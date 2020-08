Νέες ταινίες: Η υποψηφιότητα της Αργεντινής για το Οσκαρ ξενόγλωσσης και η Ζιλιέτ Μπινός άστεγη στο Παρίσι [κριτική & τρέιλερ]

Στις κινηματογραφικές πρεμιέρες της ημέρας η Βαλεντίνα Λοντοβίνι πρωταγωνιστεί σε μια χαριτωμένη κομεντί γυναικείας χειραφέτησης.

Ο σούπερ σταρ της Αργεντινής Ρικάρντο Νταρίν αναλαμβάνει την παράγωγη και τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια βιτριολική κωμωδία με φόντο την οικονομική κρίση. Σε επανέκδοση θα δούμε τους «Εραστές της γεφύρας» του Λεό Καράξ με τον Ντενίς Λαβάν και τη Ζυλιέτ Μπινός σε δύο αριστουργηματικές ερμηνείες και το «Στον καθρέφτη είδα τον δολοφόνο», βασισμένο στο «The Mirror Crack'd from Side to Side» της Αγκάθα Κρίστι, με ένα all star cast.

Ηρωικά Χαμένοι (La odisea de los giles /Heroic Losers)

Σκηνοθεσία: Σεμπαστιάν Μπορένσταϊν

Παίζουν: Ρικάρντο Νταρίν, Λούι Μπραντόνι, Βερόνικα Λίνας, Γιερμάν Ροντρίγκες, Ντανιέλ Αραόθ, Τσίνο Νταρίν

Περίληψη: Αργεντινή, Δεκέμβριος 2001. Μια παρέα φίλων και γειτόνων επενδύει όλες τις αποταμιεύσεις τoυς σε έναν αγροτικό συνεταιρισμό, που θα τονώσει την οικονομία της μικρής τους πόλης. Μία μέρα μετά από την κατάθεση των χρημάτων στην τράπεζα, η οικονομία το τραπεζικό σύστημα της Αργεντινής καταρρέουν. Σύντομα, όμως, θα καταλάβουν ότι δεν έχουν πέσει θύματα μόνο της οικονομικής κρίσης, αλλά και ενός ασυνείδητου δικηγόρου και ενός διευθυντή τραπέζης, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση. Έχει έρθει λοιπόν η ώρα να συντονιστούν, να καταστρώσουν μια περίτεχνη ληστεία και να επανακτήσουν ό, τι δικαιωματικά τους ανήκει.

Μία σατιρική περιπέτεια εκδίκησης και αλληλεγγύης, με φόντο την οικονομική κρίση, που έσπασε τα ταμεία στην Αργεντινή και επιλέχθηκε ως η επίσημη συμμετοχή της χώρας για το Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας.

To 2011 η τεράστια οικονομική κρίση στην Αργεντινή είχε ως συνέπεια να δεσμευτούν οι τραπεζικές καταθέσεις και να απαγορευτεί η ανάληψη χρημάτων από λογαριασμούς σε δολάρια. Τα περιοριστικά αυτά μέτρα, που κράτησαν έναν χρόνο, ονομάστηκαν «corralito» και κόστισαν πολύ στην ψυχολογία των Αργεντινών. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, μια ομάδα αγροτών προσπαθούν να ανοίξουν έναν συνεταιρισμό και μαζεύουν με πολύ κόπο τα χρήματα για το κεφάλαιό τους. Μια μέρα πριν από την ανακοίνωση των περιοριστικών μέτρων, ένας εξ αυτών θα τοποθετήσει με προτροπή του διευθυντή της τράπεζας, ο όποιος γνωρίζει πολύ καλά τι πρόκειται να συμβεί, όλα τα χρήματα σε έναν λογαριασμό. Έτσι την επόμενη τα μέλη του επικείμενου συνεταιρισμού θα συνειδητοποιήσουν το παιχνίδι που παίζεται εις βάρος τους και από φιλήσυχοι πολίτες θα αποφασίσουν να οργανώσουν μια μεγάλη ληστεία για να πάρουν πίσω όσα τους ανήκουν και κυρίως το όνειρο που τους στέρησαν.

