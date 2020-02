Εθνική Λυρική Σκηνή: Αρχίζει σήμερα η προπώληση των παραστάσεων μέχρι τον Ιούλιο

Aπό σήμερα Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 ξεκινά η προπώληση για τις παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που θα πραγματοποιηθούν από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο του 2020.

Στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, ανοίγει η προπώληση για τρεις πολυαναμενόμενες παραγωγές: τη νέα όπερα του Άγγελου Τριανταφύλλου Μέσα Χώρα, σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου (10-23 Απριλίου),

τον Βέρθερο του Ζυλ Μασνέ, όπου θα κάνει το ντεμπούτο της στον ρόλο της Σαρλότ η κορυφαία μεσόφωνος της εποχής μας, Ανίτα Ρατσβελισβίλι (10-24 Μαΐου) και το φιλόδοξο οπερατικό project της Μαρίνας Αμπράμοβιτς με τίτλο Οι επτά θάνατοι της Μαρίας Κάλλας (8-10 Ιουλίου).

*Σημειώνεται ότι η προπώληση για το The Artist on the Composer / Γιώργος Λάνθιμος (22-27 Μαΐου στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος) θα ξεκινήσει στις 2 Μαΐου, ενώ για τις παραγωγές του Ηρωδείου Ριγολέττος (4-11 Ιουνίου) και Τόσκα (26-31 Ιουλίου), η προπώληση θα ξεκινήσει βάσει του προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών.

Εναλλακτική σκηνή Λυρικής

Στην Εναλλακτική Σκηνή, η προπώληση ξεκινά για τις ακόλουθες παραγωγές: το Φεστιβάλ Ημέρες Λατρευτικής Μουσικής 2020 (2-14 Απριλίου), τη νέα όπερα του Χαράλαμπου Γωγιού Ο Θάνατος του Άντονυ, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά (26 Απριλίου - 8 Μαΐου), τη συναυλία αφιέρωμα στον Ιάννη Ξενάκη (9 Μαΐου), το Ρεσιτάλ με έργα Μάνου Χατζιδάκι (22-23 Μαΐου), τη νέα παραγωγή του Μπαλέτου της ΕΛΣ Human behaviour, σε χορογραφίες Γιάννη Μανταφούνη, Ερμίρα Γκόρο και Γκέντιαν Ντόντα (27 Μαΐου - 7 Ιουνίου), καθώς και τη νέα παραγωγή μουσικού θεάτρου Ήπαρ σε κείμενο Ευθύμη Φιλίππου (15-17 Ιουλίου).

Σημεία προπώλησης: Ταμεία Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Άγγελος Τριανταφύλλου / ΜΕΣΑ ΧΩΡΑ

Νέα παραγωγή – Όπερα -Κύκλος Ελληνική Μουσική

Παραγγελία της ΕΛΣ - Πρώτη παγκόσμια παρουσίαση

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

10, 12, 22, 23 Απριλίου 2020

Ώρα έναρξης: 20.00 (Κυριακές 18.30)

Ποιητικό κείμενο: Γιάννης Αστερής

Μουσική διεύθυνση: Ηλίας Βουδούρης

Σκηνοθεσία: Νίκος Καραθάνος

Ερμηνεύουν: Μαρίνα Κρίλοβιτς, Σαβίνα Γιαννάτου, Θεοδώρα Μπάκα, Χάρης Ανδριανός, Κωστής Ρασιδάκις, Γιάννης Καλύβας κ.α.

Με την Ορχήστρα, τη Χορωδία, Μονωδούς της ΕΛΣ και ερμηνευτές 65+

Συμμετέχουν η Διαπολιτισμική Ορχήστρα της Εναλλακτικής Σκηνής και η Χορωδία 65+ των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων της ΕΛΣ

Τιμές: €15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €60 / Φοιτητικό, παιδικό: €12 / Περιορισμένης ορατότητας: €10

