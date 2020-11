Livestreaming: Οσα μπορούμε να δούμε το Σαββατοκύριακο, από το σπίτι, με ένα κλικ

Δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική επαφή και την αύρα μίας θεατρικής σκηνής ή κινηματογραφικής αίθουσας, ωστόσο τα Livestreaming μπήκαν στη ζωή μας και έγιναν μέρος της καθημερινότητάς μας.

Τα livestreaming ξεκίνησαν στην καραντίνα της άνοιξης και συνεχίζουν δυναμικά δίνοντας την ευκαιρία και σε κόσμο, που ζει εκτός του κέντρου ή δεν μπορεί να βρεθεί κοντά σε μία σκηνή, να απολαύσει μία παράσταση, μία εκδήλωση, μία έκθεση από το σπίτι του.

Μία γεύση απο τα livestereaming των επόμενων ημερών

Ψηφιακό κανάλι Ιδρύματος Ωνάση

Tο Σώσε του Μάικλ Φρέιν (Noises Off by Michael Frayn) Σκηνοθεσία: Έκτορας Λυγίζος Διάρκεια: 140 λεπτά

Πρόπερσι στη Στέγη έγινε Το Σώσε. Και αφού δεν μπορούμε να δούμε ζωντανά θέατρο αυτό τον καιρό, μεταφερόμαστε στα παρασκήνια μιας θεατρικής παράστασης: εκεί όπου κάθε προσπάθεια εκλογίκευσης ακυρώνεται σε αυτό το έργο. Εκεί όπου τα σκοτεινά ένστικτα αναδύονται και οι ρόλοι, σαν ζόμπι, καταβροχθίζουν τους ηθοποιούς. Όλα μπερδεύονται: σκηνή, παρασκήνια, ρόλοι, ηθοποιοί, τσεκούρια, σαρδέλες, εσείς κι εμείς. «Μπαίνουμε απ’ τις πόρτες – βγαίνουμε απ’ τις πόρτες. Τι είναι η φάρσα; Αυτό. Τι είναι το θέατρο; Αυτό. Και η ζωή, δηλαδή, τι είναι; Αυτό.» Αυτά ακούμε στο έργο Το Σώσε (1982) του Michael Frayn, που έχει αποσπάσει βραβεία Olivier, London Evening Standard, Drama Desk και Outer Critics Circle. Ο Έκτορας Λυγίζος σκηνοθετεί ένα εκλεκτό σύνολο ηθοποιών (Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Μιχάλης Κίμωνας, Γιάννης Κλίνης, Σοφία Κόκκαλη, Έμιλυ Κολιανδρή, Άννα Μάσχα, Άρης Μπαλής, Αρετή Σεϊνταρίδου) και, ταυτόχρονα, παίζει τον ρόλο του σκηνοθέτη στην κλασική βρετανική φάρσα που μας βάζει μέσα στα παρασκήνια ενός θεάτρου, καλώντας μας να αναρωτηθούμε: «Τι γίνεται, όταν όλα πάνε στραβά;»

Σε ένα επιβλητικό σκηνικό-ανθρώπινη κυψέλη, που βουίζει από τις προσβολές και τις παρεξηγήσεις, οι ηθοποιοί ξεχνούν τα λόγια τους, ο σκηνοθέτης ωρύεται, τα κοστούμια ξηλώνονται, ενώ οι σαρδέλες, τα τσεκούρια και οι ανθοδέσμες βρίσκονται πάντα στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή… Θέατρο μέσα στο θέατρο, φάρσα μέσα στη φάρσα, γκάφα πάνω στην γκάφα. Ένας ύμνος για το λάθος στις οθόνες μας. Δειτε την παράσταση ΕΔΩ

O μαέστρος-θρύλος Daniel Barenboim, ο μεγάλος πιανίστας András Schiff και η Staatskapelle Berlin σε δωρεάν live streaming αποκλειστικά για την Ελλάδα και το κοινό του Μεγάρου

