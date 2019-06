Θύελλα αντιδράσεων για την Νόρμα της Λυρικής πριν την πρεμιέρα στο Ηρώδειο! Τι ενόχλησε

#Norma #Bellini #GreekNationalOpera #OdeonofHerodesAtticus #LaFuradelsBaus #CarmenGiannattasio Λίγο πριν την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης νέας παραγωγής της Νόρμας του Μπελλίνι στο Ηρώδειο, σας παρουσιάζουμε ένα μικρό απόσπασμα από τις πρόβες, όπου η σπουδαία Ιταλίδα υψίφωνος Carmen Giannattasio ερμηνεύει συγκλονιστικά την διάσημη άρια #CastaDiva Η παραγωγή, σε μουσική διεύθυνση Georgios Balatsinos Γεώργιος Μπαλατσινός και σκηνοθεσία του Carlus Padrissa των La Fura dels Baus έρχεται στο Ηρώδειο στις 5, 7, 9, 11 Ιουνίου 2019, στο πλαίσιο του Athens & Epidaurus Festival. Πληροφορίες - εισιτήρια: http://bit.do/eTY3J The acclaimed Italian soprano Carmen Giannattasio in #CastaDiva from the rehearsals of Bellini's Norma. The new, futuristic production of Norma, conducted by Georgios Balatsinos and directed by Carlus Padrissa / La Fura dels Baus will be presented at the Odeon of Herodes Atticus on June 5, 7, 9, 11, 2019. Info / tickets: http://bit.do/eTY3A Μέγας δωρητής ΕΛΣ Stavros Niarchos Foundation Χορηγός Εθνική Τράπεζα