Η Μέσα Χώρα, είναι μια νέα όπερα, παραγγελία της ΕΛΣ στον συνθέτη Άγγελο Τριανταφύλλου, που πραγματεύεται το ζήτημα της μοναξιάς στην τρίτη ηλικία. Ο Άγγελος Τριανταφύλλου, ένας από τους πιο σημαντικούς συνθέτες της νέας γενιάς στον χώρο της θεατρικής μουσικής, αναμετράται για πρώτη φορά με την όπερα, πάνω σε ποιητικό κείμενο του Γιάννη Αστερή. Ο συνθέτης σημειώνει: «Η Μέσα Χώρα είναι μια όπερα χωρίς πράξεις και χωρίς σκηνές. Είναι ένα σπονδυλωτό έργο με νησίδες που γεννιούνται η μία από την άλλην και όλες μαζί ακολουθούν τη ροή ενός ορμητικού ποταμού. Κύρια έμπνευση υπήρξε εξαρχής ο θάνατος των ηλικιωμένων από μοναξιά, φαινόμενο που σε κάποιες χώρες όπως στην Ιαπωνία είναι σαρωτικό και μαζικό». Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νίκος Καραθάνος, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες σκηνοθέτες του θεάτρου, με την απολύτως αναγνωρίσιμη ματιά, η οποία χαρακτηρίζεται από την ευαισθησία, τη μουσικότητα και την επιθυμία της ανάδειξης υπογείων νοημάτων και εννοιών.

Ζυλ Μασνέ / ΒΕΡΘΕΡΟΣ

Όπερα - Κύκλος Γαλλική Όπερα

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

10, 14, 17, 19, 21, 24 Μαΐου 2020

Ώρα έναρξης: 19.00 (Κυριακές 18.30)

Μια παραγωγή της Εθνικής Όπερας των Παρισίων / Πρωτότυπη παραγωγή της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου

Μουσική διεύθυνση: Λουκάς Καρυτινός

Σκηνοθεσία: Μπενουά Ζακό

Σκηνικά: Τσαρλς Έντουαρντς

Κοστούμια: Κριστιάν Γκασκ

Διεύθυνση Παιδικής Χορωδίας: Κωνσταντίνα Πιτσιάκου

Βέρθερος: Mάσσιμο Τζορντάνο

Με την Ορχήστρα και την Παιδική Χορωδία της ΕΛΣ στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής της

Τιμές: €15, €20, €35, €40, €55, €65, €70, €100 / Φοιτητικό, παιδικό: €15 / Περιορισμένης ορατότητας: €10

Ένα μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός διεθνούς ακτινοβολίας θα παρουσιάσει η Εθνική Λυρική Σκηνή τον Μάιο του 2020. Ο Βέρθερος του Ζυλ Μασνέ φέρνει στην ΕΛΣ την κορυφαία μεσόφωνο της εποχής μας, μια πραγματική σταρ της όπερας, Ανίτα Ρατσβελισβίλι, η οποία θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά στην καριέρα της με τον ρόλο της Σαρλότ στη θρυλική σκηνοθεσία του σπουδαίου Γάλλου κινηματογραφικού σκηνοθέτη Μπενουά Ζακό. O Βέρθερος γράφτηκε περίπου έναν αιώνα μετά το επιστολικό μυθιστόρημα του Γκαίτε στο οποίο βασίζεται και περιγράφει την ιστορία του αδιέξοδου έρωτα ανάμεσα στον νεαρό Βέρθερο και τη Σαρλότ. Ο οπερατικός Βέρθερος, ο οποίος γνώρισε τεράστια επιτυχία τον καιρό που γράφτηκε, μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και επηρέασε από τα ήθη ως τη μόδα της εποχής, ακολουθεί τους δικούς του κανόνες, παίρνοντας ουσιαστικές αποστάσεις από το πρωτότυπο. Η διάσημη παραγωγή του Ζακό πρωτοπαρουσιάστηκε το 2003 στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου και στη συνέχεια στην Εθνική Όπερα των Παρισίων. Οι κριτικοί και το κοινό έχουν επαινέσει επανειλημμένα την υπαινικτική σκηνική απόδοση του αδιέξοδου έρωτα και τις ατμόσφαιρες που δημιουργεί η κάθε σκηνή, ακολουθώντας τις αλλαγές της διάθεσης της μουσικής του Μασνέ.

