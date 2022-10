Το μαγαζί που κάνουν ουρές για το καλύτερο κρουασάν της Αθήνας και άλλες επιλογές από την Κατερίνα Ι. Ανέστη - iefimerida.gr

Τρώμε το πιο αυθεντικό κρουασάν της Αθήνας, (κρυφ)ακούμε την playlist του Παναγή Παναγιωτόπουλου, μυρίζουμε φρέσκο μελάνι ανάμεσα στις διεθνείς εκδόσεις που μόλις έφτασαν στο Hyper Hypo, πάμε βόλτα στη Βουλιαγμένη για το νέο της τοπόσημο, ένα γλυπτό σερφ πάνω στο κύμα.

Ο υλικός πολιτισμός και οι αισθήσεις συναντούν νέες εμπειρίες, όσο παλαιότερες ξυπνούν. Βλέπουμε τις ιστορίες και τα μυστικά πίσω και πέρα από αυτά. Από τη συγκίνηση ως την έκπληξη, την απόλαυση ως τη νοσταλγία, τη γνώση ως την αναζήτηση. Oι επιλογές της εβδομάδας.

Ενα σερφ πάνω σε κύμα 4 μέτρων έγινε τοπόσημο στη Βουλιαγμένη: Γλυπτό του Ιάκωβου Καπόνε Δούμα

O Ιάκωβος Καπόνε Δούμας, δημουργός του γλυπτού Νοτιάς στη Βουλιαγμένη

Υπάρχει ένα σημείο στην παραλία της Βουλιαγμένης, που είναι κάτι σαν την πύλη στον παράδεισο των σέρφερ που κυνηγούν τον ευλογημένο νοτιά, τον άνεμο που τους φέρνει το σωστό κύμα. Το κύμα που θέλουν να βρεθούν στην κορυφή του, να το «ιππεύσουν». Εκεί λοιπόν, ένα ψηλό λευκό κύμα, που στην κορυφή του στέκει μια σανίδα σερφ κοιτάζοντας προς τον ουρανό, έγινε γλυπτό, έγινε έργο δημόσιας Τέχνης, τιμώντας την αστική κουλτούρα της περιοχής. Δημιουργία του αρχιτέκτονα σκαφών και διεθνή designer Ιάκωβου Καπόνε Δούμα, που υπήρξε πρωταθλητής σερφ ως τα 18 του, οπότε έφυγε για το Plymouth προκειμένου να σπουδάσει αρχιτεκτονική σκαφών.

Το γλυπτό Νοτιάς στην παραλία της Βουλιαγμένη

Το γλυπτό είναι μπρούτζινο, με ειδική τεχνοτροπία με πατίνα στο φινίρισμα για να είναι λευκό και έχει υποστεί ειδική επεξεργασία για να μην διαβρωθεί από το θαλασσινό αλάτι. Το ύψος του αγγίζει σχεδόν τα 4 μέτρα. «Ηθελα συνειδητά να είναι λευκό το χρώμα του, να παντρεύεται οργανικά με όσα συμβαίνουν στον χώρο και την ίδια στιγμή να ξεχωρίζει. Το λευκό είναι ήρεμο χρώμα, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί την αίσθηση του πάγου. Παγώνει την κίνηση», μου λέει ο Ιάκωβος Καπόνε Δούμας.

O Nοτιάς έχει ύψος 4 μέτρα

Το όνομα του γλυπτού είναι φυσικά Νοτιάς, αφού αφιερωμένο στον άνεμο που «μου έμαθε να κάνω σερφ από τα 13 μου χρόνια. Είμαι χαρούμενος γιατί ήδη έχει γίνει κάτι σαν έμβλημα της περιοχής. Κάτι περισσότερο από μια σανίδα που κάνει στροφή πάνω στα κύματα. Αντιπροσωπεύει όλη τη θάλασσα, δίνει αξία στο σπορ. Για αυτό είναι όρθιο με μια κλίση, για να δώσει δύναμη, να εμπνεύσει τον κόσμο, να δημιουργήσει μια δόνηση στον χώρο, χωρίς όμως να γίνεται επιθετικό».

