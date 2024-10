Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Γιατί το «Substance» με τη Ντέμι Μουρ είναι η πιο ακραία ταινία της χρονιάς - iefimerida.gr

Στις κινηματογραφικές πρεμιέρες της εβδομάδας η Ντέμι Μουρ πρωταγωνιστεί στην πιο ακραία ταινία της χρονιάς.

Η Κέιτ Μπέκινσεϊλ αναζητάει το «Μαύρο Καναρίνι», ο Γκουάν Χου υπογράφει ένα αλληγορικό νουάρ, βραβευμένο στην Κρουαζέτ και ο Λέβαν Ακίν μας μεταφέρει στην πολύβουη Κωνσταντινούπολη.

Οι κινηματογραφικές πρεμιέρες της Πέμπτης 31 Οκτωβρίου

The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης (The Substance)

Σκηνοθεσία: Κοραλί Φαρζά

Παίζουν: Ντέμι Μουρ, Μάργκαρετ Κουόλι, Ντένις Κουέιντ

Περίληψη: Στις κινηματογραφικές πρεμιέρες μια πολυβραβευμένη και διάσημη ηθοποιός κινδυνεύει να απολυθεί από την παρουσίαση μιας εκπομπής γυμναστικής, επειδή απλώς μεγάλωσε. Τότε, αποφασίζει να δοκιμάσει ένα μυστηριώδες ελιξίριο νεότητας με απρόβλεπτες συνέπειες.

To body horror movie της Κοραλί Φαρζά, που σόκαρε κοινό του φετινού Φεστιβάλ Καννών και έφυγε πανηγυρικά με το Βραβείο Σεναρίου.

Η Ελίζαμπεθ Σπαρκλ, μία διάσημη επί δεκαετίες -αλά Τζέιν Φόντα- τηλεοπτική γυμνάστρια, έχει συνηθίσει την αψεγάδιαστη εικόνα της να εκπέμπεται μαζικά από οθόνες, να δεσπόζει εμβληματικά από τα τεράστια billboards της Hollywood Blvd, να παθιάζει τα θηλυκά, να διεγείρει τα αρσενικά, να δοξάζεται. Μέχρι που γίνεται 50 χρόνων και μαζί με τα μπουκέτα με τα κόκκινα τριαντάφυλλα, παίρνει από το γλοιώδες τηλεοπτικό αφεντικό της και την απόλυση της.

Πλέον, βλέπει τα πόστερ της να ξηλώνονται από τους διαδρόμους του καναλιού και τη γιγάντια αφίσα της να σκεπάζεται από ένα νέο προϊόν. Ο συνομήλικος της καναλάρχης βάζει αγγελία για 25χρονες γυμνάστριες, που θα διεκδικήσουν την εκπομπή της. Η Ελίζαμπεθ καταρρακώνεται. Όταν λαμβάνει μυστηριωδώς την πληροφορία ότι μπορεί να αποκτήσει αυτή την «ουσία», που θα της δώσει πίσω τα νιάτα της (τη δουλειά της, τη ζωή της), μπαίνει στον πειρασμό και το τολμά. Tότε, αναδύεται από το σώμα της, η Σου, μια νεότερη εκδοχή της, με την οποία πρέπει να συνυπάρξει, ακολουθώντας πιστά έναν κανόνα: ανά εφτά μέρες, θα πρέπει η μία να παραδίδει τη θέση της στην άλλη. Όταν όμως και οι δυο αρχίζουν να παραβαίνουν τις οδηγίες, τότε ξεκινάει μια σειρά αποκρουστικών μεταμορφώσεων.

