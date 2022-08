Nέες ταινίες στους κινηματογράφους για το Σαββατοκύριακο -Από Ντεπαρντιέ μέχρι Παξινού - iefimerida.gr

Στις κινηματογραφικές πρεμιέρες της εβδομάδας ο Τζόρνταν Πιλ επιστρέφει με ένα ατμοσφαιρικό scifi θρίλερ.

Ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ γίνεται ο επιθεωρητής Μαιγκρέ και η Μία Χάνσεν-Λοβ ακολουθεί τα βήματα του Μπέργκμαν στο διάσημο νησί Φόρε

Οι κινηματογραφικές πρεμιέρες της εβδομάδας

Ούτε Καν (Nope)

Σκηνοθεσία: Τζόρνταν Πιλ

Παίζουν: Ντάνιελ Καλούγια, Κέκε Πάλμερ, Στίβεν Γιούν, Μάικλ Γουίνκοτ

Περίληψη: Οι κάτοικοι ενός απομακρυσμένου φαραγγιού της ενδοχώρας στην Καλιφόρνια θα γίνουν μάρτυρες μιας τρομαχτικής αποκάλυψης, που έρχεται από τον ουρανό.

Ο Τζόρνταν Πιλ («Tρέξε!», «Εμείς») επιστρέφει με ένα sci-fi θρίλερ, που ξεπέρασε τα 110 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις στο αμερικανικό box office.



Λίγο έξω από το Λος Άντζελες, στην κοιλάδα Santa Clarita Valley της Νότιας Καλιφόρνια, ζουν τα αδέλφια Τζέι και Εμ, που έχουν κληρονομήσει ένα ράντσο αλόγων από τον πατέρα τους. Οι δυο τους συνεχίζουν την παράδοση ως εκπαιδευτές ζώων για γυρίσματα κινηματογραφικών ταινιών και τηλεόρασης. Δίπλα στο ράντσο, βρίσκεται ένα πάρκο και ένας ζωολογικός κήπος με διαχειριστή ένα πρώην παιδί-θαύμα, που κουβαλάει τα δικά του τραύματα.Ο Τζέι και η Έμεραλντ αρχίζουν ξαφνικά να παρατηρούν ανεξήγητα φαινόμενα στο ράντσο τους, τα οποία τους οδηγούν σε απίστευτες ανακαλύψεις. Θα αποπειραθούν λοιπόν να αποτυπώσουν τα μυστήρια που βλέπουν στην κάμερα. Τα πράγματα κλιμακώνονται, όταν επιστρατεύουν για βοήθεια τον υπάλληλο ενός καταστήματος ηλεκτρονικών και έναν βετεράνο κινηματογραφιστή.

Ο Πιλ, προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα τις αναζητήσεις του, συνδυάζει την επιστημονική φαντασία με τον κοσμικό τρόμο σε ένα μεταφυσικό γουέστερν, όπου η απειλή έρχεται από τον ουρανό, κι όχι απαραίτητα με τη μορφή UFΟ, φέρνοντας μια συμπαντική τιμωρία. Ο ρατσισμός και το τραύμα της Αμερικής, κυρίαρχα στοιχεία στη φιλμογραφία του, επανέρχονται με μια παράλληλη αλληγορία που αφορά στον κόσμο του θεάματος ,και μαζί με το βιτριολικό του χιούμορ συνθέτουν ένα θρίλερ, που συνειδητά αφήνει στο σκοτάδι τους θεατές μέχρι τέλους και δεν αποκαλύπτει τα χαρτιά του, ίσως γιατί δεν έχει.

Τεχνικά βέβαια το φιλμ του Πιλ ίσως είναι το πιο άρτιο από όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα, όμως αυτή τη φορά ο συνήθως εύστοχος πολιτικός σχολιασμός χάνεται μέσα σε έναν κυκεώνα ιδεών, από όπου διασώζονται ορισμένες εξαιρετικές σκηνές δράσης.