Βασισμένο στο βιβλίο «La noche de la Usina» του Εδουάρδο Σάκερι , ο Σεμπαστιάν Μπορένσταϊν (« Η Αγελάδα που Έπεσε Από τον Ουρανό», «Ο Πιλότος») περιγράφει με χιούμορ τη γενικότερη κοινωνικοπολιτική κατάσταση της χώρας του στα χνάρια του Κεν Λόουτς, καυτηριάζει τους μηχανισμούς του συστήματος αλλά και όσους το στηρίζουν, παίρνοντας σαφώς το μέρος των αδυνάτων, ενώ ταυτόχρονα αφήνει χώρο στις προσωπικές στιγμές και στις ιστορίες των συμπαθέστατων ηρώων του να αναπτυχθούν. Έτσι κινείται ανάμεσα στη βιτριολική κωμωδία και τη δραμεντί, αποφεύγοντας το μελόδραμα, επενδύει στη feelgood διάθεση των heist movies και δίνει χώρο στους εξαιρετικούς ηθοποιούς του - θα δείτε μεταξύ άλλων τον μεγάλο σταρ της Αργεντινής Ρικαρντο Νταρίν και τον γιο του στην πρώτη τους συνεργασία- να εξελίξουν τους χαρακτήρες του καλογραμμένου, αν κι όχι τόσο αιχμηρού πολιτικά σεναρίου, συνθέτοντας ένα ενδιαφέρον μωσαϊκό.

Πες το Δυνατά! (Cambio Tutto /Say it Loud)

Σκηνοθεσία: Γκουίντο Κιέζα

Παίζουν: Βαλεντίνα Λοντοβίνι, Νέρρι Μαρκορέ, Λίμπερο Ντε Ριένζο, Ντίνο Αμπρέσα, Φλόρα Κάντο

Περίληψη: Η σαραντάχρονη Τζούλια, που πάντα δείχνει κατανόηση για όλους, βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικού κλονισμού κι επισκέπτεται έναν εναλλακτικό θεραπευτή για να τη βοηθήσει να απαλλαγεί από το στρες και όλα όσα τη βαραίνουν. Αμέσως μετά από την πρώτη συνεδρία, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά…

Μια κωμωδία γυναικείας χειραφέτησης-ριμέικ μιας Χιλιανής επιτυχίας του 2018- με την υπέροχη Βαλεντίνα Λοντοβίνι στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Τζούλια στα σαράντα της βιώνει μία πυρετώδη καθημερινότητα σε μία μεγάλη και αγχωτική πόλη. Καθημερινά έχει να αντιμετωπίσει το εντελώς ανίκανο αφεντικό της που της φορτώνει μια νεαρή influencer να την επιβλέπει, τον πρώην της που ετοιμάζεται να παντρευτεί, τον ανεύθυνο ζωγράφο σύντροφό της και τον έφηβο γιο του που πουλάει ναρκωτικά, την κολλητή της που ποτέ δεν την ακούει και κυνηγάει άπιαστες ιστορίες αγάπης, και την φιλόζωη αδερφή της που έχει εμμονή με τη γάτα της. Μέσα σ’ όλα, υπάρχει μία απαίσια ζυγαριά που δείχνει τα ίδια κιλά παρότι η ίδια βρίσκεται μονίμως σε δίαιτα! Κι ενώ όλοι έχουν συνηθίσει να απευθύνονται σε εκείνη για όλα τους τα προβλήματα αδιαφορώντας παντελώς για τα δικά της, η Τζούλια αποφασίζει να ζητήσει τη βοήθεια ενός εναλλακτικού θεραπευτή για να βγάλει από μέσα της όσα τη βαραίνουν. Έτσι προς έκπληξη όλων κάνει τη δική της επανάσταση, διεκδικώντας το δικαίωμα να είναι ο εαυτός της.

