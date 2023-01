Λυρική: Την Τετάρτη στις 09:00 αρχίζει η προπώληση των νέων παραγωγών, μέχρι και τον Ιούλιο [πρόγραμμα] - iefimerida.gr

Αύριο Τετάρτη αρχίζει η προπώληση νέων παραγωγών της Εθνικής Λυρικης Σκηνής για παραστάσεις που θα παρουσιαστούν μέχρι και τον Ιούλιο.

H προπώληση των παραγωγών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που θα πραγματοποιηθούν από τον Απρίλιο έως και τον Ιούλιο του 2023, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και στην Εναλλακτική Σκηνή στο ΚΠΙΣΝ, ξεκινά την 1η Φεβρουαρίου στις 9.00.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόγραμμα της ΕΛΣ υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Νέες παραστάσεις στη Λυρική

Στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, τον Απρίλιο και τον Μάιο θα παρουσιαστεί για έξι παραστάσεις η Μήδεια του Κερουμπίνι, σε μουσική διεύθυνση Φιλίπ Ωγκέν και σκηνοθεσία του Σερ Ντέιβιντ ΜακΒίκαρ, μια διεθνής συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης, την Όπερα του Καναδά και τη Λυρική Όπερα του Σικάγου.

Τον Μάιο, το Μπαλέτο της ΕΛΣ θα παρουσιάσει μια νέα παραγωγή του μπαλέτου Κάρμεν σε χορογραφία του Γιόαν Ίνγκερ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον Ιούλιο, θα παρουσιαστεί η όπερα του Όφενμπαχ Το ταξίδι στη Σελήνη, σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη και σκηνοθεσία Λωράν Πελλύ – μια συμπαραγωγή της ΕΛΣ με την Οπερά Κομίκ του Παρισιού.

Στην Εναλλακτική Σκηνή, θα παρουσιαστεί τον Απρίλιο η συναυλία Ο ελληνικός Σούμπερτ με τον βαρύτονο Άρη Αργύρη και τον Πέτερ Μπόρτφελτ στο πιάνο, καθώς και η παραγωγή μουσικού θεάτρου Η ωραία μυλωνού σε σκηνοθεσία και χορογραφία Τάσου Καραχάλιου, με τη μεσόφωνο Λένια Ζαφειροπούλου.

Τον Μάιο, έρχεται στην Εναλλακτική Σκηνή –σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση– το μιούζικαλ The Last Five Years του Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν, σε μουσική διεύθυνση Μιχάλη Παπαπέτρου και μετάφραση και σκηνοθεσία Δημήτρη Δημόπουλου.

Η Λυρική στο Ηρώδειο

Σημειώνεται ότι για τις παραγωγές της ΕΛΣ που θα παρουσιαστούν στο Ηρώδειο –Μαντάμα Μπαττερφλάι (Ιούνιος) και Ναμπούκκο (Ιούλιος)– η προπώληση θα ξεκινήσει εντός των επόμενων μηνών, βάσει του προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά, η προπώληση Απριλίου-Ιουλίου

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

• Μήδεια – Λουίτζι Κερουμπίνι

25, 27, 30 Απριλίου & 2, 4, 9 Μαΐου 2023

Τιμές εισιτηρίων: €15, €20, €35, €55, €60, €70, €80, €120 • Φοιτητικό, παιδικό: €15 • Περιορισμένης ορατότητας: €10

• Κάρμεν – Γιόαν Ίνγκερ / Ροντιόν Σεντρίν – Ζωρζ Μπιζέ, Μαρκ Άλβαρες

17, 18, 19, 20 Μαΐου 2023

Τιμές εισιτηρίων: €15, €20, €30, €35, €42, €50, €55, €70 • Φοιτητικό, παιδικό: €12 • Περιορισμένης ορατότητας: €10

• Το ταξίδι στη Σελήνη – Ζακ Όφενμπαχ

12, 13 Ιουλίου 2023

Τιμές εισιτηρίων: €10, €12, €15, €20 • Φοιτητικό, παιδικό: €10 • Περιορισμένης ορατότητας: €5

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

• Ο ελληνικός Σούμπερτ – Άρης Αργύρης, Πέτερ Μπόρτφελτ

8 Απριλίου 2023

Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

• Η ωραία μυλωνού – Φραντς Σούμπερτ / Λένια Ζαφειροπούλου / Τάσος Καραχάλιος

21, 22 Απριλίου 2023

Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

• The Last Five Years – Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν

5, 6, 7, 12, 13, 14 Μαΐου 2023

Τιμές εισιτηρίων: €15, €20 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

Σημεία προπώλησης: Ταμεία Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ΚΠΙΣΝ, τηλ.: 2130885700, καθημερινά 9.00-21.00

• www.nationalopera.gr • Ομαδικές πωλήσεις: 2130885742

www.ticketservices.gr & Εκδοτήρια Ticket Services, Πανεπιστημίου 39