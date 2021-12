ΟΗΕ: Ακόμα περισσότερα κράτη-μέλη υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Στην υιοθέτηση της ελληνικής πρωτοβουλίας απόφασης για την επιστροφή ή απόδοση πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσης προχώρησε η Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα, στις 6 Δεκεμβρίου η Ολομέλεια της 76ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ υιοθέτησε ομόφωνα (consensus) την προωθούμενη από την Ελλάδα απόφαση για την επιστροφή ή απόδοση πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους («Return or restitution of cultural property to the countries of origin»), αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί αμιγώς ελληνική πρωτοβουλία και υποβάλλεται από τη χώρα μας ανά τριετία, επισημαίνεται από το υπουργείο Εξωτερικών.

Σημειώνεται ότι εφέτος την εν λόγω απόφαση συγκηδεμόνευσαν 111 από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό κρατών που έχουν συγκηδεμονεύσει αυτήν την απόφαση σε σύγκριση με το παρελθόν, μεταξύ των οποίων και σημαντικός αριθμός αφρικανικών χωρών, τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Επίσης, προστίθεται ότι τόσο μεγάλος αριθμός συγκηδεμόνων δεν χαρακτηρίζει συχνά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που αποτελούν πρωτοβουλίες μίας μόνο χώρας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γεγονός αυτό αποτελεί ακόμη μία αξιοσημείωτη διπλωματική επιτυχία της Ελλάδας, σε συνέχεια και της πρόσφατης ομόφωνης υιοθέτησης της Απόφασης για την προστασία των δημοσιογράφων από την Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, υπογραμμίζει περαιτέρω το υπουργείο Εξωτερικών.

Τέλος, το ΥΠΕΞ σημειώνει: «Η τελευταία αυτή επιτυχία της χώρας μας εντάσσεται στο πλαίσιο των άοκνων διεθνών προσπαθειών της για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών ειδικότερα, αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς γενικότερα, από την παράνομη διακίνησή τους τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και σε καιρό πολέμου. Επιπλέον, αναδεικνύει την ανάγκη επανένταξης στο ιστορικό τους περιβάλλον πολιτιστικών αγαθών που έχουν κλαπεί και κατέχονται παράνομα».

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως φόντο την επιστροφή στην Ελλάδα των Γλυπτών του Παρθενώνα, ένα θέμα που μπήκε δυναμικά στην ατζέντα κατά την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Μεγάλη Βρετανία.

«Το αίτημά μας δεν είναι φωτοβολίδα. Θα επιμείνουμε με μεθοδικότητα για να χτίσουμε τα απαραίτητα ερείσματα και στη βρετανική κοινή γνώμη για την ανάγκη επανένωσης με τα Γλυπτά του Μουσείου Ακροπόλεως. Είναι σημαντικό ζήτημα, που αφορά τις διμερείς μας σχέσεις», είχε τονίσει ο κ. Μητσοτάκης, μετά τη συνάντησή του με τον Μπόρις Τζόνσον, σχετικά με το αίτημα για επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης.