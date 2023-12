Κινηματογραφικές πρεμιέρες: O Τιμοτέ Σαλαμέ με τον «Γουόνκα» μάς βάζει στο κλίμα των γιορτών - iefimerida.gr

Στις κινηματογραφικές πρεμιέρες ο Τιμοτέ Σαλαμέ με τον «Γουόνκα» μάς βάζει σε χριστουγεννιάτικο κλίμα.

O Τζόναθαν Γκλέιζερ υπογράφει μια από τις πιο δυνατές ταινίες των τελευταίων χρόνων για το Ολοκαύτωμα, κι ένα βραβευμένο ιμπρεσιονιστικό δράμα αφηγείται την άνοδο και την πτώση μιας οικογένειας.

Γουόνκα (Wonka)

Σκηνοθεσία: Πολ Κινγκ

Παίζουν: Τίμοθι Σαλαμέ, Κίγκαν-Μάικλ Κέι, Ολίβια Κόλμαν, Χιου Γκραντ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περίληψη: Στις κινηματογραφικές πρεμιέρες η ιστορία του παθιασμένου εφευρέτη, μάγου και σοκολατοποιού Γουίλι Γουόνκα.

To διάσημο παραμύθι του Ρόαλντ Νταλ με τον Τίμοθι Σαλαμέ στον ρόλο του Γουίλι Γουόνκα, του σοκολατοποιού από το «Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας».

Ο νεαρός Γουόνκα προσπαθεί να τα καταφέρει στο κέντρο του κόσμου της σοκολατοποιίας, με απώτερο όνειρο να ξανανιώσει την παρουσία της μητέρας του, που έχει πια πεθάνει. Παρά το γεγονός πως έχει στην τσέπη του μονάχα λίγα κέρματα, το καπέλο του είναι γεμάτο όνειρα, όπως εκείνο να ανοίξει μια μέρα το δικό του μαγαζί με σοκολάτες. Ο δρόμος του όμως είναι γεμάτος εμπόδια: θα αναγκαστεί να εργαστεί σαν σκλάβος στο πλυσταριό μια σατανικής γυναίκας, θα αντιμετωπίσει άπληστους επιχειρηματίες, διεφθαρμένους αστυνομικούς, σοκολατομανείς καλόγερους κι έναν περίεργο τύπο από τη φυλή των Ούμπα Λούμπα.

Ο Νταλ έγραψε την ιστορία του Τσάρλι το 1964, την ίδια χρονιά δηλαδή που η Μαίρη Πόπινς γνώριζε την κινηματογραφική της μεταφορά με την Τζούλι Άντριους. Ο σοκολατοποιός – μάγος Γουόνκα συστήθηκε στο κοινό μέσα από τις ταινίες του Μελ Στιούαρτ και του Τιμ Μπάρτον με τους Τζιν Γουάιλντερ και Τζόνι Ντεπ να ερμηνεύουν τον ρόλο, αποδίδοντας την εκκεντρική του φύση.

Ο Πολ Κινγκ («Πάντινγκτον») αναλαμβάνει να μας αφηγηθεί υπό μορφή μιούζικαλ το prequel του χαρακτήρα, τα πρώτα του βήματα δηλαδή στον κόσμο της σοκολατοποιία,ς με μια διάθεση γιορτινή και παραμυθένια. Πολύχρωμα σκηνικά, τραγούδια και χορευτικά κι ένας Σαλαμέ (υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα) χαριτωμένος και γλυκούλης, που δεν τρομάζει τα παιδιά, αντίθετα γίνεται συμπαθής από την πρώτη έως την τελευταία στιγμή ,συνδυάζονται σε μια καλοστημένη παραγωγή, που αν και δεν αποδίδει τη σκοτεινή πλευρά του Γουόνκα, κρύβει κάτω από τη γυαλισμένη της επιφάνεια ένα σχόλιο για το καπιταλιστικό σύστημα και τις μεθόδους του, αλλά και τους θεσμούς, που υποκύπτουν εύκολα στην αμαρτία της σοκολάτας.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαζί με τον Σαλαμέ, η οσκαρική Ολίβια Κόλμαν στον ρόλο της κυρίας Πλύστρας και ο Χιου Γκραντ, που ως μικροσκοπικός Ούμπα Λούμπα κλέβει αναμφίβολα την παράσταση με την αριστοκρατική του αύρα και το βρετανικό του χιούμορ.

Ζώνη Ενδιαφέροντος (The Zone of Interest)

Σκηνοθεσία: Τζόναθαν Γκλέιζερ

Παίζουν: Κρίστιαν Φρίντελ, Σάντρα Ούλερ, Ραλφ Χέρφορθ, Γιόχαν Καρτχάους

Περίληψη: Ο διοικητής του Άουσβιτς, Ρούντολφ Ες και η σύζυγός του Χέντβιγκ, προσπαθούν να φτιάξουν μια ονειρεμένη ζωή για την οικογένειά τους σε ένα σπίτι και έναν κήπο δίπλα στο στρατόπεδο.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τζόναθαν Γκλέιζερ («Κάτω από το Δέρμα», «Γέννηση») υπογράφει μια τολμηρή ταινία γύρω από το Ολοκαύτωμα, που απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο, αλλά και εκείνο των κριτικών στο πρόσφατο Φεστιβάλ Καννών.

