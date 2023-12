Κινηματογραφικές πρεμιέρες -«Poor Things» του Λάνθιμου: Γιατί όλοι μιλούν για αριστουργηματική ταινία - iefimerida.gr

Στις κινηματογραφικές πρεμιέρες το ντοκιμαντέρ του Τζουζέπε Τορνατόρεγια τον σπουδαίο Ένιο Μορικόνε, ο Λίαμ Νίσον και την 1η Ιανουαρίου ο Γιώργος Λάνθιμος και τo αριστουργηματικό «Poor Things».

Ταινία που μετά από τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία και αφού σάρωσε στις υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες, βάζει πλώρη και για τα Όσκαρ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι κινηματογραφικές πρεμιέρες της Πέμπτης 28 Δεκεμβρίου

Poor Things

Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος

Παίζουν: Έμα Στόουν, Γουίλεμ Νταφόε, Μαρκ Ράφαλο, Ραμί Γιουσέφ

Περίληψη: Στις κινηματογραφικές πρεμιέρες στη Γλασκόβη της βικτωριανής περιόδου, η Μπέλα, μια νεαρή έγκυος γυναίκα αυτοκτονεί, αλλά ένας εκκεντρικός γιατρός την επαναφέρει στη ζωή και τη θέτει υπό την προστασία του. Αγνοεί όμως πως εμπόδιο στα σχέδιά του πρόκειται να μπουν ο νεαρός βοηθός του, ένας ερωτύλος δικηγόρος, αλλά και η βούληση της ίδιας της Μπέλα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «Poor Things» βγαίνει στις αίθουσες την 1η Ιανουαρίου 2024.

Ο Γιώργος Λάνθιμος υπογράφει την πιο ανατρεπτική περιπέτεια ενηλικίωσης, που έχουμε δει στη μεγάλη οθόνη και μία από τις καλύτερες ταινίες των τελευταίων χρόνων, μπαίνοντας δικαιωματικά στο πάνθεο των πλέον επιδραστικών auteurs της εποχής μας.

Ο Γκόντγουιν Μπάξτερ, ένας εκκεντρικός επιστήμονας, που επιδίδεται σε παράξενα πειράματα, βρίσκει το σώμα μιας εγκύου γυναίκας, η οποία αυτοκτόνησε, και αποφασίζει να την επαναφέρει στη ζωή, μεταμοσχεύοντάς της τον εγκέφαλο του αγέννητου μωρού της. Ο ίδιος φέρει τα σημάδια πολλών επεμβάσεων, που άσκησε πάνω ο δικός του πατέρας, και μέσα από το δημιούργημά του, έναν θηλυκό Φρανκενστάιν, που ονομάζει Μπέλα, αναζητά το νόημα της ύπαρξής του. Εκείνη, μια όμορφη γυναίκα με τις ενστικτώδεις αντιδράσεις ενός βρέφους, αναπτύσσεται στην έπαυλή του, κερδίζοντας τον θαυμασμό και τον έρωτα του βοηθού του, αλλά και ενός ερωτύλου δικηγόρου, του Ντάνκαν Γουέντερμπερν, που την παίρνει μαζί του σε ένα ταξίδι στην Λισαβόνα.

Eκεί, η Μπέλα θα ανακαλύψει την ομορφιά και την ηδονή, αλλά και τον πόνο και την αδικία του κόσμου μέσα από την αθώα της ματιά, που ακόμη δεν έχει αλλοτριωθεί από τον καθωσπρεπισμό και τις κοινωνικές συμβάσεις. Έτσι λοιπόν, όπως απολαμβάνει το φαγητό, το ποτό και το σεξ, με μπορεί να χαστουκίσει κάποιον, επειδή απλώς την εκνεύρισε, ή να καταρρεύσει στην εικόνα εξαθλιωμένων ανθρώπων από την πείνα. Ταυτόχρονα, μαθαίνει να διαχειρίζεται τον εαυτό της και το σώμα της, ή να γίνεται η ίδια η πηγή των εσόδων της, όπως λέει, μέχρι που αποκαλύπτει την αλήθεια για το παρελθόν της.

