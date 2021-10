Μέσα στο εργαστήρι του γλύπτη Γιάννη Παππά -Η τελευταία επιθυμία του, γίνεται πραγματικότητα [εικόνες] | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Το εργαστήριο Γιάννη Παππά, παράρτημα του Μουσείου Μπενάκη, βρίσκεται στην περιοχή Ζωγράφου και στεγάζεται στο κτήριο που αποτελούσε την οικογενειακή κατοικία του σημαντικού δημιουργού (1913-2005) έως τη δεκαετία του 1960.

Μοναδικό δείγμα χώρου εργασίας ενός καλλιτέχνη αφοσιωμένου τόσο στη γλυπτική όσο και στη ζωγραφική, το Εργαστήριο προσφέρθηκε στο Μουσείο Μπενάκη από τον γιο του Γιάννη Παππά, Αλέκο με κύριο στόχο τα έργα του καλλιτέχνη, τα οποία ο ίδιος δώρισε το 2002 στο Μουσείο Μπενάκη, να παραμείνουν συγκεντρωμένα στο φυσικό τους περιβάλλον.

Μεσα στο εργαστηρι του Γιάννη Παππα

Το εργαστήρι του Γιάννη Παππά γίνεται φυτώριο νέων καλλιτεχνών

Αξιοποιώντας τις διδαχές της μεταροντενικής γαλλικής σχολής στην ελληνική πραγματικότητα, ο Γιάννης Παππάς θεωρείται ένας από τους πιο παραγωγικούς νεοέλληνες γλύπτες, με πλήθος έργων του εγκατεσπαρμένων σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

Ο Γιάννης Παππάς φιλοτέχνησε επίσης ανδριάντες και προτομές προσωπικοτήτων, που βρίσκονται σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή το εξωτερικό, όπως τους ανδριάντες του Αδαμαντίου Κοραή (1938 – 1940, Χίος), του Ελευθερίου Βενιζέλου (Ηράκλειο Κρήτης και Θεσσαλονίκη, 1977), του Μικέ Σαλβάγου, Χιώτη μεγαλέμπορου βάμβακος στην Αίγυπτο (Αλεξάνδρεια), του Ευάγγελου Αβέρωφ – Τοσίτσα (Μέτσοβο), του Ίωνα Δραγούμη (Πλατεία Μακεδονομάχων Θεσσαλονίκης), του Παντελή Πρεβελάκη (Δημαρχείο Ρεθύμνου Κρήτης), τις προτομές των αδελφών Αργέντη, λογίων από τη Χίο, του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου (Πάτρα, 1975 – 1976).

Το έργο του περιλαμβάνει ακόμη πλήθος γλυπτών, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν: «Ο γλύπτης Χρήστος Καπράλος (1936), «Έφηβος» (χάλκινο άγαλμα στο κοινοτικό στάδιο της Αλεξάνδρειας), «Εργάτες στην Κατοχή» (1943), «Κοπέλλες Ελληνίδες» (1953), «Γυναίκα με το Χταπόδι» (1959), «Αναμνήσεις από το καλοκαίρι» (1959), «Η γέννηση της Αφροδίτης» (1976) κ. ά.

Η επιθυμία του Γιάννη Παππά γίνεται πραγματικότητα

Μία από τις επιθυμίες του Γιάννη Παππά ήταν, μετά τον θάνατό του, ο χώρος του Εργαστηρίου να μετατραπεί σε φυτώριο νέων καλλιτεχνών μέσα από τη διδασκαλία των καλών τεχνών. Η δημιουργία του Εργαστηρίου Σχεδίου και Ζωγραφικής καθώς και η συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών για μια σειρά περιοδικών εκθέσεων σπουδαστών της έρχονται να εκπληρώσουν αυτήν του την επιθυμία.

Ενα εργαστηρι σχεδίου και ζωγραφικής για νέους καλλιτέχνες

Ενα εργαστήρι σχεδίου και ζωγραφικής

Το Εργαστήριο Σχεδίου και Ζωγραφικής του Μουσείου Μπενάκη που ξεκινά τη λειτουργία του το Νοέμβριο του 2021, απευθύνεται σε σπουδαστές κάθε ηλικίας και επιπέδου προόδου, διαμορφώνοντας ένα προσωπικό πρόγραμμα φοίτησης ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του κάθε μαθητή.

Στο εργαστήριο γίνεται προετοιμασία για εισαγωγικές εξετάσεις στις Σχολές Καλών Τεχνών όπου εξετάζονται οι υποψήφιοι στο σχέδιο, το χρώμα και τη σύνθεση, ενώ ευπρόσδεκτοι είναι και μαθητές οι οποίοι δεν στοχεύουν στην εισαγωγή σε Σχολή Καλών Τεχνών αλλά επιθυμούν να διδαχθούν σχέδιο και ζωγραφική.

Κόστος συμμετοχής:

€240 μηνιαία συνδρομή για 6 μέρες / εβδομάδα μαθήματα (ισχύει εκπτωτική τιμή €200 για φοιτητές)

€100 μηνιαία συνδρομή για 1 μέρα / εβδομάδα μάθημα

Διδάσκει ο εικαστικός Θοδωρής Μπαργιώτας (theobargiotas.com), απόφοιτος του Γ’ Εργαστηρίου Ζωγραφικής της Α.Σ.Κ.Τ., του MFA Studio Art (University of Oxford), Doctor of Design (LSU College of Art & Design) και υπεύθυνος του Εργαστηρίου Γιάννη Παππά.

Εγγραφές γίνονται όλον τον χρόνο, περισσότερες πληροφορίες στα Τ 210 777 3946 - 6972603137 ή στο ergastiriopappa@benaki.org

Το εργαστήριο Σχεδίου και Ζωγραφικής του Μουσείου Μπενάκη θα λειτουργεί: Δευτέρα έως Παρασκευή 17:00-21:00 και το Σάββατο 12:00-16:00

Εκθεσιακό πρόγραμμα

Το Εργαστήριο Σχεδίου και Ζωγραφικής του Μουσείου Μπενάκη συνεχίζει την παράδοση σύνδεσης του Εργαστηρίου Γιάννη Παππά με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών μέσα από μια σειρά περιοδικών εκθέσεων στον χώρο του Εργαστηρίου με έργα τριτοετών και τεταρτοετών φοιτητών, ξεκινώντας τη συνεργασία με το ΙΓ’ εργαστήριο ζωγραφικής.