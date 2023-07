Λυρική: Το νέο πρόγραμμα της Εναλλακτικής Σκηνής σε 50'' -Οσα θα δούμε από Σεπτέμβρη [βίντεο] - iefimerida.gr

Ένα πολυδιάστατο και τολμηρό πρόγραμμα παρουσιάζει η Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για την καλλιτεχνική περίοδο 2023/24.

Το πλούσιο πρόγραμμα της Εναλλακτικής Σκηνής περιλαμβάνει την πανελλήνια πρώτη παρουσίαση του κύκνειου άσματος του Πιερ Πάολο Παζολίνι σε παράσταση μουσικού θεάτρου, πρωτότυπες παραγωγές μουσικοθεατρικών έργων, τη μοναδική όπερα της Νάντιας Μπουλανζέ στη μόλις τρίτη παρουσίασή της εδώ και εκατό χρόνια, μια νέα φιλόδοξη παραγωγή σύγχρονου χορού, αναβιώσεις επιτυχημένων παραγωγών όπερας και μιούζικαλ που συζητήθηκαν και ενθουσίασαν το κοινό, παραστάσεις για βρέφη και γονείς, παιδιά και νέους, συναυλίες, καθώς και δύο φεστιβάλ αφιερωμένα στην μπαρόκ μουσική και στα κρουστά όργανα. Δείτε το πρόγραμμα της Εναλλακτικής Σκηνής στο παρακάτω βίντεο

Σημαντικοί δημιουργοί στο πρόγραμμα της Εναλλακτικής Σκηνής

Πλήθος από σημαντικούς δημιουργούς και ερμηνευτές από τους χώρους της όπερας, του μουσικού θεάτρου, του θεάτρου και του χορού εγγυώνται ένα πρόγραμμα υψηλού καλλιτεχνικού προφίλ και αισθητικής αξίας, εστιασμένο τόσο στην αξιοποίηση του εκρηκτικού καλλιτεχνικού δυναμικού της χώρας όσο και σε σημαντικές διεθνείς συνεργασίες. Ιδρυτικός Δωρητής της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ και διαχρονικός υποστηρικτής είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Καταρρίπτοντας αποφασιστικά τα στεγανά ανάμεσα στις επιμέρους κατηγορίες που απαρτίζουν το ευρύ και περιεκτικό πεδίο του μουσικού θεάτρου, η Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ προτείνει για την καλλιτεχνική περίοδο 2023/24 ένα πρόγραμμα που φιλοδοξεί να συσπειρώσει γύρω από την υποδειγματικής ακουστικής αίθουσά της τόσο τους φιλόμουσους, τους λάτρεις της όπερας και τους οπαδούς του μουσικού θεάτρου όσο και τους θεατρόφιλους και τους γνώστες του χορού.

Εισερχόμενη στην έβδομη περίοδο λειτουργίας της, η Εναλλακτική Σκηνή επιχειρεί μια ριζική διεύρυνση των ορίων του χώρου, σε ένα πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνει τολμηρές και επίκαιρες πολιτικές προτάσεις, διερεύνηση άδικα παραμελημένων σελίδων του ρεπερτορίου, έμφαση στην ηλικιακή και αισθητική διεύρυνση του κοινού της και τις γόνιμες συνεργασίες, καθώς και, βέβαια, συστηματική καλλιέργεια του θεμελιακού της στίγματος: του σύγχρονου μουσικού θεάτρου, τόσο στις ψυχαγωγικές όσο και στις ερευνητικότερες όψεις του, με μια σειρά από αναβιώσεις σημαντικών έργων αλλά και νέων παραγωγών που δοκιμάζουν δημιουργικά τα όρια του είδους, θέτοντας τις βάσεις για τη μακροβιότητα και τη μελλοντική του εξέλιξη.

Νέες παραγωγές μουσικού θεάτρου στην Εναλλακτική της Λυρικής

Στις νέες παραγωγές μουσικού θεάτρου συναντάμε δύο πρώτες πανελλήνιες παρουσιάσεις στην αίθουσα της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ. Η εμβληματική ταινία Σαλό, 120 ημέρες στα Σόδομα του Πιερ Πάολο Παζολίνι μετατρέπεται, μετά από ανάθεση της ΕΛΣ, σε ρηξικέλευθη παράσταση μουσικού θεάτρου από τον ανατρεπτικό σκηνοθέτη Άρη Μπινιάρη σε συνεργασία με τον συνθέτη Τζεφ Βάνγκερ και έναν πολυάριθμο θίασο διακεκριμένων ηθοποιών, σηματοδοτώντας την πρώτη παρουσίαση έργου του αιρετικού Ιταλού δημιουργού στην ΕΛΣ.

Επιπλέον, με αφορμή τις παραστάσεις του Σαλό, 120 ημέρες στα Σόδομα, ο Άρης Μπινιάρης επιμελείται σκηνοθετικά και καλλιτεχνικά ένα εκρηκτικό rap concert σε συνεργασία με καλλιτέχνες της ελληνικής ραπ σκηνής. Το Salò: The Concert αποτελεί μια διεύρυνση της θεματικής τόσο της ταινίας όσο και του ευρύτερου έργου του Ιταλού δημιουργού με τα εργαλεία και την αισθητική του επιδραστικότερου μουσικού ρεύματος του σήμερα. Το μυθιστόρημα Ο αποτυχημένος του κορυφαίου Αυστριακού συγγραφέα Τόμας Μπέρνχαρντ, που σφράγισε τη γερμανόφωνη λογοτεχνία κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, παρουσιάζεται σε διασκευή και σκηνοθεσία του Έκτορα Λυγίζου, ο οποίος μετασχηματίζει τη μονολογική αφήγηση του πρωτότυπου σε μουσικοθεατρική παράσταση για τέσσερις φωνές και ένα πιάνο.

Μια νέα παραγωγή όπερας, σε συμπαραγωγή με τον ιδιαίτερο αμερικανικό θίασο Catapult Opera, φέρνει το σπάνιο έργο Η νεκρή πόλη, τη μοναδική όπερα που συνέθεσε η κορυφαία μουσικοπαιδαγωγός και αρχιμουσικός Νάντια Μπουλανζέ σε συνεργασία με τον μέντορά της Ραούλ Πυνιό, στην πρώτη ελληνική παρουσίασή της και μόλις το τρίτο της ανέβασμα εδώ και πάνω από έναν αιώνα!

Πέντε αναβιώσεις επιτυχημένων παραγωγών μιούζικαλ και όπερας ανανεώνουν το ραντεβού τους με το κοινό για το 23/24. Το αριστουργηματικό και πολυβραβευμένο μιούζικαλ Into the Woods του κορυφαίου συνθέτη και στιχουργού Στήβεν Σόντχαϊμ και του σπουδαίου συγγραφέα Τζέιμς Λαπάιν έρχεται να συνεχίσει την ξέφρενη πορεία του, που διακόπηκε ξαφνικά λόγω της πανδημίας, μέσα από μια εξαιρετική παραγωγή υψηλού επιπέδου σε σκηνοθεσία και μετάφραση του Δημήτρη Αγιοπετρίτη-Μπογδάνου.

Η πολυσυζητημένη και εξαιρετικά επιτυχημένη όπερα δωματίου Στρέλλα του Μιχάλη Παρασκάκη σε λιμπρέτο Αλεξάνδρας Κ*, βασισμένη στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία του Πάνου Χ. Κούτρα, επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κουτλή και με τρεις διεμφυλικές καλλιτέχνιδες να εμφανίζονται ξανά στο λυρικό θέατρο.