Με χιούμορ και τρυφερότητα ο Κιέζα («Το Κορίτσι του Μπαμπά»). περιγράφει την απελπιστική καθημερινότητα μιας σύγχρονης γυναίκας που οφείλει να είναι τέλεια, να ερμηνεύει με συνέπεια τους ρόλους της καλής εργαζόμενης, πιστής ερωμένης και σωστής φίλης, υπομένοντας στωικά κάθε είδους παραλογισμό, και ταυτόχρονα με σατιρική διάθεση στέκεται απέναντι στο θέμα κάθε είδους θεραπειών που υπόσχονται έναν προσωπικό «παράδεισο» για να αποδείξει τελικά ότι η δύναμη για την αλλαγή βρίσκεται μέσα μας.

Έτσι η δική του ηρωίδα ορθώνει το ανάστημά της επειδή εκείνη το αποφάσισε τελικά, και ακολουθεί τον δρόμο της καρδιάς, μακριά από κάθε είδους στερεότυπο. Ούτε η επαγγελματική καταξίωση, ούτε τα χρήματα, ούτε ο μεγάλος έρωτα είναι ικανός να σταματήσουν πλέον την Τζούλια και να την εγκλωβίσουν σε συνήθειες του παρελθόντος. Έτσι ο Κιέζα προτείνει μια ανατρεπτική διαδρομή για την ευτυχία και με φεμινιστική διάθεση, που η γοητευτική Βαλεντίνα Λουντοβίνι («Όταν Λείπει η Μαμά») υποστηρίζει σε μια εξαιρετική ερμηνεία δίνει φωνή στις σημερινές γυναίκες που πρέπει να μάχονται καθημερινά απέναντι σε μια τέλεια εικόνα, έστω κι αν μερικές φορές δεν αποφεύγει τις υπερβολές και τις γραφικότητες.

Το Σαββατοκύριακο των Μυστικών (The Rental)

Σκηνοθεσία: Ντέιβ Φράνκο

Παίζουν: Άλισον Μπρι, Νταν Στίβενς, Σίλα Βαντ, Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ

Περίληψη: Δύο ζευγάρια, θέλοντας να γιορτάσουν την επιτυχία της νέας εταιρίας τους, φεύγουν για ένα σαββατοκύριακο σε ένα ειδυλλιακό εξοχικό σπίτι. Αυτό όμως που ξεκινάει ως μία ιδανική απόδραση για τους τέσσερις φίλους εξελίσσεται σε κάτι σκοτεινό, καθώς κρυμμένα μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια και η αίσθηση ότι μπορεί να μην είναι μόνοι τους αρχίζει να τους διακατέχει και τους οδηγεί στα όρια της παράνοιας.

O Ντέιβ Φράνκο (αδερφός του Τζέιμς) σκηνοθετεί τη γυναίκα του, Άλισον Μπρι, σε ένα θρίλερ που έφτασε στο Νο1 των box office (drive in κυκλοφορίες) και των streaming πλατφόρμων.

Δύο αδέλφια και οι σύντροφοί τους ανακαλύπτουν στο διαδίκτυο ένα ειδυλλιακό σπίτι, που αποφασίζουν να νοικιάσουν για ένα Σαββατοκύριακο , προκειμένου να γιορτάσουν μια επαγγελματική τους επιτυχία. Εκεί τα δύο ζευγάρια θα βρεθούν καταρχάς αντιμέτωποι με τον οικοδεσπότη τους που φαίνεται πως μάλλον έχει ρατσιστικές ιδέες, όμως δεν θα αφήσουν αυτό το συννεφάκι να χαλάσει την εκδρομή τους. Σταδιακά κι ενώ αρχίζουν τα προβλήματα των σχέσεών τους να έρχονται στην επιφάνεια, θα ανακαλύψουν πως τα πράγματα στο όμορφο εξοχικό δεν είναι και τόσο ρόδινα κι έτσι σύντομα θα βρεθούν μπερδεμένοι σε ένα παρανοϊκό κι επικίνδυνο παιχνίδι.

Ο Ντέιβ Φράνκο, που όπως έχει παραδεχτεί είναι ιδιαίτερα καχύποπτος σχετικά με τις ενοικιάσεις σπιτιών από το ίντερνετ, φτιάχνει ένα θρίλερ που περισσότερο δυσφημεί τις ανάλογες πλατφόρμες και μοιάζει με άσκηση ύφους, πάρα προκαλεί ανατριχίλα.