Ο Τόνι ΜακΝαμάρα μεταμορφώνει το ομότιτλο βιβλίο του Αλαάντερ Γκρέι, το οποίο ο Λάνθιμος είχε διαβάσει από την εποχή των «Άλπεων» σε ένα εξαιρετικό σενάριο, με βιτριολικό χιούμορ και καυστικές ατάκες, που απομακρύνεται από τις ανδρικές εμμονές, δίνοντας προτεραιότητα στην Μπέλα και στον τρόπο που αυτή μαθαίνει τον κόσμο. Ο Έλληνας δημιουργός από την πλευρά του φτιάχνει έναν κόσμο με στοιχεία βικτωριανής εποχής, αλλά και ενδιαφέροντες νεωτερισμούς, δημιουργώντας μια αισθητικά άψογη προσωπική «Χώρα των θαυμάτων» για τη δική του Αλίκη, κινηματογραφώντας αυτό το απόλυτα λανθιμικό σύμπαν με ευρυγώνιους φακούς και πληθώρα σινεφιλικών αναφορών, που χρησιμοποιεί με το δικό του στυλ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταυτόχρονα, οδηγώντας τους ηθοποιούς του σε άκρως σωματικές ερμηνείες, με προεξάρχουσα την Έμα Στόοουν, που δεν μπορείς παρά να μην υποκλιθείς στον τρόπο που ενσωματώνει τη μη γνώση και την απόλυτη αγνότητα, φτιάχνει μία από τις πιο πρωτότυπες δημιουργίες των τελευταίων χρόνων, παραμένοντας πιστός στην κινηματογραφική του γλώσσα, ενώ καταφέρνει να γίνει και όσο ποπ χρειάζεται, ώστε όχι μόνο να μπορεί να συγκινήσει την Ακαδημία, αλλά και να απευθυνθεί σ’ ένα ευρύ κοινό.

Το βασικό πλεονέκτημα όμως του «Ρoor Things» είναι το διανόημά του, που ξεφεύγει κατά πολύ από την έννοια της ταξικής ανισότητας και της γυναικείας χειραφέτησης, όπως έχει συζητηθεί. Η Μπέλα λοιπόν ναι μεν δεν υποκύπτει στους κανόνες της πατριαρχίας και διεκδικεί το δικαίωμά της στον έρωτα και στην αυτοδιάθεση του σώματός της, όμως η διαλεκτική του Λάνθιμου πάει ένα βήμα παραπέρα και γίνεται περισσότερο υπαρξιακή, παρά κοινωνική ή πολιτική.

Με όχημά του ένα ενήλικο σώμα με ένα ανόθευτο μυαλό, που λειτουργεί με βάση το ένστικτο, ο σκηνοθέτης στέκεται στην αντίπερα όχθη της Χάνα Άρεντ και της κοινοτοπίας του κακού, προτείνοντας τη δική του κοινοτοπία του καλού. Εν πολλοίς, εδώ ο άνθρωπος θεωρείται φύσει αγαθός, για να καταλήξει σ’ ένα αμφίσημο φινάλε, που εγείρει συζητήσεις. Αν όμως ο ρόλος της τέχνης δεν είναι ο διάλογος, τότε ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι; Και το «Poor things» καταφέρνει να βάλει τους θεατές σε αυτή τη διαδικασία, ακριβώς επειδή είναι τόσο τέλεια φτιαγμένο, που κανείς δεν ασχολείται με την κατασκευή του, παρά μόνο με την ουσία του.

Άγραφος Νόμος (Ιn the Land of Saints and Sinners)

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Λόρενζ

Παίζουν: Λίαμ Νίσον, Κέρι Κόντον, Ντέσμοντ Ίστγουντ

Περίληψη: Σε ένα απομακρυσμένο ιρλανδικό χωριό, ένας κατεστραμμένος εκτελεστής αναγκάζεται να πολεμήσει για τη λύτρωσή του.

Ο Λίαμ Νίσον σε μια ακόμα περιπέτεια εκδίκηση και εξιλέωσης, αυτή τη φορά με ιρλανδικό χρώμα.