Το νησί του Μπέργκμαν (Bergman Island)

Σκηνοθεσία: Μία Χάνσεν-Λοβ

Παίζουν: Τιμ Ροθ, Βίκυ Κριπς, Μία Γουασικόφσκα, Άντερς Ντάνιελσεν Λάι

Περίληψη: Δυο Αμερικανοί αναζητούν την έμπνευση στο νησί, όπου έζησε ο Μπέργκμαν. Σινεφιλικό δράμα της Μία Χάνσεν-Λοβ, που συμμετείχε στο Φεστιβάλ Καννών 2021.

Ένα ζευγάρι Αμερικανών, ο διάσημος σκηνοθέτης Τόνι και η σεναριογράφος Κρις, αναζητούν την έμπνευση στο άγριο και υποβλητικό τοπίο του Φόρε της Σουηδίας, εκεί όπου για χρόνια έζησε ο Μπέργκμαν και γύρισε τις σπουδαιότερες ταινίες του. Αρχικά όλα μοιάζουν ειδυλλιακά. Όμως, καθώς οι μέρες περνούν, το νησί μοιάζει να λειτουργεί καταλυτικά και στους δυο τους. Ανησυχίες που αφορούν την τέχνη τους, αλλά και την προσωπική τους ζωή αρχίζουν να σκιάζουν την καθημερινότητά τους. Εκείνος προχωράει με το σενάριο του για όλα «αυτά τα αόρατα πράγματα που κυκλοφορούν σε ένα ζευγάρι» η Κρις όμως παλεύει με την καινούργια ιστορία της, που της ξυπνάει μνήμες ενός έρωτα από το παρελθόν.

Η Μία Χάνσεν-Λοβ, μαζί με τον επί χρόνια πρώην σύντροφό της Ολιβιέ Ασαγιάς, είχαν ταξιδέψει και ζήσει στο Φόρε για λίγο καιρό, ακριβώς όπως και οι ήρωες της, οπότε το όλο της εγχείρημα είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοβιογραφικό. Κινούμενη λοιπόν ανάμεσα σε δυο ζευγάρια -το ένα πραγματικό και το άλλο αποκύημα της φαντασίας της Κρις- η Γαλλίδα δημιουργός παίζει με την αλήθεια και το ζωτικό ψέμα της τέχνης, κινηματογραφεί το νησί Φόρε που έχουμε γνωρίσει στην ασπρόμαυρη μπεργκμανική εκδοχή μέσα στο φως, αλλά δυστυχώς δεν καταφέρνει να επικοινωνήσει το προσωπικό της βίωμα. Οπότε οι εσωτερικές διαδρομές των ηρώων της, που σεναριακά φλερτάρουν με τους ήρωες από τις «Σκηνές για έναν γάμο», μένουν στην επιφάνεια και η περιπλάνηση στο Φόρε μοιάζει περισσότερο με μια τουριστική εξόρμηση παρά με το ταξίδι αυτογνωσίας που έχει ως στόχο η Χάνσεν.

Οι αναφορές της δε στον Μπέργκμαν και οι συζητήσεις του κεντρικού ζευγαριού με αφορμή αυτόν περιορίζονται στο πώς ο μεγάλος auter κατάφερε ένα συνδυάσει μια έντονη προσωπική ζωή – ήταν πατέρας εννέα παιδιών από έξι διαφορετικές συντρόφους- με ένα τόσο πλούσιο καλλιτεχνικό έργο. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει η δεύτερη ιστορία, αυτή που φαντασιώνεται η Κρις, η οποία όμως περισσότερο λειτουργεί αυτόνομα, παρά συνδέεται με τους κεντρικούς ήρωες. Ίσως τελικά η Χάνσεν δεν ήταν αρκετά έτοιμη να εκθέσει ένα δικό της βίωμα, με αποτέλεσμα να το αποδυναμώνει και τελικά να το στεγνώνει από κάθε είδους συναίσθημα.

Οι ροδακινιές του Αλκαράς (Alcarràs)

Σκηνοθεσία: Κάρλα Σιμόν

Παίζουν: Ζορντί Πουγιόλ Ντόλσετ, Ανα Ότιν, Ξένια Ρόζετ, Άλμπερτ Μπος

Περίληψη: Η ζωή μιας οικογένειας ροδακινοπαραγωγών αλλάζει ριζικά, όταν ο νέος ιδιοκτήτης της γης τους αποφασίζει να πουλήσει τα χωράφια για να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά. Για πρώτη φορά, το μέλλον τους διαγράφεται αβέβαιο και προκαλούνται ρήξεις στις σχέσεις τους, καθώς κινδυνεύουν να χάσουν πολύ περισσότερα από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις τους.



Κοινωνικό δράμα της Κάρλα Σιμόν («Ένα αξέχαστο καλοκαίρι»), που απέσπασε τη Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου.

Οι Σολέ, μια αγροτική οικογένεια από το Αλκαράς, ένα μικρό χωριουδάκι στην Καταλονία, καλλιεργούν ροδάκινα εδώ και τρεις γενιές. Ο ιδιοκτήτης της γης τους όμως αποφασίζει να τους διώξει για να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά στα χωράφια. Ο παππούς της οικογένειας δεν έχει κανένα συμβόλαιο στα χέρια του, γιατί τον «καιρό εκείνο δεν γίνονταν έτσι τα πράγματα», οπότε οι Σολέ πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτή τη νέα πραγματικότητα, που αναστατώνει την ηρεμία τους.

Η Σιμόν κατάγεται επίσης από το Αλκαράς και μετά από τον θάνατο του παππού της, που όλη του τη ζωή καλλιεργούσε ροδακινιές, σκέφτηκε τ ι θα συνέβαινε αν κάποτε αυτά τα δέντρα χάνονταν. Αυτή η αίσθηση της απώλειας κυριαρχείται σε όλη την ταινία της, που από τη μία αποτυπώνει τους τριγμούς μιας δεμένης οικογένειας λόγω μιας εξωτερικής απειλής, και από την άλλη λειτουργεί ως παραβολή για το πώς ο άνθρωποι συμπεριφέρονται στη φύση που τους τρέφει.

Μέσα από τέσσερις γενιές και τις διαφορετικές τους αντιδράσεις, η Σιμόν δομεί ένα καλοδουλεμένο οικογενειακό δράμα με οικολογικές προεκτάσεις, κάνοντάς μας να αναλογιστούμε σχετικά με τον σύχρονο τρόπο ζωής και όσα χάνονται για να τον υπηρετήσουν. Από το πρώτο πλάνο τρία παιδιά καλούνται μέσα από το παιχνίδι τους να αντιμετωπίσουν μια εξωγήινη απειλή. Και με αυτή την έναρξη η Ισπανίδα δημιουργός ξεκαθαρίζει τις προθέσεις της. Στη συνέχεια, καταγράφει με λεπτομέρειες τη συγκομιδή των ροδάκινων και πιστή στον κοινωνικό ρεαλισμό που υπηρετεί, καθοδηγεί τους ερασιτέχνες ηθοποιούς της- στην πλειοψηφία τους αγρότες από την περιοχή- σε ένα αρμονικό σύνολο, όπου ο καθένας παλεύει να βρει τη δική του ταυτότητα και τον δικό του χώρο για να μιλήσει και να υπάρξει. Έτσι, ενορχηστρώνει εξαιρετικά τους διαλόγους βάζοντας τα πρόσωπα να μιλούν το ένα πάνω στο άλλο, δημιουργώντας ένα ντοκιμαντερίστικο κλίμα, χωρίς μελοδραματισμούς και έντονα καταγγελτικούς τόνους, που προσθέτει στην ταινία της μια καθηλωτική ειλικρίνεια.

Ο επιθεωρητής Μαιγκρέ και το μυστήριο της νεκρής κοπέλας (Maigret)

Σκηνοθεσία: Πατρίς Λεκόντ

Παίζουν: Ζεράρ Ντεπαρντιέ, Μελανί Μπερνιέ, Ορόρ Κλεμάν, Ερβέ Πιερ

Περίληψη: Μία νεαρή κοπέλα θα βρεθεί νεκρή σε μια πλατεία του Παρισιού, φορώντας ένα βραδινό φόρεμα. Ο επιθεωρητής Μαιγκρέ θα πρέπει να ανακαλύψει την ταυτότητά της και να ανασυνθέσει τις τελευταίες μέρες της ζωής της, ώστε να βρει τον δολοφόνο.