Το 2021, μια γυναίκα δημιουργός , η Ζουλιά Ντικουρνό με το σαφώς πιο σύνθετο και πολύπλοκο «Titane» αναστάτωσε τις Κάννες, όπως φέτος η Κοραλί Φαρζά (« Revenge»), στην οποία χρεώθηκε η πιο ακραία ταινία της χρονιάς. Με πλήθος κινηματογραφικών επιρροών - από τον Ντε Πάλμακαι τον Κρόνενμπεργκ έως τον Ντέιβιντ Λιντς και τον Τέρι Γκίλιαμ- και ακολουθώντας πιστά τους κανόνες του bοdy horror, υπογράφει μια ξεκάθαρη καταγγελία φεμινιστικής κατεύθυνσης, με πολλά σατιρικά στοιχεία, που φτάνουν έως και την camp κωμωδία, με βασικό της άξονα την εμμονή της σύγχρονης κοινωνίας με την εικόνα και τη νεολαγνεία, αλλά και τον τρόπο που οι άντρες αντιμετωπίζουν το γυναικείο σώμα.

Η Ντέμι Μουρ, μια σταρ που έχει κάνει πολλές αισθητικές επεμβάσεις για να διατηρήσει την νεανική της εμφάνιση και παρ’ όλα αυτά έχει υποστεί τον ηλικιακό ρατσισμό του Χόλιγουντ, είναι η ιδανική πρωταγωνίστρια αυτής της αλληγορίας, που δεν κρύβει τις προθέσεις της, ούτε περιπλέκει τα πράγματα, όπως το «Titane». Στον αντίποδα η πανέμορφη Μάργκαρετ Κουόλι, το νέο Ιt girl της κινηματογραφικής βιομηχανίας, αφήνεται στη σχεδόν ηδονοβλεπτική κινηματογράφηση της Φαρζά, που μεταμορφώνει την κάμερά της σ’ ένα χυδαίο ανδρικό βλέμμα.

Μένοντας σταθερή στο θέμα της, η Παριζιάνα δημιουργός δεν έρχεται να προσθέσει κάτι καινούργιο σε όσα ήδη έχουν ειπωθεί επί του θέματος, μάλιστα ανακυκλώνει συνεχώς το κεντρικό της διανόημα, όμως είναι η στιλάτη σκηνοθεσία της, που κάνει όλη τη δουλειά. Οι ηρωίδες της δεν είναι μόνο θύματα, αλλά ταυτόχρονα επιλέγουν αυτή την τερατική μεταμόρφωση και παραδίδονται στην οδύνη μιας επίπλαστης ευτυχίας, για να την εκθέσουν τελικά στα μάτια του αδηφάγου κοινού, που τόσο εμμονικά τους την επιβάλλει.

Το σενάριο του «The substance» δεν έχει παγίδες, ανοίγει τα χαρτιά του σύντομα και τίποτα δεν μπορεί να εκπλήξει τον θεατή, αφού η διαδρομή της Ελίζαμπεθ και της Σου είναι σχεδόν προδιαγεγραμμένη. Κρατώντας μια συμβατική αφηγηματική λογική, η Φαρζά στηρίζεται μόνο στη σοκαριστική εικόνα, παρά στο ρηξικέλευθη ιδέα, που θα μπορούσε πράγματι να δικαιολογήσει τις υπερβολικές αντιδράσεις που σημειώθηκαν, υπογράφοντας κι αυτή με τη σειρά της το δικό της μανιφέστο, χωρίς να χαρίζεται στο star system, όπου όλα πολτοποιούνται σε έναν φαύλο κύκλο, ούτε όμως και να κάνει καμία αξιοσημείωτη ανατροπή.

Mαύρο Καναρίνι (Canary Black)

Σκηνοθεσία: Πιέρ Μορέλ

Παίζουν: Κέιτ Μπέικνσειλ, Μπεν Μάιλς, Σάφρον Μπάροους, Ρούπερτ Φρέντ, Ρέι Στίβενσον

Περίληψη: Μια πράκτορας της CIA πέφτει θύμα εκβιασμού από μια τρομοκρατική οργάνωση, που απαγάγει τον σύζυγό της. Ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωσή του της ζητούν να προδώσει τη χώρα της. Τότε, εκείνη στρέφεται στον υπόκοσμο γα να βρει τη λύση.

Κατασκοπικό θρίλερ του Πίτερ Μορέλ («Taken») με πρωταγωνίστρια την Κέιτ Μπέκινσεϊλ.

H Έιβερι Γκρέιβς, μια κορυφαία πράκτορας της CIA, πέφτει θύμα εκβιασμού, όταν μία τρομοκρατική οργάνωση απάγει τον σύζυγο της και ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση του τής ζητούν να προδώσει τη χώρα της. Αποκομμένη από την ομάδα της, στρέφεται στον υπόκοσμο για να επιβιώσει και να συλλέξει τις πολύτιμες πληροφορίες, που ζητούν οι απαγωγείς. Προδομένη σε κάθε της βήμα, η πράκτορας πρέπει να βασιστεί στην ελίτ εκπαίδευση και στις μαχητικές της δεξιότητες, σε έναν θανάσιμο αγώνα για να παραδώσει τα λύτρα. Αν τα καταφέρει, μπορεί να προκαλέσει παγκόσμια κρίση.

Ο Μορέλ που έχει συνεργαστεί με τον βετεράνο των περιπετειών Λίαμ Νίσον, φτιάχνει μια θηλυκή εκδοχή της «Αρπαγής», με τη στιλάτη Μπέκινσεϊλ να τα βάζει με την ιαπωνική μαφία. Με γυρίσματα και το Ζάγκρεμπ, αυτό το κατασκοπικό θρίλερ, που δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τους ήρωές του, παρά μόνο για τις καταδιώξεις και την αδρεναλίνη- κι αυτό στον αυτόματο πιλότο- έρχεται να προστεθεί στην ατελείωτη λίστα των ταινιών, που αναρωτιέται κανείς γιατί βρίσκουν διανομή στις αίθουσες.

Πέρασμα (Crossing)

Σκηνοθεσία: Λέβαν Ακίν

Παίζουν: Μζία Αραμπούλι, Λούκας Κανκάβα, Ντενίζ Ντουμανλί, Νίνο Καρκάβα, Λέβαν Μποχορισβίλι

Περίληψη: Η υπαρξιακή οδύσσεια μιας γυναίκας, που αναζητάει τη χαμένη ανιψιά της.

O Λεβάν Ακίν επιστρέφει με μια ιστορία συγχώρεσης με φόντο την Κωνσταντινούπολη, που βραβεύτηκε στη Μπερλινάλε.

Η Λία έχει υποσχεθεί στην πεθαμένη ης αδερφή να βρει πού βρίσκεται η χαμένη ανιψιά της, Τέκλα. Όταν μαθαίνει από έναν γείτονα, τον Άτσι, ότι η Τέκλα μπορεί να άφησε τη γεωργιανή πατρίδα τους για να ζήσει στην Κωνσταντινούπολη ξεκινάει μαζί του ένα ταξίδι αναζήτησης. Εκεί, θα συναντήσουν μία τρανς δικηγόρο, την Έρβιν, που αγωνίζεται για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, και θα αρχίσουν να νιώθουν την Τέκλα πιο κοντά από ποτέ.

Ο ταλαντούχος Λέβαν Ακίν («Και Μετά Χορέψαμε») μοιάζει να προσπαθεί να χωρέσει δυο ταινίες σε μία. Έτσι λοιπόν παρακολουθεί τη διαδρομή της Λία, μιας συντηρητικής δασκάλας, παλαιών αρχών, προς την αποδοχή της διαφορετικότητας και ταυτόχρονα μια queer ιστορία, φοβούμενος ίσως να μην προδώσει τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα.

Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ο γεωργιανής καταγωγής Σουηδός σκηνοθέτης ξεχνάει το road movie της κεντρικής του ηρωίδας στη σύγχρονη Κωνσταντινούπολη, όπου η παράδοση διασταυρώνεται με τη Gen Zen και τις αναζητήσεις της, και επικεντρώνεται στη ζωή της Έρβιν, που αγωνίζεται να διεκδικήσει τη θέση της στον κόσμο. Οι δυο παράλληλες αυτές ιστορίες κάποια στιγμή τέμνονται σε ένα συγκινητικό φινάλε, που η εξαιρετική Μζία Αραμπούλι ερμηνεύει με εσωτερική ένταση, χωρίς μελοδραματισμούς.

Κι ενώ ο Ακίν καταφέρνει να ενσωματώσει και ταυτόχρονα να αποτυπώσει τις αντιθέσεις των προσώπων του, τελικά κάπου ανάμεσα σε αυτούς τους δυο κόσμους, πέρα από το γεγονός ότι επιθυμεί διακαώς να τους συμφιλιώσει, δεν καταφέρνει να βρει ένα ξεκάθαρο στυλ για την ταινία του, που παραμένει σε κάθε περίπτωση μια τρυφερή ματιά πάνω στη διαφορετικότητα.

Black Dog (Gouzhen)

Σκηνοθεσία: Γκουάν Χου

Παίζουν: Έντι Πενγκ, Τονγκ Λίγια, Τσανγκ Γι, Τσινγκ Λιάνγκ



Περίληψη: Ο Λιάνγκ αποφυλακίζεται και επιστρέφει στην πόλη της βορειοδυτικής Κίνας, όπου μεγάλωσε. Εκεί, πιάνει δουλειά ως μέλος μιας ομάδας που μαζεύει αδέσποτα σκυλιά. Με ένα από αυτά, αποκτά μια απροσδόκητη φιλία, που τον οδηγεί σε ένα υπαρξιακό ταξίδι.

Mία συγκινητική ιστορία για τους «παρίες» αυτού του κόσμου, που απέσπασε το Α' Βραβείο του τμήματος «Ένα Κάποιο Βλέμμα» στις Κάννες.

Μετά από δέκα χρόνια, ο Λιάνγκ, ένας πάλαι ποτέ ροκ σταρ της επαρχίας του, που έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, αποφυλακίζεται και επιστρέφει στον τόπο του - στα όρια της ερήμου Γκόμπι στη βορειοδυτική Κίνα. Το έγκλημά του όμως τον έχει ήδη περιθωριοποιήσει από την κοινότητα κι όλοι τον θεωρούν παρείσακτο. Συμμετέχοντας στην εκκαθάριση της πόλης από τα αδέσποτα σκυλιά εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008, ο κυνικός ήρωας δημιουργεί έναν ιδιαίτερο δεσμό με έναν μαύρο σκύλο, τον οποίο όλοι θεωρούν απειλή. Κι ενώ οι τοπικοί γκάγκστερς θέλουν να εκδικηθούν τον Λιάνγκ για το έγκλημά του, εκείνος ανακαλύπτει ξανά τη χαμένη του συμπόνια και ξεκινά μια πορεία για τη δική του εξιλέωση.

Ξεκινώντας από ένα λεωφορείο που αναποδογυρίζει στην έρημο του Γκόμπι, ενώ το Πεκίνο είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες και η Κίνα να ζήσει τον δικό της μύθ , ο Γκουάν Χου( «Mr. Six», «The Eight Hundred») δηλώνει ξεκάθαρα πως η πρόθεσή του είναι να συνδυάσει το συλλογικό όνειρο με την προσωπική ματαίωση του. Μέσα από την ιστορία ενός σιωπηλού άνδρα, που ζει στο περιθώριο, κινηματογραφεί μια από τις φτωχές περιοχές της χώρας του, την ώρα που μια αποστολή εκκαθάρισης έχει βάλει στο στόχαστρο όλα τα αδέσποτα. Κι όπως ακριβώς ο τετράποδος φίλος του Λιάνγκ μοιάζει εξόριστος από αυτή τη μεγάλη γιορτή, ο ίδιος και μαζί όλη η κοινότητα αυτής της ξεχασμένης πόλης, περιφέρεται σαν αδέσποτο, προσπαθώντας να επουλώσει τις πληγές της.

Μέσα από υποβλητικές εικόνες και μια νουάρ αισθητική, που φλερτάρει με το σκοτεινό παραμύθι και την αλληγορία, ο Χου φτιάχνει μια από τις πιο συγκινητικές ταινίες για τις σχέσεις των ανθρώπων με τα ζώα, αλλά για όλα τα πλάσματα, που έχουν καταδικαστεί να ζουν στις παρυφές των καλογυαλισμένων ονείρων.

