Μέγαρο Μουσικής: Joyce DiDonato, Akram Khan, Adagio -Ολες οι εκδηλώσεις μέχρι τον Ιούνιο - iefimerida.gr

Δύο λαμπερά αστέρια του παγκόσμιου μουσικού και χορευτικού στερεώματος θα ακτινοβολήσουν στο Μέγαρο Μουσικής τον Μάιο και τον Ιούνιο, σημαντικό σταθμό των περιοδειών της Joyce DiDonato και του Akram Khan στην Ευρώπη.

H σούπερ σταρ της όπερας έρχεται στην Αθήνα για να μας μυήσει στον ονειρικό κόσμο του νέου της πρότζεκτ με τίτλο «Eden» («Εδέμ»), ενώ ο πρωτοπόρος χορογράφος Akram Khan μας αφηγείται, μέσα από το έργο του «The Jungle Book reimagined», τη δική του εκδοχή του «Βιβλίου της ζούγκλας».

Δύο καλλιτέχνες που βλέπουν με μια πολύ ιδιαίτερη ματιά τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, εδραιώνουν την ουσιαστική επαφή τους με το κοινό, ευαισθητοποιώντας το, μέσα από τη φωνή, τη μουσική και την κίνηση, απέναντι στο ζήτημα της περιβαλλοντικής κρίσης.

Απρίλιος στο Μέγαρο

Ο Απρίλιος, μήνας πολυσυλλεκτικός και πλούσιος σε εκδηλώσεις, φέρνει στο Μέγαρο το Φεστιβάλ της Άνοιξης και τις πασχαλινές συναυλίες του Adagio.

Το Φεστιβάλ της Άνοιξης, που πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά, φιλοξενεί φέτος διεθνούς φήμης σύνολα, βραβευμένους μουσικούς, διάσημους χορογράφους και εκπροσώπους από το ευρύτερο φάσμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Τη Μεγάλη Εβδομάδα, στο πλαίσιο του Adagio, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις που εστιάζουν τόσο στην ελληνική παραδοσιακή μουσική, όσο και στην κλασική δημιουργία, με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και κορυφαίους σολίστ να ερμηνεύουν την εμβληματική «Missa solemnis» του Ludwig van Beethoven.

Μεγάλοι οργανίστες τιτλοφορείται ο νέος κύκλος εκδηλώσεων του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ο οποίος διοργανώνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τα εγκαίνια του επιβλητικού εκκλησιαστικού οργάνου της Αίθουσας Χρήστος Λαμπράκης (Δεκέμβριος 1993). Πρώτος προσκεκλημένος του Μεγάρου, ο διακεκριμένος γάλλος βιρτουόζος Olivier Latry [Ολιβιέ Λατρύ], οργανίστας του ιστορικού καθεδρικού ναού Νοτρ-Νταμ στο Παρίσι.

Παράλληλα, και αυτό το τρίμηνο, συνεχίζονται ο συναυλίες του κύκλου Γέφυρες, οι παραστάσεις για το παιδικό και νεανικό κοινό, οι εκπαιδευτικές δράσεις για όλες τις ηλικίες και οι εικαστικές εκθέσεις.

Μεγάλοι ερμηνευτές στο Μεγαρο

Η σούπερ σταρ της όπερας Joyce DiDonato [Τζόυς ΝτιΝτονάτο] έρχεται στο Μέγαρο στις 30/5 με ένα… παραδεισένιο πρότζεκτ που τιτλοφορείται «Eden» («Εδέμ») και περιοδεύει από το 2022 έως το 2024 σε 45 πόλεις και 5 ηπείρους!

Σε αυτό το νέο, καλλιτεχνικό της εγχείρημα, η βραβευμένη αμερικανίδα μετζοσοπράνο οδηγεί τον θεατή σε ένα συναισθηματικό ταξίδι που μιλά στην καρδιά των ανθρώπων, επιδιώκοντας την επανασύνδεσή τους με τη φύση. Μια μουσική περιπλάνηση τεσσάρων αιώνων σε μαγικές συνθέσεις. Ανάμεσά τους, και το τραγούδι «Τhe First Morning of the World», που γράφτηκε κατόπιν παραγγελίας από τη βραβευμένη με όσκαρ Rachel Portman [Ρέιτσελ Πόρτμαν] και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του «Εden».

Την Joyce DiDonato πλαισιώνει η Ορχήστρα Il Pomo d’Oro που διευθύνει ο Maxim Emelyanychev [Μαξίμ Εμελιάνιτσεφ], ο οποίος ερμηνεύει επίσης τα μέρη για τσέμπαλο. Λαμβάνει μέρος η Νεανική Χορωδία El Sistema Greece. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Marie Lambert [Μαρί Λαμπέρ], και τους φωτισμούς ο John Torres [Τζον Τόρρες].

Η παράσταση του Akram Khan

Χορός στο Μέγαρο

Δημιουργώντας ένα ονειρικό σκηνικό περιβάλλον, με τους χορευτές να κινούνται μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας, ο Akram Khan [Άκραμ Καν], σε ρόλο χορογράφου και σκηνοθέτη, προσεγγίζει με τη δική του ματιά «Το βιβλίο της ζούγκλας» του Kipling [Κίπλινγκ], μέσα από το έργο «Jungle Book reimagined». Στη δική του ανάγνωση, που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους, δίνεται έμφαση στην κλιματική και περιβαλλοντική κρίση καθώς και στις φυσικές και κοινωνικές συνέπειές της (14 & 15/6). Σε συνεργασία με το World Human Forum ALPHA MISSION–ΔELOS. Χορηγός: Αlpha Bank.

Φεστιβάλ της Άνοιξης

Για δεύτερη χρονιά, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών διοργανώνει το Φεστιβάλ της Άνοιξης, την εαρινή γιορτή της μουσικής και του χορού (1/4–10/4), που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά πέρυσι με μεγάλη επιτυχία.

Φέτος, προσκεκλημένοι του Φεστιβάλ της Άνοιξης είναι η ορχήστρα Sinfonia Varsovia και ο διάσημος πολωνός πιανίστας Rafał Blechacz (1/4), το φωνητικό σύνολο Vox Clamantis από την Εσθονία (3/4), η διακεκριμένη νορβηγίδα βιολονίστα Vilde Frang και ο ρώσος πιανίστας Denis Kozhukhin (4/4), το Ensemble Intercontemporain από τη Γαλλία (6/4), ο ρώσος βιρτουόζος του πιάνου Nikolay Lugansky (7/4) που συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών–Ορχήστρα in Residence του Μεγάρου και το Μπαλέτο Preljocaj από τη Γαλλία, το οποίο παρουσιάζει στο Μέγαρο μια σύγχρονη εκδοχή της «Λίμνης των κύκνων» (8 & 10/4).

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα προβληθεί επίσης για μία και μοναδική βραδιά το ντοκιμαντέρ «Janine Jansen: Ερωτευμένη με τον Stradivari» (με ελληνικούς υπέρτιτλους) σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με BAFTA Gerald Fox (5/4).

Μεγάλοι οργανίστες

Με το αφιέρωμα Μεγάλοι οργανίστες γιορτάζει το Μέγαρο τα τριάντα χρόνια από την κατασκευή και τα εγκαίνια του εκκλησιαστικού οργάνου της Αίθουσας Χρήστος Λαμπράκης, στην οποία έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς φημισμένοι δεξιοτέχνες, όπως πρόσφατα ο Ισπανός Juan de la Rubia [Χουάν ντε λα Ρούμπια], οργανίστας του περίφημου καθεδρικού της Sagrada Familia [Σαγράδα Φαμίλια] της Βαρκελώνης.