Μαρίνα Αμπράμοβιτς /ΟΙ ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΤΟΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ

Περφόρμανς -Κύκλος Μουσική και Εικαστικές τέχνες Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ- ΚΠΙΣΝ 8, 9, 10 Ιουλίου 2020 / Ώρα έναρξης: 20.00

Συμπαραγωγή της ΕΛΣ με την Κρατική Όπερα της Βαυαρίας (Μόναχο), τη Γερμανική Όπερα του Βερολίνου, τον Μουσικό Μάη της Φλωρεντίας και την Εθνική Όπερα των Παρισίων

Σύνθεση: Μάρκο Νικοντίεβιτς, Μαρίνα Αμπράμοβιτς και σκηνές από όπερες των Μπιζέ, Ντονιτσέττι, Πουτσίνι και Βέρντι

Σκηνοθεσία, σκηνικό: Μαρίνα Αμπράμοβιτς

Ερμηνεία: Μαρίνα Αμπράμοβιτς

Ηθοποιός: Ουίλλεμ Νταφόε

Σολίστ: Λήα Χώκινς, Ναντέζντα Καρυάζινα, Ουίτνεϋ Μόρρισον, Χέρα Χάιεζανγκ Παρκ, Γκαμπριέλλα Ρέγες, Αντέλα Ζαχαρία, Σελένε Τζανέττι

Με την Ορχήστρα της ΕΛΣ

Τιμές: €15, €20, €30, €35, €42, €50, €55, €70 / Φοιτητικό, παιδικό: €15 / Περιορισμένης ορατότητας: €10

Το νέο φιλόδοξο οπερατικό πρότζεκτ της ιέρειας της performance art Μαρίνας Αμπράμοβιτς για την απόλυτη ντίβα Μαρία Κάλλας αποτελεί μια διεθνή συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με την Κρατική Όπερα της Βαυαρίας (Μόναχο), τη Γερμανική Όπερα του Βερολίνου, τον Μουσικό Μάη της Φλωρεντίας και την Εθνική Όπερα των Παρισίων.

Η σπουδαία εικαστικός και περφόρμερ αποφάσισε να δημιουργήσει το οπερατικό πρότζεκτ Οι επτά θάνατοι της Μαρίας Κάλλας, στο οποίο επτά θάνατοι αναβιώνουν υποδειγματικά επί σκηνής βασισμένοι στις κορυφαίες μουσικές και σκηνικές στιγμές που διαμόρφωσαν τις αντίστοιχες όπερες – όλες τους άριες που ήταν απείρως σημαντικές για τη Μαρία Κάλλας. Σε επτά μικρού μήκους ταινίες και μαζί με τον Ουίλλεμ Νταφόε, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θα πεθάνει επτά φορές, και στο τέλος της παράστασης, με τον αληθινό θάνατο της Μαρίας Κάλλας στο Παρίσι το 1977, θα βρεθεί στη σκηνή παίζοντας τον εαυτό της. Εκτός από τις πασίγνωστες άριες από τον 19ο και τον 20ό αιώνα, ο Σέρβος συνθέτης Μάρκο Νικοντίεβιτς συνθέτει πρωτότυπη μουσική, αναδεικνύοντας μέσα από αυτήν το πώς η άνευ όρων αγάπη της Κάλλας για την τέχνη της δεν της επέτρεψε ποτέ τον διαχωρισμό μεταξύ του προσώπου που ήταν επί σκηνής και του προσώπου που ήταν στην πραγματική της ζωή.

Εναλλακτική Σκηνή Λυρικής

Φεστιβάλ Ημέρες Λατρευτικής Μουσικής 2020: Θρήνος

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

2, 4, 8, 10, 11, 14 Απριλίου 2020 / Ώρα έναρξης: 20.30

Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 / Φοιτητικό, παιδικό: €8

2 Απριλίου 2020

Άλφρεντ Σνίτκε, Requiem (1975), Άρβο Παιρτ, Stabat mater (1985/2008)

Μουσική διεύθυνση: Νίκος Βασιλείου

Με τη Χορωδία και την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ

Βασισμένα πάνω στα δύο πιο σημαντικά θρηνητικά κείμενα της λειτουργικής παράδοσης της καθολικής εκκλησίας, τα έργα Requiem και Stabat mater, γραμμένα από δύο κορυφαίους συνθέτες της σύγχρονης λόγιας μουσικής, αναδεικνύουν μια εξαιρετικά προσωπική και ευαίσθητη αντίδραση απέναντι στο μυστήριο του θανάτου.

