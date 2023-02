Νέες ταινίες για το Σαββατοκύριακο: Ρεσιτάλ ερμηνείας από την Ολίβια Κόλμαν και ο νέος Αστερίξ - iefimerida.gr

Στις κινηματογραφικές πρεμιέρες της εβδομάδας ο Σαμ Μέντες υπογράφει τη δική του επιστολή αγάπης στο σινεμά.

Ο Νάιτ Σιάμαλαν επιστρέφει με ένα ανατρεπτικό θριλερ, ο Γκιγιόμ Κανέ, η Μαριόν Κοτιγιάρ και ο Βενσάν Κασέλ μπαίνουν στο γαλατικό χωριό του «Αστερίξ και Οβελίξ» και ο Βασίλης Μαζωμένος με το «Καθαρτήριο» ολοκληρώνει την τριλογία του για την κρίση.

Νέες ταινίες στους κινηματογράφους για το Σαββατοκύριακο

Η Αυτοκρατορία του Φωτός (Empire of Light)

Σκηνοθεσία: Σαμ Μέντες

Παίζουν: Ολίβια Κόλμαν, Μάικλ Γουορντ, Τόμπι Τζόουνς, Κόλιν Φερθ

Περίληψη: Σε μία παραθαλάσσια πόλη της Αγγλίας στις αρχές της δεκαετίας του '80, η Χίλαρι, που εργάζεται σε έναν παλιό κινηματογράφο και ταλαιπωρείται με θέματα ψυχικής υγείας, συναντά τον νεαρό Στίβεν. Παρά τη μεγάλη διαφορά ηλικίας, οι δυο τους μοιράζονται την ίδια ανάγκη για ανθρώπινη επαφή. Mέσα από την παράξενη και τρυφερή τους σχέση, θα βιώσουν τη θεραπευτική δύναμη της μουσικής, του κινηματογράφου και της αίσθησης της κοινότητας.

Ο Σαμ Μέντες επιστρέφει στο κοινωνικό σινεμά με μια ρομαντική ιστορία με φόντο τη θατσερική Αγγλία.

Ένα εντυπωσιακό σινεμά σε μια παραθαλάσσια πόλη της Αγγλίας κινδυνεύει να κλείσει και το μόνο που μπορεί να το σώσει από την παρακμή είναι η πρεμιέρα μιας λαμπερής ταινίας. Ταυτόχρονα, η υπεύθυνή του, η Χίλαρι, μια γυναίκα με θέματα ψυχικής υγείας, που έχει μια σεξουαλική σχέση μετον παντρεμένο διευθυντή της, γνωρίζει τον έρωτα στο πρόσωπο ενός νεώτερου κι έγχρωμου συναδέλφου της, του Στίβεν. Kι ενώ η χώρα στενάζει από τη σκληρή διακυβέρνηση της Θάτσερ και οι σκίνχεντς επιδίδονται σε ρατσιστικές πρακτικές, μόνο η μαγεία του κινηματογράφου φωτίζει τις ζωές των ηρώων του Μέντες.

Μετά από μια σειρά blockbusters, ο οσκαρικός σκηνοθέτης επιστρέφει στο ανθρωποκεντρικό σινεμά, με μια ταινία σε δικό του σενάριο, που προσπαθεί μέσα σε δύο ώρες να τα χωρέσει όλα: τις φυλετικές διακρίσεις, το πολιτικό σχόλιο, ένα ρομαντικό love story, το ζήτημα της ψυχικής υγείας και το πώς αντιμετωπίζεται από τον κοινωνικό περίγυρο, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και μια επιστολή αγάπης στον κινηματογράφο.

Έτσι, ο Μέντες έρχεται να προστεθεί στη λίστα των auters που έχουν αποφασίσει να υπενθυμίσουν στο κοινό τη μαγεία της μεγάλης οθόνης, μόνο που αυτός ανοίγει πολλά μέτωπα ταυτόχρονα, σαν να του έχει λείψει μια καθαρά ανθρωποκεντρική ιστορία. Το αποτέλεσμα είναι ότι τελικά μόνο τα υπέροχα κάδρα του θρυλικού Ρότζερ Ντίκινς, ο οποίος έχει κερδίσει μια οσκαρική υποψηφιότητα για τη διεύθυνσης φωτογραφίας του, και η μεστή ερμηνεία της Ολίβια Κόλμαν καταφέρνουν να συγκινήσουν. Όλα τα υπόλοιπα μένουν στην επιφάνεια, εκτός από την αδιαμφισβήτητη γοητεία, που έχει το καμαράκι προβολής και οι ιστορίες ενός κινηματογράφου, που παλεύει να επιβιώσει, όπως δηλαδή και η Έβδομη Τέχνη σήμερα.

