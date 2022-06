ΝΕΟΝ -Τέχνες και κλιματική κρίση: Ενα διεθνές πρότζεκτ με έμπνευση από το 112, τον αριθμό έκτακτης ανάγκης - iefimerida.gr

Ο οργανισμός ΝΕΟΝ συμμετέχει στο World Weather Network.

Μία πρωτοποριακή συμμαχία φορέων από 28 χώρες στο πεδίο των εικαστικών τεχνών, για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας ψηφιακής πλατφόρμας καλλιτεχνικής δημιουργίας σχετικά με την παγκόσμια κλιματική κρίση.

Ο ΝΕΟΝ στο World Weather Network

Το World Weather Network είναι ένα δίκτυο «μετεωρολογικών σταθμών» που δημιουργούνται από 28 ανεξάρτητους πολιτιστικούς οργανισμούς σε 28 χώρες του κόσμου και σε ετερόκλητα σημεία όπως ωκεανοί, έρημοι, βουνά, αγροτικές εκτάσεις, τροπικά δάση, αστεροσκοπεία, φάροι και πόλεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσω του δικτύου, καλλιτέχνες, συγγραφείς και επιστήμονες θα μοιράζονται «μετεωρολογικά δελτία» με τη μορφή εικόνων, αφηγήσεων, παρατηρήσεων σχετικά με τις τοπικές καιρικές συνθήκες από τα διάφορα σημεία του κόσμου.

Δημιουργείται μια νέα παγκόσμια πλατφόρμα, που εκφράζει φωνές και απόψεις σχετικά με την επείγουσα κατάσταση της κλιματικής αλλαγής και καλεί τη διεθνή κοινότητα να δει, να ακούσει, να μάθει και να δράσει.

Διασυνδέοντας καλλιτέχνες, συγγραφείς, επιστήμονες και περιβαλλοντολόγους, το World Weather Network συγκεντρώνει διαφορετικές όψεις και τρόπους κατανόησης των καιρικών συνθηκών σε διαφορετικές τοποθεσίες και γλώσσες ανά τον κόσμο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ναταλία Τσουκαλά | 112, Climate Tone | Νέα ανάθεση του ΝΕΟΝ, © η καλλιτέχνης, Ευγενική Παραχώρηση ΝΕΟΝ και η καλλιτέχνης

Ο ΝΕΟΝ παρουσιάζει το πρόγραμμα 112, Climate Tone

112, Climate Tone

Στο πλαίσιο του World Weather Network, ο ΝΕΟΝ παρουσιάζει το πρόγραμμα 112, Climate Tone, εκπέμποντας από την Ελλάδα ένα σήμα κινδύνου για την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική κρίση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 3 διαφορετικούς «μετεωρολογικούς σταθμούς» - ηχητικό, φωτογραφικό και συνομιλιών (podcast) – που θα τροφοδοτούν τακτικά με υλικό την ψηφιακή πλατφόρμα του World Weather Network.

Το 112 είναι ο πανευρωπαϊκός αριθμός επικοινωνίας και ενημέρωσης για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, που όλο και συχνότερα συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Ο ηχητικός τόνος που συνοδεύει τον συναγερμό προειδοποιεί και ταυτόχρονα υπενθυμίζει τη γενικευμένη κατάσταση κινδύνου που βρίσκεται το περιβάλλον παγκοσμίως.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ναταλία Τσουκαλά | 112, Climate Tone | Νέα ανάθεση του ΝΕΟΝ, © η καλλιτέχνης, Ευγενική Παραχώρηση ΝΕΟΝ και η καλλιτέχνης

Ποιοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα 112 του ΝΕΟΝ

Στο πρόγραμμα 112, Climate Tone συμμετέχουν με νέες αναθέσεις ο μουσικός και συνθέτης Σταύρος Γασπαράτος και η φωτογράφος Ναταλία Τσουκαλά. Επιστημονικός σύμβουλος είναι ο καθηγητής Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας στο ΑΠΘ και βασικός συγγραφέας στο κεφάλαιο 6 της έκθεσης της διεθνούς Διακυβερνητικής επιτροπής για το κλίμα το 2021, Πρόδρομος Ζάνης, ο οποίος θα συμβάλει στην ανάπτυξη των μετεωρολογικών σταθμών του προγράμματος.

Ο ηχητικός σταθμός δημιουργείται από τον μουσικό και συνθέτη Σταύρο Γασπαράτο για να διερευνήσει και να ξεδιπλώσει ένα συσχετισμό του ήχου με τρέχοντα κλιματικά δεδομένα που καταγράφονται από μετεωρολογικούς σταθμούς στην Ελλάδα. Εξερευνώντας την εμπειρία ακρόασης ενός ήχου κινδύνου, συναγερμού, ως πράξη έναρξης ομόκεντρων κυματισμών που αφυπνίζουν το αισθητηριακό μας πεδίο στον άξονα του χρόνου παράγοντας συνεκδοχικές σκέψεις και αυτόματα νοήματα, ο Σταύρος Γασπαράτος θα δημιουργήσει μία μηχανή ήχου που θα κινητοποιεί σχετικά με τα τρέχοντα κλιματικά δεδομένα και την κλιματική κρίση. Ένας τόνος κινδύνου για το κλίμα.