Μετά τις σπουδές του στο Plymouth, ο Ιάκωβος έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Μιλάνο, δούλεψε στο Interni -την Vogue του design- έζησε και εργάστηκε στο Λος Αντζελες. «Αρχισα να αλλάζω, ήθελα να έχω ταυτότητα, να δημιουργώ με οδηγό τις δικές μου ιδέες, να μην κάνω συμβιβασμούς. Πάντρεψα τη θάλασσα και το σερφ με την μοντέρνα αρχιτεκτονική και το σύγχρονο design. Eτσι ξεκίνησα να κάνω κάτι πολύ niche».

Ο Παναγής Παναγιωτόπουλος στα Radio Days του iefimerida: Ζεστοί λυγμοί, συμπονετική υπεροψία

Εσύ πώς θες να ξυπνάς; Ως ήρωας της μικρής πόλης ακούγοντας Πορτοκάλογλου, ή αψηφώντας κακοφωνίες και χάος με τον Γκενσμπούργκ; Ο Παναγής Παναγιωτόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Κοινωνιολογίας στο ΕΚΠΑ, επιλέγει έξι τραγούδια που ακούει από τις 8 το πρωί ως τα μεσάνυχτα. Μουσικές επιλογές που δεν ερμηνεύουν ακριβώς, δεν διαμεσολαβούν ακριβώς, δεν υπογραμμίζουν ακριβώς τη διάθεση της στιγμής, της μέρας, της εποχής. Ή μάλλον τα κάνουν όλα αυτά μαζί και ταυτόχρονα γίνονται τρυφερά απαιτητικά με τον ακροατή τους.

1.Με την ακρόαση του soundtrack μιας ταινίας (του Νίκου Πορτοκάλογλου και του Σωτήρη Γκορίτσα, αντίστοιχα), που σκηνοθετεί τον αποδιαρθρωμένο αστικό βίο, αναπαριστάς μέσα στο μυαλό σου μια διπλή σκηνοθεσία της καθημερινότητάς. Γίνεσαι, χωρίς κόστος και δωρεάν, εσύ ο ίδιος ένας μικρός ήρωας της πόλης, μα και τμήμα μιας όμορφης κινηματογραφικής βραχύτητας. Συνήθεια κάθε πρωινής έγερσης αυτού του φθινοπώρου. Ωρα, 8 πμ.

Εναλλακτικά, ή και ανάμικτα για όσους δεν τρομάζουν από τη σχέση πολυφωνίας και κακοφωνίας, η καφεποσία ως κίνητρο αφύπνισης. Ωρα, 9.πμ.

2. Ένας χορός που μεταφέρει την ρομαντική εικονολογία μα στ’ αυτιά μου ακούγεται περιπαικτικό σχόλιο στο σήμερα. Ένας χρονογράφος της ημέρας που σου κλείνει το μάτι με συμπονετική υπεροψία. Ωρα, 11 πμ

3. Μια άλλη Ρωσία είναι εφικτή (σίγουρα πάντως υπήρξε) και, σε κάθε περίπτωση, μια σύνθεση που συνοδεύει την μεσημβρινή διάβαση του μητροπολιτικού τοπίου ή, τουλάχιστον, την υποκαθιστά. Ωρα, 2 μμ.

4. Απογευματινή πτώση, περίκλειστες διαθέσεις: πολύ λογικό να πιστεύεις ότι , ο ήλιος έρχεται στη Δύση του. Ωρα, 6μμ.

5. Η ακρόασή αυτού του έμμετρου, απαλού και ζεστού λυγμού απελευθερώνει συναισθήματα και ανακαλεί μνήμες εν όψει του μεσονυκτίου. Μετά τις 12 όμως μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη θλίψη και άλλα δεινά. Είναι ωρολογιακά εξαρτημένο κομμάτι. Πριν τα μεσάνυχτα, πρίγκιπας και βάτραχος μόλις περάσουν.

To καλύτερο κρουασάν της Αθήνας, ετοιμάζεται επί 72 ώρες, τρώγεται σε 3 λεπτά

Ουρές υπομονετικά περιμένουν πάνω στο στενό πεζοδρόμιο της Πραξιτέλους, στον αριθμό 27, απέναντι από το Clumsies. Περαστικοί σταματούν να δουν τι συμβαίνει και άλλοι κάθονται στην ουρά, άλλοι φωτογραφίζουν την ταμπέλα, σημειώνουν τη διεύθυνση και προχωρούν για το ραντεβού τους, ενώ σκέφτονται πότε θα επιστρέψουν εδώ. Στην κορυφή της ουράς, χαμογελαστά πρόσωπα βουτάνε λαίμαργα μέσα σε σακουλάκια για μια πρώτη ζεστή δαγκωνιά του κρουασάν που επέλεξαν από το Overoll.

