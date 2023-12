Μαγεία το Χριστουγεννιάτικο ΚΠΙΣΝ, φωτίστηκε το κανάλι, μεταμορφώθηκε το πάρκο [εικόνες] - iefimerida.gr

Χιλιάδες επισκέπτες όλων των ηλικιών, είδαν χθες βράδυ, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να μεταμορφώνεται σ’ ένα φωτεινό τόπο γιορτής κατά τη διάρκεια μιας λαμπερής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Η εορταστική φωταγώγηση αποτελεί πλέον θεσμό για τους επισκέπτες αφού, από το 2017, συρρέουν για να δουν τον Χριστουγεννιάτικο Κόσμο του ΚΠΙΣΝ να ζωντανεύει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χιλιάδες φωτάκια, μαγεία του ΚΠΙΣΝ

Στις 19.00 ακριβώς, χιλιάδες φωτάκια, με συνολικό μήκος 32 χιλιόμετρα, άναψαν στα 82 πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού, τα τρία πανύψηλα (12 μέτρα) στολισμένα έλατα της Αγοράς αποκαλύφθηκαν σε όλη τους τη λάμψη, ενώ τα Σιντριβάνια στο Κανάλι συμμετείχαν κι αυτά στο φαντασμαγορικό θέαμα χορεύοντας δύο αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια: “Santa tell me” της Ariana Grande και “Wonderful Christmastime” του Paul McCartney.

Όλα αυτά μαζί συνέθεσαν ένα μαγευτικό χριστουγεννιάτικο σκηνικό πάνω στο οποίο στήθηκε μια μεγάλη γιορτή στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ με οικοδέσποινα την ηθοποιό Νάντια Κοντογεώργη.

Η βραδιά ξεκίνησε με τη χορωδία νέων του El Sistema Greece, υπό τη διεύθυνση της Βάγιας Παπαγιαννοπούλου, που τραγούδησε παραδοσιακά κάλαντα και άλλα γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Στη συνέχεια, οι Mwenso and the Shakes, μια μπάντα από το Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, ξεσήκωσαν το κοινό με ένα πληθωρικό πρόγραμμα με τίτλο “Afrofuturistic Christmas Wonderland” που συνδύαζε διαχρονικές χριστουγεννιάτικες επιτυχίες ("Santa Claus is coming to town", "Have yourself a merry little Christmas", "Rudolph the red nose reindeer", "Winter wonderland", "Silent night") με τζαζ, reggae και afrobeat ρυθμούς δίνοντας ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα γεμάτο ενέργεια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήταν μια μοναδική συναυλία η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Stavros Niarchos Foundation-Lincoln Center (SNF-LC) Agora Initiative, μίας σύμπραξης για τον επαναπροσδιορισμό του δημόσιου χώρου, μέρος της οποίας είναι και η ανακήρυξη του ΚΠΙΣΝ και του Lincoln Center σε «Δίδυμες Αγορές» (Twin Agoras). Η εκδήλωση της φωταγώγησης μεταδόθηκε και στο φουαγέ του David Geffen Hall στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης.

Επίσημη έναρξη Χριστουγεννιάτικων δράσεων στο ΚΠΙΣΝ

Η χθεσινή γιορτή αποτέλεσε και την επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέσσερις φωτιστικές εγκαταστάσεις κορυφαίων ξένων δημιουργών (Vendel και de Wolf, Tom και Lien Dekyvere, VOUW και Jonas Vorwerk) αλλά και μία ελληνική συμμετοχή, των Petros Dermatas: luminous dreams που επιλέχθηκε μέσα από ανοιχτή πρόσκληση (open call), δημιούργησαν μια εμπειρία φωτός και ήχου που καθήλωσε μικρούς και μεγάλους.

Οι φωτιστικές εγκαταστάσεις είναι επισκέψιμες καθημερινά από 01/12/2023 έως 07/01/2024 με ελεύθερη είσοδο από τις 17.00 έως τα μεσάνυχτα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, ξεκίνησε τη λειτουργία του και το Παγοδρόμιο του ΚΠΙΣΝ που φέτος επιστρέφει, μεγαλύτερο από κάθε άλλη χρονιά, με την υποστήριξη της VISA. Οι επισκέπτες συναντούν το Παγοδρόμιο, όπως πάντα, στη βόρεια όχθη του Καναλιού, στο ύψος του Κέντρου Επισκεπτών, όπου μπορούν να απολαύσουν το φωτισμένο υπερθέαμα του ΚΠΙΣΝ και τα Χορογραφημένα Σιντριβάνια καθώς στροβιλίζονται με τα παγοπέδιλά τους. Το Παγοδρόμιο λειτουργεί καθημερινά μέχρι τις 07/01/2024 από τις 10.00 το πρωί μέχρι τις 22.00 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο -απαιτείται ηλεκτρονική προεγγραφή στο snfcc.org/IceRink2023.