Στιγμιότυπο από την παράσταση Στρέλλα

Επιστροφή και για το μιούζικαλ The Last Five Years, τη μεγάλη οφ-Μπρόντγουεϊ επιτυχία του βραβευμένου με τρία Τόνυ Αμερικανού συνθέτη Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν, σε μουσική διεύθυνση Μιχάλη Παπαπέτρου και μετάφραση και σκηνοθεσία του Δημήτρη Δημόπουλου, όπου η νεοϋορκέζικη ιστορία ενός ασυνήθιστου έρωτα προσφέρει απλόχερα μια αξέχαστη μουσικοθεατρική εμπειρία.

Ένα μαγευτικό παραμύθι από την Ανατολή, η εντυπωσιακή όπερα για παιδιά και νέους Το ερωτευμένο σύννεφο της συνθέτριας Σοφίας Καμαγιάννη σε λιμπρέτο της Ελένης Ζαφειρίου βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Ναζίμ Χικμέτ, επιστρέφει στην Εναλλακτική της ΕΛΣ για να ταξιδέψει τους θεατές σε τόπους και χρόνους μακρινούς μέσα από τη δύναμη της μουσικής και της ποίησης. Επίσης, η μαγευτική χοροθεατρική παράσταση για βρέφη και τους γονείς τους Underwater, των Ξένιας Αηδονοπούλου και Γεωργίας Τέγου, συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της προσφέροντας ένα ονειρικό ταξίδι στη βαθιά γαλάζια θάλασσα.

Μπαλέτο στην Εναλλακτική της Λυρικής

Το Μπαλέτο της ΕΛΣ δίνει ξανά το παρών στην Εναλλακτική Σκηνή με ένα νέο τρίπτυχο σύγχρονου χορού που τιτλοφορείται Colours, σε χορογραφίες των Εύας Γεωργιτσοπούλου, Ντιέγκο Τορτέλλι και Κωνσταντίνου Ρήγου.

Μια ιδιότυπη παράσταση που συνδυάζει το μουσικό θέατρο με τη σύγχρονη πειραματική μουσική, Η φωνή των Βακχών του ανερχόμενου συνθέτη Γιάννη Αγγελάκη, θα κάνει την αθηναϊκή πρεμιέρα της στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή και με τη συμμετοχή του τενόρου Χρήστου Κεχρή και μουσικών από το Ergon Εnsemble.

Colours

Το πρόγραμμα των συναυλιών περιλαμβάνει ένα μοναδικό ρεσιτάλ πιάνου του διακεκριμένου πιανίστα Απόστολου Παληού με κλασικά έργα του Μίκη Θεοδωράκη για σόλο πιάνο, ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Μανώλη Καλομοίρη από το Ωδείο Αθηνών με τον ιδιαίτερο τίτλο Spoudassato Moussikin, καθώς και τη συναυλία Φως! ω, πού είναι το φως; με τραγούδια σε ποίηση του νομπελίστα Ινδού ποιητή Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ από τις μονωδούς Έλενα Μαραγκού και Λυδία Ζερβάνου, τη φλαουτίστρια Ναταλία Γεράκη και τον πιανίστα Δημήτρη Γιάκα.

Τέλος, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με δύο σημαντικά φεστιβάλ: Το 6ο Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ και την ιστορική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός για να ταξιδέψει το κοινό στον μαγευτικό κόσμο του μπαρόκ μέσα από τέσσερις μοναδικές συναυλίες με κεντρικό άξονα το έτος 1723. Το πρώτο Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ έρχεται να ξεδιπλώσει μπροστά μας το πλήρες φάσμα του συναρπαστικού αυτού ηχητικού κόσμου, σε μια σειρά από δράσεις που εκτείνονται από ξεχωριστά εργαστήρια και σεμινάρια έως μοναδικές συναυλίες με διακεκριμένα σύνολα και σολίστ.

Επιμέλεια προγράμματος Εναλλακτικής Σκηνής ΕΛΣ: Αλέξανδρος Ευκλείδης

H προπώληση για τις παραγωγές Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2023 θα ξεκινήσει στις 31 Ιουλίου 2023 από τα Ταμεία της ΕΛΣ και την ticketservices.gr

Underwater

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Εναλλακτικής Σκηνής της Λυρικής

Χοροθέατρο για βρέφη και γονείς • Αναβίωση

Underwater

Ξένια Αηδονοπούλου, Γεωργία Τέγου

19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2023

Ώρες έναρξης: 10.00, 11.30, 13.00

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Σύλληψη, σκηνοθεσία: Ξένια Αηδονοπούλου, Γεωργία Τέγου

Μουσική: Tζεφ Βάνγκερ

Σύμβουλος σχεδίου, κοστούμια: Mαγιού Τρικεριώτη

Σχεδιασμός φωτισμών: Eντ Σώντερς

Σύμβουλος κουκλοθεάτρου: Άλισον Αλεξάντερ

Ερμηνεύουν: Ελευθερία Αγαπάκη, Μαργαρίτα Κώστογλου, Αλεξάνδρα Ρογκόβσκα

Ανάθεση Παιδικού Φεστιβάλ Μπέλφαστ, Θεάτρου Watford Palace, Ουώτφορντ και The Lowry, Σάλφορντ. Με την υποστήριξη δημόσιων πόρων του Συμβουλίου Τεχνών Αγγλίας.

Μετά από μια σειρά sold-out παραστάσεων τον Οκτώβριο του 2022 και τον Φεβρουάριο / Μάρτιο του 2023, το μαγευτικό χοροθέατρο για βρέφη και γονείς Underwater, που δημιούργησαν οι μητέρες και καλλιτέχνιδες Ξένια Αηδονοπούλου και Γεωργία Τέγου, συνεχίζει το επιτυχημένο ταξίδι του στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ. Το Underwater έρχεται ξανά να προσφέρει μια ονειρική απόδραση κάτω από τη θάλασσα για έναν τρίτο κύκλο παραστάσεων.

Μια χοροθεατρική παράσταση για όλες τις αισθήσεις που δημιουργήθηκε από μια διακεκριμένη ελληνοβρετανική δημιουργική ομάδα με φροντίδα και σεβασμό στην πολύτιμη πρώτη θεατρική εμπειρία ενός βρέφους, το Underwater είναι βέβαιο πως θα κερδίσει το ενδιαφέρον και θα διεγείρει τη φαντασία του μωρού σας, προσφέροντας μια μαγική εμπειρία δημιουργίας δεσμών και αναμνήσεων.

Στην παράσταση σύντομης διάρκειας Underwater, που αποτελεί συμπαραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ, βρέφη από λίγων μηνών έως δύο ετών και οι ενήλικοι συνοδοί τους λαμβάνουν μέρος σε ένα μαγικό ταξίδι στη βαθιά γαλάζια θάλασσα γεμάτο ήχους, χρώματα και αμέτρητες μπουρμπουλήθρες, καθισμένοι κυκλικά επί σκηνής σε οικογενειακά νησιά.

Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

• Για περιορισμένο αριθμό θεατών

• Τιμές εισιτηρίων: €15 για κάθε βρέφος συνοδευόμενο από έναν γονέα, €12 για κάθε επιπλέον θεατή

Ιδρυτικός Δωρητής Εναλλακτικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Συναυλία • Κύκλος Μίκης Θεοδωράκης

Ο κλασικός Μίκης Θεοδωράκης για σόλο πιάνο

23 Σεπτεμβρίου 2023

Ώρα έναρξης: 20.30

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Απόστολος Παληός (πιάνο)

Ο διακεκριμένος πιανίστας Απόστολος Παληός παρουσιάζει ένα μοναδικό ρεσιτάλ πιάνου ερμηνεύοντας κλασικά έργα του Μίκη Θεοδωράκη για σόλο πιάνο.

