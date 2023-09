Ενας κινητός κινηματογράφος που λειτουργεί 100% με ηλιακή ενέργεια -Πού τον συναντάμε, οι προβολές - iefimerida.gr

Παραδοσιακά, οι πλανόδιοι κινηματογράφοι περιόδευαν στην επαρχία κάνοντας προβολές σε υπαίθριους χώρους απομακρυσμένων περιοχών.

Δεν είχαν αποκλειστικό στόχο την ψυχαγωγία των κατοίκων χωρίς πρόσβαση σε κινηματογραφικές αίθουσες αλλά την αποστολή να μεταφέρουν μηνύματα και πληροφορίες στους τόπους όπου ταξίδευαν.

Ενας ηλιακός κινηματογράφος στη Δυτική Αττική

Το ίδιο ακριβώς κάνει σήμερα και το Solar World Cinema, το διεθνές δίκτυο σύγχρονων πλανόδιων κινηματογράφων που λειτουργούν αποκλειστικά με την ενέργεια του ήλιου. Επισκέπτεται την Ελευσίνα της βιομηχανικής ανάπτυξης και των οξυμένων περιβαλλοντικών ζητημάτων, τον Ασπρόπυργο, τη Μάνδρα, τα Μέγαρα, προβάλλοντας ένα περιβαλλοντικό μήνυμα που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το βιώσιμο κινηματογράφο και τις πράσινες τεχνολογίες. Στόχος είναι να εγείρει προβληματισμούς για το περιβάλλον και την ταυτότητα της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής, να επιχειρήσει να συνθέσει οικολογικά μηνύματα αξιοποιώντας τα οπτικοακουστικά μέσα με τρόπο δημιουργικό και πρωτότυπο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο του Μυστήριο 168 Κινητός Ηλιακός Κινηματογράφος, από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, για 12 συνολικά βραδιές, σινεφίλ και όχι μόνο θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν βραβευμένες ταινίες, ελληνικές και διεθνείς παραγωγές, κάποιες από τις οποίες προβάλλονται για πρώτη φορά, και να συνομιλήσουν με καταξιωμένους σκηνοθέτες, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες. Ταυτόχρονα, το εγχείρημα των “οικολογικών” αυτών κινηματογραφικών προβολών συνοδεύεται από μία σειρά σεμιναρίων - εργαστηρίων με περιβαλλοντικό άξονα για παιδιά και εφήβους 7 - 15 ετών, τα οποία αντλούν την έμπνευσή τους από την ιστορία της Ελευσίνας, τον βιομηχανικό της χαρακτήρα και τα Ιερά Μυστήρια του αρχαίου κόσμου.

Ολόκληρος ο εξοπλισμός των κινητών κινηματογράφων τροφοδοτείται από 100% ηλιακή ενέργεια. Ο ηλιακός κινηματογράφος μπορεί να ταξιδέψει σε οποιαδήποτε περιοχή και είναι απόλυτα αυτάρκης.

Δείτε το βίντεο

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι θα δούμε στον ηλιακό κινηματογράφο

Από τις 9 έως τις 18 Σεπτεμβρίου, η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, παρουσιάζει το Μυστήριο 168 Κινητός Ηλιακός Κινηματογράφος, έναν σύγχρονο πλανόδιο κινηματογράφο που, αυτή τη φορά, ταξιδεύει στην Ελευσίνα και στη Μαγούλα.

Για πέντε βραδιές το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει με ελεύθερη είσοδο πέντε συγκλονιστικά ντοκιμαντέρ με θέμα το περιβάλλον, τα δύο από τα οποία παρουσιάζονται σε πανελλαδική πρεμιέρα.

Ο Κινητός Ηλιακός Κινηματογράφος ταξιδεύει στην Ελευσίνα και στη Μαγούλα

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, το Darwin’s nightmare (O Εφιάλτης του Δαρβίνου) του Hubert Sauper, το ντοκιμαντέρ που χαρακτηρίστηκε “χαστούκι της χρονιάς” το 2004 που προβλήθηκε, δείχνει ανεπιτήδευτα αεροπλάνα από την Ευρώπη να προσγειώνονται στην Τανζανία γεμάτα όπλα και να φεύγουν γεμάτα ψάρια από τη λίμνη Βικτόρια.

Το The Last Forest (Το Τελευταίο Δάσος) καταγράφει την καθημερινότητα της κοινότητας των Yanomami στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου και απεικονίζει το απειλούμενο περιβάλλον που ζουν, ενώ το The Last Human (Ο Τελευταίος Άνθρωπος) της Ivalo Frank είναι ένα αφιέρωμα στην αχανή χώρα της Γροιλανδίας που ακροβατεί ανάμεσα σε δύο άκρα: την αρχή και το τέλος της ζωής στη Γη όπως την ξέρουμε. Ακόμη, στο ντοκιμαντέρ Μέχρι την τελευταία σταγόνα: Ο μυστικός πόλεμος του νερού στην Ευρώπη του Γιώργου Αυγερόπουλου επανεξετάζεται το ιδιωτικό μοντέλο διαχείρισης του νερού που δοκίμασαν για δεκαετίες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και το Dear Future Children (Αγαπητά μελλοντικά παιδιά) του Franz Böhm παρακολουθεί τη νέα γενιά στο επίκεντρο μιας μεγάλης πολιτικής αλλαγής από τη Χιλή μέχρι το Χονγκ Κονγκ και την Ουγκάντα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | 21.00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΒΛΥΧΑ – ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΛΟΙΩΝ*

