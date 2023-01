Νέα ονόματα στο φετινό Rockwave Festival -Ποιοι θα πλαισιώσουν Ρόμπι Γουίλιαμς και Black Keys - iefimerida.gr

Ενα από τα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ της χώρας επιστρέφει και γεμίζει τον Ιούλιο με μουσική και κορυφαίους καλλιτέχνες. Τρεις ημέρες στο TerraVibe γεμάτες μουσική, χορό, χρώματα και αστείρευτη ενέργεια για ένα ακόμη Rockwave Festival.

Ηδη το φετινό καλοκαίρι στο Rockwave Festival θα δούμε τον Ρόμπι Γουίλιαμς Σάββατο 1 Ιουλίου, τους Deep Purple Παρασκευή 7 Ιουλίου και τους THE BLACK KEYS το Σάββατο 8 Ιουλίου.

Σήμερα το Rockwave Festival ανακοινώνει νέες αφίξεις για το καλοκαίρι στο line up με αγαπημένους μουσικούς και συγκροτήματα.

Rockwave Festival 2023

Ο υποψήφιος για Γκράμι MIKA

Παιχνιδιάρικη διάθεση, χορευτικά beats και βροχή από χρώματα μαζί με σκληρό ρομαντισμό χαρακτηρίζουν το μουσικό κόσμο του ΜΙΚΑ. Η συμβολή του στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής pop στα late '00s ήταν σημαντική και δίκαια θεωρείται παγκόσμιο pop ikon.

Γεννημένος το 1983 ως Michael Holbrook Penniman Jr. στη Βηρυτό, ο MIKA και η οικογένειά του μετακόμισαν στο Παρίσι πριν εγκατασταθούν στο Λονδίνο, και ήδη σε πολύ μικρή ηλικία ξεκίνησε μαθήματα όπερας και πιάνου. Αποδείχθηκε πως είχε απίστευτες φωνητικές δυνατότητες και γρήγορα έγινε ένας νεαρός βιρτουόζος του πιάνου και της σύνθεσης.

Το ντεμπούτο του, Life In Cartoon Motion, κυκλοφόρησε το 2007, πέτυχε πάνω από 10 εκατομμύρια πωλήσεις και κατάφερε να γίνει χρυσό και πλατινένιο σε 32 χώρες. Αυτό το άλμπουμ περιλαμβάνει τα δύο πρώτα mega hit του Mika, Relax Take it easy και Grace Kelly που βρέθηκε για πέντε εβδομάδες στο Νο1 στο UK Singles Chart. Το άλμπουμ κατάφερε να ανέβει στην κορυφή της ψηφοφορίας του BBC, Sound of 2007, και ο ΜΙΚΑ να κερδίσει Brit Award ως ο πιο πρωτοποριακός Βρετανός καλλιτέχνης - Best British Breakthrough act - του 2008 αλλά και να πετύχει μία υποψηφιότητα στα Grammy.

Leon of Athens στο Rockwave Festival

Ο Ελληνοαμερικανός alt-pop καλλιτέχνης Leon of Athens συνδυάζει την pop ευαισθησία των Lauv και των Marina & the Diamonds (των οποίων τις συναυλίες έχει ανοίξει) με την σπιρτάδα και την ευρηματικότητα του Sufjan Stevens.

Ο Leon με γνήσια έμπνευση και πολυχρωμία στο ήχο, και με διαβατήριο το πολύ επιτυχημένο Mad Into You έχει εμφανιστεί σε μερικά από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ παγκοσμίως όπως το Primavera Sound, το Bonnaroo, το Summerfest, το Shaky Knees και το Okeechobee. Με το δεύτερο άλμπουμ του, Xenos πήρε τις καλύτερες και πιο θερμές κριτικές από τα πιο σημαντικά έντυπα ανάμεσα στα οποία τα The Guardian, NME, Q, New York Times καθώς και πολλά άλλα. Η συνεργασία του με τους Portugal. The Man στο remix του Communication είναι ένα ακόμα highlight μιας πλούσιας καριέρας ενώ ο Γιώργος Λάνθιμος υπογράφει το βίντεο για το τραγούδι Baby Asteroid. 

Σάββατο 8 Ιουλίου Puscifer

Το «δημιουργικό υποσυνείδητο» του Maynard James Keenan, τραγουδιστή των Tool και των A Perfect Circle, προσγειώνεται στη σκηνή του Rockwave Festival στις 8 Ιουλίου 2023.

Αν οι Puscifer ήταν ταινία, πιθανότατα θα λεγόταν «Στο Μυαλό του Maynard James Keenan» και το σενάριο θα περιλάμβανε τόσο την περιπετειώδη ζωή ενός περιφερόμενου τσίρκου όσο και το δράμα των επιζώντων μιας εξωγήινης απαγωγής. Ένα εύπλαστο σχήμα που γεννήθηκε κάποτε στην έρημο της Αριζόνα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και πλέον έχει στην σύνθεση του ως βασικά μέλη, τους Mat Mitchell (κιθάρα), Carina Round (φωνητικά) και φυσικά τον Maynard (φωνητικά).

Ville Valo

Greetings Earthlings, στις 8 Ιουλίου το Rockwave Festival θα γεμίσει heartagram tattoos! H πολυαναμενόμενη επιστροφή του εμβληματικού frontman Ville Valo στο μουσικό στερέωμα είναι γεγονός!

Η φωνή των θρυλικών HIM, ο gothic hero των τελευταίων 20 ετών επιστρέφει, φέρνοντας ξανά στο rock προσκήνιο τον σκοτεινό ρομαντισμό που o ίδιος έκανε trend στα '00s.

Καταδικασμένοι έρωτες, noir φαντασιώσεις, ανομολόγητες αμαρτίες που αναχώρησαν στο βάθος του χρόνου, ένα ρομάντζο που κόβει σαν ξυράφι και γλυκόπιοτο καλοκαιρινό κρασί θα συνοδεύσουν τους πολυάριθμους fans του Ville σε ένα ονειρικό μονοπάτι που οδηγεί στην σκοτεινή πλευρά.

Ποιος δεν θυμάται άλλωστε τους ύμνους στην αγάπη: Join Me in Death, The Funeral of Hearts, Wings Of A Butterfly, Right Here in My Arms, When Love and Death Embrace

Kishi Bashi

Kishi Bashi είναι το ψευδώνυμο του τραγουδιστή, πολυοργανίστα και τραγουδοποιού Kaoru Ishibashi, ο οποίος θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στη σκηνή του Rockwave Festival στις 8 Ιουλίου.

Frenzee

Πώς θα ακούγονταν οι Amyl and the Sniffers αν έπιναν και καμιά τσικουδιά παραπάνω; Αυτό ακριβώς είναι οι Frenzee: Τρία αδέρφια - η Απολλωνία, ο Αντώνης και ο Νίκος γεννημένα στην Αυστραλία - μεγαλωμένα στη Κρήτη που παίζουν το πιο καυτό punk rock.

ROCKWAVE FESTIVAL 2023

Σάββατο 1 Ιουλίου 2023

ROBBIE WILLIAMS

JAMES BAY

MIKA

JONATHAN JEREMIAH

LEON OF ATHENS

Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023

DEEP PURPLE

SAXON

More lineup announcements are coming soon! Stay tuned!

Σάββατο 8 Ιουλίου 2023

THE BLACK KEYS

PUSCIFER

VILLE VALO

KISHI BASHI

FRENZEE