Παρά τη μεγάλη δημοτικότητα και την εξαιρετικά ευρεία διάδοση του έργου του, σε λιγότερους είναι γνωστό το γεγονός ότι, προτού η εμβληματική κυκλοφορία του Επιταφίου το 1960 τον στρέψει («σε αναζήτηση πάντοτε διαλόγου», όπως σημειώνει ο ίδιος) στο έντεχνο λαϊκό τραγούδι, το οποίο και θα υπηρετούσε ακάματα για είκοσι περίπου χρόνια, ο Μίκης Θεοδωράκης είχε, σύμφωνα με τη δική του διατύπωση, «βαλθεί να γίνει Ευρωπαίος συνθέτης» καλλιεργώντας με εξίσου θερμή αφοσίωση τη λόγια μουσική δημιουργία, όπου θα στρεφόταν ξανά, με ανανεωμένη ορμή, από το 1980 και μετά.

Το πρόγραμμα της συναυλίας του Απόστολου Παληού (η οποία εντάσσεται στον τριετή κύκλο της ΕΛΣ που είναι αφιερωμένος στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη) περιλαμβάνει τέσσερα από τα σημαντικότερα πιανιστικά έργα του σπουδαίου συνθέτη, όλα τους λαμπερά δείγματα της πιο κρυφής αυτής δημιουργικής του πτυχής που ξεδιπλώνεται εκατέρωθεν της δημοφιλούς «λαϊκής» του εικοσαετίας. Πρόκειται για τα έργα Πρελούδια (1947), Μικρή σουίτα για πιάνο (1954), Σονατίνα για πιάνο (1955, αφιερωμένη στον Μάνο Χατζιδάκι) και Μέλος (1998).

Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

Ιδρυτικός Δωρητής Εναλλακτικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Συναυλία

Spoudassato Moussikin

Αφιέρωμα στον Μανώλη Καλομοίρη

1 Οκτωβρίου 2023

Ώρα έναρξης: 19.30

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Ωδείο Αθηνών

Έργα Μανώλη Καλομοίρη και σπουδαστών του Ωδείου Αθηνών

Ερμηνεύουν σπουδαστές και απόφοιτοι του Ωδείου Αθηνών

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Φίλιππος Τσαλαχούρης

«Σκοπός της μουσικής είναι να δίνει ζωή στα όνειρα από τη μια μεριά και να παρασταίνει τη ζωή σαν όνειρο από την άλλη». — Μανώλης Καλομοίρης

Μια άλλη όψη του δεινού ιδρυτή της ελληνικής Εθνικής Σχολής από εκείνη που προβάλλεται συνήθως αποκαλύπτει η νέα συναυλία του Ωδείου Αθηνών στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, εστιάζοντας στη λυρική και εσωστρεφή διάσταση του περίφημου δημιουργού της Συμφωνίας της λεβεντιάς και του Πρωτομάστορα.

Σπουδαστές και πρόσφατοι απόφοιτοι του αρχαιότερου μουσικοπαιδαγωγικού ιδρύματος της χώρας μας ερμηνεύουν έργα για πιάνο και σύνολα δωματίου που καλύπτουν πάνω από είκοσι πέντε χρόνια της μουσικής δραστηριότητας του πληθωρικού Έλληνα συνθέτη (από πριν ακόμη εγκατασταθεί στη Βιέννη στα δεκαεννιά του χρόνια ως τα μέσα της έβδομης δεκαετίας του) και φανερώνουν τις τρυφερές και μελαγχολικές ποιότητες της γραφής του. Οι οργανικές συνθέσεις συμπλέκονται με γοητευτικά τραγούδια σε στίχους Κωστή Παλαμά και του ίδιου του Καλομοίρη, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει η σπάνια γαλλική εκδοχή του Σ’ αγαπώ: Ίαμβοι και ανάπαιστοι – Μέρος Α΄ για φωνή, βιολί και πιάνο. Επιπλέον, παράλληλα με το ιδιαίτερο αυτό απάνθισμα έργων του Καλομοίρη, παρουσιάζονται σε πρώτη εκτέλεση δύο νέα έργα σπουδαστών της τάξης Σύνθεσης του Ωδείου Αθηνών, γραμμένα για την περίσταση και βασισμένα σε ξεχωριστά θέματα του συνθέτη.

Η σημασία της παρουσίασης των έργων αυτών από τη νεότερη γενιά μουσικών συνίσταται στην προσφορά μιας νέας, δροσερής ματιάς στις ιστορικές αυτές σελίδες της ελληνικής μουσικής, συνδέοντας το έργο του Καλομοίρη με το μέλλον και υπογραμμίζοντας τόσο τη συνέχεια της ελληνικής μουσικής δημιουργίας όσο και τη γόνιμη επίδραση της κληρονομιάς του παρελθόντος ως έμπνευσης για το σήμερα.

Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας

Ιδρυτικός Δωρητής Εναλλακτικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Όπερα • Ανάθεση της ΕΛΣ • Αναβίωση

Στρέλλα

Μιχάλης Παρασκάκης

18, 20, 21, 22, 26, 27, 29 Οκτωβρίου & 1, 2, 3, 4 Νοεμβρίου 2023

Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή: 19.30)

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Λιμπρέτο: Αλεξάνδρα Κ*, βασισμένο στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία του Πάνου Χ. Κούτρα

Μουσική διεύθυνση: Κωνσταντίνος Τερζάκης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής

Σκηνικό: Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Επιμέλεια κίνησης, χορογραφία: Φένια Αποστόλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος

Λέττα Κάππα (Στρέλλα), Αναστασία Κότσαλη (Κάλλας), Διονύσης Τσαντίνης (Γιώργος), Ιωάννα Ζαμ-Πέτρου (Μαίρη), Νίκος Σπανάτης (Άλεξ), Βικτωρία Τσιτουρίδου-Μάγια (Βίλμα), Νίκος Ζιάζιαρης (Αντώνης, Μπάτσος Α΄, Γιούρι), Νικόλας Μαραζιώτης (Νίκος, Μπάτσος Β΄), Νίνα Νάη (Ντραγκ περφόρμερ), Γιώργος Ρούπας (Κουλουκούσης), Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Σκίουρος), Χριστίνα Κυριάκη / Διδώ Παπανικολάου (Παιδί)

Άνα Κίφου (φλάουτο), Αντώνης Τσαχτάνης (κλαρινέτο), Γκουίντο ντε Φλάβιις (σαξόφωνο), Γιώργος Κρίμπερης (τρομπόνι), Καζούγιο Τσουνεχίρο (κρουστά), Μίσλαβ Ρέζιτς (ηλεκτρική κιθάρα), Χρήστος Σακελλαρίδης (πιάνο), Άρτεμις Βαβάτσικα (μπαγιάν), θ.α. (βιολί), Χάρης Παζαρούλας (κοντραμπάσο)

«Όλα αυτά που πέρασαν… κι όλα αυτά που θα έρθουν… δεν είναι παρά μια στιγμή».

Η πολυσυζητημένη και εξαιρετικά επιτυχημένη όπερα Στρέλλα του Μιχάλη Παρασκάκη, βασισμένη στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία του Πάνου Χ. Κούτρα, μια ταινία εμβληματική για την ορατότητα των τρανς και της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ. Η όπερα δωματίου Στρέλλα, σε λιμπρέτο της Αλεξάνδρας Κ* και μουσική διεύθυνση Κωνσταντίνου Τερζάκη, παρουσιάζεται μέσα από τη φρέσκια και ανατρεπτική ματιά του περιζήτητου θεατρικού σκηνοθέτη Γιώργου Κουτλή. Tρεις διεμφυλικές καλλιτέχνιδες εμφανίζονται ξανά στο λυρικό θέατρο: η Λέττα Κάππα στον ρόλο της Στρέλλας, η Ιωάννα Ζαμ-Πέτρου στον ρόλο της Μαίρης και η Βικτωρία Τσιτουρίδου-Μάγια ως Βίλμα.

Η όπερα πραγματεύεται τη συνάντηση του Γιώργου, ένας σαρανταοκτάχρονου άνδρα που μόλις αποφυλακίστηκε, με τη Στρέλλα, μια νεαρή τρανς εργάτρια του σεξ που λατρεύει τη Μαρία Κάλλας. Το μέλλον φαντάζει ανοιχτό και για τους δυο τους για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό. Καθώς, όμως, οι λογαριασμοί του Γιώργου με το παρελθόν εκκρεμούν ακόμα, η ιστορία του επανέρχεται για να τον στοιχειώσει. Μαζί με τη Στρέλλα, θα πρέπει να βρουν ένα δρόμο προς τη λύτρωση.

Η κινηματογραφική ιστορία της Στρέλλας, όπως εκτυλίσσεται στο σενάριο των Πάνου Χ. Κούτρα και Παναγιώτη Ευαγγελίδη, έχει όλα τα στοιχεία ενός ρεαλιστικού μουσικοθεατρικού δράματος, καθώς ακουμπάει στην αρχαία τραγωδία με ευθείες αναφορές στον μύθο του Οιδίποδα και όρους οπερατικού βερισμού.

Δεκατέσσερα χρόνια μετά, η θεματική της ταινίας παραμένει εξίσου επίκαιρη με την εποχή της δημιουργίας της. Στη σύγχρονη πραγματικότητα, όπου η τόλμη και η αλήθεια είναι απολύτως αναγκαίες, τα πρόσωπα της ταινίας, και συνακόλουθα της όπερας, αντιμετωπίζονται όχι ως καρικατούρες αλλά ως άνθρωποι που ερωτεύονται, αγαπούν και πονούν.

Στηριγμένος στα εργαλεία και τους κώδικες της νέας μουσικής, ο δραστήριος συνθέτης Μιχάλης Παρασκάκης υπογράφει μια εξαίσια μουσική με βάση το λιμπρέτο της βραβευμένης συγγραφέως Αλεξάνδρας Κ*, το οποίο διατηρεί τη βασική δομή και την ουσία της κινηματογραφικής ταινίας.

Στην πρώτη του αναμέτρηση με οπερατικό έργο, ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί μια παράσταση που ξεχειλίζει από μαγικό ρεαλισμό, έμπνευση, ευρηματικότητα και χιούμορ. Μια παράσταση για την αγάπη, την αποδοχή και την τρέλα τού να ονειρεύεσαι και να απαιτείς την ευτυχία με κάθε τίμημα.

Τιμές εισιτηρίων: €15, €20 • Φοιτητικό: €10

Ιδρυτικός Δωρητής Εναλλακτικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Μπαλέτο ΕΛΣ

Colours

Τρίπτυχο σύγχρονου χορού

11, 12, 16, 17, 18 Νοεμβρίου 2023

Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή: 19.30)

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

W(h)oman

Χορογραφία: Εύα Γεωργιτσοπούλου

Μουσική: Σεμπάστιαν Διακάκης

Hole in Space

Χορογραφία: Ντιέγκο Τορτέλλι

Μουσική: Φεντερίκο Μπιγκοντσέττι

Les Nuits d’été

Χορογραφία: Κωνσταντίνος Ρήγος

Μουσική: Εκτόρ Μπερλιόζ

Με τη συμμετοχή χορευτών του Μπαλέτου της ΕΛΣ

Μετά την επιτυχημένη παρουσίαση των τριπτύχων Human Behaviour και Human Nature στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή με ένα νέο τρίπτυχο σύγχρονου χορού, που φέρνει για μια ακόμη φορά αντιμέτωπους τους χορευτές του συνόλου με τις ειδικές απαιτήσεις της μικρότερης κλίμακας και των σύγχρονων χορευτικών μορφών, συμπλέκοντας τον μουσικό αισθησιασμό του ώριμου ρομαντισμού με τον ρυθμικό και ηχοχρωματικό πλούτο της μουσικής δημιουργίας τού σήμερα.

Στο νέο τρίπτυχο με τίτλο Colours, το έργο «W(h)oman» της Εύας Γεωργιτσοπούλου πάνω σε μουσική του Σεμπάστιαν Διακάκη συνομιλεί με τα έργα «Hole in Space» του Ιταλού χορογράφου Ντιέγκο Τορτέλλι σε μουσική του Φεντερίκο Μπιγκοντσέττι και «Les Nuits d’été» του διευθυντή του Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνου Ρήγου σε μουσική του Εκτόρ Μπερλιόζ, συνθέτοντας ένα δυναμικό πρόγραμμα σύγχρονου χορού που ερεθίζει τις αισθήσεις, σε κόκκινες, πράσινες και κίτρινες αποχρώσεις.

Τιμές εισιτηρίων: €15, €20 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

Ιδρυτικός Δωρητής Εναλλακτικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Φεστιβάλ

6ο Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής

1723

13, 15, 18 Νοεμβρίου 2023 • Ώρα έναρξης: 20.30

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός (Πλ. Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα)

19 Νοεμβρίου 2023 • Ώρα έναρξης: 19.30

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δήμος Γκουνταρούλης

Παραγωγή ΟΜΜΘ σε συνεργασία με την Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ

Το Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής, o επιτυχημένος θεσμός του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ και την ιστορική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός για να ταξιδέψει το κοινό στον μαγευτικό κόσμο του μπαρόκ. Το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του πολύπλευρου και ιδιαίτερα δραστήριου καλλιτέχνη Δήμου Γκουνταρούλη, περιλαμβάνει τέσσερις μοναδικές συναυλίες με κεντρικό άξονα το έτος 1723.

Η έναρξη του Φεστιβάλ πραγματοποιείται με τη συναυλία της Λυσίλ Μπουλανζέ, μιας από τις σημαντικότερες και πιο αναγνωρισμένες γκαμπίστριες της εποχής μας, η οποία θα ερμηνεύσει δύο από τις τρεις υπέροχες σονάτες για βιόλα ντα γκάμπα και τσέμπαλο που ο Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ έγραψε στη γερμανική πόλη Καίτεν, καθώς και σονάτες του τελευταίου μεγάλου γκαμπίστα του δεύτερου μισού του 18ου αιώνα Καρλ Φρήντριχ Άμπελ.

Ακολουθεί η δεύτερη συναυλία με τον Δήμο Γκουνταρούλη στο βιολοντσέλο πίκολο και τον εξαιρετικό Γαλλοβραζιλιάνο τσεμπαλίστα Μπρούνο Προκόπιο να ερμηνεύουν μεταγραφές έργων του Μπαχ για βιολοντσέλο, βιολί ή βιόλα ντα γκάμπα και τσέμπαλο, καθώς και έργα του Τζουζέππε Βαλεντίνι και σονάτες του Ιταλού βιολοντσελίστα Αντρέα Καποράλε.

Η τρίτη συναυλία, με το σύνολο La Stravaganza Greca, περιλαμβάνει ένα ιταλικό πρόγραμμα με δεξιοτεχνικές σονάτες των Τζουζέππε Ταρτίνι και Αντόνιο Βαντίνι, καθώς και σπάνιες τρίο σονάτες για βιολί, βιολοντσέλο και μπάσο κοντίνουο των Ιταλών συνθετών της εποχής Αλεσσάντρο Στραντέλλα, Νικόλα Αντόνιο Πόρπορα και Τζοβάννι Μπενεντέττο Πλάττι.