Χωρίς ποτέ να διευκρινίζει αν μιλάμε για μια πραγματική ή μεταφυσική απειλή,-πράγμα που σε πρώτη ανάγνωση μοιάζει θετικό- αποφεύγει τα γνωστά κλισέ και τα jump scares, κι εστιάζει, χωρίς όμως και να εμβαθύνει στις σχέσεις των ζευγαριών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις περισσότερο για μια δραμεντί, παρά για μια ταινία τρόμου. Όταν τελικά προς το τέλος αποφασίζει να αλλάξει γραμμή πλεύσης, οδηγείται σε υπερβολές και ακρότητες . Το αποτέλεσμα είναι μια άνιση ταινία χωρίς δραματουργικό ιστό, που πέρα από το να μας αποτρέψει από το να νοικιάζουμε εξοχικά από αγνώστους δεν έχει να προσφέρει και πολλά.

Οι Εραστές της Γέφυρας [Les Amants du Pont-Neuf ]

Σκηνοθεσία Λεό Καράξ

Παίζουν: Ζιλιέτ Μπινός, Ντενίς Λαβάν

Περίληψη: Ο απελπισμένος έρωτας μιας ζωγράφου που κινδυνεύει να τυφλωθεί κι ενός νεαρού κλοσάρ, που βρίσκει καταφύγιο σε μια παλιά γέφυρα του Παρισιού.

Ο Λεό Καράξ («Η Δική μας Νύχτα», «Holy Motors») υπογράφει μια σκληρή ρομαντική ταινία, με εικόνες από τα στέκια των άστεγων και τη ζωή στους δρόμους, που θεωρείται μια από τις καλύτερες γαλλικές παραγωγές της δεκαετίας του 90, ανέδειξε την Ζυλιέτ Μπινός και έμεινε στην Ιστορία εξαιτίας της αριστουργηματικής ερμηνείας του Ντενίς Λαβάν.

Ο έρωτας μπορεί να υπάρχει παντού, ακόμα κι ανάμεσα στους φτωχούς και καταφρονημένους, ανάμεσα σε δύο άστεγους, ανάμεσα σε δύο «Εραστές στη γέφυρα». Ο Άλεξ ήθελε να γίνει μέλος τσίρκου, αλλά εθίστηκε στο αλκοόλ και ζει στους δρόμους. Όπως και η Μισέλ, μια ζωγράφος που μετά από μια αποτυχημένη σχέση απογοητεύτηκε κι έχει αρχίσει να τυφλώνεται. Αυτός θα βρει σ αυτήν το πρόσωπο του έρωτα. Αυτή θα βρει σε εκείνον το στήριγμα που χρειάζεται για να συνέλθει από τις κακουχίες του δικού της παρελθόντος. Και για να μην χάσει ο ένας τον άλλο, θα φτάσουν στα άκρα.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η άδεια που είχε πάρει ο Καράξ για να χρησιμοποιήσει την αρχαιότερη γέφυρα Pont-Neuf του Παρισιού έληξε γρήγορα, καθώς είχε αρκετές καθυστερήσεις στα γυρίσματα. Έτσι κατασκεύασε ένα ομοίωμά της, καθώς και των γύρω παριζιάνικων κτιρίων σε μια λίμνη, καθιστώντας το έργο ένα από τα πιο ακριβά (στη Γαλλία πάντα) που έγιναν ποτέ.

Στον Καθρέφτη Είδα τον Δολοφόνο (The Mirror Crack'd)

Σκηνοθεσία: Γκάι Χάμιλτον

Παίζουν: Άντζελα Λάνσμπερι, Τζέραλντιν Τσάπλιν, Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Ροκ Χάντσον, Τόνι Κέρτις, Κιμ Νόβακ

Περίληψη: Η καλοκάγαθη αλλά πανέξυπνη Μις Μαρπλ αναλαμβάνει να εξιχνιάσει ένα έγκλημα, που έγινε στη διάρκεια ενός πάρτι ηθοποιών σε μια επαρχιακή περιοχή της Αγγλίας.

