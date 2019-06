Ο 72χρονος Σαντάνα κυκλοφορεί σήμερα τα νέα του τραγούδια -Με μία φλογερή Ισπανίδα [βίντεο]

«Αυτή η δισκογραφική δουλειά, απλά έπρεπε να γίνει» αναφέρει ο 72χρονος μάγος της κιθάρας Κάρλος Σαντάνα, για το άλμπουμ με τα νέα του τραγούδια το οποίο κυκλοφορεί σήμερα.

«Ήταν σαν δώρο που μου ήρθε από εκεί ψηλά, τον ουρανό» αναφέρει. «Ανυπομονώ να κάνουμε περιοδεία στο πλαίσιο του νέου άλμπουμ και να μεταδώσουμε όλο αυτό το κλίμα του ‘Africa Speaks’”» τονίζει ο Κάρλος Σαντάνα.

Αφρο-λάτιν τα νέα τραγούδια του Σαντάνα

O νέος δίσκος τουΣαντάνα με τίτλο «Africa Speaks» κυκλοφόρησε σήμερα, 7 Ιουνίου. Ο πασίγνωστος κιθαρίστας εμπνέεται πολύ από την αφρικανική κουλτούρα και αυτό το αποδεικνύει από τα νέα του ακούσματα, σε συνδυασμό πάντα με τις latin καιjazz μελωδίες του.

Στο πλαίσιο του νέου του άλμπουμ, ο Santana δουλεύει με τον παραγωγό Rick Rubin. To άλμπουμ «Africa Speaks» είναι μια πολύ όμορφα διαμορφωμένη μουσική εμπειρία που ντύνει φωνητικά η τραγουδίστρια Buika, μία φλογερή Ισπανίδα και που σίγουρα θα αποτελέσει μια αξιομνημόνευτη δουλειά του Santana στα 50 χρόνια καριέρας του.

Δείτε το official video clip του 1ου single του νέου άλμπουμ με τίτλο «Breaking Down the Door» 



Το αλμπουμ κυκλοφορεί από τη Minos EMI / Universal Music.