Αστερίξ & Οβελίξ: Στο Δρόμο για την Κίνα (Astérix & Obélix: L' Empire du Milieu)

Σκηνοθεσία: Γκιγιόμ Κανέ

Παίζουν: Γκιγιόμ Κανέ, Ζιλ Λελούς, Μαριόν Κοτιγιάρ, Βενσάν Κασέλ, Τζόναθαν Κοέν, Ραμζί Μπεντιά, Λεανά Σεά, Μελανί Τιερί, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, Χοσέ Γκαρσία

Με τις φωνές των (στα ελληνικά) Κώστα Τερζάκη, Πάρι Παρασκευάδη Πλάνετς, Αλμπέρτο Εσκενάζη, Άρτεμις Ματαφιά

Περίληψη: Ο Αστερίξ και ο Οβελίξ ξεκινούν για την Άπω Ανατολή, με σκοπό να σώσουν την αυτοκράτειρα της Κίνας, που την έχει φυλακίσει ένας προδότης πρίγκιπας.

Η ταινία προβάλλεται στα γαλλικά με ελληνικούς υπότιτλους , αλλά και μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

H νέα live action περιπέτεια του Αστερίξ και του Οβελίξ, διά χειρός Γκιγιόμ Κανέ.

Βρισκόμαστε στο έτος 50 π. Χ. Η αυτοκράτειρα της Κίνας, μετά από πραξικόπημα, που υποκινήθηκε από έναν προδότη πρίγκιπα, έχει φυλακιστεί. Με τη βοήθεια ενός εμπόρου και της πιστής της σωματοφύλακα, η μοναχοκόρη της, η πριγκίπισσα Φου-Γι, καταφέρνει να διαφύγει στη Γαλατία για να ζητήσει βοήθεια από τους ξακουστούς πολεμιστές, Αστερίξ και Οβελίξ. Οι δύο αχώριστοι ήρωες αποδέχονται την πρόκληση και έτσι ξεκινούν ένα μεγάλο ταξίδι για την Κίνα, όπου τους περιμένει μια τεράστια περιπέτεια. Όμως τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο, όταν ο Καίσαρας και ο ισχυρός στρατός του, διψασμένοι για μια νέα κατάκτηση, αποφασίζουν να κατευθυνθούν κι αυτοί προς τη χώρα.

Πιστός στο πνεύμα των Ουντερζό – Γκοσινί, που το ενισχύει με ποπ αναφορές, χαβαλέ και μια διάθεση χαριτωμένης παρωδίας, ο Κανέ συγκεντρώνει σχεδόν όλους τους πρωτοκλασάτους ηθοποιούς της Γαλλίας και φτιάχνει μια φαντεζί περιπέτεια, όπου το συναίσθημα περισσεύει. Τα ερωτικά μπερδέματα δίνουν και παίρνουν, η καψούρα χτυπάει κόκκινο και οι αγαπημένοι Γαλάτες μοιάζουν με ήρωες των γαλλικών κομεντί. Παρ’ όλα αυτά το κέφι των πρωταγωνιστών κι η σκαμπρόζα διάθεση του σεναρίου, μαζί με το trademark του πιο αγαπημένου κινηματογραφικού χωριού, που αυτή τη φορά θα διασταυρωθεί την κουλτούρα της Άπω Ανατολής, προσφέρουν απενοχοποιημένη διασκέδαση.

Χτύπος στην Καλύβα (Knock at the Cabin)

Σκηνοθεσία: Μ. Νάιτ Σιάμαλαν

Παίζουν: Ντέιβ Μπαουτίστα, Μπεν Ολντριτζ, Τζόναθαν Γκροφ, Νίκι Αμούκα-Μπερντ, Άμπι Κουίν, Ρούπερτ Γκριντ

Περίληψη: Κατά τη διάρκεια των διακοπών τους σε μια απομακρυσμένη καλύβα, ένα νεαρό ζευγάρι και η κόρη του καταλήγουν όμηροι τεσσάρων οπλισμένων αγνώστων με άγνωστα κίνητρα, οι οποίοι απαιτούν από την οικογένεια να προβεί σε μια αδιανόητη επιλογή, προκειμένου να αποτραπεί το τέλος του κόσμου.