Επανέκδοση της κινηματογραφικής μεταφοράς του «The Mirror Crack'd from Side to Side» - που οι ιστορικοί θεωρούν ότι η Αγκάθα Κρίστι εμπνεύστηκε από ένα πραγματικό περιστατικό της ηθοποιού Τζιν Τίρνεϊ- με ένα all star cast και πλήρως αποκατεστημένες ψηφιακές κόπιες.

Το 1953 στο παραλιακό χωριό Σεντ Μέρι Μιντ της Βρετανίας, γενέτειρα της Μις Μαρμπλ, μια μεγάλη κινηματογραφική εταιρία αποφασίζει να πραγματοποιήσει γυρίσματα μιας ταινίας με δημοφιλείς πρωταγωνιστές. Όμως οι δύο πρωταγωνίστριες του καστ μισούνται θανάσιμα. Η μία εξ αυτών, η Μαρίνα, λαμβάνει απειλητικά σημειώματα και κατά τη διάρκεια ενός πάρτι μια γυναίκα πίνοντας το ποτό της πέφτει νεκρή. Όλοι είναι σίγουροι ότι το δηλητηριασμένο ποτό προορίζονταν για την Μαρίνα. Ένας ντέντεκτιβ καταφτάνει και ζητά βοήθεια από την εξπέρ στις εξιχνιάσεις, Μις Μαρμπλ, που υποδύεται η καταπληκτική Άντζελα Λανσμπέρι- η οποία είναι ίσως και το καλύτερο κομμάτι μιας άνευρης κινηματογραφικής μεταφοράς, που κρατάει το στυλ όχι όμως και το σασπένς της μεγάλης κυρίας των αστυνομικών.

Η μουσική της ζούγκλας (Jungle Beat)

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Μπρεντ Νταζ

Με τις φωνές των ( στα ελληνικά): Σκουφή Γιώργου, Δελακούρα Έλενας, Θάνου Χρήστου, Ευαγγελάτου Ανδρέα, Λάγκου Κωνσταντίνου, Ζαπαντιώτη Βαγγέλη, Γεωργακάκου Νίκης, Στάικου Ιφιγένεια, Ρεπάνη Κωνσταντίνου, Μήλιου Βασίλη

Περίληψη: Ένα πολύχρωμο ταξίδι επικών διαστάσεων ξεκινά, όταν ένας εξωγήινος προσγειώνεται στην αφρικανική ζούγκλα. Η ζωή τού επιφυλάσσει καινούριους φίλους και πολλά μαθήματα, όπως ότι η φιλία και η διασκέδαση μπαίνουν πάνω από τα όνειρα ενός αλαζόνα πατέρα με κατακτητικές τάσεις.

Μία διασκεδαστική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων για όλη την οικογένεια, που βασίστηκε σε μία τηλεοπτική σειρά με διεθνή επιτυχία σε 200 χώρες.

Ένα πρωινό, τα ζώα της ζούγκλας ξυπνούν και ανακαλύπτουν ότι μπορούν να μιλήσουν. Ακόμα όμως μεγαλύτερη έκπληξη τους προκαλεί η αιτία αυτού του πρωτόγνωρου φαινομένου: υπάρχει ένας εξωγήινος ανάμεσά τους!

Ο μικρός Φνιπ έχει έρθει για να κυριεύσει τον πλανήτη εξοπλισμένος με την τελευταία -και πιο τρελή- λέξη της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης και μιας συσκευής που κάνει τα ζώα να μιλούν. Ο Φνιπ δεν είναι και κανένας φοβερός κατακτητής: του λείπει ο πλανήτης του, έχει διαλύσει το διαστημόπλοιό του και δεν μπορεί να τα βάλει με τη θεότρελη παρέα της ζούγκλας. Οι χαριτωμένοι ήρωες δεν θα αφήσουν μία αποτυχημένη εξωγήινη απόπειρα εισβολής να χαλάσει την ευκαιρία να περάσουν καλά με έναν καινούριο φίλο! Καθώς τα ζώα βοηθούν τον Φνιπ να επιστρέψει, εκείνος καταλαβαίνει ότι η φιλία είναι η πιο ισχυρή δύναμη στο σύμπαν. Μπορεί, όμως, η φιλία να τα βάλει με ένα διαστημόπλοιο γεμάτο εξωγήινους;