Azrael

Σκηνοθεσία: Ι. Ελ. Κατζ

Παίζουν: Σαμάρα Γουίβινγκ, Βικ Κάρμεν Σόουν, Νέιθαν Στούαρτ-Τζάρετ

Περίληψη: Μια αίρεση φανατικών καταδιώκει την Αζραέλ, ένα μέλος της που απόδρασε. Αφότου καταφέρνουν να την αιχμαλωτίσουν ξανά, εκείνη εφευρίσκει μια διέξοδο ώστε να πάρει εκδίκηση.

Μια αλληγορική ταινία τρόμου για τη θέση της γυναίκας σε θρησκόληπτες και απολυταρχικές κοινωνίες.

Πολλά χρόνια μετά από την Αρπαγή των Πιστών, μία θρησκόληπτη αίρεση φανατικών που έχει απαρνηθεί τον πειρασμό της ομιλίας, καταδιώκει την Αζραέλ, που έχει αποδράσει από τους κόλπους της. Όταν οι ανελέητοι φανατικοί την αιχμαλωτίζουν ξανά, η Αζραέλ προορίζεται ως ανθρωποθυσία, που θα κατευνάσει ένα αρχαίο κακό ριζωμένο βαθιά στην άγρια φύση. Όμως, εκείνη δεν υποκύπτει και προκειμένου να επιβιώσει και να εκδικηθεί, σπεύδει ολοταχώς προς μια σφοδρή αναμέτρηση.

Ο Ε.Λ. Κατζ («Small Crimes» ) μέσα από το εύρημα της σιωπής, που όμως εδώ δεν δημιουργεί σασπένς, όπως ας πούμε στο «Ήσυχο μέρος» του Κραζίνσκι, αξιοποιεί τα υπέροχα δάση της Εσθονίας, για να δημιουργήσει ατμόσφαιρες, όμως πάντα υπάρχει μια αίσθηση ότι λείπει ο διάλογος. Η Αζραέλ του, που έχει το όνομα ενός βιβλικού αγγέλου του θανάτου, γίνεται το σύμβολο της γυναίκας σήμερα, όμως η αλληγορία του και τα σχόλιά του δεν μπορούν εμβαθύνουν αρκετά. Αναμειγνύοντας θρησκευτικά στοιχεία και μυθολογικές αναφορές, καταλήγει σε ένα θρίλερ, που γρήγορα χάνει τη δυναμική του, αδυνατεί να προκαλέσει ανατριχίλα και εξαντλείται σε κλισέ.

Γραμμή Δισταγμού (Tereddüt Çizgisi /Hesitation Wound)

Σκηνοθεσία: Σελμάν Νατζάρ

Παίζουν: Τουλίν Όζεν, Γκιουλτσίν Κουλτούρ Σαχίν, Ογκουλτζάν Αρμάν Ουσλού

Περίληψη: Μια ποινικολόγος καλείται να πάρει μια δύσκολη ηθική απόφαση, που θα επηρεάσει τις ζωές της μητέρας της, ενός δικαστή και του ύποπτου για φόνου πελάτη της.

Τουρκικό ψυχολογικό θρίλερ, που εξερευνά τις παγίδες της δικαιοσύνης.

H Κανάν, μια ποινικολόγος στο Ουσάκ της δυτική Τουρκίας, βρίσκεται διχασμένη ανάμεσα στις προσωπικές και τις επαγγελματικές της ευθύνες. Ενώ η μητέρα της βρίσκεται σε κώμα, εκείνη πρέπει να υπερασπιστεί τον Μουσά, έναν νεαρό άνδρα κου κατηγορείται για τη δολοφονία του εργοδότη του. Η υπόθεση του Μουσά όμως δεν είναι απλή… Μυστικά και ψέματα έρχονται στην επιφάνεια, φέρνοντας στο φως ένα σκάνδαλο διαφθοράς και μία σκοτεινή οικογενειακή υπόθεση. Ποιος λέει την αλήθεια; Πόσες πλευρές έχει η αλήθεια αυτή; Και μέχρι πού θα φτάσει η ηρωίδα για να δικαιώσει τον πελάτη της; Η αφοσίωση της Κανάν στον νεαρό κατηγορούμενο και η βαθιά επιθυμία της να τον αθωώσει, αντανακλά τις εσωτερικές συγκρούσεις της δικηγόρου με τη δικαιοσύνη, το οικογενειακό καθήκον και τη συνείδησή της. Η πίεση που υφίσταται αυξάνεται, καθώς η αδελφή της, Μπελγκίν, την πιέζει να πάρει την απόφαση να διακόψει τη μηχανική υποστήριξη της μητέρας τους.