Αγωνιώδες θρίλερ από τον άρχοντα τον ανατροπών Μ. Νάιτ Σιάμαλαν με executive producer τον Χρήστο Β. Κωνσταντακόπουλο.

Δυο άνδρες και η υιοθετημένη κόρη τους πηγαίνουν για διακοπές σε μια απομονωμένη καλύβα, όταν καταλήγουν όμηροι τεσσάρων αγορτών, που τους αναγκάζουν να αποφασίσουν αν θα θυσιάσουν ένα από τα μέλη της οικογένειάς τους προκειμένου να σωθεί η ανθρωπότητα.

Ο Ινδός σκηνοθέτης με την «Έκτη αίσθηση» προκάλεσε πανικό στα κινηματογραφικά πράγματα χάρη στο ανατρεπτικό φινάλε του. Έκτοτε επιδόθηκε σε έναν αγώνα να αποδείξει ότι όντως είναι απόλυτος άρχοντας του σασπένς. Συχνά όμως, όπως κι εδώ, αυτή του η εμμονή επισκιάζει τους σκηνοθετικούς του άξονες, σε σημείο που θεωρεί κανείς πως η έκπληξη είναι η μοναδική του πρόθεση.

Σε αυτό το αναμφίβολα ατμοσφαιρικό θρίλερ, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Πολ Τρέμπλεϊ «The cabin at the end of the world», οι συμβολισμοί πλεονάζουν- οι τέσσερις φανατικοί που θέλουν να σώσουν τον κόσμο μοιάζουν με τους Τέσσερις Ιππότες της Αποκάλυψης- το διακύβευμα για το αν το προσωπικό πρέπει να θυσιαστεί στο συνολικό καλό είναι πιασάρικο και οι κοσμολογικές ερωτήσεις σχετικά με το τέλος του κόσμου και ποιος είναι τελικά έχει την ευθύνη, προσφέρουν υλικό στον Σιάμαλαν. Αλλά δυστυχώς, αν και οι συνθήκες μοιάζουν σχεδόν ιδανικές, η όλη ιδέα μένει ανεκμετάλλευτη, καθώς για μια ακόμα φορά, οι ανατροπές κερδίζουν στα σημεία.

Μέρες Ξηρασίας (Kurak Günler/Burning Days)

Σκηνοθεσία: Εμίν Αλπέρ

Παίζουν: Σελαχατίν Πασαλί, Εκίν Κοτς, Ερόλ Μπαμπάογλου

Περίληψη: Σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, ένας νεοφερμένος εισαγγελέας έρχεται αντιμέτωπος με τα πολιτικά σκάνδαλα της τοπικής εξουσίας, το πρόβλημα της διαχείρισης της ύδρευσης και έναν βιασμό, στον οποίο είναι αυτόπτης μάρτυρας.

Πολυβραβευμένο νεονουάρ πολιτικό θρίλερ από τον Τούρκο σκηνοθέτη Εμίν Αλπέρ («Τρεις Αδερφές», «Υποψίες»), με συμπαραγωγό τον Γιώργο Τσούργιαννη της Horsefly.

Ένας νεαρός εισαγγελέας, ο Εμρέ,με ηθικές αρχές και πάθος για τη δουλειά του, καταφτάνει σε μια επαρχιακή πόλη, όπου νόμος είναι του δίκαιο του ισχυρού. Αποφασισμένος να μην επιτρέψει στους ολιγάρχες να καθαρίζουν τη δικαιοσύνη, προσπαθεί να παραμένει αδέκαστος. Ένα βράδυ όμως δέχεται να επισκεφτεί τον δήμαρχο της πόλης και γίνεται αυτόπτης μάρτυρας ενός βιασμού. Tο πρόβλημα είναι ότι το επόμενο πρωί , θα συνειδητοποιήσει ότι δεν θυμάται σχεδόν τίποτα, γιατί είχε πιει. Παράλληλα, η σχέση του με έναν αμφιλεγόμενο δημοσιογράφο και οι σεξουαλικές του προτιμήσεις θα του δημιουργήσουν προβλήματα.