4 Απριλίου 2020

Τζέιμς Ντίλλον, Stabat mater dolorosa (2014)

Καντάτα για 12 φωνές, σύνολο δωματίου και ηλεκτρονικά

Μουσική διεύθυνση: Γιώργος Ζιάβρας

Με το Ergon ensemble και τη Χορωδία του Δήμου Αθηναίων

Μια από τις πιο πρόσφατες και συγκινητικές μελοποιήσεις του σπουδαίου κειμένου του λειτουργικού κανόνα, το έργο Stabat mater dolorosa του Τζέιμς Ντίλλον συνιστά ένα στοχαστικό έργο πάνω στην ίδια τη λατρεία της Παρθένου. Στο μεσαιωνικό κείμενο, που αποτελεί τον πυρήνα του έργου, προστίθενται κείμενα των Τζούλιας Κρίστεβα, Ράινερ Μαρία Ρίλκε, Τζων Ντόνε και Πάμπλο Πικάσσο.

8 Απριλίου 2020

Threnus

Συναυλία εν μορφή Νεκρώσιμης Ακολουθίας

Μουσική διεύθυνση: Ιάσων Μαρμαράς

Σκηνογραφία, Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη

Με το σύνολο The Clerkes Extraordinary / Συμμετέχει η Χορωδία Cappella Sancti Pauli

Μια μουσικοθεατρική παράσταση που αναβιώνει το τελετουργικό της κηδείας του Ερρίκου Β΄ Μεταθανατίου φον Ρώυς, Κόμη της Γκέρας και Λόρδου του Λόμπενσταϊν, το 1636. Επίκεντρο τα Musikalische Exequien του Χάινριχ Συτς, που, γραμμένα για την περίσταση σύμφωνα με τις επιθυμίες του Κόμη, θεωρούνται το πρώτο γερμανικό ρέκβιεμ.

10 & 11 Απριλίου 2020

Μίκης Θεοδωράκης

Επιτάφιος (1960), Διόνυσος (1985)

Διασκευή (Επιτάφιος): Γιάννης Μπελώνης

Σολίστ: Μπέτυ Χαρλαύτη (Επιτάφιος), Ζαχαρίας Καρούνης (Διόνυσος)

Συμμετέχει ενδεκαμελές ενόργανο σύνολο και το φωνητικό σύνολο Chóres

Δύο τραυματικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας ενέπνευσαν τον μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη για τη δημιουργία ισάριθμων πολιτικών έργων θρησκευτικής φόρμας. Η αιματηρή απεργία στη Θεσσαλονίκη του 1936 και το ομότιτλο ποίημα του Γιάννη Ρίτσου ήταν η πρώτη ύλη του Επιτάφιου, ενός από τα σπουδαιότερα και γνωστότερα έργα του συνθέτη, που συνιστά ένα πραγματικό πολιτικό και ελληνικό Stabat mater. Τα Δεκεμβριανά ήταν η μαγιά για τη δημιουργία του λιγότερο γνωστού αλλά εξίσου αριστουργηματικού Διόνυσου, ενός μακρύ θρήνου για τη θυσία των εφήβων, αγοριών και κοριτσιών, που έπεσαν στη μάχη του Μακρυγιάννη.

14 Απριλίου 2020

Για ένα ζευγάρι ρόδα

Μια βραδιά τραγουδιού και απαγγελίας

Συμμετέχουν: Λένια Ζαφειροπούλου, Χρήστος Κεχρής, Μάριος Χατζηπροκοπίου, Απόστολος Παληός

Τραγούδια, θρύλοι και ποιήματα, τελετές και πένθη από τον δυτικό Μεσαίωνα και τις δικές μας παραλογές, από τις θυελλώδεις σελίδες του ρομαντισμού μέχρι τον 20ό αιώνα.

