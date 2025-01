Η «Mykonos» του Κρίστοφερ Αντρέ Μαρκς-Συνεργάτης του Αντετοκούνμπο, «βιογράφος» του Ρεχάγκελ - iefimerida.gr

«Βιογράφος» του Όττο Ρεχάγκελ και συνεργάτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης Κρίστοφερ Αντρέ Μαρκς μιλάει στο iefimerida για τη νέα του ταινία με επίκεντρο τη Μύκονο.

Το νέο διεθνές στούντιο κινηματογραφικών παραγωγών, Studio Galazio, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της πρώτης του ταινίας, μιας κωμωδίας που εστιάζει σε μια ληστεία που διαδραματίζεται στη Μύκονο. Η ταινία ακολουθεί τις περιπέτειες μιας εκκεντρικής ομάδας ευγενών κλεφτών, οι οποίοι ληστεύουν αλαζονικούς τουρίστες που καταστρέφουν το νησί τους κάθε καλοκαίρι.

Το καστ απαρτίζεται από διεθνείς και Έλληνες ηθοποιούς, με πρωταγωνίστρια την ανερχόμενη Κλέλια Ανδριολάτου (Maestro in Blue), και τους Ρικάρντο Σκαμάρτσιο (John Wick 2), Άντριου Γεωργιάδη, Βίτο Σνάμπελ (The Trainer) και Τζούλια Φοξ (Uncut Gems) σε βασικούς ρόλους.

Συμμετέχουν ακόμα οι: Πάνος Κορώνης (The Lost Daughter), Μάκης Παπαδημητρίου (Suntan), Γιώργος Πυρπασόπουλος (Crimes of the Future), Μαρία Καβογιάννη (Maestro in Blue), Άλαν Άσαντ (Black Mirror) και Χρήστος Πασσαλής (Dogtooth).

Το Studio Galazio και η συνεργασία με Αντετοκούνμπο

Το Studio Galazio είναι ένας νεοσύστατος φορέας παραγωγής που εστιάζει στη δημιουργία και ανάπτυξη κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών με έντονο ελληνικό στοιχείο και στόχο τη διεθνή διανομή.

Για την δημιουργία της ταινίας στη Μύκονο, το Studio Galazio συνεργάστηκε με την εταιρείες παραγωγής Improbable Media του Γιάννη Αντετοκούνμπο - πρόκειται για την πρώτη είσοδο του Αντετοκούνμπο στην κινηματογραφική παραγωγή - και την ελληνική BLONDE S.A. (Tehran).

Ο C.E.O. του Studio Galazio, Christopher André Marks πραγματοποιεί το σκηνοθετικό του ντεμπούτο όσον αφορά ταινία μεγάλου μήκους με πρωτότυπο δικό του σενάριο.

«Είναι μεγάλη μου τιμή να συνεργάζομαι για την ταινία αυτή με ένα τόσο λαμπερό καστ, που αποτελείται από Έλληνες και διεθνώς αναγνωρισμένους ταλαντούχους ηθοποιούς αλλά και με ένα εξαιρετικό συνεργείο σπουδαίων επαγγελματιών του χώρου. Αυτό είναι το πρώτο μας μεγάλο εγχείρημα στην Ελλάδα και νιώθω ευγνώμων και απολύτως ευχαριστημένος για την ολοκλήρωση των γυρισμάτων», έχει πει χαρακτηριστικά ο Μαρκς, ο οποίος το 2021 ολοκλήρωσε και παρουσίασε το αθλητικό ντοκιμαντέρ «King Otto» με θέμα την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2004 από την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας μας με προπονητή τότε τον Γερμανό Οττο Ρεχάγκελ.

Το iefimerida είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον ελληνοαμερικανό σκηνοθέτη, «ανακρίνοντάς» τον αναφορικά με τα πάντα: τον Ρεχάγκελ, τον Giannis, τη Μύκονο και φυσικά τη νέα του ταινία.

O Mαρκς με την Κλέλια Ανδριολάτου κατά την διάρκεια των γυρισμάτων / Studio Galazio

Γιατί επιλέξατε τη Μύκονο και όχι κάποιο άλλο νησί ως τοποθεσία (και τίτλο της ταινίας σας);



Θεωρήσαμε ότι το διαρκώς μεταβαλλόμενο νησί της Μυκόνου παρείχε το καλύτερο σκηνικό για την ιστορία που θέλαμε να αφηγηθούμε και κατά πολλούς τρόπους, η ίδια η Μύκονος έγινε ο ίδιος ο χαρακτήρας της ταινίας. Χωρίς να δώσουμε πολλά spoilers, ο άκρως ευγενής χαρακτήρας του νησιού ευθυγραμμίζεται άποψα και άρρηκτα με την ίδια την αφήγηση. Ο καθένας έχει μια προκατειλημμένη αντίληψη ή μια προσωπική σχέση με το νησί της Μυκόνου, οπότε γνωρίζουμε ότι το κοινό θα πάρει μαζί του τις προσδοκίες και τις εμπειρίες του, όπως κάνει όταν βλέπει μια οποιαδήποτε ταινία.



Τι είναι αυτό που κάνει αυτό το νησί τόσο ξεχωριστό, τόσο στα δικά σας μάτια, όσο και στα μάτια των ξένων που έρχονται εδώ για διακοπές;



Όλοι μιλούν για την ιδιαίτερη ενέργεια που έχει η Μύκονος - έχει τη δική της μοναδική ταυτότητα που είναι σε μεγάλο βαθμό ένας από τους λόγους για τους οποίους έχει γίνει τόσο δημοφιλής με την πάροδο των ετών. Είναι η αντιπαράθεση των παραδοσιακών στοιχείων με τα μοντέρνα που νομίζω ότι ενδιαφέρει τους ξένους, και το γεγονός ότι συνεχώς επανεφευρίσκει τον εαυτό της... άλλοι λένε προς το καλύτερο και άλλοι προς το χειρότερο, αλλά είναι δύσκολο να αμφισβητήσει κανείς τη μοναδική... αντοχή του νησιού στη διάρκεια πολλών δεκαετιών.



Η ταινία σας αναμένεται στην Ελλάδα με μεγάλο ενδιαφέρον. Προσωπικά, και διαβάζοντας ότι πρόκειται για μια ταινία ληστείας, αναρωτιόμουν πού βασιστήκατε ως κινηματογραφικές επιρροές: στις ταινίες τύπου «Italian Job», στο franchise «Ocean's 11» ή στις ταινίες του Guy Ritchie;



Σίγουρα κοιτάξαμε πολλές ταινίες ληστείας και εμπνευστήκαμε από μερικές από τις κλασικές ταινίες... σίγουρα, το Ocean's 11, το πρωτότυπο Italian Job, αλλά ιδιαίτερα τις ταινίες του Jules Dassin Rififi και Topkapi: αυτές ήταν μερικές από τις βασικές εμπνεύσεις όταν ξεκινήσαμε να δημιουργούμε τοMykonos.

Πώς ήταν η μετάβαση από το είδος του ποδοσφαίρου και του αθλητικού ντοκιμαντέρ στην ταινία μυθοπλασίας; Τι έκανε αυτή τη μετάβαση δύσκολη για εσάς;



Πρακτικά, πρόκειται για ένα διαφορετικό μέσο, το οποίο έχει τις δικές του εγγενείς προκλήσεις, αλλά για μένα, εξακολουθούσα να προσπαθώ να το προσεγγίσω με τον ίδιο τρόπο. Το King Otto το είδαμε ως μια αφηγηματική ταινία μεγάλου μήκους που απλά έτυχε να χρησιμοποιήσει αρχειακό υλικό και προσωπικές συνεντεύξεις για να υποστηρίξει την αφήγηση. Αυτή η ταινία ήταν σε μεγάλο βαθμό μια πολιτιστική ιστορία για την κατανόηση των διαφορών και την αποδοχή του άλλου γι' αυτό που είμαστε, αλλά μεταμφιεσμένη τεχνηέντως σε ένα ποδοσφαιρικό ντοκιμαντέρ. Αν μη τι άλλο, κοιτάξαμε εκείνο το έργο και τι ελπίζαμε να πετύχουμε με αυτό και θεωρήσαμε ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αφηγηθούμε αυτή την ιστορία ήταν να χρησιμοποιήσουμε μαρτυρίες από πρώτο χέρι και αληθινά συναισθήματα για να προσπαθήσουμε να τιμήσουμε το μεγάλο επίτευγμα της ελληνικής εθνικής ομάδας εκείνο το καλοκαίρι του 2004. Όποιο κι αν είναι το μέσο, πάντα προσπαθούμε να βρούμε τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να πούμε μια ιστορία και για τη Μύκονο, θεωρήσαμε ότι το μήνυμα που θέλαμε να μεταφέρουμε θα αναδεικνυόταν καλύτερα ως μια αφηγηματική κωμωδία ληστείας.

Τι αποκομίσατε από την εμπειρία σας να συνεργαστείτε με ολόκληρη την ομάδα που κέρδισε το Euro 2004;



Ήταν μια σπουδαία εμπειρία για μένα προσωπικά. Οι παίκτες, ο κ. Ρεχάγκελ και ο κ. Τοπαλίδης ήταν όλοι πολύ γενναιόδωροι με τον χρόνο τους και ελπίζαμε να τους κάνουμε υπερήφανους με την παραγωγή αυτής της ταινίας. Η ιστορία τους ήταν σαφώς πολύ εμπνευσμένη. Ως έφηβος το 2004, θυμάμαι έντονα το τουρνουά και το κρατούσα στην καρδιά μου για χρόνια. Όταν μεγάλωσα και άρχισα να έχω την ευκαιρία να σκηνοθετώ τα δικά μου έργα, κατάφερα να ξαναδώ αυτή την ιστορία υπό ένα νέο πρίσμα και την είδα διαφορετικά. Δεν ήταν μόνο η νίκη αξιοσημείωτη από ποδοσφαιρική άποψη, αλλά και για το δέσιμο που μοιράστηκε η ομάδα, όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και με τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο - δημιουργώντας αυτή τη μοναδική στιγμή πολιτιστικού zeitgeist, όπου οι Έλληνες παντού ήταν ενωμένοι.



