Οι online παραστάσεις του Σαββατοκύριακου: Δείτε κωμωδίες, μιούζικαλ, παιδικά και ένα φεστιβάλ με ένα κλικ

Ολο και περισσότερες παραστάσεις μεταφέρονται στο διαδίκτυο, χωρίς φυσικά να μπορούν να αντικαταστήσουν τη ζωντανή επαφή, κοινού-σκηνής.

Τα online streaming του Σαββατοκύριακου είναι πολλά και για όλα τα γούστα.

Mία ματιά στα streaming του Σαββατοκύριακου

Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια, φωτογραφία Karol Jarek

Live streaming από το Εθνικό Θέατρο

Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει για πρώτη φορά το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια, σε σκηνοθεσία Γιάννου Περλέγκα. Το έργο του συγγραφέα που σφράγισε την Ελληνική μεταπολεμική δραματουργία γράφτηκε την άνοιξη του 1954 και αποτέλεσε την αφορμή για την πρώτη επαφή του με τον κινηματογράφο το 1955. Η απευθείας μετάδοση θα είναι διαθέσιμη στη σελίδα ΕΔΩ μέσω κωδικού πρόσβασης με αγορά ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τιμή εισιτηρίου: 8 ευρώ / Ώρα έναρξης: 20:30

«Όποιος θέλει να χωρίσει… να σηκώσει το χέρι του!» του Γιώργου Καπουτζίδη

Σε streaming το πρώτο θεατρικό του Γιώργου Καπουτζίδη

Η κωμωδία της χρονιάς, η παράσταση «Όποιος θέλει να χωρίσει… να σηκώσει το χέρι του!», που παρουσιάστηκε στο Θέατρο ΗΒΗ με την υπογραφή του Γιώργου Καπουτζίδη, θα προβληθεί διαδικτυακά. Παίζουν, Αλεξάνδρα Ταβουλάρη, Μαριλού Κατσαφάδου, Ανθή Σαββάκη, Γιώργος Σαββίδης, Γιάννης Κουκουράκης, Πάνος Νάτσης, Αποστόλης Ψαρρός και η Κατιάνα Μπαλανίκα .

«Όποιος θέλει να χωρίσει… να σηκώσει το χέρι του!» ONLINE STREAMING για 2 μοναδικές προβολές EΔΩ στις 19 & 20 Δεκεμβρίου, από τις 19:30. (Η είσοδος του κοινού στην σελίδα προβολής της παράστασης δύναται να πραγματοποιηθεί από την ώρα έναρξης έως και τις 23:59. Από τις 00:00, το login στην σελίδα προβολής θα σταματήσει να είναι διαθέσιμο). Διάρκεια παράστασης 1 ώρα και 45 λεπτά.

«Ο Αμερικάνος» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη για 8 εορταστικές διαδικτυακές προβολές

«Ο Αμερικάνος», η χριστουγεννιάτικη ιστορία του Παπαδιαμάντη

«Ο Αμερικάνος» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τον Θανάση Σαράντο. Η παράσταση που αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς, το χριστουγεννιάτικο διήγημα του Παπαδιαμάντη για 8 εορταστικές διαδικτυακές προβολές ΕΔΩ. Είναι ο 11ος χρόνος επιτυχίας για την παράσταση που είδαν πάνω από 60.000 θεατές. Ο Θανάσης Σαράντος ως αφηγητής, ερμηνεύει μια περσόνα του Παπαδιαμάντη, αυτή του αφηγητή που κρυφοκοιτάζει τη δράση και μεταμορφώνεται σε όλα τα πρόσωπα που αφηγείται, με τη συνδρομή της μουσικής και των ήχων από τον συνθέτη Λάμπρο Πηγούνη που ερμηνεύεται ζωντανά από τον μουσικό Κωνσταντίνο Ευαγγελίδη. Το αποτέλεσμα είναι ένας συνεχής διάλογος της ιδιόμορφης γλώσσας του Σκιαθίτη συγγραφέα με την ζωντανή σύγχρονη μουσική: το σύμπαν των ατμοσφαιρικών ήχων που παράγονται από μια ιδιαίτερη χρήση του πιάνου όπου παίζεται και ως σαντούρι συνάδουν με τον πλούτο και την δύναμη της συναρπαστικής παπαδιαμαντικής γλώσσας. Πρόγραμμα προβολών: Σάββατο 19/12, από 20:00 -00:00 / Κυριακή 20/12, από 18:00-00:00 και ακόμα έξι παραστάσεις

Το θρυλικό έργο μυστηρίου της Αγκάθα Κρίστι «Η ΠΟΝΤΙΚOΠΑΓΙΔΑ»

Σε streaming η «Ποντικοπαγίδα»

Το θρυλικό έργο μυστηρίου της Αγκάθα Κρίστι «Η Ποντικοπαγίδα» («The Mousetrap»), που παρουσιάζεται φέτος στον ΝΕΟ Ακάδημο σε παραγωγή Happy Productions, και έγινε sold out από την πρώτη κιόλας παράσταση, θα παιχτεί σε Online Streaming High Definition 1080p, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων τις ημέρες των γιορτών. Η υπόθεση του έργου εκτυλίσσεται σε μια απομονωμένη πανσιόν μιας επαρχίας, την ώρα που το χιόνι πέφτει πυκνό. Οκτώ ήρωες, που όλοι τους κρύβουν ένα μυστικό, βρίσκονται αντιμέτωποι με σκληρές αλήθειες και επικίνδυνα ψέματα. Ο φόβος τους κυκλώνει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους.