Σε ένα κράτος, όπου όλα είναι υπό κατάρρευση, ακόμα και η στέγη της δικαστικής αίθουσας, μια δικηγόρος προσπαθεί να κάνει σωστά τη δουλειά της, να αποδείξει ως γυναίκα την αξία της και ταυτόχρονα να εξισορροπήσει την επαγγελματική και την προσωπική της ζωή. Ο Σελμάν Νατζάρ («Between Two Dawns»), ακολουθώντας τον δρόμο ενός συντηρητικού ρεαλισμού βάζει στο ίδιο καλάθι το σύστημα της δικαιοσύνης που βρίσκεται σε κρίση,και τη γυναικεία χειραφέτηση, στήνοντας με αγαθές προθέσεις μεν, αλλά χωρίς εκπλήξεις αναμενόμενες συγκρούσεις, οδηγώντας τελικά την ηρωίδα του σε τετριμμένα διλήμματα, που όσο καίρια κι αν είναι, αδυνατούν να δώσουν μια κάποια ένταση.

Έτσι εξαντλείται σε μακροσκελείς σκηνές δικαστηρίου, που πέρα από ότι ίσως πιθανόν σας θυμίσουν οικείες καταστάσεις, δεν έχουν την απαραίτητη ενέργεια, που θα έκανε τη διάφορα ,με μόνη τη γοητευτική Τουλίν Όζεν, η οποία υπερασπίζεται τον ρόλο της με αφοσίωση, να σπάει τη μονοτονία.

Το Μυστικό στο Κελάρι (Cellar Door)

Σκηνοθεσία: Βον Στάιν

Παίζουν: Σκοτ Σπίντμαν, Τζορντάνα Μπρούστερ, Λόρενς Φίσμπερν

Περίληψη: Ένα ζευγάρι κάνει μια νέα αρχή, μετακομίζοντας στα προάστια. Προς έκπληξή τους, καθώς τσεκάρουν ένα υποψήφιο σπίτι, ο άντρας που τους το δείχνει αποφασίζει να τους το χαρίσει. Ωστόσο, υπάρχει ένας όρος: δεν πρέπει ποτέ να ανοίξουν την πόρτα του κελαριού

Σκοτεινό θρίλερ, με πρωταγωνιστές τους Σκοτ Σπίντμαν και Τζορντάνα Μπρούστερ.

Ένα ζευγάρι που μένει στην πόλη, η Έμιλι και ο Μαρκ, αναζητά μια νέα αρχή στα προάστια του Πόρτλαντ του Όρεγκον. Επισκέπτονται ένα εκπληκτικό σπίτι, που επιμελείται ο αινιγματικός Εμέτ, ένας άντρας με μοναδικό ταλέντο να ταιριάζει τέλεια τους ανθρώπους με τις ιδιότητες τους. Προς έκπληξή τους, τους χαρίζεται το σπίτι των ονείρων τους κάτω από έναν ανατριχιαστικό όρο: δεν πρέπει ποτέ να ανοίξουν την πόρτα του κελαριού.

Καθώς εγκαθίστανται στο νέο τους σπίτι, αρχίζουν να λαμβάνουν χώρα παράξενα περιστατικά και ο ενθουσιασμός του ζευγαριού μετατρέπεται σε ανησυχία. Κάθε μέρα που περνά, συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι το σπίτι κρύβει σκοτεινά μυστικά, που μπλέκονται με τη δική τους ζωή. Όσο πιο βαθιά σκάβουν στο παρελθόν του ειδυλλιακού τους σπιτιού, τόσο περισσότερο ξετυλίγεται ένα κουβάρι από ανησυχητικές αλήθειες, που θα δοκιμάσουν την εμπιστοσύνη, την αγάπη και τις θυσίες, που είναι διατεθειμένοι να κάνουν.

