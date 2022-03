Λυρική: Αρχίζει σήμερα η προπώληση των παραγωγών Απριλίου-Ιουλίου: Το νέο πρότζεκτ του Λάνθιμου - iefimerida.gr

Ενα πλούσιο πρόγραμμα για όλα τα γούστα παρουσιάζει η Λυρική από τον Απρίλιο μέχρι και τον Ιούλιο.

Σήμερα, 7 Μαρτίου, αρχίζει η προπώληση για τις παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που θα πραγματοποιηθούν από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο του 2022 στις δύο σκηνές της ΕΛΣ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Σημειώνεται ότι για τις καλοκαιρινές παραγωγές του Ηρωδείου, Ριγολέττος (2-11 Ιουνίου) και Τόσκα (28-31 Ιουλίου), η προπώληση θα ξεκινήσει βάσει του προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών.

Ανοίγει η προπώληση για παραγωγές στη Λυρική

Για την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, ανοίγει η προπώληση για την όπερα του Σαρλ Γκουνό Φάουστ (6-17 Απριλίου) σε μουσική διεύθυνση Πιερ Ντυμουσσώ και σκηνοθεσία Ρενάτο Τζανέλλα, για τη συμπαραγωγή της ΕΛΣ και του ΝΕΟΝ The Artist on the Composer, με δεύτερη ανάθεση στον Γιώργο Λάνθιμο (6-8 Μαΐου), για την παραγωγή του Μπαλέτου της ΕΛΣ 3 Rooms (18-25 Μαΐου) σε χορογραφίες Κωνσταντίνου Ρήγου, Γίρζι Κύλιαν, Οχάντ Ναχαρίν και για την όπερα του Άγγελου Τριανταφύλλου Μέσα Xώρα (8-13 Ιουλίου) σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη και σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου.

Για την Εναλλακτική Σκηνή, η προπώληση ξεκινά για τον κύκλο συναυλιών Ημέρες Λατρευτικής Μουσικής / Φεστιβάλ Πιάνου Εναλλακτικής Σκηνής ΕΛΣ 2022 (7-10 Απριλίου), για την περφόρμανς-συναυλία Hello to Emptiness (16, 17 Απριλίου), σε καλλιτεχνική διεύθυνση και σκηνικό Στέφανι Τηρς και μουσική σύνθεση και διεύθυνση Μάρθας Μαυροειδή, για τον κύκλο συναυλιών Αφιέρωμα στον Ιάννη Ξενάκη (7, 8, 20, 22, 26 Μαΐου) και για τη συναυλία Μίκης Θεοδωράκης: Λυρικές εικόνες (12-15 Μαΐου) σε μουσική επιμέλεια και ενορχήστρωση Γιάννη Μπελώνη και ερμηνεία Γιάννη Κότσιρα, στο πλαίσιο του τριετούς κύκλου Μίκης Θεοδωράκης.

Σημεία προπώλησης παραστάσεων της Λυρικής

Ταμεία Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Τηλ. κέντρο: 2130885700 / Ομαδικές πωλήσεις: 2130885742

Ωράριο: καθημερινά 09.00-21.00 • On line: www.nationalopera.gr

www.ticketservices.gr & Εκδοτήρια Ticket Services, Πανεπιστημίου 39

Αναλυτικές πληροφορίες για τις παραγωγές της Λυρικής

Όπερα • Αναβίωση / Φάουστ / Σαρλ Γκουνό

6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17 Απριλίου 2022 • Ώρα έναρξης: 19.30 (Κυριακή 18.30)

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Μουσική διεύθυνση: Πιερ Ντυμουσσώ

Σκηνοθεσία, χορογραφία, κινησιολογία: Ρενάτο Τζανέλλα

Σκηνικά: Αλεσσάντρο Κάμερα • Κοστούμια: Κάρλα Ρικόττι

Φωτισμοί: Βινίτσιο Κέλι • Διεύθυνση χορωδίας: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Φάουστ: Ιβάν Μάγκρι (6, 9, 12, 16/4) / Γιάννης Χριστόπουλος (8, 10, 14, 17/4)

Μαργαρίτα: Ιρίνα Λούνγκου (6, 9, 12, 16/4) / Βασιλική Καραγιάννη (8, 10, 14, 17/4)

Μεφιστοφελής: Γιάννης Γιαννίσης (6, 10, 16/4) / Τάσος Αποστόλου (8, 12, 17/4) / Πέτρος Μαγουλάς (9, 14/4)

