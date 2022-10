Ντέμπι ΜακΓουίλιαμς: Στη Θεσσαλονίκη η κορυφαία casting director -Εχει επιλέξει ηθοποιούς για 14 Τζέιμς Μποντ - iefimerida.gr

Mε ένα αφιέρωμα στην υποκριτική και θέμα μία ερώτηση «Ποιος παίζει; / Time to Act» το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης υποδέχεται μία σειρά από σημαντικούς συντελεστές του Χόλιγουντ.

Οχι μόνο καλλιτέχνες. Στη Θεσσαλονίκη θα έρθει για παράδειγμα η κορυφαία casting director του Τζέιμς Μποντ, Ντέμπι ΜακΓουίλιαμς, μαζί με τη Τζεμάιμα ΜακΓουίλιαμς που εκπροσωπεί τη «νέα γενιά».

Ο άνθρωπος που ενέπνευσε τη σειρά φαινόμενο Call My Agent που απολαύσαμε στο Netflix, διάσημος ατζέντης Λοράν Γκρεγκουάρ, η πολυαγαπημένη ελληνίδα ηθοποιός Θέμις Μπαζάκα και οι επιτυχημένοι casting directors, Σοφία Δημοπούλου και Μάκης Γαζής, έρχονται στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο μεγάλου αφιερώματος στην υποκριτική με τίτλο «Ποιος παίζει; / Time to Act».

Σε ένα συναρπαστικό τριήμερο γεμάτο masterclasses, εργαστήρια και συζητήσεις, θα μάθουμε τα πάντα γύρω από τους ηθοποιούς και τη δουλειά τους: πώς επιλέγουν ένα σενάριο, πώς περνάνε από κάστινγκ, πώς προσεγγίζουν τον ρόλο τους. Ταυτόχρονα θα γνωρίσουμε τα νέα ταλέντα του αύριο από την Ελλάδα στην ενότητα Meet the Future. Το 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ανοίγει αυλαία στις 3 Νοεμβρίου με τη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Οι καταξιωμένοι επαγγελματίες του χώρου θα μοιραστούν στη Θεσσαλονίκη τις πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες τους σε μια σειρά masterclasses που θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, στην αίθουσα Παύλος Ζάννας του Ολύμπιον. Τα masterclasses είναι ανοιχτά για το κοινό και η είσοδος θα πραγματοποιηθεί με σειρά προτεραιότητας.

Στη Θεσσαλονίκη ο διάσημος ατζέντης Λοράν Γκρεγκουάρ

Ο εμβληματικός γάλλος ατζέντης Λοράν Γκρεγκουάρ, συνιδρυτής του πρακτορείου καλλιτεχνών Adéquat και πηγή έμπνευσης για την επιτυχημένη σειρά Call My Agent, θα αποκαλύψει στο κοινό τα μυστικά και τις αθέατες πτυχές της δουλειάς του. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου, ο Γκρεγκουάρ έχει συνεργαστεί με κολοσσιαίες φιγούρες του γαλλικού (και όχι μόνο) σινεμά, όπως η Μαριόν Κοτιγιάρ, ο Βενσάν Κασέλ, η Νάταλι Πόρτμαν, η Βιρζινί Εφιρά και ο Ομάρ Σι.

Η καταξιωμένη βρετανή casting director Ντέμπι ΜακΓουίλιαμς, η οποία έχει διαγράψει εντυπωσιακή πορεία στον χώρο του σινεμά εδώ και σαράντα χρόνια, έχοντας κάνει κάστινγκ σε 14 ταινίες του Τζέιμς Μποντ, με αφετηρία το Για τα μάτια σου μόνο του 1981, θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη μαζί με τη συνεργάτιδα και ανιψιά της, Τζεμάιμα ΜακΓουίλιαμς. Θα μιλήσουν για το παρελθόν, αλλά και για το μέλλον του casting, τόσο στο Χόλιγουντ όσο και στις ευρωπαϊκές παραγωγές, προσφέροντας ανεκτίμητα tips. Η Ντέμπι ΜακΓουίλιαμς έχει συνεργαστεί με σπουδαίους σκηνοθέτες, όπως οι Άντονι Μινγκέλα, Στίβεν Φρίαρς, Σαμ Μέντες και Ντέρεκ Τζάρμαν.

Η Θέμις Μπαζάκα δεν χρειάζεται συστάσεις. Μια από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς που έχει αναδείξει το ελληνικό σινεμά, θα παρουσιάσει επιλεγμένες σκηνές από την πλούσια φιλμογραφία της, τις οποίες θα αναλύσει από τη σκοπιά του ηθοποιού, σε ένα masterclass που θα συνυφάνει την κινηματογραφική αναπαράσταση με την πραγματικότητα. Η πολυβραβευμένη ηθοποιός έχει συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού σινεμά: τους Παντελή Βούλγαρη, Κώστα Φέρρη, Σύλλα Τζουμέρκα, Πάνο Χ. Κούτρα, Χρήστο Δήμα, μεταξύ άλλων.