Καθώς η ένταση αυξάνεται και η σχέση τους κλονίζεται, η Έμιλι και ο Μαρκ πρέπει να αντιμετωπίσουν το μυστήριο του κελαριού και το πραγματικό κόστος του σπιτιού των ονείρων τους. Θα αποκαλύψουν την αλήθεια πριν να είναι πολύ αργά, ή θα τους καταβροχθίσουν τα μυστικά του σπιτιού;

Looney Tunes: Ο Πόρκι και ο Ντάφι Σώζουν τη Γη (The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie)

Σκηνοθεσία: Πίτερ Μπράουνγκαρντ

Με τις φωνές των (στα ελληνικά): Σταύρου Σιούλη, Χρήστου Συριώτη, Αφροδίτης Αντωνάκη

Περίληψη: Ο Πόρκι Πιγκ και ο Ντάφι Ντακ έρχονται αντιμέτωποι με έναν κακό εξωγήινο, που θέλει να ανατινάξει τη Γη!

Θεότρελη περιπέτεια animation με τους κλασικούς χαρακτήρες των Looney tunes.

Ο Πόρκι Πιγκ και ο Ντάφι Ντακ είναι μέσα στην ατυχία, αφότου ένα μυστηριώδες ιπτάμενο αντικείμενο κατέστρεψε ολοσχερώς τη στέγη τους. Καθώς δεν υπάρχουν χρήματα για την επισκευή της, οι δύο φίλοι κινδυνεύουν να χάσουν το πατρικό τους σπίτι! Ευτυχώς, συναντούν την Πετούνια Πιγκ, που αναλαμβάνει να βοηθήσει, εξασφαλίζοντάς τους δουλειά στο τοπικό εργοστάσιο τσίχλας, όπου εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτης παρασκευής γεύσεων.

Όλα πάνε περίφημα, μέχρι που ο Ντάφι παρατηρεί κάτι περίεργο. Η νέα γεύση τσίχλας, που πωλείται και μασιέται παγκοσμίως, έχει μολυνθεί από μια μυστηριώδη, γλοιώδη, πράσινη γλίτσα! Ο Ντάφι προσπαθεί να προειδοποιήσει τους πάντες, αλλά το μόνο που καταφέρνει είναι να απολυθεί από το εργοστάσιο και να μπει στη φυλακή. Αποφασισμένος να αποδείξει τις υποψίες του, ζητά τη βοήθεια του Πόρκι και της Πετούνια. Σύντομα όμως συνειδητοποιούν ότι η τσίχλα όχι μόνο είναι μολυσμένη, αλλά μετατρέπει τους πάντες σε ζόμπι, ως μέρος του σχεδίου ενός κακού εξωγήινου να ανατινάξει τη Γη!

Όζι, η Φωνή του Δάσους (Οzi: The Voice of the Forest)

Σκηνοθεσία: Τιμ Χάρπερ

Περίληψη: Η ουρακοτάγκος Όζι βλέπει την ξένοιαστη ζωή στο τροπικό δάσος να ανατρέπεται, όταν μια εταιρία καταστρέφει το σπίτι της. Αποφασίζει τότε να ξεκινήσει μια περιπέτεια και να αποκαταστήσει το μέρος όπου ζούσαν.

Οικολογική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων.

Η Όζι ζει βαθιά μέσα στο τροπικό δάσος μαζί με τους γονείς της, τη Σίμα και τον Τζότζο. Η ζωή κυλάει χαρούμενα, στη φωλιά τους ψηλά στα δέντρα, μέχρι που μια μοιραία νύχτα το σπίτι τους καταστρέφεται εξαιτίας της ανελέητης εταιρείας GreenZar.

