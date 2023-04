Kύμα από νεκρολογίες για έναν τηλεοπτικό ήρωα! Ο θάνατος του πρωταγωνιστή στο Succession αλλάζει την τηλεόραση - iefimerida.gr

Ο πρωταγωνιστής ενός τηλεοπτικού δράματος, του «Succession», πεθαίνει στο τρίτο επεισόδιο του τέταρτου κύκλου και στις ΗΠΑ νεκρολογίες γράφονται με απόλυτη σοβαρότητα .. Το φαινόμενο της σειράς και του μιντιάρχη μεγιστάνα Logan Roy.

To spoiler alert που έγινε έκτακτη είδηση. Η στιγμή που η τηλεόραση γίνεται πάλι τόσο σπουδαία, σε κάνει να ψάχνεις τη συσκευή για το άσθμα ψιθυρίζοντας wtf, είναι εδώ και ανήκει αποκλειστικά στην σειρά «Succession» για την οικογένεια του δυνάστη των ΜΜΕ, στήριγμα των Ρεπουμπλικάνων και της συντήρησης (στα πρότυπα του Fox), σαρωτικού, σαδιστή, κακότροπου αλλά πιστού στην οικογένεια -με μια κάπως διεστραμμένη αγάπη- Logan Roy.

H στιγμή που ο πατριάρχης πεθαίνει χωρίς ποτέ να τον δούμε να ψυχορραγεί στην οθόνη. Η στιγμή που οι αγορές παγώνουν, τα media μένουν ορφανά, οι παπαράτσι παθαίνουν υστερία για ένα πλάνο δακρύων και τα τρία παιδιά του που τόσο προσπάθησαν να συγκρουστούν μαζί του επιχειρηματικά και να τον ξεπεράσουν, θρηνούν τον θάνατο ενός πατέρα που αγάπησαν περισσότερο και από τον ίδιο τους τον εαυτό. Υπέροχο.

Πέθανε ο Logan Roy και αυτό που θα ήταν το μυστικό και το απόλυτο spoiler alert ξεχύθηκε στο διαδίκτυο. Οδήγησε στη συγγραφή κανονικών νεκρολογιών. Ένας μαγνητικός αντιπαθητικός ήρωας που ο θάνατός του σοκάρει. Ή αλλιώς η σπουδαία τηλεόραση που είχαμε ξεχάσει και που γέννησε το σήριαλ «Succession» του Jesse Armostrong για το HBO, με τον Βrian Cox στον ρόλο του ιδρυτή και προέδρου της Waystar Royco – η εικόνα του θα μπορούσε να είναι το σύμβολο του σύγχρονου καπιταλισμού και της επιρροής του στην πολιτική σκηνή.

Το σίριαλ βέβαια ονομάζεται διαδοχή, αλλά αφελώς πιστεύαμε οι εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο ότι αφορούσε την μάχη για την επικράτηση την επόμενη μέρα μεταξύ των παιδιών του, Κάμερον, Σιβ, Ρόμαν. Επρεπε ίσως να το έχουμε υποψιαστεί στο δεύτερο επεισόδιο όταν τρώγοντας με τον οδηγό του -είσαι ο καλύτερός μου φίλος, του είπε ο Logan- ο δισεκατομμυριούχος μιντιάρχης τον ρώτησε αν πιστεύει ότι υπάρχει κάτι μετά τον θάνατο για να πει ο ίδιος στο τέλος ότι κατά την γνώμη του, «δεν υπάρχει τίποτα». Λίγες ώρες μετά έμπαινε στο τζετ του για να πάει να κλείσει μια κολοσσιαία συμφωνία για να ξεψυχήσει στη διαδρομή. Οσο ο μεγάλος του γιος τον περίμενε σε ένα κότερο όπου παντρευόταν την αγαπημένη του.

Ο Μπράιαν Κόξ καθήλωσε το κοινό με τον θάνατό του, χωρίς καν να τον δούμε να πεθαίνει, δεν είδαμε καν το σώμα του, βλέπαμε μόνο τις κινήσεις ανάνηψης πάνω σε κάτι απροσδιόριστο στο πάτωμα ενός ιδιωτικού αεροπλάνου. Ηταν το κύμα των αντιδράσεων που προκάλεσε το άκουσμα του θανάτου που έκανε μεγαλειώδη τη στιγμή. Η πιο απογυμνωμένη απόδοση του θρήνου τριών ενήλικων που χάνουν ξαφνικά τον πατέρα τους -τον οποίο θεωρητικά θα έπρεπε να μισούν- καθώς από το σοκ περνούν σε μια βουβή απόγνωση, μια αίσθηση ότι είναι ανίσχυροι, παγωμένοι στον χρόνο, ξαπλωμένοι και οι ίδιοι στο πάτωμα του αεροπλάνου. Η απορία: πώς μας το έκανες αυτό, πώς μπόρεσες να πεθάνεις;

Το άγγιγμα, το βλέμμα, οι λέξεις, ένα μάθημα σπουδαίας τηλεόρασης, σπουδαίας κινηματογράφησης και υποκριτικής. Νομίζω δεν είχαμε συγκινηθεί και σοκαριστεί τόσο βλέποντας τηλεόραση ποτέ ξανά, με εξαίρεση βέβαια εκείνα τα επεισόδια της τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον του Αμερικανού προέδρου στο «The West Wing». Καθόλου περίεργο ότι ακόμα και σήμερα, στις σφυγμομετρήσεις για τον δημοφιλέστερο Αμερικανό πρόεδρο, το όνομα του Jed Bartlet.

Βέβαια ο Logan δεν θα ήταν αυτό το τηλεοπτικά τιτάνιο ίνδαλμα αν δεν τον ερμήνευε ο Μπράιαν Κοξ, ο ηλικίας 76 ετών Σκωτσέζος που φημίζεται ως ιδανικός ερμηνευτής έργων του Σαίξπηρ, έχει κερδίσει δυο βραβεία Laurence Olivier, έχει παρασημοφορηθεί από την βασίλισσα.

O Logan είναι νεκρός, όμως κανένας μας δεν είδε το σώμα του. Θα εξελιχθεί άραγε σε έναν μύθο σαν και αυτόν του Ελβις που πολλοί ισχυρίζονται ότι δεν πέθανε ποτέ και ότι τον έχουν συναντήσει κάπου εκεί έξω τυχαία; Σκρολάροντας στο Instagram έπεσα σε ένα πρόσφατο βίντεο με τον Brian Cox να δηλώνει θαυμαστής των Spice Girs και να τραγουδά το «if you wanna be my lover». Εβαλα βιαστικά στην άκρη το κινητό. Όχι, η πραγματικότητα δεν μπορεί να τα βάλει με τη μυθοπλασία και να καταστρέψει μια σπουδαία τηλεοπτική στιγμή.