Και τι αποκομίσατε από την εμπειρία σας πίσω από τις κάμερες στα γυρίσματα στη Μύκονο;



Έχω πολλές αναμνήσεις από αυτή την εμπειρία, αλλά θα επιλέξω να πάρω μαζί μου τη συνεργασία με μερικούς από τους πιο ταλαντούχους καλλιτέχνες της Ελλάδας. Ήταν ένα δύσκολο γύρισμα από υλικοτεχνικής άποψης, αλλά η συνεργασία με τεχνικούς όπως ο κινηματογραφιστής, Χρήστος Καραμάνης, η καλλιτεχνική και σχεδιαστική ομάδα με επικεφαλής τον Κώστα Παππά και την Αναστασία Λάμπρου, ο ήχος με τον Στέφανο Ευθυμίου κ.λπ. Όλοι αυτοί οι συνεργάτες έκαναν αξιοσημείωτη δουλειά στην ταινία και το γεγονός ότι μπόρεσαν να συνδυάσουν τις προσπάθειές τους με μερικά από τα καλύτερα υποκριτικά ταλέντα της Ελλάδας, τον Πάνο, τον Μάκη, την Κλέλια, τη Μαρία, τον Ιεροκλή, τον Γιώργο, τον Γιάννη, τον Χρήστο κ.ά. Αυτές είναι οι πτυχές που επιλέγω να πάρω μαζί μου από το έργο. Τα γυρίσματα στη Μύκονο ήταν επίσης ένα όνειρο, καθώς η ομορφιά του νησιού κάνει την καθημερινότητα από μόνη της... κινηματογράφο.



H νέα κωμωδία του Μαρκς εστιάζει σε μια ληστεία που διαδραματίζεται στη Μύκονο / Studio Galazio

Μπορείτε να μου πείτε, από την επαγγελματική σας σχέση με τον Γιάννη, ένα χαρακτηριστικό του χαρακτήρα του Αντετοκούνμπο που δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε;



Ο Γιάννης αποτελεί έμπνευση για όλους μας, η σκληρή δουλειά και η αποφασιστικότητά του είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Αυτό που είναι ως άνθρωπος και το σύστημα αξιών που πρεσβεύει με την οικογένειά του, το να κάνει τα πράγματα με τον σωστό τρόπο κ.λπ. είναι αυτό που πραγματικά αποτελεί κίνητρο. Είμαστε σίγουρα τυχεροί που συμμετέχει σε αυτή την ταινία.



Γνωρίζω την αγάπη σας για τη Μύκονο και νομίζω ότι συμφωνείτε ότι είναι ένα βαθιά παρεξηγημένο νησί. Ποιος είναι ο λόγος για αυτή την - μερικές φορές - διαβόητη και κακή φήμη που έχει η Μύκονος;



Συμφωνώ ότι είναι ένα βαθιά παρεξηγημένο νησί. Οι άνθρωποι τείνουν να το κρίνουν εκ πρώτης όψεως και να επισημαίνουν τον συνωστισμό, τα beach clubs κ.λπ. αλλά υπάρχει ένα άλλο στρώμα παραδοσιακότητας που νομίζω ότι συχνά παραβλέπεται. Οι Μυκονιάτες είναι ζεστοί άνθρωποι και ήταν εξαιρετικά φιλόξενοι απέναντί μας καθ' όλη τη διάρκεια της φωτογράφισης, οπότε δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρο το πόσο βαθιά παρεξηγημένο είναι το νησί, ιδίως από το εξωτερικό. Οι ξένοι συχνά βλέπουν το νησί αποκλειστικά ως μια καλοκαιρινή παιδική χαρά για την παγκόσμια ελίτ, κάτι που σαφώς μπορεί όντως να είναι, αλλά έχει να προσφέρει πολλά περισσότερα από αυτό.



Ως βαθύς γνώστης του νησιού, μπορείτε να μου πείτε 4-5 μέρη και σημεία που προτιμάτε, για τους δικούς σας προσωπικούς λόγους, που δεν είναι τόσο γνωστά στο ευρύ κοινό;



Θα έλεγα ότι τα παραδοσιακά μέρη που διατηρούν την αυθεντικότητά τους είναι τα πιο ενδιαφέροντα για μένα. Μέρη όπως ο Φωκός, ο Λημνιός και οι Ρίζες, όλα αυτά τα μέρη βγάζουν «καρδιά», οι ταβέρνες διοικούνται από γοητευτικούς ανθρώπους που πιστεύουν στο πνεύμα της Μυκόνου και το ζουν καθημερινά. Αυτός είναι πιθανότατα ένας από τους λόγους για τους οποίους αυτά τα μαγαζιά είναι σε θέση να παραμείνουν σταθερά και επιτυχημένα σε ένα τόσο ραγδαία αναβαθμιζόμενο περιβάλλον.