Νέο πρόγραμμα συναυλιών στην Τεχνόπολη: Monophonics, Μάλαμας, Χαρούλης -Άνοιξε η προπώληση - iefimerida.gr

Ο αγαπημένος μουσικός θεσμός στην καρδιά της πόλης, η Μουσική Τεχνόπολη, συνεχίζει δυναμικά.

Με μια σειρά από ξεχωριστές συναυλίες που ολοκληρώνουν τη φετινή καλοκαιρινή συναυλιακή σεζόν της Τεχνόπολης με τον πιο ιδανικό τρόπο.

Έπειτα από 31 αξέχαστες μουσικές βραδιές από τον Μάιο μέχρι τον Ιούλιο, αμέτρητες sold-out εμφανίσεις, εντυπωσιακά shows, φεστιβάλ και συναυλίες που άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους στο μουσικό καλοκαίρι, έρχεται το δεύτερο μέρος της Μουσικής Τεχνόπολης με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει από έντεχνο και λαϊκό μέχρι ροκ και hip-hop. Αγαπημένοι Έλληνες καλλιτέχνες, μεγάλα ονόματα από το εξωτερικό, φεστιβάλ αλλά και ένα συγκινητικό μουσικό αφιέρωμα συνθέτουν το πρόγραμμα της Μουσικής Τεχνόπολης Σεπτεμβρίου.

1 Σεπτεμβρίου οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού Monophonics

Η έναρξη γίνεται την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου με ένα εκρηκτικό show από τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Monophonics, τo σπουδαίο psychedelic soul και heavy-funk γκρουπ από την Καλιφόρνια που επιστρέφει στη σκηνή της Τεχνόπολης για ένα ξεσηκωτικό και γεμάτο ενέργεια live που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί τους ο ανατρεπτικός Ταφ Λάθος που δεν σταματά να δοκιμάζει, μπολιάζοντας το hip hop με τολμηρούς πειραματισμούς που ξεκινούν από τη funk και τη soul και φτάνουν μέχρι την δημοτική παράδοση.

Την Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου, το Off The Hook Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ στην αυθεντική του μορφή για ένα διήμερο αφιερωμένο στην κουλτούρα της hip-hop σκηνής. Κορυφαίοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική δίνουν και φέτος ραντεβού στην Τεχνόπολη προσκαλώντας μας να ζήσουμε την απόλυτη Off The Hook εμπειρία.

Την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου ο Φοίβος Δεληβοριάς

Την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου, ο Φοίβος Δεληβοριάς έρχεται στην Τεχνόπολη για να παρουσιάσει για πρώτη φορά ολόκληρο τον τελευταίο του δίσκο “ΑΝΙΜΕ” ζωντανά. Πέρα από τη γνωστή και μη εξαιρετέα μουσική του οικογένεια (Σωτήρης Ντούβας, Κωστής Χριστοδούλου, Κώστας Παντέλης, Yoel Soto), θα έχει μαζί του δύο σπουδαίους σολίστες που έδωσαν τον αέρα και την “anima” τους στο “ΑΝΙΜΕ”: τον Φώτη Σιώτα και τον Θοδωρή Ρέλλο.



Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου ο Παύλος Παυλίδης

Την επόμενη μέρα, Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου, ο Παύλος Παυλίδης, με τη νέα του μπάντα Hotel Alaska, μας καλεί σε μια ηλεκτρική συναυλία-γιορτή, όπως μόνο αυτός ξέρει να κάνει. Νέα τραγούδια από το καινούριο του άλμπουμ «Το Μαύρο Κουτί» αλλά και παλιότερα από τη σημαντική δισκογραφία του θα μας βάλουν ξανά στον ιδιοσυγκρασιακό και τολμηρό κόσμο του αγαπημένου τραγουδοποιού.

Την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη αλλάζει κλίμα και υποδέχεται την Καίτη Γαρμπή για να θυμηθούμε και να τραγουδήσουμε όλοι μαζί τις μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες από την 30χρονη καλλιτεχνική της πορεία. Τη συναυλία θα ανοίξει ο Δημήτρης Σχοινάς με ένα concept δικής του παραγωγής όπου τραγουδάει και παίζει πάνω σε ενορχηστρώσεις διασκευασμένες από τον ίδιο.

Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου, στήνεται μια καλοκαιρινή γιορτή με οικοδεσπότη τον Σπύρο Γραμμένο. Γνωστός για τα σατυρικά του τραγούδια και τον έντονο κοινωνικοπολιτικό του στίχο, ο αγαπημένος καλλιτέχνης μάς προσκαλεί σε μια βραδιά με πολλές εκπλήξεις. Την επόμενη μέρα, Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, οι 1000modsπαίρνουν τους ενισχυτές τους κι έρχονται από τα υπόγεια της underground εγχώριας σκηνής για να παρουσιάσουν τον τελευταίο αριστουργηματικό τους δίσκο Youth of Dissent που έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές.

Την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου, ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την κιθάρα και τα τραγούδια που σηματοδοτούν την πορεία του μέχρι σήμερα καταλαμβάνει γι’ ακόμη μια χρονιά τη σκηνή της Τεχνόπολης παρέα με αγαπημένους φίλους και συνεργάτες.

Τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Χαρούλης θα μας παρασύρει σε ένα πολυαναμενόμενο μουσικό ταξίδι με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει αλλά και καινούργια από το νέο του δίσκο «ΚΟΛΙΜΠΡΙ», ένα άλμπουμ γεμάτο με σκέψεις και συναισθήματα, ενώ την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου, ο σπουδαίος Γιάννης Αγγελάκας παίρνει τη μπάντα του, τους 100°C, και έρχεται στην Τεχνόπολη για μια εμφάνιση σε... θερμοκρασία βρασμού.

Η Μουσική Τεχνόπολη 2022 ολοκληρώνεται την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου με ένα ιδιαίτερο μουσικό αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο που πραγματοποιείται με αφορμήτα 35 χρόνια του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης Αθήνα 9,84. Μια συναυλία-γιορτή στο πλαίσιο της οποίας 30 καλλιτέχνες της νεότερης γενιάς θα βρεθούν επί σκηνής για τα τραγούδια και το έργο του μεγάλου καλλιτέχνη που έχει αγαπηθεί όσο λίγοι στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού και φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια από το τελευταίο αντίο. Σε ειδική τιμητική συμμετοχή θα βρεθούν και δύο από τις πρώτες ερμηνεύτριες των τραγουδιών του Μάνου Λοΐζου: η Δήμητρα Γαλάνη και η Μαρία Φαραντούρη.

*Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί.