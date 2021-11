Ανοίγουν για πρώτη φορά δύο νέοι χώροι μέσα στο Μέγαρο Μουσικής -Τι θα παρουσιάζουν [εικόνες] | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Ενας νέος χώρος ανοίγει για πρώτη φορά μέσα στο Μεγαρο Μουσικής για να φιλοξενήσει για το φθινοπωρινό πρόγραμμα του annexM.

Το annexM, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Άννας Καφέτση, αρχίζει το φθινοπωρινό του πρόγραμμα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με δύο νέες παραγωγές που παρουσιάζονται από τις 4 Νοεμβρίου 2021 έως τις 23 Ιανουαρίου 2022 στην Υπηρεσιακή Αυλή, τον εναλλακτικό εκθεσιακό χώρο του annexM, και στο ProjectSpace.

Πρόκειται για τις ατομικές εκθέσεις Η αυλή των ηρώων του Κώστα Ρουσσάκη και212 Μήδεια (Aφηγήσεις από ένα χώρο μετέωρο) της Στεφανίας Στρούζα σε επιμέλεια αντίστοιχα του Χρήστου Χρυσόπουλου και της Δάφνης Δραγώνα.

Με την ευκαιρία των δύο εκθέσεων, τo κοινό θα έχει για πρώτη φορά απευθείας πρόσβαση από την οδό Κόκκαλη (είσοδος πάρκινγκ) στην Υπηρεσιακή Αυλή και στο ProjectRoom, το οποίο θα λειτουργεί στο εξής σε διακριτή αίθουσα στο εσωτερικό της.

Κώστας Ρουσσάκης, «Η αυλή των ηρώων»

Κώστας Ρουσσάκης / Η αυλή των Hρώων, στο Μέγαρο Μουσικής

«Η δημιουργική επινοητικότητα του Κώστα Ρουσσάκη αντλεί την πρώτη της ύλη από τον συνολικό χώρο του Πεδίου του Άρεως με όλες τις τρέχουσες συνδηλώσεις του (ιστορικές, καλλιτεχνικές, πολιτικές, αστικού βίου) και τη σημειολογία που έχει κατά καιρούς αποδοθεί σε αυτόν (γλυπτά, ανδριάντες, Λεωφόρος Ηρώων, μνημεία, κήπος κ.λπ.).

Το έργο συγκροτεί εντός της Υπηρεσιακής Αυλής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών ένα συνεκτικό εικαστικό περιβάλλον που αποτελεί –κατά τη διάρκεια της έκθεσης– ένα νέο, εφήμερο υποκειμενικό τοπόσημο για την ιστορία και τον σύγχρονο βίο της πόλης. Οι στερεοσκοπικές απεικονίσεις του Πεδίου του Άρεως και η γλυπτική/χωρική (μετ)εγκατάστασή του στον εσωτερικό χώρο του annexM διερευνούν, μεταφέρουν και αναδιατάσσουν την πολυσημία του πρώτου δημόσιου άλσους της χώρας, ανασυστήνοντας ένα νέο πολυχρονικό παλίμψηστο της τρέχουσας ζωής όπου συνυπάρχουν και συμπλέκονται μεταξύ άλλων τα πρόσωπα (ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης, καλλιτέχνες, πολιτικοί, χρήστες και ένοικοι του άλσους), οι χρονικές συγκυρίες, τα ορόσημα (Ελληνική Επανάσταση, Β΄ Π.Π., Βαλκανικοί Πόλεμοι), η επίσημη και ανεπίσημη αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική παρουσία (γλυπτά, εκκλησίες, παγκάκια, διάδρομοι, στύλοι).