Το Φεστιβάλ ολοκληρώνεται με την τέταρτη συναυλία, με τίτλο Διπλό σύνολο (Ανατολή – Δύση) με όργανα εποχής, όπου η μουσική του Δημήτριου Καντεμίρ, λόγια μουσική της Οθωμανικής αυλής, βρίσκεται σε διάλογο και αντιπαράθεση με μουσικές των αυλών της μπαρόκ Ευρώπης στα τέλη του 17ου και στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα, σε μια σύγχρονη και αυθεντική ανάγνωση όπου τα δύο κουαρτέτα εξαιρετικών μουσικών συνομιλούν και συμπράττουν με πρωτότυπο τρόπο.

Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

Ιδρυτικός Δωρητής Εναλλακτικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Όπερα για παιδιά και νέους • Ανάθεση της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ • Αναβίωση

Το ερωτευμένο σύννεφο

Σοφία Καμαγιάννη

25, 26, 30 Νοεμβρίου & 1, 2, 3 Δεκεμβρίου 2023

Ώρα έναρξης: 20.30 (Σάββατο 25/11, 2/12, Κυριακή 26/11, 3/12: 11.00 & 19.30)

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Λιμπρέτο: Ελένη Ζαφειρίου, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Ναζίμ Χικμέτ

Μουσική διεύθυνση: Σοφία Καμαγιάννη

Σκηνοθεσία: Ελένη Ευθυμίου

Σκηνικό, κοστούμια: Ευαγγελία Κιρκινέ

Χορογραφία: Έλενα Γεροδήμου

Μάσκες: Μάρθα Φωκά

Σχεδιασμός φωτισμών: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Διδασκαλία χορωδίας: Ρόζη Μαστροσάββα

Μιράντα Μακρυνιώτη (Αϊσέ), Γιάννης Φίλιας (Σύννεφο), Βασίλης Δημακόπουλος (Καρά Σεϊφί)

Συμμετέχει η παιδική και νεανική χορωδία Rosarte

Στέφανος Χατζηαναγνώστου (φλάουτο), Φίλανδρος Κάρρας (κλαρινέτο), Βαγγέλης Χαμρίστσακ (τρομπόνι), Γιώργος Μπουκαούρης (κρουστά), Έλενα Λαζαρέτου (πιάνο), Τάσος Γουσέτης (βιολί), Δημήτρης Κοτταρίδης (τσέλο), Φώτης Μυλωνάς (νέυ)

Ένα μαγευτικό παραμύθι από την Ανατολή, ένας ύμνος στον άνθρωπο, η όπερα για παιδιά και νέους Το ερωτευμένο σύννεφο της συνθέτριας Σοφίας Καμαγιάννη σε λιμπρέτο της Ελένης Ζαφειρίου βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Ναζίμ Χικμέτ επιστρέφει στην Εναλλακτική της ΕΛΣ για να ταξιδέψει τους θεατές σε τόπους και χρόνους μακρινούς μέσα από τη δύναμη της μουσικής και της ποίησης. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή παράσταση υψηλών συμβολισμών και συναισθηματικού πλούτου που ενθουσίασε το κοινό στο πρώτο της ανέβασμα τον Ιανουάριο του 2022.

Με το βλέμμα προσηλωμένο στη διάσταση της συλλογικότητας που διακρίνει την αισθητική και πολιτική θέση του αρχικού υλικού, η οπερατική προσαρμογή από τη Σοφία Καμαγιάννη και τη συγγραφέα Ελένη Ζαφειρίου ξεχωρίζει λόγω της τολμηρής δραματουργικής επιλογής ο κεντρικός ρόλος του συγγραφέα-αφηγητή να αποδοθεί στην πολυβραβευμένη παιδική και νεανική χορωδία Rosarte, η οποία εμπλέκεται στα δρώμενα, σχολιάζει, συμπάσχει και παίρνει θέση υπέρ του δικαίου και της αδελφοσύνης. Το επταμελές μουσικό σύνολο διευθύνει η συνθέτρια Σοφία Καμαγιάννη, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει η Ελένη Ευθυμίου, μια από τις πιο καταξιωμένες σκηνοθέτριες της νέας γενιάς.

Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

Ιδρυτικός Δωρητής Εναλλακτικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Μιούζικαλ • Αναβίωση

Into the Woods

Σε μουσική και στίχους του Στήβεν Σόντχαϊμ και κείμενο του Τζέιμς Λαπάιν

Πρώτη σκηνοθεσία στο Μπρόντγουεϊ από τον Τζέιμς Λαπάιν

Ενορχήστρωση από τον Τζόναθαν Τιούνικ

14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 Δεκεμβρίου 2023 & 2, 3, 4, 5, 7 Ιανουαρίου 2024

Ώρα έναρξης: 20.00 (Κυριακή στις 19.30, 24, 31/12 στις 18.00, 2/1 στις 20.30)

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Μουσική διεύθυνση, διδασκαλία: Στάθης Σούλης

Μετάφραση, σκηνοθεσία: Δημήτρης Αγιοπετρίτης-Μπογδάνος

Απόδοση στίχων: Τζούλια Διαμαντοπούλου

Σκηνικό, κοστούμια: Λίνα Πηγαδιώτη

Κινησιολογία: Κωνσταντίνος Κουνέλλας

Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης

Ερμηνεύουν: Νάντια Κοντογεώργη, Χαρά Κεφαλά, Αποστόλης Ψυχράμης, Μαρία Γράμψα, Δάφνη Δαυίδ, Λευτέρης Καλπακτσίδης, Νικόλας Καραγκιαούρης, Θάνος Λέκκας, Δανάη Μουτσοπούλου, Δημήτρης Αγιοπετρίτης-Μπογδάνος, Όλγα Παπακωνσταντίνου, Λυδία Τζανουδάκη

Χρήστος Σακελλαρίδης (πιάνο), Θοδωρής Βαζάκας, Κώστας Σερεμέτης (κρουστά)

Το αριστουργηματικό και πολυβραβευμένο μιούζικαλ Into the Woods του κορυφαίου συνθέτη και στιχουργού Στήβεν Σόντχαϊμ και του σπουδαίου συγγραφέα Τζέιμς Λαπάιν επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ μετά τις sold-out παραστάσεις τον Φεβρουάριο του 2020 που διακόπηκαν ξαφνικά λόγω της πανδημίας.

Ένα σκοτεινό παραμύθι ενηλικίωσης γεμάτο συναρπαστικές μελωδίες, συνεχείς ανατροπές, αφοπλιστικό χιούμορ και υποβλητική ατμόσφαιρα, το Into the Woods παρουσιάζεται στην εγκεκριμένη εκδοχή για πιάνο και κρουστά σε μουσική διεύθυνση και διδασκαλία του αρχιμουσικού Στάθη Σούλη, σκηνοθεσία και μετάφραση του Δημήτρη Αγιοπετρίτη-Μπογδάνου, ενός από τους πιο χαρισματικούς και δημιουργικούς σκηνοθέτες της γενιάς του, και απόδοση στίχων της Τζούλιας Διαμαντοπούλου.

Το μιούζικαλ Into the Woods πρωτοπαρουσιάστηκε στο Old Globe Theatre του Σαν Ντιέγκο το 1986 και έκτοτε έχει διαγράψει μια θεαματική πορεία χάρη στην αξεπέραστη μουσική και το αριστοτεχνικό λιμπρέτο του. Τιμήθηκε με τρία βραβεία Τόνυ το 1988, θριάμβευσε στο Μπρόντγουεϊ και στο Ουέστ Εντ, μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη από τον Ρομπ Μάρσαλ το 2014 και εξακολουθεί να μαγεύει το κοινό ανά τον κόσμο με τις συνεχείς αναβιώσεις του.