Ελεύθερη διασκευή του ομότιτλου μυθιστορήματος, του Ζορζ Σιμενόν, με τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ στον ρόλο του διάσημου επιθεωρητή.

Μια νεαρή κοπέλα με ένα βραδινό φόρεμα βρίσκεται νεκρή στο Παρίσι. Ο διάσημος επιθεωρητής Μαιγκρέ πρέπει να αποκαλύψει την ταυτότητά της και τον δολοφόνο της. Ξεκινάει λοιπόν από το φόρεμα και περιπλανιέται στα σοκάκια της πόλης του Φωτός, αναζητώντας τα ίχνη της άτυχης νεαρής και την αλήθεια, που κρύβεται πίσω από τον θάνατό της. Στο πλευρό του, η σύζυγός του, που με τις παρατηρήσεις της, οδηγεί τη σκέψη του στο σωστό μονοπάτι.

Ο έμπειρος Πατρίς Λεκόντ («Ο εραστής της κομμώτριας», «Ο δήμιος του Σαν Πιερ», «Ridicule, ο περίγελος της Αυλής», «Ο άνθρωπος του τρένου», «Δρόμος των αισθήσεων») ο οποίος το 1989 είχε διασκευάσει πετυχημένα το «Monsieur Hire» του ίδιου συγγραφέα εστιάζει στην εγκεφαλικότητα του Μαιγκρέ, που αποτελεί άλλωστε και το βασικό χαρακτηριστικό του διάσημου επιθεωρητή και στήνει ένα ατμοσφαιρικό νουάρ, χαμηλών τόνων και βασανιστικά αργών ρυθμών, που τελικά κινηματογραφικά δεν λειτουργούν. Γιατί η πένα του Σιμενόν, ενός συγγραφέα που δεκάδες φορές έργα του έχουν μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη, έχει αναγνωστική γοητεία, όμως όσο και αν η ατμόσφαιρά του μοιάζει κινηματογραφική, δύσκολα μπορεί το πνεύμα του να αποτυπωθεί στην κάμερα. Ο Λεκόντ λοιπόν καταφέρνει από τη μία να αναπαραστήσει εικαστικά τη σκοτεινή πλευρά της παρισινής νύχτας, αλλά αποτυγχάνει να παίξει με το μυαλό του θεατή, παρόλο που ο εσωστρεφής εδώ Ζεράρ Ντεπαρντιέ μοιάζει ιδανικός για τον ρόλο του Μαιγκρέ.

After 4: Για Πάντα Μαζί (After Ever Happy)

Σκηνοθεσία: Καστίλ Λάντον

Παίζουν: Τζόζεφιν Λάνγκφορντ, Χίρο Φάινς-Τίφιν

Περίληψη: Η Τέσα και ο Χάρντιν για ακόμα μια φορά πρέπει να πάρουν σοβαρές αποφάσεις για τη σχέση τους.

Το τέταρτο μέρος του franchise «After» .

Η Τέσα και ο Χάρντιν βρίσκονται σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι. Καθώς αναδύεται μια συγκλονιστική αλήθεια για τις οικογένειες ενός ζευγαριού, οι δύο εραστές ανακαλύπτουν ότι δεν είναι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους. Η Τέσα δεν είναι πια το γλυκό, απλό, καλό κορίτσι που γνώρισε ο Χάρντιν, αλλά έχει γίνει πιο σκληρή ακόμα κι από εκείνον. Θα συνεχίσει λοιπόν να τον σώζει και ταυτόχρονα να προσπαθεί να σώσει τη σχέση τους, ή μήπως έχει έρθει η ώρα να σκεφτεί μόνο τον εαυτό της; Γιατί όσο ο Χάρντιν βρίσκεται στο Λονδίνο για τον γάμο της μητέρας του βυθίζεται όλο και περισσότερο στο σκοτάδι, ενώ η Τέσα επιστρέφει στο Σιάτλ σε τραγική κατάσταση. Οπότε, αν θέλουν η αγάπη τους να επιβιώσει, θα πρέπει πρώτα να δουλέψουν πάνω στον ίδιο τους τον εαυτό, ο καθένας ξεχωριστά.