Μεγαρο Μουσικής

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών συνεχίζει την πολιτιστική προσφορά του σε όλους τους φίλους του, αναμεταδίδοντας δωρεάν, κατ’ αποκλειστικότητα για την Ελλάδα, μέσω live streaming στo site του και στη σελίδα του στο fb, μια εξαιρετική συναυλία! Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στις 4 το απόγευμα τρία μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, ο Daniel Barenboim, η Staatskapelle Berlin και ο András Schiff, δίνουν ραντεβού στην αίθουσα της Κρατικής Όπερας Unter den Linden του Βερολίνου, όπου θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα μόνο με έργα Beethoven. Ο μαέστρος-θρύλος θα διευθύνει τη φημισμένη γερμανική ορχήστρα στην Τρίτη Συμφωνία σε μι ύφεση μείζονα ή Ηρωική, ένα από τα πιο μεγαλειώδη έργα της ώριμης περιόδου του λαμπρού μουσουργού, αλλά και στο αριστοτεχνικά γραμμένο Τέταρτο κοντσέρτο για πιάνο σε σολ μείζονα, έργο 58, ένα από τα σημαντικότερα της πιανιστικής φιλολογίας, το οποίο θα ερμηνεύσει ο σπουδαίος «μπετοβενιστής» András Schiff.

«Η Τελευταία Μαγνητοταινία του Κραππ»

Τι λέτε για Ραδιοπτικό θέατρο;

Μία καινοτόμα ιδέα που εμπνέεται από το ραδιοφωνικό θέατρο συνδυάζοντας ένα σύνθετο ηχητικό πλέγμα με παράλληλη οπτική αφήγηση και στοιχεία podcast. Οι Ginger Creepers Theater Band (Χρ. Καπενής - Γρ. Χατζάκης) έχοντας δημιουργήσει το Radioptical Theater σε συνεργασία με την πλατφόρμα aejaa, παρουσιάζουν το εμβληματικό έργο του Σάμιουελ Μπέκετ «Η Τελευταία Μαγνητοταινία του Κραππ».

Είναι ένα από τα γνωστότερα έργα του Ιρλανδού συγγραφέα και στην παράσταση, ο Χρήστος Καπενής ως μοναχικός γέρος ακούει στο μαγνητόφωνο τις ταινίες που είχε γράψει πριν από τριάντα χρόνια, κάνοντας ανασκόπηση μιας σπαταλημένης ζωής. Θαυμάσιο το έργο, μια εσωστρεφής σπουδή στη μοναξιά και τα ερωτήματα γύρω από την ύπαρξη. Η παράσταση θα παρουσιαστεί σε σκηνοθεσία του Γρηγόρη Χατζάκη και μουσική του Βύρωνα Κατρίτση. Δείτε το την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, ώρα 9 μ.μ., δωρεάν ΕΔΩ.

«Stand up Tragedy» με την Κάτια Γέρου

Livestreaming Θέατρο Σταθμός

To Θέατρο Σταθμός συνεχίζει το ψηφιακό του πρόγραμμα δίνοντας τη δυνατότητα στο θεατρόφιλο κοινό να παρακολουθήσει παραστάσεις χωρίς καμία επιβάρυνση.

Την παράσταση «Stand up Tragedy» που θα έκανε πρεμιέρα το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου στη σκηνή του Θεάτρου Σταθμός μπορείτε να παρακολουθήσετε από την ερχόμενη Κυριακή 15 Νοεμβρίου μέχρι και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας στην ιστοσελίδα ΕΔΩ. «Stand up tragedy» σε κείμενο / ερμηνεία Κάτιας Γέρου και σκηνοθεσία Κυριάκου Κατζουράκη.

Livestreaming από το θέατρο Πορεία

Αργύρης Πανταζάρας, Έλλη Τρίγγου

Η παράσταση του Αργυρη Πανταζαρα This is not Romeo and Juliet σε livestreaming. Επί σκηνής Αργύρης Πανταζάρας, Έλλη Τρίγγου. Δείτε την παράσταση σε Real Time Live Streaming ΕΔΩ το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 21:00.

