Λονδίνο: Απόκοσμη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση της Tate Britain με κουρέλια -Σαν γλίτσα [βίντεο]

Την πρόσοψη της Tate Britain στο Λονδίνο διακόσμησε η Αν Χάρντι κάνοντας το μουσείο να μοιάζει με ναό παρατημένο στην τύχη του λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας.

Εικόνα «εγκατάλειψης» στο Λονδίνο

Προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, η Βρετανή καλλιτέχνης χρησιμοποιεί στην εγκατάστασή της φώτα δεμένα κόμπους, κουρελιασμένα πανό και άλλα αντικείμενα για να μεταμορφώσει τη μεγαλοπρεπή είσοδο του κτηρίου του 19ου αιώνα σε σκηνή Αποκάλυψης.

Η Χριστουγεννιάτικη Tate Modern

Με τίτλο «The Depth of Darkness, the Return of Light (Το Βάθος του Ερέβους, η Επάνοδος του Φωτός», η εφετινή εγκατάσταση – κάθε χρόνο η Winter Commission του μουσείου παραγγέλνει διάκοσμο της πρόσοψης για την περίοδο των Χριστουγέννων – προαναγγέλλει το Χειμερινό Ηλιοστάσιο και απηχεί τους ρυθμούς της γης και την παλίρροια και άμπωτη του Τάμεση που κυλά δίπλα. Δείτε την καλλιτέχνιδα να δημιουργεί το έργο της για την Tate, που φιλοξένησε και έκθεση για τον Takis, στο παρακάτω βίντεο.

Αποτύπωση του Χειμερινού ηλιοστασίου στο κέντρο του Λονδίνου

«Πηγή έμπνευσης για τον τίτλο είναι παγανιστικές περιγραφές του Χειμερινού Ηλιοστάσιου – της πιο σκοτεινής στιγμής της χρονιάς» υπογράμμισαν από την Tate Britain, στην ανακοίνωση της παραγγελίας. «Αναφέρεται στους κύκλους των εποχών και στα πιο μακρόχρονα οικολογικά μοτίβα αλλά και σε σύγχρονα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα καθώς και στην ελπίδα για θετική αλλαγή» πρόσθεσαν.



Αντικείμενα, τα οποία αντιπροσωπεύουν τα κατάλοιπα που ρυπαίνουν τους ωκεανούς και τα ποτάμια, κατρακυλούν στις βαθμίδες της κλίμακας της κλειστής κεντρικής εισόδου σαν να είναι παγιδευμένα σε μια μονόχρωμη γλίτσα.

Η Χάρντι συνόδευσε το έργο με μια τετραφωνική ηχητική εγκατάσταση, διάρκειας 21 λεπτών, στην οποία χρησιμοποίησε ηχογραφήσεις ήχων περιβάλλοντος που πραγματοποίησε ενώ έκανε καγιάκ στον Τάμεση.

«Το Βάθος του Ερέβους, η Επάνοδος του Φωτός» θα παραμείνει έως τις 26 Ιανουαρίου 2020 και η είσοδος είναι δωρεαν.