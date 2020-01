Eνας «επιταχυντής καριέρας» από το Ιδρυμα Ωνάση στην καρδιά της Νέας Υόρκης -Τι είναι το ΟΝΧ Studio

Στο ισόγειο του Οlympic Τower στη Νέα Υόρκη, εκεί που επί δύο δεκαετίες παρουσιάζονταν εμβληματικές αρχαιολογικές εκθέσεις από το Ιδρυμα Ωνάση, θα χτυπήσει η κεντρική φλέβα του νέου πεδίου άσκησης δημιουργίας και παραγωγής τέχνης, της μεικτής πραγματικότητας, σε μια συνεργασία του Ιδρύματος με το New Museum.

Eίναι υβριδικό, ενώνει τις τάσεις αιχμής στην τέχνη, αναδεικνύει πεδία δράσης πρωτόγνωρα και άκρως προκλητικά ως προς τις ευκαιρίες που προσφέρει και απευθύνεται σε μεγάλο εύρος καλλιτεχνικής δράσης. Πρόκειται για το ONX Studio, το αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ιδρύματος Ωνάση στη Νέα Υόρκη με το ηγετικό μουσείο σύγχρονης τέχνης και ιδεών New Museum. Το ONX Studio στοχεύει στην ανάδειξη της διαρκώς αυξανόμενης κοινότητας καλλιτεχνών, σχεδιαστών και ερευνητών από το πεδίο της μεικτής πραγματικότητας.

Μακέτα του χώρου εν λειτουργία/ Leong Leong Architecture

Πρόκειται για έναν bespoke χώρος 370 τ.μ. διαμορφωμένο από το νεοϋορκέζικο αρχιτεκτονικό γραφείο Leong Leong το οποίο διακρίνεται για την δημιουργία αρχιτεκτονικού έργου που ισορροπεί μεταξύ πειραματισμού και εμπορικής χρήσης, διαπραγματεύεται τόσο το ορατό όσο και το μη ορατό στοιχείο ενός χώρου, ενός έργου. Χαρακτηριστικές είναι οι συνεργασίες που έχουν τα αδέλφια Chris και Dominic Leong με τον οίκο μόδας Philip Lim, η επιμέλεια του αμερικανικού περιπτέρου στη Μπιενάλε της Βενετίας το 2014 και κυρίως το περίφημο κέντρο LGTB Anita May Rosenstein Campus στο Λος Αντζελες που εξυπηρετεί περί τα 42.000 άτομα κάθε μήνα.

H είσοδος του Olympic Tower όπου στεγάζεται το ΟΝΧ Studio/ Φωτογραφία Zachary Schulman

Μια αχαρτογράφητη πρόκληση για την τέχνη



Eρχεται μάλιστα να καλύψει ένα σημαντικό κενό, ακόμα και για την καλλιτεχνική κοινότητα της Νέας Υόρκης που συνήθως βρίσκεται στην αιχμή της πρωτοπορίας, του νέου. Η Lisa Phillips, Διευθύντρια του New Museum, υπογραμμίζει: «Το ONX Studio αποτελεί μια εξέλιξη των όσων μάθαμε και βιώσαμε στο NEW INC. Στην πόλη της Νέας Υόρκης, σπανίζουν οι χώροι για καλλιτέχνες που δουλεύουν στο πεδίο της μεικτής πραγματικότητας. Το Ίδρυμα Ωνάση έχει το όραμα να γεφυρώσει αυτό το κενό και η εξειδικευμένη εμπειρία του στις αναθέσεις θα είναι για μας ανεκτίμητη στην πορεία εξερεύνησης νέων λεωφόρων για αυτές τις υβριδικές, ψηφιακές και φυσικές εμπειρίες.»

Το ΝΕW INC είναι το πολιτιστικό εκκολαπτήριο του New Museum που έχει προσελκύσει κορυφαία ταλέντα που έχουν εξερευνήσει αφηγηματικές τεχνικές μέσω διαφόρων ψηφιακών εργαλείων, όπως είναι το AR (επαυξημένη πραγματικότητα), το VR (εικονική πραγματικότητα), το projection mapping (χαρτογραφημένη προβολή), το spatial audio (χωρικός ήχος) και το motion capture (σύλληψη κίνησης).

Εκκολαπτήριο τεχνών και επιστημών

Οι καλλιτέχνες, κινηματογραφιστές και designers (δώδεκα για διάρκεια ενός έτους κάθε φορά) θα είναι σε θέση να αναπτύξουν, να πειραματιστούν και να επιδείξουν τα έργα τους σε μια γκαλερί παρουσιάσεων για επιμελητές, παραγωγούς, συλλέκτες και ατζέντηδες. Τα μέλη θα πραγματοποιούν ανοιχτά στούντιο και salons, όπου η κοινότητα θα μπορεί να μοιράζεται βέλτιστες πρακτικές και στα οποία θα ενισχύεται ένα σύστημα δικτύωσης και υποστήριξης. Επίσης θα λειτουργεί ως ανοιχτή γκαλερί για ένα μήνα κάθε χρόνο με ειδικές εκθέσεις – η πρώτη αναμένεται τον χειμώνα του 2020 καθώς η λειτουργία του Studio αναμένεται προς τα τέλη της άνοιξης. Σημειώνουμε ότι θα είναι διετής, πιλοτική, η λειτουργία του.

Οι συμμετέχοντες στην παρουσίαση του νέου προγράμματος χθες στη Νέα Υόρκη/ Φωτογραφία Zachary Schulman

Το ONX Studio θα βρίσκεται επίσης σε στενό διάλογο με το Onassis Lab, το διεπιστημονικό εκκολαπτήριο του Ιδρύματος Ωνάση στην Αθήνα, το οποίο ξεκινάει τη λειτουργία του στο τέλος του 2020 και επιδιώκει να στηρίξει την καινοτομία και τη διάχυση της γνώσης και έργων. Το Onassis Lab θα παράσχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο προγραμμάτων επαγγελματικής εξέλιξης, με στόχο την υποστήριξη δημιουργών από διαφορετικούς τομείς και την ενθάρρυνση απροσδόκητων συναντήσεων μεταξύ επιστημόνων, καλλιτεχνών και θεωρητικών. Οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις δύο αυτές πρωτοβουλίες αναμένεται να οδηγήσουν στην επισημοποίηση ενός προγράμματος ανταλλαγών στο εγγύς μέλλον.