται στο ότι στο πρώτο μέρος μιλάει ο άνδρας, και στο δεύτερο η γυναίκα, εκτός από τη σκηνή του τέλους που μιλάνε για λίγο και οι δύο. Ενώ απευθύνονται ο ένας στον άλλο είναι σα να μιλούν στον εαυτό τους, σα να σκέπτονται φωναχτά, μα ο άλλος δεν μπορεί ν’ απαντήσει, παρόλο που συμμετέχει στη δράση. Σ’ ένα δωμάτιο όλες οι αλήθειες και τα ψέματα μιας μεγάλης ζωής και πάνω στο τραπέζι μια τούρτα ροδάκινο πικρή σαν δηλητήριο. Πρωταγωνιστούν η Άννα Αδριανού και ο Δημήτρης Μαζιώτης.

Γυάλινος κόσμος

Ο Γυάλινος κόσμος σε livestreaming απο το Εθνικο

Η δεύτερη φετινή παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου στη Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» είναι το αριστουργηματικό έργο του Τενεσί Ουίλιαμς, O Γυάλινος Κόσμος, σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη. Ο Γυάλινος Κόσμος –ίσως το αντιπροσωπευτικότερο έργο του συγγραφέα που με τη δραματουργία του σημάδεψε τη μεταπολεμική Αμερική–, γράφτηκε το 1944. Πρόκειται για έργο ποιητικής πνοής και βαθιάς ανθρώπινης ευαισθησίας, όπου ο κόσμος της σκληρής πραγματικότητας συμπλέκεται με την εύθραστη ομορφιά της φαντασίας και του ονείρου.

Διανομή (αλφαβητικά): Άννα Μάσχα: η μητέρα Αμάντα Ουίνγκφιλντ, Κωνσταντίνος Μπιμπής: ο γιος Τομ Ουίνγκφιλντ, Λένα Παπαληγούρα: η κόρη, Λώρα Ουίνγκφιλντ, Αναστάσης Ροϊλός: ο επισκέπτης, Τζιμ Οκόνορ. Η απευθείας μετάδοση θα είναι διαθέσιμη στη σελίδα ΕΔΩ με αγορά ηλεκτρονικού εισιτηρίου (κωδικού πρόσβασης). Τιμή εισιτηρίου: 8 ευρώ, Σάββατο, ωρα έναρξης: 20:30

This is not Romeo & Juliet από το Πορεία

This is not Romeo & Juliet από το Πορεία

Μια παράσταση για τον απόλυτο έρωτα την ημέρα του έρωτα… Η επιτυχημένη παράσταση του Αργύρη Πανταζάρα. This is not Romeo & Juliet, βασισμένη στο Σαιξπηρικό αριστούργημα που τόσο αγαπήθηκε από το κοινό στις live streaming παραστάσεις, τις οποίες παρακολούθησαν περισσότεροι από 10.000 θεατές, επανέρχεται και εγκαινιάζει την on demand πλατφόρμα του θεάτρου Πορεία την ημέρα των ερωτευμένων, την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, ΕΔΩ. Διαθέσιμο για προβολή: από 14/2 00:01 & έως 15/2 23:59. Με Αργύρη Πανταζάρα και Έλλη Τρίγγου.

Η Αλκηστις Πρωτοψάλτη δινει συναυλία σε απευθείας μετάδοση από τη σκηνή του Gazarte

Άλκηστις Πρωτοψάλτη από τη σκηνή του Gazarte

Η Αλκηστις Πρωτοψάλτη δινει συναυλία σε απευθείας μετάδοση από τη σκηνή του Gazarte τις Κυριακές 14 και 21 Φεβρουαρίου. Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη επιστρέφει στον αγαπημένο της χώρο, το Gazarte, και μπαίνει απευθείας στα σπίτια μας και στις καρδιές μας, όπου κι αν βρισκόμαστε, με δύο ιδιαίτερες LiveStreaming παραστάσεις. Η πρώτη θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου στις 9:00 το βράδυ και η δεύτερη την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου στις 2:00 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, δίνοντας την ευκαιρία ακόμα και σε όσους βρίσκονται στην άλλη πλευρά της υφηλίου να παρακολουθήσουν την κορυφαία ερμηνεύτρια. Απευθείας από την κεντρική σκηνή του Gazarte, κωδικοί εισοδου ΕΔΩ

SAKIS AT HOME

«Sakis at home: The love concert»

Η φετινή Γιορτή των Ερωτευμένων θα είναι σίγουρα διαφορετική: στις 14 Φεβρουαρίου, ο Σάκης Ρουβάς, μάς ανοίγει το σπίτι του και μας υποδέχεται σε μία βραδιά γεμάτη μουσική και vibes αγάπης! Συνδεθείτε ΕΔΩ. Τραγούδια που λατρέψαμε, που έχουν «ντύσει» με τους στίχους και τις μελωδίες τους δικές μας ξεχωριστές στιγμές και έχουν κάνει τις καρδιές μας να χτυπούν δυνατά, έρχονται σε αυτό το Love Concert με την μοναδική ερμηνεία του Σάκη Ρουβά, πλαισιωμένη από τους εκπληκτικούς μουσικούς του. Η Εύα Νάθενα, στην εικαστική επιμέλεια, ολοκληρώνει τον καμβά αυτής της ξεχωριστής βραδιάς, δημιουργώντας ένα μοναδικό περιβάλλον ικανό να μας «μεταφέρει» στο πλευρό του αγαπημένου μας ερμηνευτή.

Πιστεύω στους μονόκερους

«Πιστεύω στους μονόκερους»

Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει στη σκηνή την ιστορία ενός σπουδαίου παραμυθά που συναρπάζει δίνοντας στα παιδιά φωνή, φτερά στη φαντασία τους και ανάβει τη φλόγα της ελπίδας στην καρδιά τους. Γιατί σε κάθε κρίση, η ελπίδα και η δύναμη που προσφέρει η φαντασία είναι το πιο ισχυρό όπλο.

Το έργο «Πιστεύω στους μονόκερους» αφηγείται την ιστορία ενός παιδιού, του Θωμά, που, εντελώς αιφνίδια και παρά τη δυσπιστία του, ανακαλύπτει στο κατώφλι ενός πολέμου το πιο ασφαλές καταφύγιο, το πιο προσωπικό λημέρι όλων μας: τη φαντασία και τις ιστορίες που αυτή γεννάει. Μέσα από τα βιβλία ένας νέος κόσμος, μια νέα αλήθεια ανοίγεται μπροστά του.

Η απευθείας μετάδοση θα είναι διαθέσιμη στη σελίδα ΕΔΩ με αγορά ηλεκτρονικού εισιτηρίου (κωδικού πρόσβασης). Τιμή εισιτηρίου: 8 ευρω, Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου, 10.00 & 12.30 με υπότιτλους στα ελληνικά