Βαλεντίνος: Διονύσης Σούρμπης (6, 9, 12, 16/4) / Νίκος Κοτενίδης (8, 10, 14, 17/4)

Βάγκνερ: Γιώργος Ματθαιακάκης (6, 9, 12, 16/4) / Κωστής Ρασιδάκις (8, 10, 14, 17/4)

Ζήμπελ: Μιράντα Μακρυνιώτη (6, 9, 12, 16/4) / Διαμάντη Κριτσωτάκη (8, 10, 14, 17/4)

Μάρθα: Άννα Αγάθωνος (6, 9, 16, 17/4) / Χρυσάνθη Σπιτάδη (8, 10, 12, 14/4)

Συμμετέχει η Ορχήστρα, η Χορωδία και το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Μια επιτυχημένη παραγωγή του 2012, η οποία είχε παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής επιστρέφει στην Εθνική Λυρική Σκηνή για να παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, σε μουσική διεύθυνση Πιερ Ντυμουσσώ και σκηνοθεσία Ρενάτο Τζανέλλα. Ο Φάουστ του Σαρλ Γκουνό αποτελεί τυπικό δείγμα γαλλικής μεγαλόπρεπης όπερας (grand opéra) και είναι η πρώτη του είδους που σημείωσε τόσο μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως. Από το 1859 που πρωτοπαρουσιάστηκε στο Παρίσι, ο Φάουστ παρέμεινε το δημοφιλέστερο λυρικό έργο μέχρι περίπου τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τον Γκαίτε ο Φάουστ κρατά μονάχα την αφήγηση και παρακάμπτει το φιλοσοφικό υπόβαθρο: ο ηλικιωμένος επιστήμονας Φάουστ πουλά την ψυχή του στον Μεφιστοφελή, με αντάλλαγμα τη νιότη και τον έρωτα. Στο επίκεντρο της όπερας δεν βρίσκεται τόσο ο ίδιος Φάουστ όσο η Μαργαρίτα, που μεταμορφώνεται χάρη στον έρωτα και τελικά πληρώνει σκληρά τις επιλογές της.

Ο σκηνοθέτης και πρώην διευθυντής του Μπαλέτου της ΕΛΣ Ρενάτο Τζανέλλα, με πολυετή θητεία στη διεύθυνση του Μπαλέτου της Κρατικής Όπερας της Βιέννης, δημιουργεί μια εντυπωσιακή παραγωγή, μεταφέροντας την υπόθεση του έργου σε μια παλιά άδεια αίθουσα διδασκαλίας. Εκεί, μπροστά από μαυροπίνακες γεμάτους γνώση, ο Φάουστ, μόνος, βασανίζεται από τα θεμελιώδη ερωτήματα περί ζωής, θανάτου, έρωτα, ευτυχίας. Μέσα στο θολωμένο μυαλό του συναντά τον Μεφιστοφελή, ο οποίος, με δέλεαρ τη Μαργαρίτα, τον πείθει να υπογράψει τη συμφωνία με τον διάβολο.

Τιμές: €15, €20, €30, €35, €42, €50, €55, €70 / Φοιτητικό, παιδικό: €12/Περιορ. ορατότ.: €10

Η ΕΛΣ εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την ανεμπόδιστη οπτικοακουστική παρακολούθηση των παραστάσεων του Φάουστ της 10ης και 17ης Απριλίου, σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας, σε συνεργασία με τον πολιτιστικό οργανισμό liminal. Για τις δύο αυτές παραστάσεις θα υπάρχουν θέσεις κωφών / βαρήκοων που χειρίζονται την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, θέσεις κωφών / βαρήκοων που χρησιμοποιούν τους υπέρτιτλους SDH, καθώς και θέσεις ατόμων με οπτική αναπηρία που θα χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία ακουστικής περιγραφής AD (με ή χωρίς σκύλο οδηγό τυφλών).

Μέγας Δωρητής ΕΛΣ Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Γιώργος Λάνθιμος, φωτογραφία apimages

Πρόγραμμα εικαστικών εγκαταστάσεων • Νέα παραγωγή

Κύκλος Μουσική και Εικαστικές τέχνες, σε συμπαραγωγή με τον Οργανισμό ΝΕΟΝ

The Artist on the Composer

Δεύτερη ανάθεση Γιώργος Λάνθιμος: Βληχή

6, 7, 8 Μαΐου 2022 / Ώρες έναρξης: 18.00, 20.00, 22.00

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Παραγωγή, σενάριο, σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Έμμα Στόουν και Νταμιάν Μποννάρ

Σκηνικά: Άννα Γεωργιάδου • Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Χορογραφία: Χρήστος Παπαδόπουλος

Διεύθυνση φωτογραφίας: Θοδωρής Μιχόπουλος • Μοντάζ: Γιώργος Μαυροψαρίδης

Executive producer στην Ελλάδα: Ελένη Κοσσυφίδου

Executive producer: Ρεμπέκκα Σκίννερ – Superprime Films

Επιμέλεια προγράμματος The Artist on the Composer: Γιώργος Κουμεντάκης (Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΕΛΣ) – Ελίνα Κουντούρη (Διευθύντρια ΝΕΟΝ)

Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Μετά την πρώτη εγκατάσταση του Νίκου Ναυρίδη, το πρόγραμμα The Artist on the Composer, μια συνεργασία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ (www.neon.org.gr), επιστρέφει και φέρνει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος τον σπουδαίο Έλληνα σκηνοθέτη με τη διεθνή αναγνώριση Γιώργο Λάνθιμο.

Το πρόγραμμα The Artist on the Composer διασυνδέει πρωτοπόρους σύγχρονους εικαστικούς και σκηνοθέτες ή/και παραγωγούς ταινιών με τη «ζωντανή» εκτέλεση ορχηστρικής μουσικής. Μέσα από έργα που αποτελούν καρπούς νέων αναθέσεων, κάθε καλλιτέχνης συνομιλεί με έργα κλασικών συνθετών, απαλλαγμένος από τις συνήθεις οπερατικές συμβάσεις και την αφήγηση, πραγματοποιώντας άνοιγμα προς ένα κοινό που μπορεί να μην έχει ασχοληθεί προηγουμένως με την όπερα.

Ο Γιώργος Λάνθιμος αποδέχτηκε με ενθουσιασμό την πρόταση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη και της Διευθύντριας του ΝΕΟΝ Ελίνας Κουντούρη –οι οποίοι έχουν από κοινού και την επιμέλεια του προγράμματος– και δημιούργησε μια ταινία μικρού μήκους με τίτλο Βληχή, η οποία θα προβληθεί στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος με τη συνοδεία μουσικών συνόλων.

Η Βληχή γυρίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020 στην Τήνο. Ο Γιώργος Λάνθιμος, εκτός από τη σκηνοθεσία, υπογράφει και το σενάριο και την παραγωγή της ταινίας. Πρωταγωνιστούν η βραβευμένη με Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός Έμμα Στόουν και ο διακεκριμένος Γάλλος ηθοποιός του σινεμά Νταμιάν Μποννάρ. Τα σκηνικά υπογράφει η Άννα Γεωργιάδου, τα κοστούμια ο Άγγελος Μέντης, τη χορογραφία ο Χρήστος Παπαδόπουλος, τη διεύθυνση φωτογραφίας ο Θοδωρής Μιχόπουλος και το μοντάζ ο Γιώργος Μαυροψαρίδης.

Το μουσικό σενάριο της ταινίας αποτελείται από έργα των Γ. Σ. Μπαχ / Κνουτ Νύστεντ και Τόσιο Οσοκάουα, τα οποία θα ερμηνευτούν ζωντανά στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος από μουσικά σύνολα κατά τις προβολές της ταινίας.

Τιμή εισιτηρίου: €10

Μέγας Δωρητής ΕΛΣ & Δωρητής συμμετοχής ΕΛΣ στην παράσταση

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

3 Rooms

Τρίπτυχο χορού σε χορογραφίες Κωνσταντίνου Ρήγου, Γίρζι Κύλιαν, Οχάντ Ναχαρίν

Μπαλέτο Εθνικής Λυρικής Σκηνής

18, 20, 21, 22, 25 Μαΐου 2022 • Ώρα έναρξης: 19.30 (Κυριακή 18.30)

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζει τρεις χορογραφίες σύγχρονου χορού. Ο Διευθυντής του Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνος Ρήγος ανοίγει έναν δημιουργικό διάλογο πάνω στη σύγχρονη γλώσσα του χορού με δύο από τις σημαντικότερες μορφές του χορού παγκοσμίως, τον Τσέχο Γίρζι Κύλιαν και τον Ισραηλινό Οχάντ Ναχαρίν.

To ισοκράτημα ενός παιδιού / The Pedal Tone for a Child

Χορογραφία, σκηνικό: Κωνσταντίνος Ρήγος

Μουσική: Γιώργος Κουμεντάκης

Μουσική διεύθυνση: Λουκάς Καρυτινός / Με την Ορχήστρα της ΕΛΣ

Ο Διευθυντής του Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνος Ρήγος παρουσιάζει μια νέα χορογραφία πάνω στο έργο του Γιώργου Κουμεντάκη Το ισοκράτημα ενός παιδιού. Το έργο έχει ως αφετηρία τη βυζαντινή μουσική και πραγματεύεται την ανακάλυψη του κόσμου της φύσης και της παράδοσης. Ο Ρήγος με όχημα μια μαριονέτα επιχειρεί να σκιαγραφήσει το τοπίο της παιδικής ηλικίας. Στα τρία μέρη του έργου η ανθρώπινη μορφή αποκτά διαφορετικά χαρακτηριστικά αποδίδοντας έτσι αντίστοιχες όψεις του ανθρώπινου σώματος.

Petite mort

Χορογραφία, σκηνικά, φωτισμοί: Γίρζι Κύλιαν

Μουσική: Β. Α. Μότσαρτ / Κοστούμια: Γιόκε Βίσσερ

Ο σπουδαίος Γίρζι Κύλιαν, καλλιτεχνικός διευθυντής του Nederlands Dans Theater (1975-1999), πρωτοπαρουσίασε τη χορογραφία στο Ζάλτσμπουργκ για τα 200 χρόνια από τον θάνατο του Μότσαρτ. Για το έργο αυτό χορογράφησε τα αργά μέρη από τα δημοφιλή κοντσέρτα για πιάνο αρ. 21 και 23 του Μότσαρτ. Ο χορογράφος αναφέρει: «Αυτή η συνειδητή επιλογή δεν θα πρέπει να θεωρηθεί προκλητική. Είναι ο δικός μου τρόπος να αναγνωρίσω το γεγονός ότι ζω σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι ιερό και στον οποίο η βαρβαρότητα και η αυθαιρεσία πρωταγωνιστούν». Η επιθετικότητα, η σεξουαλικότητα, η ενέργεια, η σιωπή παίζουν σημαντικό ρόλο στη χορογραφία, άλλωστε το Petite mort (Μικρός θάνατος) χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον οργασμό στα γαλλικά και στα αραβικά.

Minus 16

Χορογραφία, κοστούμια: Οχάντ Ναχαρίν

Φωτισμοί: Αβί Γιόνα Μπουένο (Μπάμπι)

Με μουσικές από τον Ντην Μάρτιν έως το μάμπο, την τέκνο και την παραδοσιακή ισραηλινή μουσική, ο κορυφαίος χορογράφος και καλλιτεχνικός διευθυντής της περίφημης Ομάδας Χορού Μπατσέβα (1990-2019), δημιούργησε το Minus 16. Ο Ναχαρίν είναι ο δημιουργός της μεθόδου Gaga, μιας μοναδικής κινητικής γλώσσας, η οποία ωθεί τους χορευτές να ξεπεράσουν τα όριά τους. Το Minus 16 καταργεί τα όρια μεταξύ κοινού και χορευτών με έναν μοναδικό, απρόβλεπτο τρόπο.

Τιμές: €15, €20, €30, €35, €42, €50, €55, €70 / Φοιτητικό, παιδικό: €12 / Περιορ. ορατ: €10

Μέγας Δωρητής ΕΛΣ Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Όπερα • Νέα παραγωγή • Ανάθεση της ΕΛΣ

Μέσα Χώρα

Άγγελος Τριανταφύλλου

Ποιητικό κείμενο: Γιάννης Αστερής

Ενορχήστρωση: Μιχάλης Παπαπέτρου

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

8, 10, 12, 13 Ιουλίου 2022 • Ώρα έναρξης: 19.30 (Κυριακή 18.30)

Μουσική διεύθυνση: Ηλίας Βουδούρης

Σκηνοθεσία: Νίκος Καραθάνος

Σκηνικά: Έλλη Παπαγεωργακοπούλου – Σωτήρης Μελανός

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης • Κίνηση: Αμάλια Μπένετ • Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος • Βίντεο: Παντελής Μάκκας • Διεύθυνση χορωδίας: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Λυρικοί τραγουδιστές: Χάρης Ανδριανός, Γιάννης Καλύβας, Μαρίνα Κρίλοβιτς, Θεοδώρα Μπάκα, Κωστής Ρασιδάκις, Γιώργος Σαμαρτζής