Σε συνεργασία με τη Music Theatre International (www.mtishows.eu)

Τιμές εισιτηρίων: €15, €20 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

Ιδρυτικός Δωρητής Εναλλακτικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Όπερα • Πρώτη πανελλήνια παρουσίαση

Η νεκρή πόλη

Νάντια Μπουλανζέ, Ραούλ Πυνιό

19, 21, 24, 26, 28 Ιανουαρίου 2024

Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή: 19.30)

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Σε συμπαραγωγή με την Catapult Opera

Λιμπρέτο: Γκαμπριέλε Ντ’ Αννούντσιο

Ενορχήστρωση: Τζόζεφ Στίλγουελ, Στέφαν Σουίκ

Μουσική διεύθυνση: Νηλ Γκόρεν

Σκηνοθεσία: Ρόμπιν Γκουαρίνο

Σκηνικό: Αντρόμακι Σάλφαντ

Κοστούμια: Κάντις Ντόνελλυ

Σχεδιασμός φωτισμών και βίντεο: Τζέσσικα Ντρέυτον

Ερμηνεύουν: Τζόσουα Ντέννις, Λώρι Ρούμπιν, Ρέτζιναλντ Σμιθ Τζούνιορ, Μελίσσα Χάρβεϋ

Συμμετέχει ενδεκαμελές μουσικό σύνολο

Η νεκρή πόλη, μοναδική όπερα που συνέθεσε η Νάντια Μπουλανζέ, από τις σημαντικότερες μουσικοπαιδαγωγούς και αρχιμουσικούς του 20ού αιώνα, σε συνεργασία με τον μέντορά της Ραούλ Πυνιό, παρουσιάζεται σε πανελλήνια πρώτη –και μόλις για τρίτη φορά εδώ και πάνω από έναν αιώνα– από την Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ σε συμπαραγωγή με τον ιδιαίτερο αμερικανικό θίασο Catapult Opera.

Η Νεκρή πόλη, βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο του διαβόητου Ιταλού ποιητή Γκαμπριέλε Ντ’ Αννούντσιο, ο οποίος υπογράφει και το λιμπρέτο της οπερατικής προσαρμογής, εξιστορεί την τραγική όσο και εξωφρενική ιστορία ενός παρακμιακού αιμομικτικού πάθους με σκηνικό την ανασκαφή των ερειπίων της αρχαίας πόλης των Μυκηνών. Η μουσική του έργου κινείται στην ευρύτερη αισθητική του μουσικού ιμπρεσιονισμού, με αποήχους από την επιδραστική εκφραστική παλέτα του έργου Πελλέας και Μελισάνδη του Ντεμπυσσύ.

Προγραμματισμένη για πρεμιέρα στην Οπερά Κομίκ του Παρισιού το 1914, η Νεκρή πόλη των Μπουλανζέ και Πυνιό, που έχει χαρακτηριστεί ως το πιο σημαντικό δημιουργικό επίτευγμα της σπουδαίας Γαλλίδας αρχιμουσικού, μουσικοπαιδαγωγού και μέντορα πολλών από τις σημαντικότερες μορφές της μουσικής του 20ού αιώνα (όπως οι Άαρον Κόπλαντ, Λέναρντ Μπέρνσταϊν και Άστορ Πιασσόλλα), δεν ανέβηκε ποτέ στην εποχή της εξαιτίας του ξεσπάσματος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μόλις το 2005 στo Φεστιβάλ της Accademia Musicale Chigiana στη Σιένα, σε νέα ενορχήστρωση με οδηγό τη μόνη πράξη που διασώθηκε ακέραιη από πυρκαγιά του χώρου φύλαξης και, για δεύτερη φορά, σε συναυλιακή μορφή, τον Μάρτιο του 2020 στην Όπερα του Γκαίτεμποργκ της Σουηδίας.

Τιμές εισιτηρίων: €15, €20 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

Ιδρυτικός Δωρητής Εναλλακτικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Μουσικό θέατρο • Ανάθεση της ΕΛΣ

Πρώτη πανελλήνια παρουσίαση

Σαλό, 120 ημέρες στα Σόδομα

Βασισμένο στην ομώνυμη ταινία του Πιερ Πάολο Παζολίνι

10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 Φεβρουαρίου & 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Μαρτίου 2024

Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή: 19.30)

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Μουσική: Tζεφ Βάνγκερ

Σκηνοθεσία, δραματουργία: Άρης Μπινιάρης

Μετάφραση, θεατρική διασκευή: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου

Σκηνικό, βίντεο: Μικαέλα Λιακατά

Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Κινησιολογία: Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Βαγγέλης Μούντριχας

Ερμηνεύουν: Κώστας Μπερικόπουλος, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Γιάννης Κότσιφας, Αγορίτσα Οικονόμου, Ιωάννα Μαυρέα, Απόστολος Καμιτσάκης, Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Σπύρος Ντόγκας, Μάριος Κρητικόπουλος, Λένα Μποζάκη, Ειρήνη Τσέλου, Εύη Οικονόμου, Νάντια Κατσούρα

Σχεδόν πενήντα χρόνια μετά την κυκλοφορία της εμβληματικής ταινίας του Πιερ Πάολο Παζολίνι Σαλό, 120 ημέρες στα Σόδομα, το κύκνειο άσμα του αιρετικού Ιταλού σκηνοθέτη, που παραμένει μια από τις πιο αμφιλεγόμενες ταινίες όλων των εποχών, παρουσιάζεται σε πανελλήνια πρώτη στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ. Επιπλέον, με αφορμή τις παραστάσεις του Σαλό, 120 ημέρες στα Σόδομα, ο Άρης Μπινιάρης επιμελείται σκηνοθετικά και καλλιτεχνικά ένα εκρηκτικό rap concert σε συνεργασία με καλλιτέχνες της ελληνικής ραπ σκηνής. Το Salò: The Concert αποτελεί μια διεύρυνση της θεματικής τόσο της ταινίας όσο και του ευρύτερου έργου του Ιταλού δημιουργού με τα εργαλεία και την αισθητική του επιδραστικότερου μουσικού ρεύματος του σήμερα.

Απαγορευμένη μέχρι και σήμερα σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, η ταινία που σόκαρε το κοινό και τους κριτικούς την εποχή της κυκλοφορίας της, αμέσως μετά τη δολοφονία του δημιουργού της, βασίζεται στο ημιτελές μυθιστόρημα 120 ημέρες στα Σόδομα του Μαρκησίου ντε Σαντ. Η υπόθεση της ταινίας διαδραματίζεται στη Δημοκρατία του Σαλό, ένα κρατίδιο-μαριονέτα της ναζιστικής Γερμανίας στην Ιταλία όπου, μεταξύ άλλων, οι φασίστες αναλαμβάνουν τη διαπαιδαγώγηση εννέα κοριτσιών και εννέα αγοριών και, αφού τα παραλαμβάνουν με τη συγκατάθεση των οικογενειών τους, τα μετατρέπουν σε δούλους και τα υποβάλλουν σε ακραία σωματικά και ψυχικά βασανιστήρια.

Η απολύτως οριακή αυτή ψυχοσεξουαλική διερεύνηση της αισθητικής και φιλοσοφίας του ολοκληρωτισμού από τον Παζολίνι και τον συνσεναριογράφο του Σέρζο Τσίττι μετατρέπεται, στη σκηνή της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ, σε ρηξικέλευθη παράσταση μουσικού θεάτρου από τον ανατρεπτικό Άρη Μπινιάρη σε συνεργασία με τον συνθέτη Τζεφ Βάνγκερ και έναν πολυάριθμο θίασο διακεκριμένων ηθοποιών.