Η καλλιτεχνική πρακτική του Κώστα Ρουσσάκη δημιουργεί έναν ενδιάμεσο, αινιγματικό χώρο στο κέντρο της οικείας αντίληψής μας για το πώς και πού ζούμε. Με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζει με τη μεγαλύτερη δυνατή ειλικρίνεια τον ανερμήνευτο, αντιφατικά εσωτερικό τρόπο με τον οποίο συγκροτούμε τη συλλογική και την ατομική μας συνείδηση», αναφέρεται στο σημείωμα του συγγραφέα-επιμελητή Χρήστου Χρυσόπουλου για τον κατάλογο της έκθεσης

Κώστας Ρουσσάκης, «Η αυλή των ηρώων»

Στεφανία Στρούζα / 212 Μήδεια (Αφηγήσεις από ένα χώρο μετέωρο)

Στην ατομική έκθεση της Στεφανίας Στρούζα 212 Μήδεια (Αφηγήσεις από ένα χώρο μετέωρο) παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα σύνολο έργων –δύο από τα οποία δημιουργήθηκαν ειδικά για την έκθεση–, που αναφέρονται στη μετέωρη συνθήκη του πλανήτη σήμερα. Η καλλιτέχνις εστιάζει σε στιγμές σύγκρουσης, αποτυπώματα καταστροφής καθώς και στο ενδεχόμενο επανόρθωσης και αναδημιουργίας.

H έκθεση παίρνει τον τίτλο της από έναν αστεροειδή με το όνομα 212 Μήδεια. Οι αστεροειδείς με την είσοδο τους στην ατμόσφαιρα της γης μεταμορφώνονται σε διάττοντες αστέρες και σε απειλητικά για τη γη σώματα σε περίπτωση πρόσκρουσης πάνω της. H Μήδεια ταυτίζεται με το απρόβλεπτο και το καταστροφικό. Μελετώντας την ιστορία της, η Στρούζα επικεντρώνεται σε μία ανεξερεύνητη πλευρά του χαρακτήρα της που καταδεικνύει τη σχέση της αντι-ηρωίδας με φυσικά φαινόμενα, ζωικά ένστικτα και την ίδια τη Γη ενώ, ταυτόχρονα, παραμένει πάντα ξένη. Η ύπαρξη του αστεροειδούς 212 Μήδεια γίνεται αφορμή για ένα εικαστικό αφήγημα όπου φανερώνονται σύγχρονες συνδηλώσεις του μύθου σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον.

Mήδεια (Αφηγήσεις από ένα χώρο μετέωρο) 2021 / Άποψη εγκατάστασης

Παρουσιάζονται τρία έργα γλυπτικής και ένα βίντεο. Κεντρική θέση κατέχει το γλυπτό 212 Medea (Perpetual Silence Prevails in the Empty Space of Capital), που μοιάζει τόσο με αστεροειδή σε τροχιά πρόσκρουσης όσο και με θηλυκό* σώμα και αναφέρεται στη σχέση έμφυλης ταυτότητας και κλιματικής κρίσης.

Διογκωμένος αφρός πολυστερίνης, κόντρα πλακέ, εποξική ρητίνη, χρώμιο, βερνίκι / φωτογραφίες: Νικόλας Βεντουράκης

Το γλυπτό 212 Medea (If only I had stayed the animal I was) παραπέμπει στην αναγνώριση άλλων έμβιων κόσμων πέρα από τον άνθρωπο, ενώ τα μικρότερα γλυπτά SPK-ID 2000212 (Α880 CA) με τη μορφή θραυσμάτων αναφέρονται στις ροές της ύλης, σε στιγμές έκρηξης και συνεχούς μεταμόρφωσης. Τέλος, στο βίντεο Monologue (Medean Remix) η Μήδεια θυμίζει τις θεμελιώδεις σχέσεις περιβάλλοντος και πολιτισμού, ανθρώπου και άλλων έμβιων όντων, ενσαρκώνοντας τες.

Κεραμικά, φύλλα ασημιού imitation, ακρυλικό χρώμα, βερνίκι

Υπηρεσιακή Aυλή, Επιμέλεια | Χρήστος Χρυσόπουλος, Διάρκεια έκθεσης | 04.11.2021 – 23.01.2022 / Εγκαίνια | 04.11.2021

Ωράριo λειτουργίας εκθέσεων:  Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 12:00 – 20:00, Πέμπτη 12:00 – 22:00 , Δευτέρα κλειστά