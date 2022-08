Μπιενάλε Βενετίας: Το έργο με τις μπάλες που οι επισκέπτες μπορούν να πάρουν σπίτι τους -Το σκεπτικό [εικόνες] - iefimerida.gr

Όταν ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο η φετινή Μπιενάλε της Βενετίας, έργα από εκατοντάδες καλλιτέχνες που συμμετείχαν θα πακεταριστούν και θα αποσταλούν σε πάμπολλες χώρες σε όλον τον κόσμο.

195 πήλινες μπάλες στη Μπιενάλε της Βενετίας

Όχι όλα τα έργα. Ο Μεξικανός Bosco Sodi επιτρέπει στους Βενετσιάνους να πάρουν σπίτι τους τις 195 μικρές πήλινες σφαίρες που περιβάλλουν μια γιγαντιαία σφαίρα, οι οποίες συνολικά συνιστούν ένα από τα έργα που παρουσιάζει στο πλαίσιο της έκθεσης «Bosco Sodi: What Goes Around Comes Around» στο Palazzo Grimani.

«Είναι πολύ καταδεχτική, με έναν τρόπο, η μπιενάλε. Κόσμος έρχεται, περιδιαβαίνει και μετά "μπουμ", τα πάντα εξαφανίζονται» είπε, μιλώντας στο Artnet News, ο Bosco Sodi. «Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αφήσεις κάτι για τους κατοίκους της Βενετίας».

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι επισκέπτες προσκαλούνται να πάρουν μια από τις σφαίρες και να την κυλήσουν στο δάπεδο, δημιουργώντας έναν χώρο που ανεπαίσθητα αλλάζει με την άφιξη του κάθε επισκέπτη.

Στην εγκατάσταση «Noi Siamo Uno (Είμαστε Όλοι Ένα)», κάθε σφαίρα αντιπροσωπεύει μια από τις χώρες του κόσμου, ενώ η γιγαντιαία συμβολίζει την ανθρωπότητα.

Την τελευταία ημέρα θα δοθεί η δυνατότητα να πάρει σπίτι του ο όποιος ενδιαφερόμενος μια μικρή σφαίρα. Η χειρονομία συνάδει με τα θέματα της έκθεσης· θέματα παγκόσμιου εμπορίου, εμπνεόμενα από την ιστορία αιώνων της Βενετίας ως μια από τις μεγαλύτερες ναυτικές δυνάμεις.

Με επιμέλεια των Daniela Ferretti και Dakin Hart, η έκθεση είναι η πρώτη έκθεση σύγχρονης τέχνης στο Palazzo Grimani που άνοιξε πέρυσι για το κοινό. «Θελήσαμε να παρουσιάσουμε τα έργα ωσάν να ήταν μοναδικά αγαθά που έρχονταν από την Αμερική» είπε ο Sodi αναφερόμενος στα έργα του που εκτίθενται. Πιστεύει, ωστόσο, ότι αυτά τα έργα έχουν επίσης και ένα οικουμενικό χαρακτηριστικό.

Ο πηλός είναι στο DNA μας, λέει για τις μπάλες ο καλλιτέχης

«Ο πηλός ήταν τμήμα της εξέλιξης του ανθρώπου. Αν πας σε ένα μουσείο στη Ρώμη, στην Αίγυπτο, στην Κορέα, στην Ινδία ή στο Περού, τα πρώτα ειδώλια είναι όλα πολύ όμοια επειδή είναι η ουσία του ανθρώπου. Ο πηλός είναι στο DNA μας» τόνισε.

Η έκθεση «Bosco Sodi: What Goes Around Comes Around» στο Palazzo Vendramin Grimani στη Βενετία ολοκληρώνεται στις 27 Νοεμβρίου.

φωτογραφίες: boscosodi.com