Στην Ιρλανδία της δεκαετίας του ’70, κατά τη διάρκεια των «Ταραχών», ο Φίνμπαρ Μέρφι, ένας μισθωτός δολοφόνος, θέλοντας να αφήσει πίσω του το σκοτεινό παρελθόν του, ζει μια ήσυχη ζωή στην απομακρυσμένη παραλιακή πόλη Glencolmcille, μακριά από την πολιτική βία, που κυριεύει την υπόλοιπη χώρα. Όταν ένα απειλητικό πλήρωμα τρομοκρατών φτάνει στην περιοχή του, ο Φίνμπαρ ανακαλύπτει ότι ένας από αυτούς κακοποιεί ένα ντόπιο κορίτσι και την ανύπαντρη μητέρα της. Τότε θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ της αποκάλυψης της μυστικής του ταυτότητας, ή της υπεράσπισης των φίλων και των γειτόνων του.

O Ρόμπερτ Λόρενζ, που για χρόνια έχει δουλέψει ως παραγωγός του Κλιντ Ίστγουντ, στη δεύτερη συνεργασία του με τον Νίσον μετά από το «The Μarksman», ταξιδεύει ως την Ιρλανδία για μία περιπέτεια εξιλέωσης, που προβλήθηκε εκτός συναγωνισμού στο Φεστιβάλ Βενετίας και έτσι δεν μπόρεσε να παραλάβει ένα ειδικό βραβείο κοινού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αξιοποιώντας τα άγρια τοπία της χώρας και ένα καστ Ιρλανδών ηθοποιών που έχουν κατάλληλη προφορά ,επικεντρώνεται στη διαδρομή του κεντρικού του ήρωα, που πρέπει να πάρει μια μεγάλη απόφαση: αν θα αποκαλύψει το ντροπιαστικό παρελθόν του, ανατρέποντας την εικόνα που έχουν γι’ αυτόν οι συγχωριανοί του, ή θα υπερασπιστεί όσους αγαπάει με κάθε τίμημα.

Το πρόβλημα, πέρα από το σενάριο που δεν ξεφεύγει από τα κλισέ του είδους, είναι πως ο Λόρενζ τοποθετεί τη δράση του στο 1974, μια πολιτικά έντονη εποχή για την Ιρλανδία, χωρίς να ασχολείται καθόλου με αυτήν, πέρα από την εικαστική της αναπαράσταση. Γι’ αυτό λοιπόν ο IRA είναι απλώς μια σπείρα κακοποιών με τον Φίνμπαρ, που θυμίζει περισσότερο Αμερικανό εκδικητή, να αναλαμβάνει δράση για να την εξολοθρεύσει. Μια παράδοξη επιλογή την οποία στηρίζει ο Νίσον, σε έναν ρόλο που αν και σε σημεία μας θυμίζει τις υποκριτικές του δυνατότητες, τελικά εξαντλείται στο κομμάτι της δράσης ενός ακόμη bad-ass ήρωα, που τα βάζει με το κακό.

Ennio - The Maestro

Σκηνοθεσία: Τζουζέπε Τορνατόρε

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περίληψη: Η ζωή και το έργο του Ένιο Μορικόνε, του σπουδαιότερου συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής, μέσα από τα λόγια του ίδιου και των συνεργατών του.

Ντοκιμαντέρ του Τζουζέπε Τορνατόρεγια τον σπουδαίο Ένιο Μορικόνε.

Ο Μορικόνε, ένας μαέστρος που άλλαξε την έννοια και το κύρος της κινηματογραφικής μουσικής, αφηγείται τη ζωή του από την αρχή μέχρι το τέλος, συγκινεί και συγκινείται. Στο ντοκιμαντέρ για το έργο του και τη ζωή του μιλούν οι Τζουζέπε Τορνατόρε, Κλιντ Ίστγουντ, Κουέντιν Ταραντίνο, Χανς Ζίμερ, Μπάρι Λέβινσον, Ντάριο Αρτζέντο, Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, Κουίνσι Τζόουνς, Μπρους Σπρίνγκστιν, Ρόλαντ Τζοφέ, Τζέιμς Χέτφιλντ.

Ο Ένιο Μορικόνε, έχοντας συνθέσει γύρω στα 500 σάουντρακ μέσα σε περίπου έξι δεκαετίες, έχει συνεργαστεί με πληθώρα σκηνοθετών, με πολλούς από τους οποίους είχε αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς φιλίας. Φυσικά, η αρχή έγινε με τον Σέρτζιο Λεόνε, με τον οποίο ήταν και συμμαθητές στην τρίτη δημοτικού. Η σχέση του με τον Τορνατόρε υπήρξε επίσης άκρως δημιουργική.