Μακριά από τους γονείς της και ολομόναχη πια, η Όζι διασώζεται από την Κιράνι και τον Ρόμπερτ, τους ιδιοκτήτες ενός τοπικού καταφυγίου για ορφανούς ουρακοτάγκους. Είναι φοβισμένη και μπερδεμένη, αλλά χάρη στην καλοσύνη των ξένων, προσαρμόζεται γρήγορα στο νέο της περιβάλλον. Αρχίζει μάλιστα να επικοινωνεί με τους νέους της φίλους μέσα από τη νοηματική γλώσσα που της διδάσκουν. Αυτές οι δεξιότητες επιτρέπουν στην Όζι να ανθίσει και σύντομα μοιράζεται την αγάπη της για τη ζωή και τις περιπέτειες της με περισσότερο κόσμο. Μέσα από τα διασκεδαστικά βίντεο που δημοσιεύει στο διαδίκτυο, αποκτά ακόλουθους σε όλο τον κόσμο!

Μια μέρα, εντελώς τυχαία, η Όζι ανακαλύπτει ότι οι γονείς της μπορεί να είναι ακόμα ζωντανοί. τότε, αρπάζει μια τσάντα με τα απαραίτητα και ξεκινά για το τροπικό δάσος, που κάποτε αποκαλούσε σπίτι της. Όμως, η ειδυλλιακή φύση της παιδικής της ηλικίας είναι πια τελείως διαφορετική. Η αποψίλωση έχει καταστρέψει τα πάντα και η καρδιά της ραγίζει.

Από εκείνη τη στιγμή, αποφασίζει ότι η νέα της αποστολή, μαζί με την αναζήτηση των γονιών της, θα είναι να ενημερώσει τον κόσμο για το τι συμβαίνει στο τροπικό δάσος. Και ξέρει ακριβώς πώς να το κάνει. Με τη βοήθεια του διαδικτυακού της κοινού και των νέων της φίλων, Τσανς και Χόνκους , η γενναία ηρωίδα μας βρίσκει τον σκοπό της, το πάθος της και τη φωνή της.

Επαναπροβολή:

Η Μπαλάντα του Ναραγιάμα (Narayama Bushikô / The Ballad of Narayama)

Σκηνοθεσία: Κιζούκι Κινόσιτα

Παίζουν: Πρωταγωνιστούν: Κίνουγιο Τανάκα, Τίτζι Τακάχασι, Γιούκο Μοτσιζούκι

Περίληψη: H στοιχειωμένη εκδοχή ενός ιαπωνικού λαϊκού μύθου.

Μια από τις σημαντικότερες ταινίες στην ιστορία του σινεμά δια χειρός Κισούκι Κινοσίτα.

Μία παλιά ιαπωνική παράδοση υπαγόρευε ότι οι πολίτες που έχουν φτάσει στα εβδομήντα τους χρόνια πρέπει να μεταφερθούν στην κορυφή του όρους Ναραγιάμα και να αφεθούν εκεί για να πεθάνουν. Σ' ένα απομακρυσμένο ορεινό χωριό, η θυσιαζόμενη πρεσβύτερη Όριν είναι μια αξιοπρεπής και υπάκουη γυναίκα, που περνάει τις λιγοστές της μέρες, εξασφαλίζοντας την ευτυχία του πιστού χήρου γιου της με μια αξιοσέβαστη νέα σύζυγο.

Αυτή είναι μία ιστορία, που καταγράφεται σε ένα ομότιτλο μυθιστόρημα και στηρίζεται σε έναν λαϊκό μύθο, που περνούσε από γενιά σε γενιά με τη μέθοδο του «καμπούκι». Ο Κισούκι Κινοσίτα συνδυάζει το παραδοσιακό ιαπωνικό θέατρο με το κινηματογραφικό του βλέμμα, γυρίζει την ταινία εξ ολοκλήρου στα στούντιο της Shochiku και διδάσκει πώς χρησιμοποιείται το χρώμα στο σινεμά (επηρεάζοντας από τον Μάικλ Πάουελ και τον Πίτερ Γκρίναγουεϊ, μέχρι τον Γουές Άντερσον).