Κρουασάν φιστίκι και κρουασάν τζιζκέικ, τα viral κρουασάν του Overoll

Σε τρία λεπτά το πολύ έχει εξαφανιστεί, ενώ με το δάχτυλο υγρό κυνηγάς τα μικρά θραύσματα του φύλλου. Και σκέψου, χρειάστηκαν το λιγότερο 72 ώρες για να γίνει αυτό το κρουασάν. Αν δεν έχεις προνοήσει να πάρεις ικανή ποσότητα, πρόθυμα ξαναμπαίνεις στην ουρά.

Το Overοll είναι η πρώτη κρουασαντερί στην Αθήνα. Η πρώτη. Μόνο κρουασάν, είκοσι διαφορετικοί κωδικοί, αλμυρά και γλυκά. Κάθε ιστορία επιτυχίας, κρύβει μια δυνατή συνταγή και την χημεία της ζύμωσης όχι μόνο των υλικών αλλά και των ανθρώπων. Ετσι και εδώ: τρεις φίλοι, σήμερα 33 ετών, από Ολυμπιάδα, Ακράτα και Αθήνα ένωσαν τις δυνάμεις τους, τα χέρια και την ορμή τους και έφτιαξαν την ποπ αισθητικής κρουασαντερί της Πραξιτέλους. Ο Γιάννης Κικίρας – που έχει εργασθεί σε Ντουμπάι, Λονδίνο, Μιλάνο και διδάσκει στη σχολή Le Monde- ο Σπύρος Παππάς που έχει εργασθεί στο Παρίσι και έχει κάνει ειδικά σεμινάρια για τα κρουασάν στην πατρίδα τους και ο Αλκιβιάδης Ζέρβας που έχει εργασθεί σε σημαντικά ζαχαροπλαστεία και ξενοδοχεία και διδάσκει στη Le Monde.

Cruffins, δηλαδή κρουασάν σε σχήμα μάφιν, με γέμιση καραμέλα ή lemon pie

Δέκα άτομα στο παρασκευαστήριο, βούτυρο από την Γαλλία, αλεύρι από την Ιταλία και ως και τρία εικοσιετράωρα για να είναι έτοιμο να φουρνιστεί ένα κρουασάν. Συνολικά βγαίνουν περί τα 1.000 κρουασάν καθημερινά από το Overoll της Πραξιτέλους με το κρουασάν φιστίκι να είναι το viral της βιτρίνας. «Ανοίξαμε στην 1η Νοέμβρη του 2020, μία εβδομάδα πριν την δεύτερο lockdown της πανδημίας, αλλά εξακολουθήσαμε να λειτουργούμε και μέσα σε λίγες μέρες αποκτήσαμε ήδη το κοινό μας. Την Τρίτη, 1η Νοέμβρη του 2022 θα ανοίξουμε το δεύτερο Οveroll, στο Χαλάνδρι», μου λέει ο Γιάννης Κίκιρας.

Στο Overoll ο καφές είναι custom made φτιαγμένος από την Τaf, υπάρχουν ζεστές σοκολάτες (γάλακτος, λευκή και μαύρη), αλλά και μοναδικά spread που φτιάχνουν οι ίδιοι με γεύσεις σοκολάτα, βανίλια και φιστίκι. Ενώ στην Πραξιτέλους υπάρχουν μικροί πάγκοι στο πεζοδρόμιο για κάποιον που θέλει να χαλαρώσει λίγο τρώγοντας το κρουασάν του και να αποφασίσει αν θα δοκιμάσει και άλλη γεύση, στο Χαλάνδρι, στην Κατσουλιέρη 10 ο χώρος έξω από την κρουασαντερί θα είναι μεγαλύτερος.

Aπό το πρώτο πάντρεμα του γαλλικού βουτύρου, του ιταλικού αλευριού ως το ψήσιμο μεσολαβούν 72 ώρες

Οι τιμές των κρουασάν κυμαίνονται από 1,90 ως 3,20 ευρώ, ενώ τα Χριστούγεννα θα προστεθούν ειδικές γεύσεις -κάστανο, πανετόνε κ.α. Αν και το φιστίκι Αιγίνης και το τζιζκέικ είναι οι viral γεύσεις, θα πρότεινα να ξεκινήσατε με το να γευθείτε ένα απλό κρουασάν βουτύρου για να διαπιστώσετε την ατόφια, βελούδινη, στιλπνή γεύση του, τα μυστικά και την τέχνη που έχει η δημιουργία του. Και αν σας αρέσει να γεύεσθε εδέσματα με ιστορία, μην παραλείψετε το πεντανόστιμο κρουασάν αμυγδάλου.