Επαναπροβολές στις κινηματογραφικές πρεμιέρες

Ο κύριος Αρκάντιν (Confidential Report)

Σκηνοθεσία: Όρσον Γουέλς

Παίζουν: Όρσον Γουέλς, Πίτερ Βαν Αϊκ, Μάικλ Ρεντγκρέιβ, Κατίνα Παξινού

Περίληψη: Η ζωή και το μυστηριώδες παρελθόν του μεγιστάνα Γκρέγκορι Αρκάντιν εξάπτει την περιέργεια ενός τυχοδιώκτη, που μόλις έχει βγει από τη φυλακή. Η έρευνα για το παρελθόν του πολύ σύντομα θα τον βάλει σε μπελάδες και θα θέσει σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή.

Ένα από τα αριστουργήματα του Όρσον Γουέλς με την Κατίνα Παξινού κυκλοφορεί σε επανέκδοση με νέες κόπιες.

Ο Βαν Στράτεν, ένας τυχοδιώκτης που φλερτάρει την κόρη του Αρκάντιν, ενός πάμπλουτου Κροίσου, προσλαμβάνεται από τον τελευταίο για να ερευνήσει μερικά σημεία από το ανεξιχνίαστο παρελθόν του. Οι άνθρωποι όμως που πλησιάζει ο Βαν Στράτεν δολοφονούνται και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι θα είναι το επόμενο θύμα.

Ο ιδιοφυής Γουέλς παραλλάσσει τη βασική ιδέα του «Πολίτη Κέιν» και υπογράφει ένα μπαρόκ φιλμ νουάρ, όπου πρωταγωνιστεί η νεωτεριστική χρήση της κάμερας με λήψεις από κάτω προς τα πάνω, οδηγώντας το κοινό σε έναν αξιοθαύμαστο αφηγηματικό λαβύρινθο, δομημένο γύρω από την περίπτωση ενός διαβόητου μεγιστάνα με σκοτεινό παρελθόν και του τυχοδιώκτη που αναλαμβάνει να διερευνήσει την αινιγματική ζωή του.

Στη φωλιά του κούκου (One Flew Over the Cuckoo's Nest)

Σκηνοθεσία: Μίλος Φόρμαν

Παίζουν: Τζακ Νίκολσον, Λουίζ Φλέτσερ, Γουίλιαμ Ρέντφιλντ, Ντάνι Ντε Βίτο, Κρίστοφερ Λόιντ

Περίληψη: O ΜακΜέρφι συλλαμβάνεται με την κατηγορία αποπλάνησης ανηλίκου και για να αποφύγει τη φυλακή παριστάνει τον τρελό και εισάγεται σε ψυχιατρική κλινική. Εκεί, προσπαθεί να ζωντανέψει το μέρος, παίζοντας με τους άλλους τροφίμους χαρτιά και μπάσκετ. Σε κάθε του κίνηση όμως βρίσκει μπροστά του την αντίδραση της νοσοκόμας Ρέιτσελ.

Η κλασική ταινία του Μίλος Φόρμαν με τον Τζακ Νίκολσον και την Λουίζ Φλέτσερ, που απέσπασε πέντε Όσκαρ, ανάμεσα στα οποία αυτά της Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας.

O Ραντλ ΜακΜέρφι, ύποπτος για αποπλάνηση ανηλίκου, μεταφέρεται για αξιολόγηση από ένα συγκρότημα φυλακών σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα. Εκεί, η νοσοκόμα Ρέιτσελ διευθύνει την πτέρυγα με αυστηρή πειθαρχία, κρατώντας τους ασθενείς υποταγμένους μέσω κακοποιήσεων, φαρμακευτικής αγωγής και συνεδριών ηλεκτροσπασμοθεραπείας. Η μάχη του επαναστατημένου ΜακΜέρφι και της άκαμπτης Ρέιτσελ σύντομα θα επηρεάσει όλους τους ασθενείς της πτέρυγας.

Το βιβλίο του Κεν Κέσι, που δημοσιεύτηκε το 1962, αιχμαλώτισε τη φαντασία μιας ολόκληρης γενιάς, παραμένοντας στις λίστες των best seller και των Top Rated Movies μέχρι σήμερα. Φαίνεται λοιπόν πως η ιστορία του Κέσι, που γράφτηκε τις ώρες που εκείνος εργαζόταν σε νυχτερινή βάρδια ως βοηθός στο Νοσοκομείο Βετεράνων του Πάλο Άλτο, άγγιξε μία ευαίσθητη ανθρώπινη χορδή.