Χαράλαμπος Γωγιός

Ο θάνατος του Άντονυ

Όπερα / Πρώτη παρουσίαση / Συμπαραγωγή με την εταιρεία μουσικού θεάτρου Οι όπερες των ζητιάνων

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

25, 26 Απριλίου 2020 & 2, 3, 7, 8 Μαΐου 2020

Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή: 19.00)

Λιμπρέτο: Γιάννης Φίλιας, Χαράλαμπος Γωγιός, βασισμένο στην ανάμνηση της τηλεοπτικής σειράς Κάντυ Κάντυ και στα γραπτά του Σλάβοϊ Ζίζεκ

Μουσική διεύθυνση: Χαράλαμπος Γωγιός

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς

Σκηνικό: Άρτεμις Φλέσσα

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Ερμηνεύουν: Χρήστος Κεχρής, Μαρισία Παπαλεξίου, Αρκάδιος Ρακόπουλος

Τιμές εισιτηρίων: €15, €20 / Φοιτητικό: €10

Πρωτότυπη και ριζοσπαστική, η νέα όπερα του Χαράλαμπου Γωγιού φέρνει στην Εναλλακτική Σκηνή τη γλυκιά ανάμνηση της τηλεοπτικής σειράς κινουμένων σχεδίων Κάντυ Κάντυ, τα γραπτά του Σλοβένου φιλοσόφου Σλάβοϊ Ζίζεκ και έναν από τους πλέον ταλαντούχους σκηνοθέτες της νέας γενιάς, τον Δημήτρη Καραντζά. Ο Θάνατος του Άντονυ, ή αλλιώς μια εννοιολογική όπερα δωματίου για όσα παιδιά μεγάλωσαν με VHS, Τσερνόμπιλ και Ελένη Δήμου. Στην όπερα Ο θάνατος του Άντονυ, η ιαπωνική τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων Κάντυ Κάντυ συναντιέται με τη σκέψη του Σλοβένου φιλοσόφου Σλάβοϊ Ζίζεκ σε μια καταχθόνια μηχανή ψυχαναλυτικής έμπνευσης με αφετηρία την ανάμνηση της πτώσης που τραυμάτισε μια ολόκληρη γενιά.

Συναυλία Αφιέρωμα στον Ιάννη Ξενάκη

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

9 Μαΐου 2020

Ώρα έναρξης: 20.30

Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 / Φοιτητικό, παιδικό: €8

Η Εναλλακτική Σκηνή παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον Ιάννη Ξενάκη που επικεντρώνεται στον πρωταγωνιστή πολλών από τα σπουδαιότερα έργα του: τα κρουστά. Ο Αλέξανδρος Γιοβάνος, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους των σόλο κρουστών στον χώρο της σύγχρονης μουσικής, ερμηνεύει, μαζί με τον διεθνώς αναγνωρισμένο πιανίστα Ερμή Θεοδωράκη, ορισμένα από τα εμβληματικότερα έργα του συνθέτη, όπως τα Rebonds και Psappha για σόλο κρουστά, την Κασσάνδρα για βαρύτονο και σόλο κρουστά και το Komboï για κρουστά και ενισχυμένο τσέμπαλο.

Συναυλία -Ρεσιτάλ με έργα του Μάνου Χατζιδάκι

Κύκλος Μάνος Χατζιδάκις / Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Χατζιδάκις

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

22, 23 Μαΐου 2020 / Ώρα έναρξης: 20.30

Σολίστ: Δήμητρα Σελεμίδου, Πάρις Κιμιωνής

Πιάνο: Λευτέρης Μιχαλόπουλος

Τιμές εισιτηρίων: €15, €20 / Φοιτητικό, παιδικό: €10

Ο Κύκλος Μάνος Χατζιδάκις συνεχίζεται στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ με ένα πρόγραμμα για φωνή και πιάνο με εμβληματικά έργα του συνθέτη. Στο ρεσιτάλ η Δήμητρα Σελεμίδου και ο Πάρις Κιμιωνής ερμηνεύουν τα έργα Παραμύθι χωρίς όνομα, Χωρίον ο πόθος κ.ά. Στο πιάνο ο Λευτέρης Μιχαλόπουλος.

Μπαλέτο Εθνικής Λυρικής Σκηνής - Human behaviour

Τρίπτυχο σύγχρονου χορού

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

27, 31 Μαΐου 2020 & 4, 5, 6, 7 Ιουνίου 2020

Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή: 19.00)

