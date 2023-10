Μαρία Κάλλας: Γκαλά όπερας για την ίδρυση Λυρικής Ακαδημίας στο σπίτι όπου έζησε, στην Πατησίων - iefimerida.gr

Ένα σημαντικό μουσικό γεγονός αφιερωμένο στη Μαρία Κάλλας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Ένα γκαλά όπερας, με την Ορχήστρα Φιλαρμόνια υπό τη διεύθυνση του Μύρωνα Μιχαηλίδη, για να ενισχυθεί η προσπάθεια για την ίδρυση της Ακαδημίας Λυρικής Τέχνης Maria Callas και να ζωντανέψει το Κτήριο της οδού Πατησίων όπου έζησε η μεγάλη Ελληνίδα λυρική καλλιτέχνις.

Σκοπός η ιδρυση της Ακαδημίας Κάλλας

Όπως δηλώνει η Πρόεδρος Βάσω Παπαντωνίου, «επιθυμώντας να γίνει Γνωστή η προσπάθειά μας για την Ίδρυση της Ακαδημίας Λυρικής Τέχνης Maria Callas στο σπίτι όπου έζησε η ίδια, στην οδό Πατησίων 61 και που τώρα ανήκει στην Εταιρεία μας, οργανώνουμε ένα Gala Όπερας στις 14 Οκτωβρίου, στο υπέροχο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, για τους Δημότες του Πειραιά και όσους θέλουν να γνωρίσουν το ωραιότερο Δημοτικό Θέατρο της Ελλάδος.

Συμμετέχει η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών. Διευθύνει ο Μύρων Μιχαηλίδης και τραγουδούν ταλαντούχοι, καταξιωμένοι και νέοι καλλιτέχνες. Πιστεύοντας στην συμπαράσταση όλων σας, σάς περιμένουμε σε μια υπέροχη, οπερατική βραδυά».

Σολίστ (με αλφαβητική σειρά): Μάιρα Γεωργάρου, μέτζο σοπράνο, Μαίρη Γουγούση, σοπράνο, Ελένη Δάβου, μέτζο σοπράνο, Ανδρέας Καραούλης, τενόρος

Μαρία Κόκκα, σοπράνο, Αντώνης Κορωναίος, τενόρος, Άγγελος Χονδρογιάννης, μπασοβαρύτονος

Συμμετέχει η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών- Μουσική Διεύθυνση: Μύρων Μιχαηλίδης

Η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών ξεκίνησε τη διαδρομή της τον Νοέμβριο του 2016 με στόχο να εκτελεί, να ηχογραφεί και να προβάλλει τη μουσική που δημιουργήθηκε και καλλιεργήθηκε κατά τον 19ο, τον 20ό και 21ο αιώνα εντός ή εκτός των ελληνικών συνόρων, από Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής συνθέτες. Σημαντικό μέρος των έργων που εκτελεί έχει ανακαλυφθεί και αποκατασταθεί από μουσικολογική έρευνα που υλοποιείται στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει έργα συμφωνικής και φωνητικής μουσικής, καθώς και έργα μουσικής δωματίου που εκτελούνται από μικρότερα σύνολα, συγκροτούμενα από µέλη της. Ερμήνευσε για πρώτη φορά, μετά από περισσότερο από έναν αιώνα, έργα συνθετών όπως το Ρέκβιεμ του Δημητρίου Λιάλιου, έργο του 1889 ανεκτέλεστο για 130 περίπου χρόνια, τη Συμφωνία σε σι ελάσσονα της Ελένης Λαμπίρη και τη δραματική όπερα του Παύλου Καρρέρ, Μαρία Αντωνιέτα, έργο που δεν είχε ακουστεί για περίπου 140 χρόνια. Παράλληλα έχει ερμηνεύσει έργα των Μότσαρτ, Χάιδν, Μπετόβεν, Σούμπερτ, Μέντελσον, Τσαϊκόφσκι, Αρένσκυ, Καλίνικοφ, Λιστ, Μπραμς κ.ά. Έδρα της ορχήστρας είναι ο Χώρος Τέχνης και Πολιτισμού Άρτεμις, Πυθαγόρα 8, στον Άλιμο.

Πρόεδρος: Νίκος Μαλιάρας, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών- Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Βύρων Φιδετζής, αρχιμουσικός -Οργάνωση Παραγωγής – PR – Social Media: Τζωρτζίνα Μερεντίτη

Οργάνωση και Εκτέλεση Παραγωγής: Ευάγγελος Σαγρής

Όλοι οι καλλιτέχνες προσφέρουν ευγενικά τη συμμετοχή τους

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Giuseppe Verdi: Εισαγωγή από την Όπερα Nabucco

Wolfgang Amadeus Mozart: Madamina, il catalogo ѐ questo, Άρια του Leporello από την Όπερα Don Giovanni (Άγγελος Χονδρογιάννης)

Gioachino Rossini: Un soave non so che, Ντουέτο της Cenerentola και του Don Ramiro από την Όπερα La Cenerentola (Μάιρα Γεωργάρου, Αντώνης Κορωναίος)

Gaetano Donizetti: Signorina, in tanta fretta dove va, Ντουέτο της Norina και του Don Pasquale από την Όπερα Don Pasquale (Μαρία Κόκκα, Άγγελος Χονδρογιάννης)

Giuseppe Verdi: Stride la vampa, άρια της Azucena από την Όπερα Il Trovatore (Mάιρα Γεωργάρου)

Giuseppe Verdi: La donna ѐ mobile, Άρια του Duca di Mantova από την Όπερα Rigoletto (Αντώνης Κορωναίος)

Luigi Arditi: Il bacio, άρια για σοπράνο (Μαρία Κόκκα)

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Georges Bizet: Εισαγωγή από την Όπερα Carmen

Georges Bizet: Habanera από την Όπερα Carmen (Ελένη Δάβου)

Jules Massenet: Pourquoi me réveiller, Άρια του Werther από την Όπερα Werther (Ανδρέας Καραούλης)

Jacques Offenbach: Belle nuit, ô nuit d’ amour, Βαρκαρόλα από την Όπερα “Les Contes d’ Hoffmann” (Mαίρη Γουγούση, Ελένη Δάβου)

Giacomo Puccini: O soave fanciulla, Ντουέτο της Mimi και του Rodoldo από την Όπερα La Bohѐme (Μαίρη Γουγούση, Ανδρέας Καραούλης)

Camille Saint-Saëns: Mon coeur s’ ouvre à ta voix, Άρια της Dalila από την Όπερα Dalila (Mάιρα Γεωργάρου)

Giuseppe Verdi: Tacea la note, Άρια της Leonora από την Όπερα Il Trovatore (Μαίρη Γουγούση)

Pietro Mascagni: Intermezzo από την Όπερα Cavalleria Rusticana

Giuseppe Verdi: Bella figlia dell’ amore, Κουαρτέτο από την Όπερα Rigoletto (Μαρία Κόκκα, Ελένη Δάβου, Αντώνης Κορωναίος, Άγγελος Χονδρογιάννης)

Giuseppe Verdi: Libiamo ne’ lieti calici, Brindisi από την Όπερα La Traviata (Όλοι οι σολίστ).

Ώρα έναρξης 19:30

Τιμές εισιτηρίων: 20, 15 και 10 ευρώ φοιτητικά, μπορείτε να τα προμηθευτείτε:

https://www.more.com/music/gala-operas-tis-akadimias-lyrikis-texnis-maria-callas-1/

Ταμείο Δημοτικού Θεάτρου Πειραιώς τηλ. 210 4143 310 | tickets@dithepi.gr