Χρησιμοποιώντας ένα μεταφορικό πλαίσιο – το φρενοκομείο – για να συμβολίσει την πάλη του ατόμου ενάντια στο σύστημα, ο συγγραφέας καταγράφει αναρίθμητες λεπτομέρειες για τη ζωή μέσα σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα. Κι ήταν αυτός ο ρεαλισμός που ενδιέφερε τον σκηνοθέτη Φόρμαν, ο οποίος πέρασε αρκετές εβδομάδες στο Κρατικό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο του Όρεγκον στο Σάλεμ δουλεύοντας το σενάριο με τους Λώρενς Χάουμπεν και Μπο Γκολντμαν. Αργότερα, ολόκληρη η ταινία γυρίστηκε εκεί, χρησιμοποιώντας πολλούς από τους ασθενείς, βοηθούς και γιατρούς του ψυχιατρείου, τόσο μπροστά στην κάμερα όσο και στο προσωπικό και το συνεργείο, καταλήγοντας σε μια σπάνια συλλογική προσπάθεια.

Μαρκέτα Λαζάροβα (Marketa Lazarova)

Σκηνοθεσία: Φράντισεκ Βλάτσιλ

Παίζουν: Μάγκντα Βασαριόβα, Γιόζεφ Κεμρ, Νάντα Χάινα, Γιαροσλάβ Μούτσκα

Περίληψη: Η ιστορία της κόρης ενός φεουδάρχη που απάγεται από ληστές και γίνεται ερωμένη ενός εξ’ αυτών.

Το εμβληματικό φιλμ του Φράντισεκ Βλάτσιλ κυκλοφορεί σε επανέκδοση με νέες κόπιες.

Μεσαίωνας, 13ος αιώνας. Ο Νίκολας και ο αδελφός του, Άνταμ, ληστεύουν περαστικούς για λογαριασμό του τυραννικού τους πατέρα, Κόζλικ. Σε μια από τις ληστείες κρατούν ως όμηρο έναν νεαρό Γερμανό, του οποίου όμως ο πατέρας έχει δραπετεύσει και αναγγέλλει στον βασιλιά το συμβάν. Ο Κόζλικ ετοιμάζεται για την οργή του ηγεμόνα και αποζητά τη συμμαχία του γείτονα του, Λαζάρ. Όταν αυτός του την αρνείται, ο Κόζλικ στέλνει τον Νίκολας να απαγάγει την κόρη του, τη Μαρκέτα Λαζάροβα. Τώρα, ο βασιλιάς έχει ακόμα έναν σύμμαχο και ετοιμάζεται να επιτεθεί.

Βασισμένος στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τσέχου κομμουνιστή συγγραφέα, Βλάντισλαβ Βανκούρα, που εκτελέστηκε από τους Ναζί, ο Βλάτσιλ ζωντανεύει τα πεδία μαχών του Μεσαίωνα, παντρεύοντας την αισθητική του Κουροσάβα με τον μυστικισμό του Μπέργκμαν. Η ποιητική προσαρμογή της διαμάχης δυο αντίπαλων μεσαιωνικών φυλών, είναι μια άγρια, επική και σχολαστικά σχεδιασμένη αναπαράσταση των συγκρούσεων μεταξύ χριστιανισμού και παγανισμού, ανθρώπου-φύσης, έρωτα και βίας. Θέλοντας να ανασυστήσει τις αντιλήψεις και τις νοοτροπίες εκείνης της μακρινής εποχής παρά να σκηνοθετήσει ένα συμβατικό ιστορικό δράμα, ο Βλάτσιλ με το εφευρετικό του μοντάζ, τον απαράμιλλο σχεδιασμό ήχου και την εκπληκτική κινηματογράφηση, παραδίδει ένα αριστουργηματικό πειραματικό φιλμ δράσης, που ψηφίστηκε ως η σημαντικότερη τσέχικη ταινία όλων των εποχών.