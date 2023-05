Κρίστιαν Ρόνιγκ: Ο φιλέλληνας τραγουδοποιός στο iefimerida: «Στην Γερμανία με θεωρούν Έλληνα, στην Ελλάδα, Γερμανό» - iefimerida.gr

Ο Christian Ronig (Κρίστιαν Ρόνιγκ) λέει «στην Γερμανία με θεωρούν Έλληνα και στην Ελλάδα, Γερμανό». «Τι θέλεις να είσαι τελικά;» τον ρωτήσαμε.

«Άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που παίζει μουσική, που γράφει μουσική στο δρόμο της ζωής του», απάντησε. Ο μουσικός δρόμος του Κρίστιαν, έχει αρχή την Γερμανία και την πόλη Münster, εκεί που έπαιζε σε ποπ-ροκ μπάντες. Κάποτε, ένας φίλος του Ελληνογερμανός, του γνώρισε την ελληνική μουσική.

Ο Κρίστιαν για πρώτη φορά, άκουσε παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι, σμυρναίικο, ρεμπέτικο, Μίκη Θεοδωράκη, Μάνο Χατζιδάκι και άλλους σπουδαίους συνθέτες μας. Μαγεύτηκε και ο μουσικός του δρόμος, άλλαξε άρδην κατεύθυνση και στράφηκε προς Ελλάδα. Μέχρι τώρα, έχει διασκευάσει πολλά τραγούδια ελληνικά, βάζοντας κυρίως αγγλικούς στίχους.

Τελευταίο του θαυμάσιο πόνημα, το Dark and silent sea, δηλαδή το υπέροχο τραγούδι «Θάλασσα πλατιά» του Μάνου Χατζιδάκι.

Όπως μας είπε ο Κρίστιαν, σπούδασε αγγλικά και ολλανδικά, και έγινε δημοσιογράφος. Πάντα όμως είχε μεγάλη αγάπη για την μουσική. Μεγάλος επηρεασμός ο πατέρας του που ήταν μουσικός και είχε φολκ μπάντα.

«Η πρώτη μου μεγάλη επιρροή ήταν ο πατέρας μου…», λέει ο Κρίστιαν «…έχω ακόμα την εικόνα να παίζει στο σαλόνι του σπιτιού μας».

Και η μητέρα σου;

«Τραγουδούσε στο σπίτι κι αυτή. Αντικειμενικά, δεν είχε καλή φωνή αλλά για μένα είχε την καλύτερη φωνή του κόσμου γιατί ήταν η μητέρα μου. Κι αυτή με έκανε να αγαπήσω τη μουσική, αφού μικρό με νανούριζε με τραγούδια».



-Και η δημοσιογραφία;

Η δημοσιογραφία είναι το επάγγελμά μου…μου δίνει κάποια χρήματα για να μπορώ να ταξιδεύω, να ζω με τον τρόπο που θέλω, να έχω νοικιάσει σπίτι στην Αθήνα, να μπορώ να πηγαίνω τα καλοκαίρια στην Πάρο…Θα ήθελα να ζω μόνο από την μουσική, αλλά αυτό είναι αρκετά δύσκολο μέχρι τώρα».

Ο πρώτος δίσκος που έβγαλε ο Κρίστιαν, το 2017, έχει τίτλο «Greece is mine». Πριν τέσσερις μήνες, ηχογράφησε πάλι στην Ελλάδα το δεύτερο δίσκο του με τίτλο «Heavy Seas at the Cape of Good Hope». Ένα ψηλό κύμα που σκάει σε προκυμαία είναι η φωτογραφία που κοσμεί το εξώφυλλο.

«Εγώ έβγαλα τη φωτογραφία με το κινητό μου στο Παλαιό Φάληρο», μας λέει ο Κρίστιαν. Είναι προφανές, ότι τα «Heavy Seas» (Ψηλά κύματα) είναι ο γοητευτικός και περιπετειώδης τρόπος ζωής του, ενώ το «Cape of Good Hope» (Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδας), είναι η Ελλάδα, που του δίνει την έμπνευση.

Ο δίσκος είναι διπλός και υπάρχει σε φυσική και ψηφιακή μορφή.

*Οι φωτογραφίες του Christian Ronig από τον Μ. Νταλούκα, 2023