Κατάλληλο για ηλικίες άνω των 18 ετών

Τιμές εισιτηρίων: €15, €20 • Φοιτητικό: €10

Ιδρυτικός Δωρητής Εναλλακτικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Μιούζικαλ • Αναβίωση

The Last Five Years

Κείμενο, μουσική, στίχοι: Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν

16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 Μαρτίου 2024

Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή: 19.30)

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Πρώτη παρουσίαση στη Νέα Υόρκη από τους Αριέλ Τέππερ και Μάρτυ Μπελ

Πρώτη παρουσίαση: Θέατρο Northlight, Σικάγο

Μουσική διεύθυνση: Μιχάλης Παπαπέτρου

Μετάφραση, σκηνοθεσία: Δημήτρης Δημόπουλος

Σκηνικό, κοστούμια: Ντέιβιντ Νεγρίν

Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας

Βάσια Ζαχαροπούλου (Κάθυ), Πάρις Παρασκευάδης (Τζέιμι)

Μίσλαβ Ρέζιτς (κιθάρα), Μάνος Αναγνωστόπουλος (ηλεκτρικό μπάσο), Μιχάλης Παπαπέτρου (πιάνο), Διονύσης Βερβιτσιώτης (βιολί), Αλέξανδρος Μποτίνης, Φαμπιόλα Οχέδα (βιολοντσέλο)

Ένα από τα δημοφιλέστερα οφ-Μπρόντγουεϊ μιούζικαλ, το The Last Five Years του βραβευμένου με τρία Τόνυ Αμερικανού συνθέτη Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν, επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ. Η νεοϋορκέζικη ιστορία ενός ασυνήθιστου έρωτα ζωντανεύει επί σκηνής, προσφέροντας μια αξέχαστη μουσικοθεατρική εμπειρία. Το έργο παρουσιάζεται σε μουσική διεύθυνση Μιχάλη Παπαπέτρου και μετάφραση και σκηνοθεσία του πολυπράγμονα κωμικού και λιμπρετίστα Δημήτρη Δημόπουλου. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμηνεύουν η Βάσια Ζαχαροπούλου και ο Πάρις Παρασκευάδης.

Ένα έντονα συναισθηματικό και προσωπικό μιούζικαλ δωματίου με θέμα δύο εικοσάρηδες Νεοϋορκέζους, την Κάθυ και τον Τζέιμι, που βρίσκουν και χάνουν τον έρωτα στη διάρκεια μιας περιόδου πέντε χρόνων, το The Last Five Years χαρακτηρίζεται από την αντισυμβατική δομή του, με την Κάθυ να αφηγείται την ιστορία αντίστροφα και τον Τζέιμι σε ευθεία χρονολογική σειρά. Οι χρονικότητες των δυο ηρώων συναντιούνται μόνο μία φορά, στην τελετή του γάμου τους.

Το βραβευμένο με βραβείο Drama Desk έργο που χαρακτηρίστηκε από το περιοδικό Time ως ένα από τα δέκα καλύτερα μιούζικαλ του 2001 φέρνει επί σκηνής ένα εκλεκτικό συνονθύλευμα ήχων και επιρροών, όπου η ποπ-ροκ συνδυάζεται ιδανικά με την τζαζ, την κλασική μουσική και τη φολκ με στοιχεία κάντρι.

Σε συνεργασία με τη Music Theatre International (www.mtishows.eu)

Τιμές εισιτηρίων: €15, €20 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

Ιδρυτικός Δωρητής Εναλλακτικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Μουσικό θέατρο • Πρώτη πανελλήνια παρουσίαση

Ο αποτυχημένος

Τόμας Μπέρνχαρντ

11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 Απριλίου 2024

Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή: 19.30)

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Μετάφραση: Βασίλης Τομανάς

Διασκευή, σκηνοθεσία: Έκτορας Λυγίζος

Μουσικός σύμβουλος: Χαράλαμπος Γωγιός

Σκηνικό: Μυρτώ Λάμπρου

Κοστούμια: Άλκηστη Μάμαλη

Σχεδιασμός φωτισμών: Δημήτρης Κασιμάτης

Ερμηνεύουν: Έκτορας Λυγίζος, Αμαλία Μουτούση, Άρης Μπαλής, Γιάννης Νιάρρος

Το μυθιστόρημα Ο αποτυχημένος του κορυφαίου Αυστριακού συγγραφέα Τόμας Μπέρνχαρντ, που σφράγισε τη γερμανόφωνη λογοτεχνία κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, παρουσιάζεται σε πανελλήνια πρώτη στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ σε διασκευή και σκηνοθεσία του πάντα καλλιτεχνικά ανήσυχου σκηνοθέτη, ηθοποιού και κινηματογραφιστή Έκτορα Λυγίζου. Μια θεατρική διασκευή που μετασχηματίζει τη μονολογική αφήγηση του πρωτότυπου σε μουσικοθεατρικό έργο για τέσσερις φωνές και ένα πιάνο.

Γραμμένο το 1983 στο γνωστό παραληρηματικό ύφος του συγγραφέα, το μυθιστόρημα Ο αποτυχημένος αφηγείται την επινοημένη φιλία ανάμεσα στον θρυλικό Καναδό πιανίστα Γκλεν Γκουλντ και δύο Αυστριακούς πρώην συμμαθητές του στην τάξη του Βλαντιμίρ Χόροβιτς, που έζησαν τη ζωή τους ως αποτυχημένοι πιανίστες. Πρόκειται για ένα σύντομο μυθιστόρημα που λειτουργεί συγχρόνως ως βιτριολική πραγματεία πάνω στον φθόνο, τη φιλοδοξία, τη φήμη, την ιδιοφυΐα, την τελειοθηρία, την εμμονή και τη ματαίωση. Αφηγούμενος την απόγνωση με αδιάκοπο καυστικό χιούμορ αλλά και βαθιά αγάπη για τους σακατεμένους του ήρωες, ο συγγραφέας μοιάζει να οργανώνει όλη την ιστορία πάνω στην επαναληπτική, κυκλική δομή των Παραλλαγών Γκόλντμπεργκ του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, αποδίδοντας βασανιστικά όσο και απολαυστικά τον εγωκεντρισμό, τις έμμονες ιδέες, τους ψυχαναγκασμούς και την καθήλωση των προσώπων στα ανυπέρβλητα αδιέξοδά τους. Ταυτόχρονα, όμως, δεν ξεχνά να καυτηριάσει ανελέητα την ηθική παρακμή της μεταπολεμικής Αυστρίας, που, δεκαετίες μετά την πτώση του ναζισμού και ποτισμένη ακόμα με κυνισμό και σκληρότητα, εξακολουθεί να λειτουργεί με τον νόμο του απόλυτου νικητή και των απεγνωσμένων ηττημένων.

