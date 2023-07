Melody Gardot: Στο Ηρώδειο η τζαζίστρια με τα μαύρα γυαλιά, που «ξαναγεννήθηκε» μετά από τροχαίο - iefimerida.gr

Melody Gardot, η τζαζίστρια με τα μαύρα γυαλιά έρχεται για μια συναυλία την Τετάρτη 12 Ιουλίου στο Ηρώδειο.



Η Melody Gardot, στην αρχή της πορείας της, μετά από ένα ατύχημα με το ποδήλατό της που την έκανε ουσιαστικά να ξαναγεννηθεί και να κάνει μια δεύτερη αρχή στη ζωή της, συστήθηκε την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα ως μια ξεχωριστή νέα Αμερικανίδα τραγουδίστρια, πιανίστρια και κιθαρίστρια.

Μια τζαζίστρια στο Ηρώδειο

Έτσι, σήμερα η Melody Gardot διαθέτει μια σπουδαία και ξεχωριστή θέση στον χώρο της τζαζ, γράφοντας και παρουσιάζοντας κυρίως τη δική της μουσική και τα δικά της τραγούδια και κρατώντας μέσα σ' αυτά όλη την παράδοση που μπορεί να χαρακτηρίσει την ευρεία και δημιουργική τέχνη μιας Nina Simone ή μιας Joni Mitchell.

Η Λάβρυς παρουσιάζει στο Ηρώδειο ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της νεότερης γενιάς, την περσόνα της τζαζ σκηνής Melody Gardot, που εδώ και πάνω από μια δεκαπενταετία είναι και παραμένει μια από τις πιο cool φυσιογνωμίες της σύγχρονης μουσικής, έχοντας κατακτήσει απόλυτα τον ακροατή / θεατή με την ποιότητα και το βελούδο της φωνής της. Η Melody Gardot θα εμφανιστεί στο Ηρώδειο για μια και μοναδική συναυλία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών την Τετάρτη 12 Ιουλίου. Μια καλλιτέχνις που διατηρεί δροσερή την αίσθηση της παλιάς μελωδικής τζαζ, ισορροπώντας ανάμεσα στη σόουλ, στην bossa και στο μπλουζ, παίρνοντας κάθε φορά τον ιδιαίτερο ερμηνευτικό χαρακτήρα που δίνει η ίδια στη μουσική της.

Ποια είναι η τζαζίστρια που θα έρθει στο Ηρώδειο

Γεννημένη το 1985 στο Νιου Τζέρσι, η Melody Gardot ξεκίνησε από νωρίς τη σχέση της με τη μουσική ζώντας στην Πολιτεία της Φιλαδέλφειας και μαθαίνοντας πιάνο, το οποίο αξιοποίησε στην εφηβεία της παίζοντας σε τοπικά κλαμπ ένα ιδιαίτερο μείγμα από τζαζ, μπλουζ και ροκ τραγούδια. Από ένα παιχνίδι της μοίρας στα 19 της ένα αυτοκίνητο χτύπησε το ποδήλατό της και την ίδια, με αποτέλεσμα να μείνει έναν ολόκληρο χρόνο στο νοσοκομείο, έχοντας γλιτώσει μεν τη ζωή της αλλά έχοντας σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπίσει, τα οποία ξεπέρασε τόσο με φυσιοθεραπεία όσο και με μουσικοθεραπεία.

Το ατύχημα της άφησε μια ιδιαίτερη φωτοευαισθησία και ηχοευαισθησία που την έκανε να φοράει έκτοτε σκούρα γυαλιά που έγιναν συστατικό του στυλ της, αλλά και να στραφεί σε πιο «ήσυχες» μορφές μουσικής, όπως η cool jazz, η bossa nova, το γαλλικό chanson, η folk κ.ο.κ.

Το 2009 το «My One and Only Thrill» έκανε τη Melody Gardot πασίγνωστη σε όλο τον κόσμο ως μια νέα φωνή και φρέσκια παρουσία στον κόσμο της τζαζ και της ποπ-τζαζ, δίνοντάς της το εισιτήριο για μια μεγάλη διεθνή καριέρα.

Ο συνδυασμός της εμφάνισης που θυμίζει σταρ του '40, τα γυαλιά ηλίου που προστατεύουν τα ευαίσθητα μάτια της, η εύθραυστη υγεία, το αισθαντικό τραγούδι, η τζαζ, συνθέτουν μια από τις πιο sui generis περσόνες της σύγχρονης μουσικής, και δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι τα τζαζ έντυπα του κόσμου την αποθεώνουν. Μάλιστα, το γαλλικό «Jazzman» την παρομοιάζει με ηρωίδα του Ντέιβιντ Λιντς.

Το 2022 ήρθε η δημιουργική της συνεργασία με τον Philippe Baden Powell, που, αν και φέρει το βαρύ επώνυμο του μυθικού Βραζιλιάνου κιθαρίστα, διαθέτει αυτόνομο συνθετικό και ερμηνευτικό ταλέντο που αντικατοπτρίζεται άριστα στο κοινό τους άλμπουμ «Entre Eux Deux», με τη Melody σε κομμάτια που έχουν γράψει μαζί (συν μια διασκευή ενός κομματιού του Francis Lai από το φιλμ «Ένας άνδρας και μια γυναίκα» του Κλοντ Λελούς) και που διατηρούν όλη την ομορφιά και γοητεία του κλασικού, που θα απολαύσουμε live στις 12 Ιουλίου στο Ηρώδειο.

MELODY GARDOT, Ηρώδειο , Τετάρτη 12 Ιουλίου

Melody Gardot, φωνή, πιάνο και κιθάρα

Philippe Powell, πλήκτρα

Thomas Christopher, μπάσο

Hall Jr. Irwin, σαξόφωνο

Staab Charles, ντραμς

Bezerra Jorge, κρουστά

