Η σταρ της κάντρι Ντόλι Πάρτον κυκλοφορεί ροκ άλμπουμ το 2023 -Με νέα τραγούδια και «θρυλικές» διασκευές - iefimerida.gr

Η σταρ της κάντρι μουσικής Ντόλι Πάρτον θα κυκλοφορήσει ένα ροκ άλμπουμ το φθινόπωρο του 2023.

Η 76χρονη τραγουδίστρια αναφέρθηκε στα σχέδιά της, κατά τη διάρκεια επεισοδίου του «The Tonight Show» με παρουσιαστή τον Τζίμι Φάλον.

Η Ντόλι Πάρτον επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζει ροκ άλμπουμ, μετά την ένταξή της στο πάνθεον του Rock and Roll Hall, στο Rock and Roll Hall of Fame τον Νοέμβριο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα κυκλοφορήσει το επόμενο φθινόπωρο. Και ξέρετε πώς το αποκαλώ; Rockstar είναι ο τίτλος του», είπε.

Τα θρυλικά κομμάτια που θα περιλαμβάνει το άλμπουμ της Ντόλι Πάρτον

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι το άλμπουμ θα περιλαμβάνει τόσο πρωτότυπα τραγούδια, όσο και διασκευές «εμβληματικών» τραγουδιών όπως τα «Purple Rain», «(I Can't Get No) Satisfaction», «Stairway to Heaven» και «Freebird». Υπονόησε επίσης ότι θα συμμετάσχουν και άλλοι καλλιτέχνες.

Η τραγουδίστρια θα είναι συμπαρουσιάστρια του ειδικού πρωτοχρονιάτικου σόου Miley's New Year's Eve Party μαζί με τη βαφτισιμιά της Μάιλι Σάιρους που θα μεταδοθεί στις 31 Δεκεμβρίου από το NBC.