Έντεχνοι τραγουδιστές: Σαβίνα Γιαννάτου, Έλλη Πασπαλά / Ηθοποιός: Ιωάννα Μπιτούνη

Με την Ορχήστρα, τη Χορωδία της ΕΛΣ, Τραγουδιστές 65+, τη Διαπολιτισμική Ορχήστρα της Εναλλακτικής Σκηνής και τη Χορωδία 65+ των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων ΕΛΣ

Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Μια νέα όπερα, ανάθεση της ΕΛΣ στον συνθέτη Άγγελο Τριανταφύλλου, που πραγματεύεται το ζήτημα της μοναξιάς στην τρίτη ηλικία. Ο Τριανταφύλλου, ένας από τους πιο σημαντικούς συνθέτες της νέας γενιάς στον χώρο της θεατρικής μουσικής, αναμετράται για πρώτη φορά με την όπερα, πάνω σε ποιητικό κείμενο του Γιάννη Αστερή. Ο συνθέτης σημειώνει: «Η Μέσα Χώρα είναι μια όπερα χωρίς πράξεις και χωρίς σκηνές. Είναι ένα σπονδυλωτό έργο με νησίδες που γεννιούνται η μία από την άλλην και όλες μαζί ακολουθούν τη ροή ενός ορμητικού ποταμού. Κύρια έμπνευση υπήρξε εξαρχής ο θάνατος των ηλικιωμένων από μοναξιά, φαινόμενο που σε κάποιες χώρες όπως στην Ιαπωνία είναι σαρωτικό και μαζικό. Στην όπερα αυτή εγείρονται ερωτήσεις για το γήρας, τη μοναξιά, την αρρώστια, τις εύθραυστες οικογενειακές σχέσεις και τη φθαρτότητα με την οποία όλοι μας είμαστε αντιμέτωποι. Μουσικά η Μέσα Χώρα κινείται σε ένα προσωπικό ιδίωμα που έχει διαμορφωθεί από την πρότερη δουλειά μου στο θέατρο αλλά και από τα είδη και ύφη στα οποία με μεγάλωσαν οι γενιές για τις οποίες τώρα γράφω. Υπάρχουν σολιστικά μέρη, ντουέτα, χορωδιακά κλπ. χωρίς να ακολουθείται όμως αυστηρά η δομή της όπερας. Δεν φιλοδοξώ να πετύχω καθαρό ύφος ούτε απόλυτη δομή».

Ο Νίκος Καραθάνος, ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του θεάτρου, με αναγνωρίσιμη ματιά, η οποία χαρακτηρίζεται από την ευαισθησία, τη μουσικότητα και την επιθυμία της ανάδειξης υπόγειων νοημάτων και εννοιών, επισημαίνει: «Η Μέσα Χώρα μιλάει για όσους στο λυκόφως της ζωής τους στραφήκαν προς τα μέσα και πέθαναν από μοναξιά. Γι’ αυτούς που βρήκαν τη σορό τους μετά από καιρό πολύ. Για όσους βλέπαν στον ουρανό μόνο τον αστερισμό του Λύκου. Για τους γονείς μας. Για τη θεία Βαγγελιώ και τον Αργύρη. Για τον άγνωστο που μένει στο απέναντι σπίτι. Για όλους όσους έφυγαν σα μοναχικοί αστέρες όταν η μοναξιά τους ανατινάχτηκε με πάταγο».

Τιμές: €15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €60 / Φοιτητικό, παιδικό: €12 / Περιορ. ορατότ.: €10

Μέγας Δωρητής ΕΛΣ & Δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Χορηγός παράστασης Εθνική Τράπεζα

Κύκλος συναυλιών

Ημέρες Λατρευτικής Μουσικής / Φεστιβάλ Πιάνου Εναλλακτικής Σκηνής ΕΛΣ 2022

Έργα λατρευτικής μουσικής για σόλο πιάνο

7, 8, 9, 10 Απριλίου 2022 • Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή 19.30)

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Χαράλαμπος Αγγελόπουλος

7 Απριλίου 2022

Ρεσιτάλ της Αλεξάνδρας Παπαστεφάνου

Έργα των Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ – Αλεξάνδρας Παπαστεφάνου, Μωρίς Ραβέλ, Μπέλα Μπάρτοκ, Αντρέ Ζολιβέ