Στη νέα προσαρμογή του έργου, σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία Κίρκης Καραλή, μια ομάδα οκτώ πρωταγωνιστών (Μαρία Κωνσταντάκη, Ερρίκος Λίτσης, Δανάη Λουκάκη, Ράνια Οικονομίδου, Σήφης Πολυζωίδης, Νίκος Πουρσανίδης, Μιχάλης Συριόπουλος, Αποστόλης Τότσικας), μεταφέρεται κάπου στις αρχές της δεκαετίας του '90, προτού μπουν τα κινητά τηλέφωνα στις ζωές μας, σε μια πανσιόν της ελληνικής επαρχίας. Η συνέχεια στους δέκτες σας ΕΔΩ

Σάββατο 19/12 / Παρασκευή 25/12 - Σάββατο 26/12- Κυριακή 27/12 / Παρασκευή 1/1 - Σάββατο 2/1 – Κυριακή 3/1

Παραμύθια για όλα τα παιδιά! Με αφήγηση στην ελληνική γλώσσα και ακουστική περιγραφή / «Τα καλτσάκια» μια υπέροχη ιστορία

που αγγίζει τις καρδιές μικρών και μεγάλων

Online streaming παραμύθια από το Μέγαρο Μουσικής

Oι γιορτές πλησιάζουν, και το Μegaron Online ετοίμασε ένα ξεχωριστό δώρο για όλα τα παιδιά! Είναι «Τα καλτσάκια», ένα μουσικό παραμύθι που αγγίζει τις καρδιές μικρών και μεγάλων και καταφέρνει να μιλήσει σε όλους, καθώς η αφήγηση γίνεται ταυτόχρονα στην ελληνική και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Επίσης, θα είναι διαθέσιμη και διαδικτυακή αναμετάδοση με ακουστική περιγραφή για παιδιά με προβλήματα όρασης. Ελάτε να παρακολουθήσουμε αυτό το παιδικό θέαμα σε δωρεάν streaming το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου στις 6:00 το απόγευμα από το site και τη σελίδα του Μεγάρου στο fb!

Μιχάλης Σαράντης στον Οιδίποδα

Realtime livestreaming απο το θέατρο Πορεία

ΟΙΔΙΠΟΥΣ Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς, Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 21:00

Το Θέατρο Πορεία και το Θέατρο Προσκήνιο συμπράττουν στο πλαίσιο των διαδικτυακών τους δράσεων και παρουσιάζουν τον Οιδίποδα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά για μία μοναδική real time live streaming προβολή, το Σάββατο 19/12 ΕΔΩ

Μ. Καραγάτση, Η ΜΕΓΑΛΗ ΧΙΜΑΙΡΑ, Διασκευή: Στρατής Πασχάλης, Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τάρλοου, Κυριακή 20 & Σάββατο 26 Δεκεμβρίου, 20:00 ΕΔΩ

Η Μεγάλη Χίμαιρα του Μ. Καραγάτση σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου η παράσταση-σταθμός του Θεάτρου Πορεία θα παιχτεί για 2 ακόμα real time live streaming μεταδόσεις την Κυριακή 20 και το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για το αγαπημένο μυθιστόρημα της ελληνικής λογοτεχνίας, που εξελίχθηκε με την καθοριστική συμβολή του ποιητή και μεταφραστή Στρατή Πασχάλη σε μια από τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες των τελευταίων δεκαετιών. Έξι κάμερες υψηλής ευκρίνειας, κίνηση της μηχανής πάνω στη σκηνή, γερανός και πολλά ακόμα, θα συμβάλλουν σε νέα οπτική και εμπειρία για τους θεατές μας.

