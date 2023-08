Ο Michael Bolton στο iefimerida: «Δεν έχω έρθει στην Ελλάδα όσο θα ήθελα» -Εμφάνιση έκπληξη με τον Ρέμο στο Ηρώδειο - iefimerida.gr

Λίγο πριν εμφανιστεί ο Michael Bolton στο Ηρώδειο, στις 13 Σεπτεμβρίου με τον Αντώνη Ρέμο, μιλάει στο iefimerida για το ξεκίνημα της καριέρας του, εξηγεί γιατί δεν τα παράτησε ποτέ και ευχαριστεί το ελληνικό κοινό για την αγάπη προς τη μουσική του.

Η επαγγελματική του καριέρα μετράει πενήντα χρόνια και τα τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει με την παθιασμένη ερμηνεία του Michael Bolton είναι μεταξύ άλλων το «When A Man loves A Woman», «Said I Loved you but I Lied», «How Am I Supposed to Live Without You».

Γεννημένος στις 26 Φεβρουαρίου του 1953 ως Michael Bolotin στην Αμερική κατάφερε να γίνει γνωστός παγκοσμίως ως Michael Bolton ξεχωρίζοντας με τις μελωδικές μπαλάντες που έγραφε και τραγουδούσε. Έχει πουλήσει πάνω από 75 εκατομμύρια δίσκους, τα τραγούδια του έχουν μπει στα charts του Billboard με τη συλλογή του να συμπληρώνουν έξι βραβεία American Music Awards και δύο βραβεία Grammy.

Ο Michael Bolton εμφανίστηκε στη μουσική σκηνή μέσα από τη hard rock και heavy metal μουσική στα μέσα της δεκαετίας του 1970 -αρχικά με solo album όσο και σε αυτά που ηχογράφησε ως frontman του συγκροτήματος Blackjack. Όμως, η καριέρα του εκτοξεύτηκε όταν έκανε στροφή και ερμήνευσε μια σειρά από pop-rock μπαλάντες στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Ο καταξιωμένος Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Michael Bolton λίγο πριν ανέβει στο Ηρώδειο για μια και μοναδική εμφάνιση με τον Αντώνη Ρέμο στις 13 Σεπτεμβρίου μίλησε στο iefimerida.gr για την καριέρα του, τη συνεργασία του με τον Έλληνα τραγουδιστή και όσα απολαμβάνει να κάνει στον ελεύθερο του χρόνο.

Ο βραβευμένος τραγουδιστής Michael Bolton

Ο Michael Bolton μιλάει στο iefimerida

Πότε συνειδητοποιήσατε ότι θέλατε να ασχοληθείτε με τη μουσική;



Ήμουν πολύ μικρός όταν γνώρισα τη μουσική, επειδή υπήρχε πάντα στο σπίτι μου - η μαμά μου έπαιζε πιάνο και τραγουδούσε και έπαιζαν δίσκοι και ο μεγαλύτερος αδελφός μου έφερνε πάντα στο σπίτι νέους δίσκους από συγκροτήματα που είχε ανακαλύψει.

Έτσι, φυσικά μεγάλωσα τραγουδώντας και στη συνέχεια έμαθα μερικές συγχορδίες στην κιθάρα και έγραφα μερικά απλά τραγούδια για να εκφραστώ. Είχα μια μικρή μπάντα που παίζαμε σε πάρτι γενεθλίων και μερικές φορές τραγουδούσα σε μπαρ. Μέχρι που υπέγραψα συμβόλαιο όταν ήμουν 15 ετών! Αυτή ήταν η πρώτη φορά που έκανα έναν πραγματικό δίσκο στο στούντιο.

Ωστόσο, συνειδητοποίησα ότι ήθελα πραγματικά να "κάνω" μουσική ή να την πάρω στα σοβαρά, όταν ήμουν στα τέλη της εφηβείας μου και στις αρχές των είκοσι και η μουσική ήταν κάτι περισσότερο από μια δουλειά, ήταν το πάθος μου. Αλλά έπρεπε να φτάσω στα μέσα της δεκαετίας των τριάντα μου μέχρι να δω κάποια επιτυχία!





Από heavy metal μουσική μέχρι ροκ μπαλάντες. Πώς αποφασίσατε να κάνετε αυτή τη στροφή;



Ήταν πραγματικά η καθοδήγηση του προέδρου της δισκογραφικής μου εταιρείας (Columbia), Al Teller, ο οποίος κατάλαβε ότι η σκληρή ροκ μουσική δεν δούλευε για μένα, αλλά ότι τα τραγούδια που έγραφα για άλλους καλλιτέχνες, οι μπαλάντες, ήταν μεγάλες επιτυχίες!

Η αλλαγή που έκανε στη μουσική του εκτόξευσε την καριέρα του

Στην πραγματικότητα, όλες οι γραμματείς της εταιρείας άκουγαν τα demo μου. Έτσι, μου είπε να αλλάξω κατεύθυνση, να κρατήσω τα τραγούδια που έγραφα για μένα, και το επόμενο άλμπουμ που έβγαλα ήταν πραγματικά επιτυχημένο.

Ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ στην Ελλάδα είναι το "When a Man Loves a Woman". Υπάρχει κάποια ενδιαφέρουσα ιστορία πίσω από τους στίχους αυτού του τραγουδιού που όλοι έχουμε αφιερώσει στον σύντροφό μας;



Το "When a Man Loves a Woman" είναι ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από τον Percy Sledge, αυτός έκανε την οριστική εκδοχή. Και γράφτηκε από τους Calvin Lewis και Andrew Wright. Ερωτεύτηκα αυτό το τραγούδι λόγω των μεγάλων μελωδιών του. Το αστείο στους στίχους είναι ότι μιλούν για το πώς ένας άντρας ουσιαστικά θα δώσει όλα όσα έχει όταν αγαπάει μια γυναίκα.

Έχετε συμπληρώσει 50 χρόνια στη μουσική βιομηχανία. Σκεφτήκατε πότε θα σταματήσετε; Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε στην πορεία;



Δεν γνωρίζω τη λέξη "παραιτούμαι". Αγαπώ τη δουλειά μου και υπάρχει κάτι εσωτερικό που με ωθεί να συνεχίσω να δημιουργώ και να συνεχίζω να τραγουδάω. Φυσικά, πάντα υπάρχουν δυσκολίες, αλλά η 18χρονη ανάβαση που βίωσα στις αρχές της καριέρας μου με δίδαξε την επιμονή και έτσι δουλεύω μέσα από τα εμπόδια γνωρίζοντας ότι υπάρχει ανταμοιβή στην άλλη πλευρά που είναι να ανέβω στη σκηνή για να τραγουδήσω για τους θαυμαστές μου!!!





Από όλα τα τραγούδια που έχετε ερμηνεύσει, που έχετε γράψει, ποιο είναι το αγαπημένο σας και γιατί το επιλέγετε;



Δεν μπορώ να διαλέξω μόνο ένα τραγούδι, αυτό είναι σαν να διαλέγεις το αγαπημένο σου παιδί. Δεν μπορείς να το κάνεις γιατί το καθένα είναι διαφορετικό και μοναδικό και το αγαπάς το καθένα με έναν ιδιαίτερο τρόπο.



Πώς περνάτε τον ελεύθερο χρόνο σας; Τι σας αρέσει να κάνετε;



Πάντα μου άρεσε να παίζω γκολφ, τένις, μπόουλινγκ, ακόμα και πινγκ πονγκ. Μου αρέσει να περνάω χρόνο με τους άλλους - ειδικά με τις κόρες και τα εγγόνια μου.

Michael Bolton: Η εμφάνιση- έκπληξη στο Ηρώδειο με τον Αντώνη Ρέμο







Πώς έγινε ο μουσικός γάμος με τον Αντώνη Ρέμο, καθώς ανήκετε σε διαφορετικό ρεπερτόριο;



Ήταν τιμή μου να μάθω ότι θα εμφανιζόμουν με τον Αντώνη Ρέμο και ήταν μια δημιουργική ιδέα που μου παρουσιάστηκε, αλλά πιστεύω ότι και οι ακροατές μας θα έρθουν μαζί και θα απολαύσουν μια πολύ ξεχωριστή βραδιά.



Ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι από τον Αντώνη Ρέμο; Αναζητήσατε τους στίχους ή προτιμάτε να ταξιδεύετε μέσα από τη μελωδία ενός τραγουδιού;



Αν και δεν καταλαβαίνω τους στίχους, νιώθω απόλυτα το συναίσθημα των τραγουδιών του και μου αρέσει να ακούω την κιθαριστική δουλειά καθώς και τις μελωδίες των τραγουδιών του!

Έχετε ξαναέρθει στην Ελλάδα;



Αν και έχω εμφανιστεί ξανά στην Αθήνα, δεν έχω έρθει στην Ελλάδα όσο θα ήθελα, οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα επιστρέψω!

Στις 13/9 θα εμφανιστεί στο Ηρώδειο μαζί με τον Αντώνη Ρέμο

Τι θέλετε να κάνετε εδώ στη χώρα μας; Θέλετε να δείτε κάποια αξιοθέατα, να δοκιμάσετε την παραδοσιακή μας κουζίνα;



Λατρεύω απόλυτα τη μεσογειακή κουζίνα, οπότε ανυπομονώ να την απολαύσω στην Ελλάδα, καθώς και τα όμορφα αξιοθέατα, αλλά φυσικά το καλύτερο είναι οι ζεστοί, φιλικοί και χαρισματικοί άνθρωποι!



Τι θα θέλατε να πιείτε στο ελληνικό κοινό;

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Έλληνες θαυμαστές μου για την υποστήριξη που μου έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια και που με αγκάλιασαν στο σπίτι τους!