Χώρος δράσης της παράστασης, όπως και στο αφηγηματικό παρόν του μυθιστορήματος, είναι το φουαγέ ενός παρατημένου κεντροευρωπαϊκού ξενοδοχείου όπου, μετά τον θάνατο του Γκουλντ και την αυτοκτονία του κοινού τους φίλου, ο ανώνυμος αφηγητής ξετυλίγει τις επαναλαμβανόμενες σκέψεις του ενώ οι νεκροί είναι συνεχώς παρόντες γύρω του σαν φαντάσματα, αναπαράγοντας συζητήσεις, αφορισμούς και συμβάντα του κοινού τους παρελθόντος. Παράλληλα, η παράσταση θέτει τη μουσική του Μπαχ σε διαρκή συνομιλία με τον εκφερόμενο λόγο και τη μουσικότητά του, αξιοποιώντας τη διαβόητη συνήθεια του ίδιου του Γκουλντ να σιγομουρμουρίζει τις νότες ενώ έπαιζε πιάνο και συνθέτοντας, έτσι, ένα ιδιότυπο «προφορικό μιούζικαλ» που κινείται στον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στην πρόζα και το μουσικό θέατρο.

Τιμές εισιτηρίων: €15, €20 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

Ιδρυτικός Δωρητής Εναλλακτικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Συναυλία

«Φως! ω, πού είναι το φως;»

Τραγούδια σε ποίηση του Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ

12 Μαΐου 2024

Ώρα έναρξης: 19.30

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Έργα των Φράνκο Αλφάνο, Μιχαήλ Ιππολίτοφ-Ιβάνοφ, Αλφρέντο Καζέλλα, Αντρέ Καπλέ, Τζων Ώλντεν Κάρπεντερ, Γιάννη Κωνσταντινίδη, Κάρολ Συμανόφσκι κ.ά.

Λυδία Ζερβάνου (υψίφωνος), Έλενα Μαραγκού (μεσόφωνος)

Ναταλία Γεράκη (φλάουτο), Δημήτρης Γιάκας (πιάνο)

Από τις σπουδαιότερες και ευγενέστερες μορφές της ιστορίας της Ινδίας, ο «βάρδος της Βεγγάλης» Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ δραστηριοποιήθηκε ως ποιητής, πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας, συνθέτης, φιλόσοφος και ζωγράφος, ενώ κατέχει την τιμή να είναι ο πρώτος μη Ευρωπαίος στον οποίον απονεμήθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1913. Ξεχώρισε επίσης για την κοινωνική μεταρρυθμιστική του δράση στο πλαίσιο του κινήματος της ινδικής ανεξαρτησίας, όντας επιπλέον ένας ακάματος ταξιδευτής που επισκέφτηκε πάνω από τριάντα χώρες, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα σε μια ιστορική επίσκεψη τo 1926.

Εκτός από τα πάνω από 2.000 τραγούδια που συνέθεσε ο ίδιος, η ποίησή του ενέπνευσε πλείστους συνθέτες ανά τον κόσμο: μεταξύ αυτών ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, που συνέθεσε τον κύκλο Τραγούδια της προσμονής, αλλά και πολλοί ακόμα, όπως οι Ιταλοί Αλφρέντο Καζέλλα και Φράνκο Αλφάνο, ο Πολωνός Κάρολ Συμανόφσκι, ο Αμερικανός Τζων Ώλντεν Κάρπεντερ, ο Ρώσος Μιχαήλ Ιππολίτοφ-Ιβάνοφ και ο Γάλλος Αντρέ Καπλέ, που έγραψαν τραγούδια πάνω σε ποίηση του Ταγκόρ μεταφρασμένη στα αγγλικά, ιταλικά, ρωσικά και γερμανικά.

Ένα απάνθισμα από αυτό το εκλεκτικό σώμα έργων θα παρουσιάσει στην Εναλλακτική Σκηνή μια έμπειρη ομάδα από σημαντικούς εκπροσώπους της ρεσιταλικής μας σκηνής, αποτελούμενη από τη φλαουτίστρια Ναταλία Γεράκη, τον πιανίστα Δημήτρη Γιάκα και τις μονωδούς Έλενα Μαραγκού και Λυδία Ζερβάνου.

Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

Ιδρυτικός Δωρητής Εναλλακτικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Μουσικό θέατρο

Η φωνή των Βακχών

Γιάννης Αγγελάκης

18, 19 Μαΐου 2024

Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή: 19.30)

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής

Σκηνικό, κοστούμια: Άρτεμις Φλέσσα

Σχεδιασμών φωτισμών: Γιώργος Αγιαννίτης

Χρήστος Κεχρής (τενόρος)

Κώστας Τζέκος (μπάσο κλαρινέτο), Σπύρος Λασκαρίδης (τρομπέτα), Ανδρέας-Ρολάνδος Θεοδώρου (τρομπόνι)

Το μουσικοθεατρικό έργο Η φωνή των Βακχών του ανερχόμενου συνθέτη Γιάννη Αγγελάκη, μια ιδιαίτερη παράσταση που συνδυάζει το μουσικό θέατρο με τη σύγχρονη πειραματική μουσική, παρουσιάζεται στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ. Συμμετέχει ο τενόρος Χρήστος Κεχρής και μουσικοί από το ειδικευμένο στη σύγχρονη μουσική σύνολο Ergon Εnsemble. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Κουτλής.

Με τη διαρκή χρήση ακαθόριστων φωνημάτων, οι μουσικοί της παράστασης αποκαλύπτουν την ανθρώπινη φωνή ως ένα πρωτόλειο μέσο μη γλωσσικής επικοινωνίας δημιουργώντας μια αίσθηση αρχέγονης τελετουργίας. Η ωμότητα των φωνών και των οργάνων είναι ηχητικά συμβάντα που οριοθετούν τη βία, όπως αυτή ξεκλειδώνεται μέσα από το έργο του Ευριπίδη: μεταξύ Πενθέα και Διονύσου, μεταξύ των αντίθετων δυνάμεων της ανθρώπινης φύσης, μεταξύ της παράδοσης και της θηριώδους επιθυμίας για το καινούριο. Όπως οι Βάκχες αναδεικνύουν μια αέναη σύγκρουση στη βάση της ανθρώπινης ψυχής και της ιστορίας έτσι και η παράσταση Η φωνή των Βακχών επιδιώκει να διεισδύσει στη φύση της ανθρώπινης φωνής και να αναδείξει τις ανεξερεύνητες πτυχές της.

Η παράσταση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού το 2021.

Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

Ιδρυτικός Δωρητής Εναλλακτικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Φεστιβάλ

Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής ΕΛΣ

3, 4, 5 Ιουλίου 2024

Ώρα έναρξης: 20.30

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Μαρίνος Τρανουδάκης

Το πρώτο Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ ξεδιπλώνει μπροστά μας το πλήρες φάσμα του συναρπαστικού αυτού ηχητικού κόσμου, σε μια σειρά από δράσεις που εκτείνονται από ξεχωριστά εργαστήρια και σεμινάρια έως μοναδικές συναυλίες με διακεκριμένα σύνολα και σολίστ και από τις γοητευτικότερες μουσικές παραδόσεις του κόσμου ως τις πλέον εκλεπτυσμένες όψεις της δυτικής νεωτερικότητας.

Εξερευνώντας την εγγενή δημοκρατικότητα της παραγωγής ήχου διά της κρούσης, το Φεστιβάλ φιλοξενεί μια εκλεκτική «βεντάλια» από εκπαιδευτικές επιλογές: βιωματικά εργαστήρια body percussion για παιδιά, αισθητηριακής αντίληψης του ήχου και αυτοκινητοποίησης, παρουσιάσεις μουσικών του κόσμου όπως τα κρουστά της Ανατολικής Μεσογείου, της Αφρικής, της Ιαπωνίας και των παραδόσεων του φλαμένκο, της σάμπας και της αποικιακής Αμερικής, καθώς και σεμινάρια μαρίμπας, βιμπραφώνου, τυμπάνων ορχήστρας και αναλογικής / ψηφιακής επεξεργασίας του ήχου των ντραμς.

Το πλήρες πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα.

Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

Ιδρυτικός Δωρητής Εναλλακτικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)