Ο νέος επετειακός κύκλος εκδηλώσεων ανοίγει με την εμφάνιση του βιρτουόζου Olivier Latry Ολιβιέ Λατρύ από τη Γαλλία, ενός σολίστ διεθνούς ακτινοβολίας με εντυπωσιακές αυτοσχεδιαστικές ικανότητες που έχει συνδέσει το όνομά του με τον ιστορικό καθεδρικό ναό Νοτρ-Νταμ στο Παρίσι.

Adagio–Μουσικές για τις ημέρες του Πάσχα

Στις φετινές συναυλίες του Μεγάρου για τη Μεγάλη Εβδομάδα, τον πρώτο λόγο έχει η ανθρώπινη φωνή, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τη μακραίωνη θρηνητική παράδοση του ελληνικού λαού, αλλά και μέσα από ανυπέρβλητα αριστουργήματα της δυτικής θρησκευτικής μουσικής με φωνητικά μέρη απαράμιλλης ομορφιάς.

«Του μοιρολογιού το μύρο»

Τη Μεγάλη Δευτέρα 10/4, στη μουσική παράσταση «Του μοιρολογιού το μύρο», έλληνες δεξιοτέχνες εστιάζουν στον έμμετρο δημοτικό λόγο και στο πένθιμο άσμα. Ένα επίλεκτο σχήμα συντελεστών παρουσιάζει, σε επιμέλεια Γιώργου Κωτσίνη (καλλιτεχνική διεύθυνση, έρευνα), την εξέλιξη από τον πένθιμο αναστεναγμό μέχρι τους γυναικείους θρήνους για τους νεκρούς και την αναπτυγμένη και ανεξάρτητη μορφή αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής. Μια συναυλία που αντανακλά ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τη ζωή, την ψυχική δύναμη και την αξία της παράδοσης. Συμμετέχουν: Παντελής Θαλασσινός, Κατερίνα Παπαδοπούλου κ.ά. Ειδικός προσκεκλημένος: Christopher C. King.

Τη Μεγάλη Τετάρτη 12/4, η Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης πλημμυρίζει από τις υποβλητικές μελωδίες της «Missa solemnis» [«Επίσημης λειτουργίας»] του Ludwig van Beethoven [Λούντβιχ βαν Μπετόβεν], της μεγαλοπρεπέστερης δημιουργίας του, η οποία σφράγισε ανεξίτηλα την παγκόσμια ιστορία της μουσικής. Το έργο-ορόσημο της εκκλησιαστικής εργογραφίας που δοξάζει τον Θεό υμνώντας ταυτόχρονα και τον Άνθρωπο, ερμηνεύει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τον γερμανό αρχιμουσικό Christoph Poppen [Κρίστοφ Πόππεν]. Τραγουδούν:

Karen Leiber Κάρεν Λάιμπερ, Ingebor Danz Ίνγκεμπορ Νταντς, Jenish Ysmanov Zενίς Υσμάνοφ και Πέτρος Μαγουλάς (βαθύφωνος). Λαμβάνουν επίσης μέρος οι Χορωδίες της ΕΡΤ και του Δήμου Αθηναίων. Συμπαραγωγή: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών–Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Έλληνες σολίστ στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Ο δημοφιλής κύκλος που είναι αφιερωμένος στη μουσική δωματίου και φιλοξενεί έλληνες μουσικούς, ανερχόμενους αλλά και καταξιωμένους, ολοκληρώνεται αυτό το τρίμηνο με τις συναυλίες του τσελίστα Αλέξη Καραϊσκάκη-Νάστου και της σολίστ του πιάνου Αλεξάνδρας Παπαστεφάνου (26/4), του βιολονίστα Αλέξανδρου Γαβριηλίδη-Πέτριν, του βιολοντσελίστα Τίμου Γαβριηλίδη-Πέτριν και του πιανίστα Κωνσταντίνου Δεστούνη (10/5) καθώς και με το ρεσιτάλ «Αν είχαν οι στίχοι μου φτερά…», στο οποίο συμμετέχουν η υψίφωνος Μίνα Πολυχρόνου, η μεσόφωνος Αγγελική Καθαρίου και ο πιανίστας Διονύσης Μαλλούχος (24/5).