8 Απριλίου 2022

Ρεσιτάλ της Δανάης Καρά

Έργα των Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, Αλέκου Ξένου, Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζιδάκι

9 Απριλίου 2022

Ρεσιτάλ του Βασίλη Βαρβαρέσου

Έργα των Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, Φραντς Λιστ, Ολιβιέ Μεσσιάν, Γκιαιργκ Λίγκετι

10 Απριλίου 2022

Ρεσιτάλ του Γιώργου Φράγκου

Έργα των Φραντς Λιστ, Ολιβιέ Μεσσιάν

Ο κύκλος συναυλιών Ημέρες Λατρευτικής Μουσικής και το Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ επιστρέφουν σε ένα ενιαίο πρόγραμμα με έργα λατρευτικής μουσικής για σόλο πιάνο σε επιμέλεια του Χαράλαμπου Αγγελόπουλου. Οι Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου, Δανάη Καρά, Βασίλης Βαρβαρέσος και Γιώργος Φράγκος, αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες με σπουδαία δραστηριότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ερμηνεύουν, σε τέσσερα ρεσιτάλ, δημοφιλή αλλά και λιγότερο γνωστά έργα του πιανιστικού ρεπερτορίου που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα δημιουργών (από τον Μπαχ, τον Λιστ και τον Ραβέλ μέχρι τον Μεσσιάν, τον Λίγκετι και τον Θεοδωράκη), πάντα με γνώμονα τις ποικίλες αποχρώσεις της κατάνυξης και της επικοινωνίας της δημιουργικής παρόρμησης με το θρησκευτικό συναίσθημα.

Τιμές εισιτηρίων: 12€, 15€ • Φοιτητικό, παιδικό: 10€

Ιδρυτικός Δωρητής Εναλλακτικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Η ενότητα του προγραμματισμού της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ με τον τίτλο «ΗΜΕΡΕΣ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» εντάσσεται στην Πράξη «ΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΣ» (MIS 5004053) με κωδικό 2017ΕΠΑ08510107 (Άξονας 06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Περφόρμανς – Συναυλία

Hello to Emptiness

16, 17 Απριλίου 2022 • Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή 19.30)

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Συμπαραγωγή με MOUVOIR Κολωνίας (Γερμανία), Théâtre de Nîmes (Γαλλία), SIDance – Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Σεούλ (Νότια Κορέα), tanzhaus nrw Ντύσσελντορφ (Γερμανία), Δίκτυο θιάσων Freihandelszone Κολωνίας (Γερμανία)

Συνεργασία με Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεχνών Hellerau Δρέσδης (Γερμανία)

Καλλιτεχνική διεύθυνση, σκηνικό: Στέφανι Τηρς σε συνεργασία με τον θίασο

Μουσική διεύθυνση, σύνθεση: Μάρθα Μαυροειδή σε συνεργασία με τον θίασο

Δραματουργία, κείμενα: Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Κοστούμια: Λώρεν Στηλ

Σχεδιασμός φωτισμών, τεχνική διεύθυνση: Μπεγόνια Γκαρθία Νάβας

Συνεργάτης δραματολόγος: Γκυ Κόολς

Ερμηνεύουν: Χουάν Κρουθ Ντίαθ ντε Γκαράιο Εσναόλα, Μάρθα Μαυροειδή, Μανόν Παράν, Μαριάνα Σαντόφσκα, Ζυλιέν Φερραντί

Συμμετέχει η Χορωδία 65+ των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων της ΕΛΣ

Με την υποστήριξη του ταμείου χορευτικών συμπαραγωγών NATIONALE PERFORMANCE NETZ που χρηματοδοτείται από τον Επίτροπο της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας για τον Πολιτισμό και τα Μέσα, του Ιδρύματος Τεχνών Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας (Γερμανία), του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστήμης Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας (Γερμανία), του Γραφείου Πολιτισμού του Δήμου Κολωνίας (Γερμανία) και του Ινστιτούτου Γκαίτε (Κένυα, Αθήνα)

Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Σε μια εποχή κανονικοποίησης της απώλειας και του κενού που αυτή αφήνει, η περφόρμανς Hello to Emptiness εξερευνά διαπολιτισμικούς τρόπους διαχείρισης του πένθους και τολμά να οραματιστεί ένα πιο γειωμένο και ανθρώπινο μέλλον.