Στη Γαλλία, τα κρουασάν που έμεναν τα πότιζαν σε σιρόπι, τα έψηναν ξανά και τα γέμιζαν με κρέμα αμυγδάλο. Ετσι γεννήθηκαν τα θρυλικά κρουασάν αμυγδάλου, μέσα από μια χρυσή τομή οικονομίας υλικών και γεύσης. Το δαγκώνεις και νομίζεις ότι σπας μια λεπτή στρώση καραμέλας πριν φτάσεις στην βελούδινη κρέμα αμυγδάλου. Ενα μικρό ποίημα, σαν χαϊκού. Στο Overoll, που δεν μένει ψίχουλο, τα αμυγδάλου φτιάχνονται με φρέσκα κρουασάν βουτύρου αλλά διπλοφουρνίζονται.

Overoll, Πραξιτέλους 27 Αθήνα. Από την 1η Νοεμβρίου και στην Σκουτιέρη 10 στο Χαλάνδρι

https://www.instagram.com/overoll.croissanterie/

Oκτώ διεθνείς εκδόσεις που μυρίζουν ζεστό μελάνι, μόλις έφτασαν στην Αθήνα: Επιλογές του Hyper Hypo

O Στάθης Μητρόπουλος και ο Ανδρέας Κόκκινος, δημιουργοί του Hyper Hypo

Λίγα πράγματα μπορούν να σε κάνουν να νιώσεις τόσο ευτυχισμένος στην Αθήνα, όσο το να ζήσεις για λίγο ανάμεσα στις συγκλονιστικές διεθνείς εκδόσεις που φτάνουν κάθε εβδομάδα στην οδό Βορέου 10, λίγο πάνω από την οδό Αθηνάς. Στο Hyper Hypo η τέχνη, η μόδα, η ευζωία, η γαστρονομία, η αρχιτεκτονική, τα σύμβολα, έχουν κάθε μέρα γιορτή με τον πιο λεπτό αλλά και αιχμηρό μαζί αισθητικό και κοινωνιολογικό τρόπο.

Ο Ανδρέας Κόκκινος και ο Στάθης Μητρόπουλος, έφτιαξαν λίγο πριν τα Χριστούγεννα το Hyper Hipο και λίγες εβδομάδες μετά: είδαν το όνομά τους και το βιβλιοπωλείο τους στους New York Times και σε εκδόσεις της Conde Nast, είδαν τα βιβλία τους να ξεπουλάνε με το που βγαίνουν από τις κούτες, λίστες αναμονής, τον Δημήτρη Παπαϊωάννου να υπογράφει τις ειδικές εκδόσεις του Νomas, καλλιτέχνες να παρουσιάζουν το έργο τους. Μέσα σε όλο αυτό το δημιουργικό, οργασμικό χάος, βρήκαν χρόνο για να μας γράψουν για οκτώ νέες αφίξεις βιβλίων και λευκωμάτων που αξίζει να αποκτήσουμε πριν γίνουν καπνός...

"A Kind of Magic: The Kaleidoscopic World of Luke Edward Hall", του Luke Edward Hall, Vendome Press €69. Ο νέος Βρετανός designer και εικαστικός Luke Edward Hall -έκθεση του οποίου παρουσιάστηκε πρόσφατα στην γκαλερί Breeder στην Αθήνα- μας καλεί στο πολύχρωμο, πολλαπλών υφών, παιχνιδιάρικο κόσμο του. Μας οδηγεί σε ένα όμορφο ταξίδι στην αισθητική του μέσα από τα σπίτια του, τους κήπους του, το στούντιο του και τα σκίτσα του. Αν μας καλέσει να μείνουμε σπίτι του σίγουρα θα πούμε ναι!