Η Σοφία Δημοπούλου και ο Μάκης Γαζής, δύο από τους πιο γνωστούς και επιτυχημένους casting directors του ελληνικού σινεμά και μέλη του Συνδέσμου Διεθνών Casting Directors, θα εξηγήσουν πόσο σημαντική είναι η διανομή ρόλων σε μια ταινία. Επίσης, θα μιλήσουν για τη διαδικασία της ακρόασης, ενώ θα δώσουν πολύτιμες συμβουλές στους νέους ηθοποιούς για τον κατάλληλο τρόπο προετοιμασίας για μια οντισιόν. Η Σοφία Δημοπούλου έχει κάνει κάστινγκ στις ταινίες: Ευτυχία του Άγγελου Φραντζή, JACE του Μενέλαου Καραμαγγιώλη, Ο γιος της Σοφίας της Ελίνας Ψύκου, καθώς και στην τηλεοπτική σειρά Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Ο Μάκης Γαζής έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, στις ταινίες Η χαμένη κόρη της Μάγκι Τζίλενχαλ, Ενήλικες στο δωμάτιο του Κώστα Γαβρά, Mαζί ή τίποτα του Φατίχ Ακίν.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των masterclasses του αφιερώματος «Ποιος παίζει; / Time to Act» του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης:

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου

10:00 - Παύλος Ζάννας

Σοφία Δημοπούλου και Μάκης Γαζής - Casting: An Inside Discussion

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου

13:00 - Παύλος Ζάννας

Ηθοποιός και κάμερα: Η Θέμις Μπαζάκα έξω από τα όρια του κάδρου

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου

10:00 - Παύλος Ζάννας

Λοράν Γκρεγκουάρ - Call My Agent on Stage

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου

10:00 - Παύλος Ζάννας

Ντέμπι ΜακΓουίλιαμς και Τζεμάιμα ΜακΓουίλιαμς - Casting: The Past, the Present and the Future

Στο πλαίσιο του αφιερώματος «Ποιος παίζει;» εντάσσεται και το φετινό Meet the Future, η δράση του Φεστιβάλ που συνδέει το Ελληνικό Τμήμα με την Αγορά και έχει ως στόχο να αναδεικνύει κάθε χρόνο έναν διαφορετικό κλάδο των επαγγελματιών του ελληνικού κινηματογράφου, προωθώντας τη δουλειά τους και παρέχοντας πολύτιμα εφόδια για την προβολή και δικτύωσή τους στο διεθνές κινηματογραφικό στερέωμα. Φέτος, τη σκυτάλη παίρνουν ορισμένα από τα κορυφαία ονόματα νέων και ανερχόμενων ηθοποιών, που έχουν ήδη πραγματοποιήσει τα πρώτα τους βήματα στο ελληνικό σινεμά και αναμένεται να μας απασχολήσουν τα προσεχή χρόνια.

Οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες στο τμήμα Meet the Future θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους με self-tapes στους έλληνες και ξένους επαγγελματίες της Αγοράς την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αποθήκη Γ, στη συνέχεια θα συμμετάσχουν σε τριήμερο εργαστήριο υποκριτικής, ενώ θα έχουν φυσικά την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα masterclasses του αφιερώματος. Το σεμινάριο υποκριτικής του Meet the Future διοργανώνει η Αουλόνα Λούπα, απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών και ιδρύτρια του Acting on Camera Seminar, του πρώτου εντατικού και ολοκληρωμένου σεμιναρίου υποκριτικής στην κάμερα στην Ελλάδα.

Στο Meet the Future παίρνουν μέρος ηθοποιοί με εμφάνιση σε μία μεγάλου μήκους ταινία που έχει συμμετάσχει σε Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ή έχει προβληθεί σε μεγάλο φεστιβάλ του εξωτερικού (Φεστιβάλ Καννών, Βενετίας, Βερολίνου, Λοκάρνο, Κάρλοβι Βάρι, Σαν Σεμπαστιάν, Λονδίνου, Ρότερνταμ, Νέας Υόρκης, Τραϊμπέκα, Τορόντο, Σάντανς, Κλερμόν-Φεράν).

Οι ηθοποιοί που θα πάρουν μέρος στη δράση Meet the Future είναι οι:

Κλέλια Ανδριολάτου

Η Κλέλια Ανδριολάτου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών το 2021 και έχει πρωταγωνιστήσει στην ταινία 18 του Βασίλη Δούβλη. Αυτή τη σεζόν πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Ιωσήφ Γαβριελάτος

Ο Ιωσήφ Γαβριελάτος γεννήθηκε στην Αθήνα και σπουδάζει διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχει συμμετάσχει στην ταινία 18 του Βασίλη Δούβλη.

Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος

Ο Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος είναι απόφοιτος δραματικής σχολής και έχει πάρει μέρος στην ταινία Xenia του Πάνου Χ. Κούτρα. Την ερχόμενη σεζόν θα τον δούμε στο τηλεοπτικό Milky Way του Βασίλη Κεκάτου.

Βαγγέλης Ευαγγελινός

Ο Βαγγέλης Ευαγγελινός γεννήθηκε το 1982 στην Αθήνα και έχει παρακολουθήσει μαθήματα αυτοσχεδιασμού στο Studio Nama. Έχει πρωταγωνιστήσει στην ταινία Πρόστιμο του Φωκίωνα Μπόγρη.

Abigael Loma

Η Abigael Loma γεννήθηκε στις Φιλιππίνες και πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στην ταινία Αγία Έμυ της Αρασέλης Λαιμού, η οποία απέσπασε τα βραβεία «Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου» και WIFT GR στο 62o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Ευθαλία Παπακώστα

Η Ευθαλία Παπακώστα είναι ηθοποιός με έδρα στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει στη Νέα Υόρκη και είναι απόφοιτος του Talents Sarajevo. Έχει πρωταγωνιστήσει στην ταινία Μικρά όμορφα άλογα του Μιχάλη Κωνσταντάτου.

Νίκη Παπανδρέου

Η Νίκη Παπανδρέου γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή «ΑΡΧΗ» της Νέλλης Καρρά το 2016. Έχει συμμετάσχει στην ταινία Η πόλη και η πόλη των Χρήστου Πασσαλή και Σύλλα Τζουμέρκα.