Point of no return Χορογραφία: Γιάννης Μανταφούνης

Μουσική: Γιώργος Κουμεντάκης

Risk Χορογραφία: Ερμίρα Γκόρο

Μουσική: Δήμητρα Τρυπάνη

The hill Χορογραφία: Γκεντιάν Ντόντα

Μουσική: Τζων Κέιτζ, Τόμας Λαρσέ, Dmitri Yanov-Yanovsky

Συμμετέχει κουαρτέτο εγχόρδων: Αντώνης Σουσάμογλου (βιολί), Ντέιβιντ Μπόγκοραντ (βιολί), Θανάσης Σουργκούνης (βιόλα), Γιάννης Στέφος (τσέλο) Τιμές εισιτηρίων: €15, €20 / Φοιτητικό, παιδικό: €10 Με τους Α’ Χορευτές, τους Σολίστ, τους Κορυφαίους και το Corps de ballet της ΕΛΣ

Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην πρώτη του παραγωγή για την Εναλλακτική Σκηνή παρουσιάζει ένα τρίπτυχο σύγχρονου χορού με τρεις καταξιωμένους χορογράφους, τον Γιάννη Μανταφούνη, την Ερμίρα Γκόρο και τον Γκεντιάν Ντόντα. Ένα κουαρτέτο εγχόρδων, με διακεκριμένους μουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, ερμηνεύει ζωντανά έργα των Γιώργου Κουμεντάκη και Δήμητρας Τρυπάνη. Οι χορογραφίες μετεωρίζονται μεταξύ κλασικής και σύγχρονης τεχνοτροπίας, δίνοντας την ευκαιρία στους χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ να πειραματιστούν σε νέες φόρμες και σε μια μικρότερη κλίμακα.

Μουσικό θέατρο /ΗΠΑΡ

Πρώτη παρουσίαση / Συμπαραγωγή με το Ensemble ICTUS / Βέλγιο

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

15, 16, 17 Ιουλίου 2020 Ώρα έναρξης: 20.30

Κείμενο: Ευθύμης Φιλίππου / Δημιουργική ομάδα, διανομή: Τομ Πάουελς, Μάικ Σμιντ, Ανγκέλικα Καστελλιό, Ζαν-Μπενουά Υγκέ, Αγγελική Παπούλια, Χρήστος Πασσαλής / Κοστούμια: Βασιλεία Ροζάνα /Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Το βροχερό και ζεστό βράδυ της 7ης Ιουλίου του 1994, μια γυναίκα 44 ετών είχε ένα τραγικό ατύχημα. Το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε έχασε την πορεία του και η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά καθώς πέφτοντας στο οδόστρωμα ένα αιχμηρό αντικείμενο διαπέρασε το συκώτι της. Μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο σε κώμα. Όσες μέρες παρέμεινε εκεί, ήταν συνεχώς δίπλα της ο άντρας που αγάπησε όσο τίποτε άλλο στη ζωή της. Ένας άντρας 62 ετών, υγιής και εύσωμος. Κάθε βράδυ αυτός ο άντρας ξάπλωνε δίπλα της στο κρεβάτι του νοσοκομείου και κοιμόταν μαζί της. Αυτές τις λίγες ώρες, μέχρι να ξημερώσει, έμοιαζαν σαν να ήταν και οι δύο σε κώμα ή σαν να κοιμούνται απλώς και οι δύο. Οι νυχτερινές νοσοκόμες δεν τον ξυπνούσαν, μόνο τον σκέπαζαν αν τύχαινε κάποιο πόδι και έβγαινε από την άσπρη κουβέρτα.

Αυτή είναι η τελευταία συζήτηση ανάμεσα στα όργανα των σωμάτων του άντρα και της γυναίκας, όπως καταγράφηκε από τα ιατρικά μηχανήματα λίγο πριν αυτή πεθάνει στις 18 Ιουλίου του 1994 από εσωτερική αιμορραγία. Η απομαγνητοφώνηση της συζήτησης έγινε από τον Ευθύμη Φιλίππου. Τα εσωτερικά όργανα των δυο τραγικών εραστών ερμηνεύονται από τους μουσικούς, περφόρμερ και μέλη του Ensemble ICTUS Τομ Πάουελς και Μάικ Σμιντ, τη μουσικό και sound artist Ανγκέλικα Καστελλιό, τον ηθοποιό Ζαν-Μπενουά Υγκέ και τους ηθοποιούς και σκηνοθέτες Αγγελική Παπούλια και Χρήστο Πασσαλή.

Ο εσωτερικός κόσμος του έργου HΠΑΡ είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας όλων των μελών του σχήματος και των διαφορετικών καλλιτεχνικών πεδίων από τα οποία προέρχονται.