Ο Αλπέρ σε ένα άνυδρο τοπίο, που θα μπορούσε να είναι σκηνικό ενός μετα-γουέστερν, στήνει ένα νεονουάρ θρίλερ, με πολιτικές διαστάσεις , όπου το αδυσώπητο πρόσωπο του συστήματος, η πατριαρχία και η ομοφοβία μοιάζουν ανίκητες, ακόμα και για έναν άνθρωπο που έχει αποφασίσει να υψώσει ανάστημα. Ταυτόχρονα, ο Τούρκος δημιουργός επιλέγει στον ρόλο της σκοτεινής femme fatale των κλασικών νουάρ έναν άνδρα, προκειμένου να φωτίσει ακόμα περισσότερο την τοξική αρρενωπότητα, ενώ χρησιμοποιεί συμβολικά την τοπογραφία: η πόλη που υποφέρει από λειψυδρία γίνεται η μικρογραφία μιας κοινωνίας ,που πάσχει από την έλλειψη ηθικής.

Με τη συμβολή του εξαιρετικού Χρήστου Καραμάνη στη διεύθυνση φωτογραφίας, ο Ελπέρ, αποφεύγει τους ηθικοδιδακτικούς τόνους και παραδίδει μια σκοτεινή αλληγορία για το πολιτικό παρασκήνιο, που καθορίζει τόσο την ιδιωτική όσο και την κοινωνική σφαίρα.

Καθαρτήριο (Purgatory)

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαζωμένος

Παίζουν: Μαρία Ζορμπά, Θοδωρής Κατσαφάδος, Γιάννης Κοκιασμένος, Κώστας Μπάρας, Νεφέλη Κουρή, Βαγγέλης Ψωμάς, Ανδρέας Νάτσιος, Αγγελική Καρυστινού, Adrian Frieling, Ηλέκτρα Γεννατά, Νίκος Παντελίδης, Θανάσης Χαλκιάς, Μαρία Καρακίτσου, Χρήστος Ζαχάρωφ

Περίληψη: Επτά διαφορετικές ιστορίες για την αγάπη στη σύγχρονη Ελλάδα, από ανθρώπους που την αναζητούν, τη βρίσκουν, τη χάνουν.

Σπονδυλωτή ταινία του Βασίλη Μαζωμένου με θέμα την αγάπη.

Ένας μοναχός ηγείται μιας πομπής. Ένα κορίτσι διασώζεται από την πορνεία. Δύο κολεγιόπαιδα γίνονται δράστες βίαιων περιστατικών. Ένας ηλικιωμένος πέφτει θύμα μιας αστυνομικού. Ένα ζευγάρι προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σχέση του. Μια γυναίκα εκφράζει τον θυμό της σε έναν δημόσιο υπάλληλο.

Ο Μαζωμένος κλείνει την τριλογία της κρίσης («Γραμμές», « Εξορία») με ένα σουρεαλιστικό δράμα με στοιχεία μαύρης κωμωδίας, όπου διαφορετικοί χαρακτήρες στην Ελλάδα του σήμερα επιδιώκουν την αγάπη ως μέσο εξαγνισμού.

«Καθαρτήριο. Ο τίτλος θυμίζει Μεσαίωνα. Θυμίζει ψυχές, βασανισμό, αιώνιο θάνατο ή αιώνια λύτρωση. Πόσο μακριά αλλά και πόσο κοντά στην εποχή μας. Μια εποχή πανδημίας και διάλυσης του κοινωνικού ιστού. Η ταινία, μέσα από αυτές τις επτά ιστορίες που συνδέονται μεταξύ τους με κάποιο τρόπο, προσπαθεί να δείξει αυτήν την τρέλα που επικρατεί στις μέρες μας, έχοντας όμως μια σταθερά: την αγάπη. Αυτήν την αγάπη αναζητούν όλοι οι ήρωες των ιστοριών, σαν ένα καταφύγιο. Και ακόμα κι αν δεν τους δίνεται ή δεν τους ανήκει πραγματικά, την αρπάζουν όπως ο διψασμένος στην έρημο αρπάζει ένα μπουκάλι για την τελευταία σταγόνα νερού», σημειώνει ο σκηνοθέτης.

Στον Ανοιχτό Δρόμο (Runner)

Σκηνοθεσία: Μαριάν Ματίας

Παίζουν: Ντάρεν Χουλ, Τζόναθαν Έισλι, Χάνα Σίλερ

Περίληψη: Όταν ο πατέρας της Χας πεθάνει ξαφνικά, εκείνη πρέπει να πραγματοποιήσει την επιθυμία του και να τον θάψει στην πόλη, όπου γεννήθηκε. Εκεί θα γνωρίσει τον Γουίλ, ένα μοναχικό νεαρό άνδρα με καλλιτεχνική κλίση, που εργάζεται για να στηρίξει την οικογένειά του.

