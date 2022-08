Απόλαυση! Ο κορυφαίος μουσικός Yo-Yo Ma παίζει τσέλο στο δάσος και τον συνοδεύουν πουλιά [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο κορυφαίος μουσικός, ο τσελίστας Yo-Yo Ma παρουσιάζει μία διαφορετική συναυλία, μόνος, στο δάσος.

Το «The Birdsong Project» είναι ένα εγχείρημα που οργανώνει η Audubon Society ως «εορτασμό της χαράς και των μυστηρίων του κελαηδήματος» μέσω εικαστικών τεχνών, μουσικής και ποίησης.

Πριν λίγο καιρό, στο πλαίσιο του εγχειρήματος, ηχογραφήθηκε η σύνθεση «In The Gale (Στη Θύελλα)» της βραβευμένης με Grammy Βρετανής συνθέτριας Anna Clyne, η οποία συνδυάζει τον φημισμένο Αμερικανό τσελίστα Υο-Υο Ma με κελαηδήματα πουλιών.

Η ηχογράφηση έγινε για το Volume II του «For the Birds: The Birdsong Project». «Το "The Birdsong Project" είναι μια κοινότητα αφιερωμένη στην προστασία της ζωής των πτηνών και στον εορτασμό της χαράς και των μυστηρίων του κελαηδήματος. Πιστεύουμε ότι τα πτηνά είναι πολύτιμα και πηγή έμπνευσης και σημαντικά για τον κόσμο μας. Ότι ένας κόσμος χωρίς πουλιά θα ήταν ένα κόσμος χωρίς ελευθερία και πέταγμα και τραγούδι. Πιστεύουμε ότι τα πουλιά μετράνε. Κινδυνεύουν. Και χρειάζονται τη βοήθειά μας» σημειώνουν από την Audubon Society.

«Σε συνεργασία με ορισμένους από τους σπουδαιότερους μουσικούς, καλλιτέχνες και ηθοποιούς του κόσμου, το "For The Birds: The Birdsong Project" είναι ένα όλο τέχνη box set με 20LPs, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 200 tracks πρωτότυπης μουσικής και ποίησης που συνδέεται με τα πουλιά. Το σύνολο των εσόδων από τις πωλήσεις αυτής της συλλογής θα ωφελήσει ευθέως την αποστολή της National Audubon Society να προστατέψει τα πουλιά και τα μέρη που χρειάζονται, σήμερα, αύριο και για όλο το μέλλον μας» προσθέτουν.

Στο βίντεο το οποίο σκηνοθέτησε ο Ryan Booth, ο Yo-Yo Ma, μόνος με το βιολοντσέλο του σε ένα δασωμένο τοπίο, ερμηνεύει τη συναισθηματικά έντονη μουσική σύνθεση μαζί με μια χορωδία από κάποιους από τους πιο προικισμένους τραγουδιστές της φύσης. Δείτε το βίντεο