Ο φωτογραφικός σταθμός δημιουργείται από τη φωτογράφο Ναταλία Τσουκαλά για να καταγράψει τους μετασχηματισμούς του τοπίου της γης

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο φωτογραφικός σταθμός δημιουργείται από τη φωτογράφο Ναταλία Τσουκαλά για να καταγράψει τους μετασχηματισμούς του τοπίου της γης στην Ελλάδα από τα δίκτυα παραγωγής και διανομής ενέργειας, λογαριάζοντας τη βιομηχανία της ενέργειας ως κεντρική παράμετρο για την κλιματική αλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο. Από τα εργοστάσια στην ελληνική περιφέρεια και την ύπαιθρο έως το καθημερινό τοπίο της πόλης όπως το διαμορφώνουν οι τρόποι κατανάλωσης ενέργειας, η Ναταλία Τσουκαλά θα δημιουργήσει ένα φωτογραφικό αρχείο για να ξεδιπλώσει αυτή την αφήγηση στον τόπο μας παράλληλα με εικόνες που θα αποτυπώνουν τον καιρό καθημερινά: Ελλάδα 2022

Οι συνομιλίες (podcasts) είναι ένα σύνολο ηχογραφήσεων που εκπέμπουν ένα μήνυμα από το τοπικό προς το διεθνές, η Ελλάδα από τη λεκάνη της Μεσογείου στέλνει τόνο κινδύνου στο παγκόσμιο οικοσύστημα. Για το σκοπό αυτό, με επιστημονικό σύμβουλο τον Πρόδρομο Ζάνη, επιστήμονες, φορείς, οργανισμοί και ομάδες με εστίαση σε θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής θα προσκληθούν να συμμετέχουν.

Η επιμελητική ομάδα του ΝΕΟΝ αποτελείται από τους Φάνη Καφαντάρη, Ιωάννα Μίμη και Andrew Spyrou. Σύμφωνα με τους επιμελητές: «Το πρόγραμμα 112, Climate Tone δημιουργεί ιδιότυπους εικαστικούς μετεωρολογικούς σταθμούς που κοιτούν από την τοπική κλίμακα στην παγκόσμια. Προέρχονται από αυτή. Μέσα από συνομιλίες με επιστήμονες και ερευνητές του τόπου μας, διαβάζοντας τον τρόπο που συμμετέχει ο εξοπλισμός του τόπου στο δίκτυο του κόσμου, το πρόγραμμα 112, Climate Tone επιχειρεί μία καταγραφή του ‘τώρα’ στη γεωγραφική μας ζώνη επιδιώκοντας τη συμβολή του στον παγκόσμιο διάλογο για το κλίμα».

Η ψηφιακή πλατφόρμα World Weather Network ξεκινά να εκπέμπει σήμερα, Τρίτη 21 Ιουνίου, μία μέρα-ορόσημο για τη Γη: η μεγαλύτερη μέρα στο βόρειο ημισφαίριο και αντίστοιχα η μικρότερη μέρα στο νότιο ημισφαίριο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έναρξη του προγράμματος σηματοδοτείται από την παρουσίαση ενός κοινού “special report” που έχει δημιουργηθεί από όλους τους συμμετέχοντες φορείς. Ένα βίντεο που αποτελεί ένα παράθυρο στον κόσμο και παρουσιάζει τις τοπικές καιρικές συνθήκες σε όλες τις χώρες του δικτύου σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν ειδικές αναφορές από συγγραφείς από διάφορες περιοχές, με ανάθεση από το London Review of Books, που θα παρουσιάζονται στην πλατφόρμα ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Περισσότερα για την πλατφόρμα World Weather Network worldweathernetwork.org / Πληροφορίες στο neon.org.gr

Στην πλατφόρμα World Weather Network συμμετέχουν 28 ανεξάρτητοι πολιτιστικοί οργανισμοί:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ARTANGEL, London

ARTINGENIUM, San Sebastián

ART JAMEEL, Dubai

ARTSONJE CENTER, Seoul

BUNDANON, New South Wales

DHAKA ART SUMMIT, Bangladesh

ENOURA OBSERVATORY, Japan

NICOLETTA FIORUCCI FOUNDATION, Grasse

FOGO ISLAND ARTS, Newfoundland

FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO, Torino

HOLT-SMITHSON FOUNDATION, New Mexico

ICELANDIC ARTS CENTRE, Reykjavik

IHME HELSINKI / PRO ARTE FOUNDATION, Helsinki

KHOJ, New Delhi

MALI, Lima

MCAD, Manila

NEON, Athens

NGO, Johannesburg

WAAG, Amsterdam

RUYA FOUNDATION, Iraq

SAHA, Istanbul

SOPHIA POINT, Guyana

TERRA FOUNDATION, Comporta

TE TUHI, Aotearoa / New Zealand

UCCA, Beijing / Qinhuangdao

YINKA SHONIBARE FOUNDATION, Lagos / Ijebu

32 DEGREES EAST, Uganda