Δύο αιώνια έφηβοι ερωτεύονται σε ένα πάρτυ μεταμφιεσμένων. Ονειρεύονται, δραπετεύουν από τη ζωή, και συνομιλούν με τον θάνατο! Σε έκσταση, υπό την επήρεια του έρωτα. Εισβάλουν στο θέατρο. Έχουν για φυλαχτό το έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» και είναι «βαριά οπλισμένοι» με όλα τα καταδικασμένα ζευγάρια του Σαίξπηρ. Ζευγάρια που έρχονται αντιμέτωπα με τον έρωτα, τον όρκο, την απόρριψη, και τον θάνατο. Δυο παιδιά που ήθελαν να χτίσουν τον δικό τους κόσμο και να δραπετεύσουν από αυτόν! Δυο πρωταγωνιστές χωρίς τα δικά τους λόγια. Δυο πρωταγωνιστές χωρίς το δικό τους έργο! Μια «πρόβα τζενεράλε» για τους ερωτευμένους!

Μουσειο Μπενάκη

Εικονική ξενάγηση στο Μουσείο Μπενακη

...με ασφαλεια, απο το σπιτι, μια «βόλτα» για όλη την οικογένεια μιας και το Μουσείο Μπενάκη παραμένει ανοιχτο, στις οθόνες μας. Μπείτε ΕΔΩ και περιηγηθείτε με άνεση στις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη. Θα δείτε τη συλλογή προϊστορικών, αρχαίων ελληνικών και ρωμαϊκών αρχαιοτήτων, τη Βυζαντινή Συλλογή του Μουσείου Μπενάκη αποτελεί το συνδετικό κρίκο των ενοτήτων που εικονογραφούν το πέρασμα από τον Ελληνισμό της αρχαιότητας στο νεότερο Ελληνισμό αλλά και τη συλλογή των ιστορικών κειμηλίων ανασυνθέτει τον ιστορικό και πνευματικό βίο της νεότερης Ελλάδας από τα τέλη του 18ου αιώνα και εξής.

Livestreaming απο το Θέατρο Αερόπλοιο

Το Θέατρο Τόπος Αλλού και ο Νίκος Καμτσής ετοιμάζουν μία σειρά συζητήσεων, με αφορμή την τέχνη, που μας αφορά όλους.

Καθώς τα νούμερα της ενδοοικογενειακής βίας ανεβαίνουν μαζί με τα κρούσματα, καθώς τα φαινόμενα bullying έχουν πλέον πάρει μορφές οργανωμένων συμμοριών που δρουν με στόχευση, σχέδιο και μέθοδο, θα συνομιλήσουμε με ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους , ειδικούς της παιδικής ψυχής, με γνώση, και μεγάλη εμπειρία, αναφέρει η ανακοίνωση. Με μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό προσκαλούμε τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, όλους όσους αγαπούν τα παιδιά και τα θεωρούν ισότιμα μέλη της κοινωνίας μας να παρακολουθήσουν από τις κάθε είδους οθόνες τους την Κυριακή 15/11 στις 6.00 μμ την συζήτηση σε live streaming από την σελίδα του Αερόπλοιου ΕΔΩ

Livestreaming απο τη σκηνή του Αερόπλοιου

Φαντάζομαι-Δημιουργώ-Αναπτύσσομαι. Ο Νίκος Καμτσής δημιουργός του θεάτρου ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ ένα θέατρο για παιδιά κουβεντιάζει με την δρ. Τίνια Απέργη, Κλινική ψυχολόγο και καθηγήτρια ψυχολογίας στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος, στο Deree College. Είναι απόφοιτος (BA) του τμήματος Ψυχολογίας του Deree College, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MA, MS) στην εφαρμοσμένη ψυχολογία από το πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (New York University) και διδάκτωρ (Psy.D.)στην κλινική ψυχολογία του πανεπιστημίου του Λόνγ κΑιλαντ (Long Island University).

Εργάζεται στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2004, σε σχολικές δομές και δομές ψυχικής υγείας με έμφαση στα παιδιά και τους έφηβους και ειδικότητα στην παιδική κακοποίηση και την οικογενειακή βία.