Το Hello to Emptiness αξιοποιεί με υβριδικό τρόπο τα σώματα των ερμηνευτών, χορευτών που τραγουδούν και τραγουδιστών που χορεύουν, δίνοντας έμφαση στη βαθιά σχέση που συνδέει το σώμα με τη φωνή και την αναπνοή. Στην αφετηρία της έρευνας των δημιουργών βρίσκεται η ελληνική παράδοση του μοιρολογιού, πανάρχαια παγανιστική παράδοση που δεν εξαντλείται στον διάλογο με τους νεκρούς, αλλά εφαρμόζεται επίσης στην επικοινωνία του ανθρώπου με το φυσικό του περιβάλλον, αξιοποιώντας ήχους που μιμούνται το ζωικό βασίλειο και τα στοιχεία της φύσης. Πέντε διεθνείς καλλιτέχνες με διακαλλιτεχνική πείρα και επικεφαλής τη σκηνοθέτρια Στέφανι Τηρς (η δουλειά της οποίας εμπλέκεται σε βάθος με θέματα κοινωνικού σχεδιασμού και ευθύνης) και την πολυσχιδή συνθέτρια, τραγουδίστρια και ερμηνεύτρια Μάρθα Μαυροειδή συνεισφέρουν από σκηνής τις προσωπικές και υποκειμενικές γνώσεις τους γύρω από πολιτιστικές τεχνικές με ρίζες σε διαφορετικούς πολιτιστικούς χώρους (Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Ουκρανία, Ισπανία).

Τιμές εισιτηρίων: 12€, 15€ • Φοιτητικό, παιδικό: 10€

Ιδρυτικός Δωρητής Εναλλακτικής Σκηνής & Δωρητής παράστασης

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Κύκλος συναυλιών

Αφιέρωμα στον Ιάννη Ξενάκη

7, 8, 20, 22, 26 Μαΐου 2022 • Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή 19.30)

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

7, 8 Μαΐου 2022

Kraanerg

Μουσική διεύθυνση: Άιτονυ Τσάμπα

Χορογραφία: Λίλα Ζαφειροπούλου

Black Page Orchestra

Με τη συμμετοχή σπουδαστών της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της ΕΛΣ και της Σχολής Χορού του Ωδείου Αθηνών

20 Μαΐου 2022

Έργα για κρουστά:

Περσέφασσα (1969), Ψάπφα (1975), Rebonds A και B (1987-1989), Okho (1989)

Αλέξανδρος Γιοβάνος (κρουστά)

Σύνολο Elbtonal Percussion

22 Μαΐου 2022

Άπαντα για πιάνο

Στέφανος Θωμόπουλος (πιάνο)

26 Μαΐου

Το dissonArt ensemble παίζει Ξενάκη

Άκανθος (1977), Πλεκτό (1993), Ιχώρ (1978), Και (1995), Ανακτορία (1969)

Μουσική διεύθυνση: Γιοχάννες Καλίτσκε

Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Η Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ συμμετέχει στον εορτασμό για την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννηση του σπουδαίου πρωτοπόρου της μουσικής του 20ού αιώνα Ιάννη Ξενάκη με ένα εκτενές πρόγραμμα συναυλιών και παραστάσεων που καλύπτει το φάσμα από τη ριζοσπαστική σολιστική του γραφή ως το σκηνικό του έργο. Το αφιέρωμα της Εναλλακτικής Σκηνής ξεκινά με τη νέα χορογραφική προσέγγιση της Λίλας Ζαφειροπούλου στο νεωτερικό μπαλέτο του Ξενάκη Kraanerg, αντίδραση του συνθέτη στη μεταμορφωτική αλλά και καταστροφική δύναμη των νεανικών κινημάτων του τέλους της δεκαετίας του ’60. Ακολουθούν δύο προγράμματα συναυλιών στα οποία διακεκριμένοι σολίστ της σύγχρονης μουσικής αναμετρώνται με το υπερβατικά δεξιοτεχνικό έργο του Ξενάκη για κρουστά (με έργα-σταθμούς της μουσικής πρωτοπορίας που εξερευνούν το όριο ανάμεσα στη μουσική οργάνωση και τον θόρυβο, συχνά εμπνεόμενα από την αρχαιοελληνική κληρονομιά) και για πιάνο (με τον Στέφανο Θωμόπουλο να αποτολμά την απόδοση των απάντων του συνθέτη για το όργανο). Τέλος, στην κατάληξη του αφιερώματος, το σημαντικό σύνολο σύγχρονης μουσικής από τη Θεσσαλονίκη dissonArt ensemble παρουσιάζει ένα πρόγραμμα έργων του Ξενάκη για σύνολο δωματίου που διασκελίζει τις δύο τελευταίες δεκαετίες της παραγωγής ενός μεγάλου και ασυμβίβαστου δημιουργού.