Κατά τη διάρκεια της σχεδόν πενηντάχρονης καριέρας του, είχε καταπιαστεί με περίπλοκες διασκευές, ασυνήθιστη ενορχήστρωση, συγκεκριμένους ήχους, τη χρήση της ανθρώπινης φωνής ως μέρος της ορχήστρας, μακρές σιωπές, μουσικά gags και μονές νότες που διατηρούνται για πάντα. Ταυτόχρονα, ο Τορνατόρε ασχολείται και με λιγότερο γνωστές πτυχές του έργου του, όπως η πολύτιμη δισκογραφία του στην ιταλική μουσική.

Η επιρροή του ήταν αναμφισβήτητη, ακόμα και σε μουσικούς ,β που ανήκαν σε διαφορετικά είδη, όπως ο κιθαρίστας The edge των U2, ή οι Metallica και οι Ramones, που ξεκινούσαν τις συναυλίες τους με δικές του συνθέσεις.

Ο Ένιο Μορικόνε, παρόλο που κανείς θα περίμενε ότι το βασικό του όργανο θα ήταν το πιάνο, ξεκίνησε την καριέρα του ως τρομπετίστας. Οι συνθέσεις του ήταν μοναδικές, γιατί μέσα στις κλασικές συγχορδίες, αντιπαρέβαλε πάντα φυσικούς ήχους.-ποιος θα ξεχάσει το σφύριγμα στο «Ο καλός, ο Κακός και ο ‘Άσχημος»; Ακόμα και ήχους ζώων, στην συγκεκριμένη ταινία, επέλεξε για μουσική επένδυση, όπως την κραυγή ενός κογιότ, αλλά και πιο σύγχρονα όργανα, όπως ηλεκτρικές κιθάρες, δημιουργώντας το δικό του προσωπικό στυλ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάμεσα στις διακρίσεις που έλαβε, είναι 3 Χρυσές Σφαίρες, 4 βραβεία Γκράμι, 6 Βραβεία BAFTA κι ένα Όσκαρ για την μουσική της ταινίας «The Hateful Eight» του Κουέντιν Ταραντίνο, που το αφιέρωσε στη γυναίκα του.

Μυστήριο στη Φάρμα των Ζώων ((Mystery on the Cattle Hill Express)

Σκηνοθεσία: Γουίλ Ασούρστ

Με τις φωνές των (στα ελληνικά): Νεφέλης Κυριακίδη, Θάνου Λέκκα, Γιάννη Υφαντή, Ηδύλης Κυριακίδη, Δημήτρη Σαρλού, Ήβης Σοφιανού

Περίληψη: Όταν τα ζώα μιας φάρμας συνειδητοποιούν ότι το έδαφός της δεν είναι πλέον καλλιεργήσιμο, αποφασίζουν να δοκιμάσουν έναν «σούπερ σπόρο». Όμως, κάποιος κλέβει την εφεύρεσή τους, οπότε πλέον καλούνται να εντοπίσουν τον μυστηριώδη δράστη για να σωθούν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Animation μυστηρίου με τετράποδους ήρωες.

Η Φάρμα των Ζώων περνάει κρίση, καθώς δεν θα υπάρξουν καλλιέργειες λόγω της ακαταλληλότητας του εδάφους. Αλλά ο Άλμπερτ Γουρουνοστάιν, ένας διάσημος εφευρέτης, διαθέτει έναν επαναστατικό σούπερ-σπόρο που θα μπορέσει να λύσει το πρόβλημα. Ο Άλμπερτ θα παρουσιάσει τον σπόρο του στο τρένο-εργαστήριό του υψηλής τεχνολογίας. Όμως, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού κάποιος κλέβει τον σπόρο του. Η Κλάρα και ο Αλπίνος θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με την παγκοσμίου φήμης ντετέκτιβ Άγκαθα Κριστοπούλου για να αποκαλύψουν τον κλέφτη, που βρίσκεται ανάμεσά τους, και να εξασφαλίσουν το μέλλον της φάρμας.