Τάσος Ιορδανίδης

Ο Τζόνι πήρε το όπλο του

H Σοφία Αδαμίδου υπογράφει έναν θεατρικό μονόλογο βασισμένο στο αντιπολεμικό αριστούργημα του Ντάλτον Τράμπο που γράφτηκε το 1939 και μεταφέρθηκε από τον ίδιο το συγγραφέα στον κινηματογράφο το 1971. Ο Τάσος Ιορδανίδης πρωταγωνιστεί ερμηνεύοντας το ρόλο του ζωντανού νεκρού στρατιώτη Τζο Μπόναμ σε σκηνοθεσία της Θάλειας Ματίκα. Η μαγνητοσκόπηση υψηλής ανάλυσης της παράστασης, με χρήση πολλαπλών καμερών πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Άλφα με ειδικά διαμορφωμένη τηλεσκηνοθεσία του Αλέξανδρου Τιλιόπουλου. Δείτε την παράσταση το Σαββατοκύριακό και έως τις 28 Δεκεμβρίου ΕΔΩ

The Sea between My Soul (Η θάλασσα ανάμεσα στην ψυχή μου) του Λιβανέζου εικαστικού και μουσικού Raed Yassin, σε μουσική του Αμερικανού Alan Bishop



Ενα ροκ μιούζικαλ στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση

Ένα ροκ μιούζικαλ μαύρου χιούμορ κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση. Στις 20 Δεκεμβρίου 2020, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζει ψηφιακά το συγκλονιστικό The Sea between My Soul (Η θάλασσα ανάμεσα στην ψυχή μου) του Λιβανέζου εικαστικού και μουσικού Raed Yassin, σε μουσική του Αμερικανού Alan Bishop. Ταριχευμένα ζώα καταλαμβάνουν τη σκηνή και τραγουδούν για τη μακρά ιστορία θανάτων και φόνων στη Μεσόγειο. Μπορεί το παράλογο τραγούδι τους να αποκαλύψει κάτι για τον κόσμο γύρω μας;

Μind the fact online festival 2020

Αληθινές ιστορίες με πρωταγωνιστές τους ανθρώπους που τις έζησαν. Μια φεστιβαλική περιήγηση στο διαδίκτυο που πραγματεύεται την έννοια του χώρου. Το δεύτερο mind the fact festival πραγματοποιείται διαδικτυακά στον ιστότοπο ΕΔΩ καθημερινά στις 21:00.

Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου

Καλάθι Αγορών / Ο Μαριούς βρίσκεται μόνος στο δωμάτιό του με ένα κρεβάτι, ένα γραφείο κι έναν υπολογιστή. Ψωνίζει μανιωδώς. Ένα βίντεο που σατιρίζει και σαρκάζει τη μεταβαλλόμενη σχέση μας με το χώρο που ζούμε και τα αντικείμενα που συσσωρεύουμε γύρω μας.

Το Μεγάλο Ταξίδι / Μια οπτικοακουστική VR εμπειρία. Ένα όχημα ικανό να μας ταξιδέψει στο χώρο και στο χρόνο αποκαλύπτοντας το μεγαλείο ενός κόσμου έξω από τα όρια του πλανήτη γη.

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου

Multiverso / Live Streaming @21:00 Σύντομες συναντήσεις μεταξύ μεταναστών και προσφύγων από τρεις διαφορετικές ηπείρους που δε θα μπορούσαν να βρεθούν διαφορετικά. Χωρικά και γλωσσικά εμπόδια ξεπερνιούνται σε μια live streaming performance που χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης ως καλλιτεχνικά μέσα.

Allothroe Europe: The Voice of a City / Polyphony / Μία διαδραστική περιήγηση σε μία εικονική πόλη. Το έργο περιλαμβάνει κείμενα, βασισμένα σε αφηγήσεις και μαρτυρίες κατοίκων της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, κείμενα θεατών που δημοσιεύονται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται μέσα στο εικονικό περιβάλλον, δημιουργώντας μια συλλογική και πολυπρόσωπη αφήγηση.

Allothroe Europe: Echo for Democracy /Μία sound gallery, με νέα μουσικά έργα. Με σημείο εκκίνησης την καλλιτεχνική έρευνα για την άνοδο του φασισμού στην Ελλάδα και τη Γερμανία, καθώς και για την πρόσφατη καταδίκη της Χρυσής Αυγής, πρωτότυπα μουσικά έργα καλλιτεχνών από τις δύο χώρες αντηχούν την κοινή φωνή, της εναντίωσης στον εθνικισμό και της αδιαπραγμάτευτης δημοκρατικής συνύπαρξης στην Ευρώπη.

Allothroe Europe: Solidarity / Αλληλεγγύη /Ένα video installation και ένα booklet, σε μορφή ενιαίου διαδικτυακού έργου. Πολίτες και συμμετέχοντες σε συλλογικότητες, από την Ελλάδα και τη Γερμανία, μιλούν για τα πολλά και διαφορετικά πρόσωπα της ‘Αλληλεγγύης’, που φαντάζει σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ. Το έργο, που παρουσιάστηκε στo φεστιβάλ Ruhrtrienalle της Γερμανίας, το 2019, ανακατασκευάστηκε, με στόχο να απευθυνθεί μέσω του διαδικτύου σε ένα διευρυμένο κοινό.