Μία έκθεση σε σπίτι: Η Demi Kaia ανοίγει τον κήπο και το σαλόνι της και μάς καλεί να δούμε τα έργα [εικόνες] - iefimerida.gr

Με έμπνευση από το «Τότες που» (1975), το μονόπρακτο θεατρικό έργο του Σάμουελ Μπέκετ, η Demi Kaia παρουσιάζει τη δουλειά της, των τελευταίων οκτώ ετών, σε έναν μοναδικό και οικείο εκθεσιακό χώρο, το ίδιο της το σπίτι, μια μονοκατοικία στο Παλαιό Ψυχικό.

Ενα σπίτι-γκαλερί στο Παλαιό Ψυχικό

Ολοι οι χώροι της κατοικίας και ο κήπος, διατηρώντας τη χρηστικότητα της καθημερινής λειτουργίας του σπιτιού, έχουν μεταμορφωθεί σε σπίτι-γκαλερί, ένα ανοιχτό στο κοινό artist’s house, το οποίο αναδεικνύει με τον πιο ευθύ τρόπο τα έργα που εκτίθενται, εκεί ακριβώς που δημιουργήθηκαν.

Ζωγραφικά έργα, γλυπτά από ξύλα που βρέθηκαν στον κήπο του σπιτιού, παρεμβάσεις ακόμη και σε έπιπλα της κατοικίας, συνθέτουν ένα περιβάλλον έκθεσης, όχι μόνο εικαστικής, αλλά της ίδιας της προσωπικότητας της Demi Kaia.

H Demi Kaia ανοίγει το σπίτι της για μια ολιγοήμερη εικαστική γιορτή

Στο έργο του Μπέκετ, χωρίς ιδιαίτερα σκηνικά (σύμφωνα με τις οδηγίες του ίδιου) η έλλειψη σημείων στίξης και η αποσπασματική επανάληψη, μέσα από τρεις εναλασσόμενες φωνές, αντικατοπτρίζουν την ασάφεια, την αταξία, την αμηχανία της ανθρώπινης ψυχής. Στην έκθεση, τα έργα παίρνουν τον ρόλο των φωνών, αφηγούνται τα ίδια τις σκέψεις της Demi Kaia για την ανθρώπινη φύση, τη συνείδηση, τη σχέση με το παρελθόν, τους φόβους της ψυχής, με απόλυτη ειλικρίνεια.

Την επιμέλεια της έκθεσης έχει ο Χριστόφορος Μαρίνος και όπως γράφει «Μια έκθεση σε ένα σπίτι είναι εκ των πραγμάτων μια ασυνήθιστη έκθεση. Πόσο μάλλον όταν έχει εξομολογητικό χαρακτήρα και βγάζει τα άπλυτα -ενός ανθρώπου και της κοινωνίας- στη φόρα. Μετά από αυτή την έκθεση ο τρόπος που θα βλέπουμε την Demi Kaia δεν θα είναι ο ίδιος.

Εδώ η λέξη «έκθεση» δεν είναι μονοσήμαντη και δεν αφορά μόνο τα έργα τέχνης. Η καλλιτέχνις εκθέτει και εκτίθεται, βγάζει τα εσώψυχά της, γυμνώνει την καρδιά της. Δεν είναι απλώς εκθέτρια αλλά και έκθετη απέναντι στους άλλους. Για να θυμηθούμε τον Λεϊρίς, εφαρμόζει στην πράξη τον θεμελιώδη κανόνα στον οποίο καθυποτάσσεται αυτός, αυτή ή αυτό που κάνει εξομολογήσεις, να λες όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Η Demi Kaia θυσιάζει την ηρεμία, την ασφάλεια και την προστασία της για την τέχνη, όπως άλλωστε θα έκανε κάθε σημαντικός καλλιτέχνης. Αλλά δεν πρέπει να ανησυχεί, γιατί ζει και περιτριγυρίζεται από ανθρώπους που την αγαπούν, την εκτιμούν και την προσέχουν σαν τα μάτια τους».