2. “Newton, Riviera”, Prestel Publishing, €48. Είμαστε λάτρεις του Helmut Newton αδιαπραγμάτευτα και παντοτινά. Το καινούργιο έντυπο εστιάζει στην πολύχρονη καριέρα του στο Μονακό, όπου τράβηξε κάποιες από τις εμβληματικές φωτογραφίες του. Μας σκλαβώνουν για πάντα οι δυναμικές, δυνατές και υπέρ-σεξουαλικές γυναίκες, η χλιδή του περιβάλλοντος, με το βλέμμα του το ακλόνητο και όμως ειρωνικό.

3. Η σειρά βιβλίων “The Big Idea”, Thames & Hudson, €20 το ένα. Αυτή την σειρά την αγαπάμε επειδή παρουσιάζει σημαντικά θέματα της εποχής μας με ένα πολύ φρέσκο τρόπο. Είναι σαν να βλέπεις ένα καλογυρισμένο ντοκιμαντέρ. Με θέματα όπως “Is Gender Fluid?”, “Should All Drugs Be Legalized?”, “Can We Save the Planet?” και “Do We Have to Work?” θα είσαι έτοιμος για όλες τις επίκαιρες συζητήσεις στα καλέσματα του Νοεμβρίου.

4. “Seeing Things: A Kid’s Guide to Looking at Photographs” by Joel Meyerowitz, Aperture, €22. Ο σπουδαίος φωτογράφος Joel Meyerowitz δημιούργησε αυτό το βιβλίο ως μια εισαγωγή στην τέχνη της φωτογραφίας για παιδιά στις ηλικίες 10-12 ετών. Εμείς όμως νομίζουμε ότι είναι ένα τέλειο βιβλίο για όσους θέλουν να κατανοήσουν το πνεύμα ενός φωτογράφου. Μας εξηγεί με έναν απλό τρόπο, τη διαδικασία και τη σκέψη πίσω από κάποιες από τις πλέον εμβληματικές εικόνες του 20ου αιώνα.

5. “The Shape of Freedom: International Abstraction after 1945”, Prestel, €55. Μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, η τέχνη άλλαξε, οι καινούργιοι δημιουργοί απέρριψαν τον φορμαλισμό και την “figurative representation” και επέλεξαν να εκφραστούν με μια νέα μορφή ελευθερίας, με έναν αυθόρμητο και εκφραστικό τρόπο σε σχέση με το χρώμα, το σχήμα και τα υλικά. Σήμερα, που ζούμε ξανά σε μια εποχή τρομακτική, με πολέμους και νέους δικτάτορες αυτή η αίσθηση της απόλυτης ελευθερίας της εκφραστικότητας μάς δίνει κουράγιο.

6. “She left. She left again. She left once more” της Ελένης Μπαγάκη, CCR, €25. Η εικαστικός Ελένη Μπαγάκη έγραψε το βιβλίο αυτό τρία χρόνια πριν ξεσπάσει η πανδημία του covid, όταν συμμετείχε σε επτά “artists residencies” σε διαφορετικά μέρη σε όλο το κόσμο. Πρόκειται για ένα βιβλίο που δημιουργήθηκε σαν ημερολόγιο γραπτό και φωτογραφικό. Ταυτόχρονα είναι ένα μελαγχολικό/χιουμοριστικό σχόλιο για τα ταξίδια, τις επαφές, τις φιλίες, και μοναξιά τους. Μας χαροποιεί και μας εμπνέει. Λατρεύουμε την Ελένη.

7. “Pierre Cardin: Making Fashion Modern”, Flammarion, €55. Ολοι γνωρίζουμε τα συγκλονιστικά, διαστημικά ρούχα των 60s με την υπογραφή του φημισμένου σχεδιαστή μόδας Pierre Cardin. Αυτό το βιβλίο μάς δείχνει τη διαδρομή του σχεδιαστή από κλασικό “couturier” σε επαναστάτη της μόδας. Ως “lifelong students” της μόδας είναι ένα “must-read” για εμάς.

8. “Spirited”, Phaidon, €50. Οσο κρυώνει ο καιρός, τόσο πιο πολύ θέλουμε ένα τέλειο κοκτέιλ δίπλα σε ένα τζάκι…Οχι ότι έχουμε τζάκι, βέβαια. Ε, αυτό το βιβλίο με περισσότερες από 600 συνταγές για τα πιο κλασικά αλλά και περίεργα κοκτέιλ του κόσμου, μας κάνει όλους “mixologists”. Cheers!

Hyper Hypo, Βορέου 10, Αθήνα. Τηλέφωνο: +302117359628

hyperhypo.gr

https://www.instagram.com/hyper.hypo.athens/