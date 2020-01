Οι Placebo έρχονται το καλοκαίρι στο Rockwave

Οι Placebo είναι μία από τις καθοριστικές alternative ροκ μπάντες των τελευταίων 20 χρόνων με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια μέχρι σήμερα.

Αγαπούν την ελλάδα και έρχονται με κάθε ευκαιρία.

Placebo (λεξικό: εικονικό φάρμακο), Placebo (μουσικό λεξικό: βρετανικό εναλλακτικό ριζοσπαστικό συγκρότημα που από το 1994 ταράζει τα μουσικά ύδατα παγκοσμίως).

Η πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα ήταν στο Rockwave του 1999 στον Άγιο Κοσμά, μία εμφάνιση που έμεινε αξέχαστη σε όσους την έζησαν! Έκτοτε, οι Placebo έχουν προσφέρει κι άλλες αξέχαστες εμφανίσεις στο ένθερμο ελληνικό κοινό επιστρέφοντας τη λατρεία που τους δείχνει σταθερά τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Έτσι, το συγκρότημα επιστρέφει στο Rockwave 2020 στη γνώριμη σκηνή του TerraVibe Park ως headliner το Σάββατο 27 Ιουνίου, στην πιο καίρια στιγμή της καριέρας τους για να γιορτάσει τα 25 χρόνια Rockwave Festival. Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου στις 10.30 το πρωί από τη Hunter Agency και το δίκτυο της Viva.

Το 2020 βρίσκει την μπάντα πίσω στο στούντιο να γράφει νέα μουσική καθώς και να σχεδιάζει επιλεκτικές εμφανίσεις σε φεστιβάλ αυτό το καλοκαίρι.

ROCKWAVE FESTIVAL 2020, Σάββατο 27 Ιουνίου, Placebo + more acts to be announced

Τιμές Εισιτηρίων: Στα φυσικά σημεία. Γενική Είσοδος 1η Φάση προπώλησης: 42 ευρώ / 2η Φάση προπώλησης: 45 ευρώ / Golden Standing: 80 ευρώ / VIP (A & B): 80 ευρώ / ε κάθε 3 VIP ή GOLDEN STANDING εισιτήρια παρέχεται 1 δωρεάν Θέση Στάθμευσης/Parking.

Φυσικά σημεία προπώλησης / AΘΗΝΑ Hunter Agency: Πανεπιστημίου 42 (εντός στοάς), Τηλ.: 210 360 8366 / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μusicland: Μητροπόλεως 102, Τηλ.: 2310 26 4880, Stereodisc: Αριστοτέλους 4, Τηλ.: 2310 26 2912

Τιμές ONLINE: Γενική Είσοδος 1η Φάση προπώλησης: 46,20 ευρώ / 2η Φάση προπώλησης: 49,50 ευρώ