Τιμές εισιτηρίων: 12€, 15€ • Φοιτητικό, παιδικό: 10€

Ιδρυτικός Δωρητής Εναλλακτικής Σκηνής & Δωρητής παράστασης

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Συναυλία

Μίκης Θεοδωράκης: Λυρικές εικόνες

Κύκλος Μίκης Θεοδωράκης

12, 13, 14, 15 Μαΐου 2022 • Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή 19.30)

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Μουσική επιμέλεια, ενορχήστρωση: Γιάννης Μπελώνης

Ερμηνεύει ο Γιάννης Κότσιρας

Συμμετέχει η Νεφέλη Φασούλη και το γυναικείο φωνητικό σύνολο chórεs

Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για τη δημιουργία του επετειακού προγράμματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Οι λυρικές εικόνες των διαχρονικών τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη έρχονται στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ σε μια μοναδική συναυλία σε μουσική επιμέλεια και ενορχήστρωση Γιάννη Μπελώνη και ερμηνευτή τον Γιάννη Κότσιρα.

Παρά την ακατάβλητη πολυμορφία του θηριώδους καταλόγου έργων του Μίκη Θεοδωράκη, δεν υπάρχει αμφιβολία πως το τραγούδι υπήρξε, από τα τέλη της δεκαετίας του ’50 και εξής, η ηγεμονική φόρμα διαμέσου της οποίας ο συνθέτης επέδρασε στα μουσικά (και πολιτικά) πράγματα των εποχών που διέτρεξε, στο πνεύμα πάντοτε της οραματικής επικοινωνίας του με μια κάποια (ιδιότυπη και εποχική, όπως πρώτος ο ίδιος παραδέχτηκε) αντίληψη της έννοιας του λαού. Σημαντικό μέρος των τραγουδιών του έχει συνδεθεί άρρηκτα στην κοινή συνείδηση με τους αγώνες του ελληνικού έθνους σε δύσκολες περιόδους της ιστορίας του, με μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες όπως ο Ζορμπάς, αλλά και με το διεθνώς πρωτοφανές εγχείρημα της ώσμωσης του λαϊκού με το λόγιο στοιχείο που ο Θεοδωράκης επεδίωξε μέσω της σύζευξης της νεωτερικής ποίησης με τη ζωντανή παράδοση της λαϊκής μουσικής – εγχείρημα που στιγμάτισε και, εν μέρει, καθόρισε την πορεία αυτού που αποκαλείται ακόμη «ελληνικό τραγούδι».

Υπάρχει, όμως, και μια σειρά από μουσικές σελίδες του συνθέτη που ανακαλούνται και παίζονται λιγότερο συχνά και αποκαλύπτουν ένα άλλο πρόσωπο του Μίκη Θεοδωράκη, λυρικότερο, εσωστρεφέστερο και ευαίσθητο. Στις σελίδες αυτές, ο συνθέτης εξυμνεί τον έρωτα, την αγάπη, τη φύση, το παιδί και το όνειρο, και έρχεται αντιμέτωπος με τον συναισθηματικό αντίκτυπο της αποξένωσης, του θανάτου και της απογοήτευσης, πάντοτε με βάση κείμενα σημαντικών ποιητών και στιχουργών με το συνακόλουθο θόλωμα της γραμμής ανάμεσα στην «ποίηση» και τη «στιχουργία», όπως και εκείνο ανάμεσα στη «σύνθεση» και την «τραγουδοποιία», να μην είναι ποτέ ισχυρότερο απ’ ό,τι στο θεοδωρακικό έργο.

Αυτή την πτυχή της καλλιτεχνικής προσωπικότητας του μεγάλου συνθέτη αποκαλύπτει η συναυλία με τίτλο Μίκης Θεοδωράκης: Λυρικές εικόνες, το πρόγραμμα της οποίας περιλαμβάνει στιγμιότυπα από την τεσσαρακονταετή πορεία του στο τραγούδι που προέρχονται από τους κύκλους τραγουδιών, κινηματογραφικές ταινίες και θεατρικές παραστάσεις.

Τιμές εισιτηρίων: €15, €20 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

Ιδρυτικός Δωρητής Εναλλακτικής Σκηνής & Δωρητής επετειακού προγράμματος 2021 Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)