Στον φετινό Χριστουγεννιάτικο Κόσμο του ΚΠΙΣΝ κάθε μέρα του μήνα ένα ποικίλο πρόγραμμα χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων περιμένει τους επισκέπτες, με αποκορύφωμα τη φαντασμαγορική Παραμονή Πρωτοχρονιάς!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα Μέλη του ΚΠΙΣΝ απολαμβάνουν και αυτά, όλο τον Δεκέμβριο, μοναδικά προνόμια: Εμπνέονται από τη θεματική των φωτιστικών εγκαταστάσεων “Συναντήσεις ανθρώπων” και ξεναγούνται στα εντυπωσιακά έργα. Συναντιούνται στο Delta Restaurant για ένα εορταστικό δείπνο, συνδυασμένο με οινικές επιλογές που θα στήσουν το ιδανικό σκηνικό για μία αξέχαστη βραδιά, με ξεχωριστή ατμόσφαιρα και θέα στον Φαληρικό όρμο. Συμμετέχουν σε δημιουργικά εργαστήρια για ενήλικες και παιδιά που ενώνουν τα μεσογειακά φυτά του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος με τον στολισμό του φετινού χριστουγεννιάτικου δέντρου και του γιορτινού τραπεζιού.

Το σινεμά έχει ξεχωριστή θέση αυτό τον μήνα, με μία εκτός των τειχών αποχαιρετιστήρια προβολή στον κινηματογράφο Ιντεάλ και την καθιερωμένη Λέσχη Κινηματογράφου με την ομάδα του Cinobo. Τέλος, οι αποκλειστικές εμπειρίες των Μελών κορυφώνονται με πολλές άλλες εκπλήξεις!

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αλλαγή χρόνου στο ΚΠΙΣΝ

Στις 31 Δεκεμβρίου φοράμε τα γιορτινά μας και υποδεχόμαστε δυναμικά τη νέα χρονιά με φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα, ζωντανή μουσική, ένα μεγάλο πάρτι, τον πρώτο αγώνα δρόμου της χρονιάς και φυσικά πατινάζ μέχρι αργά!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόγραμμα της Παραμονής Πρωτοχρονιάς ανοίγει στις 22.30 με την Αφροελληνίδα Idra Kayne σε ένα θεαματικό μουσικό show που θα παρουσιάσει μαζί με την 10μελή ορχήστρα της. Ένα μουσικό ταξίδι στις disco, soul, hip hop και RnB επιτυχίες που άφησαν εποχή από τη δεκαετία του ’80 μέχρι σήμερα. Από την μεθυστική Donna Summer και την λάμψη της Dianna Ross, μέχρι την ανεπανάληπτη Whitney Houston και την σύγχρονη Dua Lipa, και από τη δυναμική Mary J Blige μέχρι τους Gorillaz, τον Eminem και τον Jay-Z, θα χορέψουμε και θα τραγουδήσουμε δυνατά για να υποδεχτούμε ένα φωτεινό 2024.

Ο χρόνος αλλάζει με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα που θα φωτίσουν τον αττικό ουρανό, ενώ, αμέσως μετά δίνεται το σήμα εκκίνησης για τον πρώτο αγώνα δρόμου της χρονιάς, τον καθιερωμένο πλέον SNF RUN: 2024 FIRST RUN του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Την πιο ελπιδοφόρα νύχτα του χρόνου, στήνεται, όπως πάντα, την Αγορά ένα μεγάλο πάρτι με εμβληματικούς Djs. Φέτος, υποδεχόμαστε τον Bill Brewster, έναν από τους ιδρυτές του φημισμένου dance club Fabric στο Λονδίνο, ευρύτερα γνωστός για τον ευφάνταστο τρόπο με τον οποίο μιξάρει πολλά διαφορετικά είδη μουσικής -από acid house και hip hop, μέχρι disco και rock- φτιάχνοντας ατμόσφαιρα πάρτι όπου κι αν βρίσκεται.