Ατμοσφαιρική περιπέτεια ενηλικίωσης από τη Μαριάν Ματίας.

Σε μια ταινία που μοιάζει να ξεπήδησε από τους πίνακες του Έντουαρντ Χόπερ, ή να κατάγεται από το πρώιμο έργο του Τέρενς Μάλικ, ακολουθούμε σιωπηρά τη Χας, ένα δεκαοχτάχρονοχρονο κορίτσι, που μεγάλωσε με τον πατέρα της στην καρδιά των μεσοδυτικών πολιτειών. Όταν εκείνος πεθαίνει ξαφνικά, εκείνη καλείται να εκπληρώσει την επιθυμία του να θαφτεί στην πόλη, όπου γεννήθηκε, δίπλα στον τάφο της μητέρας της. Εκεί γνωρίζει τον Γουίλ, έναν μοναχικό νέο με καλλιτεχνική ψυχή, που δουλεύει για να στηρίξει την οικογένεια του. Μεταξύ τους θα γεννηθεί μια φιλία, που δοκιμάζει τις αντιλήψεις τους για τον έρωτα και την απώλεια.

Με φόντο το αχανές τοπίο των Μεσοδυτικών Πολιτειών, συνυφαίνοντας τον ρεαλισμό των μύχιων συναισθημάτων με την κινηματογραφική ποίηση, αυτή είναι η ιστορία δύο ξένων που συναντιούνται, μεταμορφώνονται μέσα από την επαφή και για να εγκαταλείψουν τελικά ο ένας τον άλλον. Μια ιστορία που αποτυπώνει τον σπάνιο και βαθύ δεσμό μεταξύ δύο ανθρώπων, οι οποίοι οδεύουν προς την ενηλικίωση, αλλά και μια λυρική διερεύνηση της ευθραυστότητας της ανθρώπινης ύπαρξης.

Δύο Φίλοι και Ένας Ασβούλης (Knutsen & Ludvigsen 2 - Det store dyret)

Σκηνοθεσία: Ρούνε Σπάανς, Γκάνχιλντ Ενγκερ

Με τις φωνές των (στα ελληνικά): Άγγελου Λιάγκου, Αποστόλη Ψυχράμη, Λητούς Αμπατζή, Φώτη Πετρίδη, Ντορίνας Θεοχαρίδου, Λυδίας Τζανουδάκη κ.α

Περίληψη: Ο Τούτσον, ο Λούντιγουτ και ο Ασβός ζουν μια ονειρεμένη ζωή , μέχρι που μια μέρα τούς επισκέπτεται μία αυστηρή εισπράκτορας. Τότε, ξεκινάει η μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής τους.

Animation περιπέτεια από τη Νορβηγία, εμπνευσμένη από το μουσικό ντουέτο των Τούτσον και Λούντιγουντ.

Η ζωή στο τούνελ κυλάει όμορφα για τον Τούτσον, τον Λούντιγουντ και τον Ασβό, μέχρι που μία αυστηρή υπάλληλος του τρένου αποφασίζει να τους διώξει. Μόνο ο παππούς Τούτσον, ο θρυλικός πειρατής Καπετάν Τούτσον, μπορεί να τους σώσει, γιατί μπορεί να έχει ένα ξύλινο πόδι και κακή φήμη, αλλά διαθέτει πολλούς άσους στο μανίκι του. Το ταξίδι της αναζήτησης του Κάπτεν Τούτσον οδηγεί τους κολλητούς σε απίστευτα μέρη του πλανήτη: πηγαίνουν μέχρι τον Βόρειο Πόλο, κάνουν ένα πέρασμα από τον τροπικό Νότο και φτάνουν μέχρι τα ουράνια.

Όπου κι αν ταξιδεύουν όμως, καταλήγουν σε μπελάδες με πεινασμένες πολικές αρκούδες, αλλόκοτα γλυκά γλυκόριζας, επιθετικά αγγελάκια και ληγμένο μουρουνέλαιο, για να συνειδητοποιήσουν ότι η βοήθεια που αναζητούσαν είναι πιο κοντά από όσο περίμεναν. Για την ακρίβεια , βρίσκεται μέσα στο σπίτι στο τούνελ, έχει εκατό κεφάλια και περισσότερα από δεκατέσσερα πόδια…