Darwin’s nightmare (O Εφιάλτης του Δαρβίνου)

Σκηνοθεσία/σενάριο: Hubert Sauper

Διάρκεια: 107′

Προσκεκλημένος ομιλητής: Άγης Εμμανουήλ, ηθοποιός-σκηνοθέτης

Στην καρδιά της Αφρικής, πριν 20 χρόνια περίπου, ένα νέο ζωικό είδος εισήχθη στη Λίμνη Βικτόρια, στο πλαίσιο ενός επιστημονικού πειράματος. Η πέρκα του Νείλου αποδείχθηκε τόσο επιθετική, που σύντομα όλα τα υπόλοιπα ψάρια της λίμνης εξαφανίστηκαν. Σήμερα, η πέρκα του Νείλου εξάγεται σε όλο τον κόσμο, ενώ το εμπόριό της πλαισιώνεται από το παράνομο εμπόριο όπλων για τους αμέτρητους πολέμους που διεξάγονται στη σκοτεινή καρδιά της αφρικανικής ηπείρου.

*Η πρόσβαση στη ΒΛΥΧΑ – Νεκροταφείο Πλοίων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με λεωφορεία της 2023 Ελευσίς από την είσοδο του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ.

Σημείο προσέλευσης: Είσοδος εργοστασίου ΤΙΤΑΝ

Ώρα προσέλευσης: 20.30

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | 21.00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΠΑΛΑΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

The Last Forest (Το Τελευταίο Δάσος) - πρεμιέρα

Σκηνοθεσία: Luiz Bolognesi

Διάρκεια: 74’

Προσκεκλημένη ομιλήτρια: Θεοδώρα Νάντσου, εκπρόσωπος WWF

Mε δυνατές σκηνές -εναλλασσόμενες μεταξύ παρατήρησης, στημένων ενοτήτων και έντονων ηχοτόπων- ο Luiz Bolognesi καταγράφει την καθημερινότητα της γηγενούς κοινότητας των Yanomami και απεικονίζει το απειλούμενο περιβάλλον, το τροπικό δάσος του Αμαζονίου, στο οποίο ζουν.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | 21.00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΙΡΙΣ (πεζόδρομος εργοστασίου Ίρις)

The Last Human (Ο Τελευταίος Άνθρωπος) - πρεμιέρα

Σκηνοθεσία: Ivalo Frank

Διάρκεια: 73′

Προσκεκλημένη ομιλήτρια: Ivalo Frank, σκηνοθέτις

Η ζωή στη Γη ξεκινά και τελειώνει με τη Γροιλανδία. Η ανακάλυψη ορόσημο του ερευνητή Μίνικ Ρόσινγκ για την πρώτη μορφή ζωής έρχεται σε αντίθεση με τις μάζες πάγου που λιώνουν. Το αφιέρωμα της Ιβάλο Φρανκ στην αχανή χώρα της παίρνει τη μορφή ενός φόρου τιμής, που ακροβατεί ανάμεσα σε δύο άκρα: την αρχή και το τέλος της ζωής στη Γη όπως την ξέρουμε.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | 21.00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέχρι την τελευταία σταγόνα: Ο μυστικός πόλεμος του νερού στην Ευρώπη

Σκηνοθεσία: Γιώργος Αυγερόπουλος

Διάρκεια: 59′

Προσκεκλημένος ομιλητής: Γιώργος Αυγερόπουλος, δημοσιογράφος-σκηνοθέτης

Μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις -όπως το Παρίσι και το Βερολίνο- επανέκτησαν τον δημόσιο έλεγχο του νερού τους, απορρίπτοντας ως αποτυχημένο το ιδιωτικό μοντέλο διαχείρισης που δοκίμασαν για δεκαετίες. Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει τις χρεωμένες χώρες να ιδιωτικοποιήσουν τα δικά τους δημόσια συστήματα ύδρευσης. Μεταξύ εταιρικών και δημοσίων συμφερόντων, ανάμεσα στα λόμπι και τις πολιτικές της ΕΕ, ο άγνωστος πόλεμος για το νερό της Ευρώπης αποκαλύπτεται.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | 21.00

ΜΑΓΟΥΛΑ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Dear future children (Αγαπητά μελλοντικά παιδιά)

Σκηνοθεσία: Franz Böhm

Διάρκεια: 89΄

Προσκεκλημένος ομιλητής: Άγης Εμμανουήλ, ηθοποιός-σκηνοθέτης

Με τις παγκόσμιες διαμαρτυρίες να αυξάνονται, το Dear Future Children παρακολουθεί τη νέα γενιά στο επίκεντρο μιας μεγάλης πολιτικής αλλαγής. Οι ιστορίες της Ράγιεν, που διεκδικεί κοινωνική δικαιοσύνη στη Χιλή, της Πέπερ που αγωνίζεται για τη δημοκρατία στο Χονγκ Κονγκ και της Χίλντα, που μάχεται κατά των καταστροφικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην Ουγκάντα συνθέτουν ένα μωσαϊκό οικολογικής αφύπνισης και κοινωνικής δικαιοσύνης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πληροφορίες: Η είσοδος στις προβολές είναι δωρεάν.

Όλες οι προβολές αρχίζουν στις 21.00.

Η δράση υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Αττικής, ενώ πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους Δήμους Ασπροπύργου, Μάνδρας-Ειδυλλίας & Μεγαρέων, και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεγάρων «Ο Θέογνις».