Μέσα στο σαλόνι στο Παλαιό Ψυχικό

«Μια έκθεση σε ένα σπίτι είναι εκ των πραγμάτων μια ασυνήθιστη έκθεση. Οι φιλότεχνοι επισκέπτες αισθάνονται οικεία αλλά και αμήχανα, έξω από τα νερά τους. Δεν βρίσκονται σε ένα γνώριμο περιβάλλον, σε μια γκαλερί ή σε ένα μουσείο. Δεν ξέρουν τι να περιμένουν ή πώς να περιηγηθούν τον χώρο. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει σοβαρός λόγος για να γίνει μια εικαστική έκθεση σε μια ιδιωτική κατοικία. Η έκθεση οφείλει να καλύπτει ένα κενό, να ανταποκρίνεται σε μια βαθύτερη (συλλογική) επιθυμία.

Ο Χιλιανός συγγραφέας Ερνάν Ριβέρα Λετελιέρ έχει γράψει μια ωραία ιστορία για ένα κορίτσι που ζει σε ένα μικρό χωριό και αναλαμβάνει τον ρόλο της αφηγήτριας ταινιών. Οι συγχωριανοί της προτιμούν να ακούν εκείνη να αφηγείται και να ζωντανεύει μπροστά τους τις ταινίες, στο σπίτι της, παρά να τις βλέπουν στο σινεμά του οικισμού. Η Demi Kaia θυμίζει αυτό το χαρισματικό κορίτσι που διαθέτει αχαλίνωτη φαντασία, γερή μνήμη και αξιοθαύμαστη αυτοσυγκέντρωση. Είναι μια αφηγήτρια προσωπικών ιστοριών που συμπλέκονται με φλέγοντα κοινωνικοπολιτικά θέματα. Στην προκειμένη περίπτωση, ως φιλόξενη οικοδέσποινα, αποφάσισε να ανοίξει τις πόρτες του ήρεμου σπιτιού της στο Παλαιό Ψυχικό και να διοργανώσει μια ολιγοήμερη εικαστική γιορτή με τον μπεκετικό τίτλο That Time» γράφει ο Χριστόφορος Μαρίνος.

Ποια είναι η καλλιτέχνις που μάς υποδέχεται σπίτι της

H Demi Kaia γεννήθηκε στη Λάρισα και αποφοίτησε με Degree of Bachelor of Arts από το La Verne University of California.

Εχει κάνει εννέα ατομικές εκθέσεις:

“Η καρδιά θέλει αυτό που θέλει / το Μαύρο Μουσείο”, γκαλερί a.antonopoulou.art, Αθήνα (2015)

“Τα Ημερολόγια”, γκαλερί a.antonopoulou.art, Αθήνα (2013)

“Με τα Μάτια Ανοιχτά”, Δημοτική Πινακοθήκη, Κέρκυρα (2010)

“Οι Πόλεις των Ανθρώπων”, γκαλερί Silk, Κύπρος (2009)

“Εικονικές Πόλεις”, Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Θεσσαλονίκη (2009)

“Μονοπόλεις”, πολυχώρος Mommy, Αθήνα (2007)

“Ακοίμητες Πόλεις”, γκαλερί Kapopoulos Fine Arts, Αθήνα (2006)

“Απεικονίσεις”, ξενοδοχείο The Athenian Callirhoe”, Αθήνα (2004)

“ΤέχνΗολογία”, EKKA Mercedes Benz, Αθήνα (2003)

Εχει συμμετάσχει σε 15 ομαδικές εκθέσεις. Ανάμεσά τους, “Emfylo-ποιείν” (2019), “Το Ημερολόγιο μιας Μοδίστρας” (2018), “Antiquidia – Διάλογοι με την αρχαιότητα” (2017), “Remap4” (2013), “Το σώμα ως πόλη” (2011) στην γκαλερί a.antonopoulou.art, “Rag to Rich” (2018) στο The Frances Rich School of Fine and Performing Arts, “Fresh Paint 9 – Defenses” (2017) στο Steinhardt Museum of Natural History στο Ισραήλ, “For your Own Good – International Cheap Laser Summit” (2013) στο Tinquely museum στην Ελβετία.

Demi Kaia, That Time

Εγκαίνια, Τρίτη 6 Ιουνίου, 19.00 - 22.00 Ανθέων 15, Π. Ψυχικό

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή τις εξής ημέρες και ώρες:

Πέμπτη 8 Ιουνίου, 17.30-21.30

Σάββατο 10 Ιουνίου, 12.00-18.00

Τρίτη 13 Ιουνίου, 17.30-21.30

Πέμπτη 15 Ιουνίου, 17.30-21.30

Και κατόπιν ραντεβού έως το Σάββατο 8 Ιουλίου.