Γέφυρες

Στις 6/5 ο συνθέτης και κιθαριστής Χρίστος Τζιφάκις προτείνει στο κοινό το μουσικοχορευτικό οδοιπορικό «Στα ζάλα του Γκρέκο» που ακολουθεί τα «βήματα» του μεγάλου ζωγράφου Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, αναζητώντας ηχητικές συνάφειες ανάμεσα στην κρητική και την ισπανική παράδοση. Μαζί του, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και διακεκριμένοι σολίστ. Διευθύνει ο Γιώργος Αραβίδης. Τις ενορχηστρώσεις υπογράφει ο Αχιλλέας Γουάστωρ (συμπαραγωγή: CosmosArte Art Actions–Μέγαρο Μουσικής Αθηνών).

Δείτε ακόμη στο Μέγαρο…

Στις 27/4 προβάλλεται η θεατρική παράσταση «Ερρίκος Ε΄» με πρωταγωνιστή τον Κit Harington [Κιτ Χάρινγκτον] (Game of Thrones), στο πλαίσιο των δορυφορικών μεταδόσεων του National Theatre Live. Το διαχρονικό δράμα του William Shakespeare [Ουίλλιαμ Σαίξπηρ], το οποίο αποτελεί μια σπουδή στον εθνικισμό, στον πόλεμο και στην ψυχολογία της εξουσίας, σκηνοθετεί ο Max Webster [Μαξ Γουέμπστερ] (Life of Pi) προσεγγίζοντας το κλασικό σαιξπηρικό αριστούργημα με σύγχρονη ματιά. Η προβολή συνοδεύεται από ελληνικούς υπέρτιτλους και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το British Council στην Ελλάδα και τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα.

Η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει στις 22/4 ένα αφιέρωμα στο μουσικό πνεύμα της Γαλλίας με τον μαέστρο Βύρωνα Φιδετζή στο πόντιουμ. Σολίστ της βραδιάς, ο δεξιοτέχνης του πιάνου Θοδωρής Τζοβανάκης.

Η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων / Ορχήστρα Νέων in Residence του Μεγάρου ανανεώνει το ραντεβού της με τους φιλόμουσους στις 20/5, έχοντας αυτή τη φορά στο πρόγραμμά της έργα μουσικής δωματίου. Στη μουσική διδασκαλία, ο διεθνώς καταξιωμένος βιολονίστας Γιώργος Δεμερτζής (συμπαραγωγή: ΕΛΣΟΝ– Μέγαρο Μουσικής Αθηνών).

Εκπαιδευτικά προγράμματα και διαλέξεις

Κάθε σαββατοκύριακο διοργανώνονται στο Μέγαρο δράσεις για μικρούς και μεγάλους (οικογένειες, παιδιά, εφήβους, ενήλικες, σχολεία), οι οποίες, χάρη στη βιωματική και διαθεματική επαφή με τη μουσική και τη συνομιλία της με τις άλλες τέχνες, μας εισάγουν σε έναν κόσμο ξεχωριστό. Έναν κόσμο που μας προσκαλεί να γνωρίσουμε τα μουσικά όργανα, να παρακολουθήσουμε συναυλίες, αφηγήσεις, προβολές, να πάρουμε μέρος σε εργαστήρια, να περιηγηθούμε στους χώρους του Μεγάρου, να ανακαλύψουμε τα επαγγέλματά του, να γνωρίσουμε συντελεστές των εκδηλώσεων του καλλιτεχνικού προγράμματος.

Στο πλαίσιο του Megaron Plus και σε συνεργασία με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ έχει προγραμματιστεί η διάλεξη «Η γεωμετρική ανάπτυξη των αρχαίων θεάτρων του Διονύσου Ελευθερέως στην Αθήνα και του Ασκληπιείου της Επιδαύρου κατά τον 4ο αιώνα π.Χ.», με ομιλητή τον Κωνσταντίνο Μπολέτη, Δρ. αρχιτέκτονα– αναστηλωτή (23/5).