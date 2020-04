Μένουμε σπίτι: Ο πιανίστας Γιάννης Χριστοδουλόπουλος κάνει ντουέτο με Michael Jakcson και Queen [βίντεο]

Ο ταλαντούχος πιανίστας και συνθέτης Γιάννης Χριστοδουλόπουλος μένει σπίτι.

Με παρέα το πολύτιμο πιάνο του και την ασταμάτητη δημιουργικότητά του, μια μέρα από αυτές του εγκλεισμού που ζούμε, και με την απειλή του κινδύνου,

ο συνθέτης έκατσε στο πιάνο του και … κάλεσε ενισχύσεις. Ανέλπιστες. Και κάπως έτσι, από το σπίτι, παρουσιάζει ένα ντουέτο με τον Michael Jackson και τους Queen.

Μένουμε σπίτι, δημιουργικοί

«Μέσα στο (ευλογημένα) αναγκαίο μούδιασμα της εποχής, το ξερό τοπίο της καθημερινότητας γίνεται ακόμη πιο έκδηλο. Για αυτό κανείς ζητάει κάτι σαν … θεϊκή παρέμβαση. Από αυτούς που κάποτε έκαναν ουσιαστική τέχνη» αναφέρει ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος και τονίζει «Kάλεσα ένα μεσημέρι στο σαλόνι του σπιτιού μου δυο από αυτούς. Και ήρθαν. Στο μυαλό μου έστω ή στα αυτιά μου…

Ορίστε το στιγμιότυπο».

Στο βίντεο βλέπουμε τον Γιάννη να αποδίδει μοναδικά στο πιάνο

τα τραγούδια Earth Song (Michael Jackson) & The Show Must Go On (Queen, με τις φωνές των MJ και Freddie Mercury. Δείτε το βίντεο.