Στην αντίπερα όχθη του ποταμού Σόλα, εκεί που βρίσκεται το στρατόπεδο του Άουσβιτς, που οι Ναζί αποκαλούσαν «Ζώνη Ενδιαφέροντος», ο Ρούντολφ Ες έχει φτιάξει ένα άψογο σπίτι για την πολυμελή οικογένειά του. Τα παιδιά περνούν τις ώρες ανέμελα, το αγόρι παίζει πολεμικά παιχνίδια, η μικρή ξυπνάει τις νύχτες και ο μπαμπάς της την ηρεμεί, η οικιακή βοηθός με χαμηλωμένο το βλέμμα εξυπηρετεί τις ανάγκες των αφεντικών της και μόνο η γιαγιά τόλμα να ανοίξει το στόμα της για να πει τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά. Όταν όμως στον Ες ανακοινώνεται η μετάθεσή του, η Χέντβιγκ αρνείται να εγκαταλείψει το σπιτικό της.

Βασισμένος στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Μάρτιν Άμις (ο οποίος έφυγε από τη ζωή σχεδόν ταυτόχρονα με την προβολή της ταινίας στο Φεστιβάλ Καννών), ο Γκλέιζερ επιμένει στην μπανάλ καθημερινότητα της οικογένειας των Ες, που περνάει ειδυλλιακές στιγμές ξεγνοιασιάς, ενώ παραδίπλα καίνε τα φουγάρα του Άουσβιτς. Και το κάνει με έναν τρόπο, που αν κάποιος δεν ξέρει ποιος ήταν ο Ες, δύσκολα μπορεί να ταυτίσει αυτόν τον σύζυγο και στοργικό πατέρα με τον αρχιτέκτονα της φρίκης του Χίτλερ.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο, έγκειται η μοναδικότητα της ταινίας του Γκλέιζερ, με τα μεσαία ακίνητα πλάνα του να παρακολουθούν από απόσταση αυτόν τον «παράδεισο», δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα υφέρποντα τρόμου. Η Εβραία Χάνα Άρεντ, παρακολουθώντας τη δίκη του Άιχμαν, έγραψε για την κοινοτοπία του κακού,και πώς μπορεί εύκολα κανείς να βρεθεί στη μία την άλλη πλευρά της Ιστορίας, προκαλώντας την αντίδραση των συμπατριωτών της. Ο Βρετανός σκηνοθέτης, χρόνια μετά, με μαεστρία και χωρίς διδακτισμούς καταφέρνει να εικονοποιήσει αυτή τη φιλοσοφική θέση, βάζοντας τον θεατή να σκεφτεί σχετικά με την προέλευση ου κακού. Με αυτό τον τρόπο ανατρέπει βεβαιότητες που τον καθησυχάζουν, στοχεύοντας τελικά στη δική του «ζώνη ενδιαφέροντος».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Καθρεδικός (The Cathedral)

Σκηνοθεσία: Ρίκι Ντ' Αμπρόουζ

Παίζουν: Μπράιαν ντ' Άρσι Τζέιμς, Μόνικα Μπαρμπάρο

Περίληψη: Η άνοδος και η πτώση μιας αμερικανικής οικογένειας κατά τη διάρκεια δύο δεκαετιών, μέσα από το βλέμμα ενός παιδιού.

Βραβευμένο αυτοβιογραφικό δράμα του Ρίκι Ντ’ Αμπρόουζ.

Ένας αόρατος αφηγητής διηγείται τη ζωή και τις οικογενειακές σχέσεις του γεννημένου το 1987 Τζέσι Ντάμρος: τη διάλυση του γάμου των γονιών του, τους καβγάδες, τα οικονομικά προβλήματα και τις απώλειες, που τον σημάδεψαν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντ’ Αμπρόουζ αναπλάθει τις αναμνήσεις και τα προσωπικά του τραύματα μέσα απο την ακτινογραφία μιας τυπικής μεσοαστικής αμερικανικής οικογένειας. Η ιμπρεσιονιστική εξιστόρηση της ζωής του όμως αποτυπώνει παράλληλα δυο δεκαετίες της σύγχρονης αμερικανής Ιστορίας.

Δίνοντας έμφαση λιγότερο στα γεγονότα, που παρεισφρέουν μέσα από αρχειακά πλάνα, και περισσότερο στον τρόπο που χαράσσονται στη μνήμη-μέσα από το χρώμα του μανό της μητέρας μας, το αποτύπωμα ενός χαλιού, μια διαφήμιση, μια κλειστή πόρτα -πετύχαινε έναν ποιητικό διάλογο με το παρελθόν μέσα από ένα οπτικό καλειδοσκόπιο, δικαιώνοντας τη φήμη του ως ένα από τα μεγάλα ταλέντα του ανεξάρτητου κινηματογράφου.

Κουραμπιέδες από Χιόνι

Σκηνοθεσία: Γιάννης Τσιμιτσέλης

Παίζουν: Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Κατερίνα Γερονικολού, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Ρέππας, Νικολέττα Βλαβιανού, Μαίρη Σταυρακέλλη, Πάνος Σταθακόπουλος, Κατερίνα Τσάβαλου, Σπύρος Ντούγιας, Αριάδνη Βελλή, Στέλλα Μουρίκη, Στρατής Ζαχαρής

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περίληψη: Τέσσερα παιδιά και ένας περίεργος ζαχαροπλάστης θα ζήσουν μια χριστουγεννιάτικη περιπέτεια.

Χριστουγεννιάτικη κωμωδία σε σκηνοθεσία Γιάννη Τσιμιτσέλη και σενάριο των Ρέππα-Παπαθανασίου.

Σε ένα γραφικό ορεινό χωριό, ένας ιδιόρρυθμος ζαχαροπλάστης, ο κύριος Παναγιώτης, αναγκάζεται να κρύψει στο σπίτι του ένα μικρό κορίτσι, τη Φανή, για να γλιτώσει το ορφανοτροφείο. Όταν η κοπελίτσα γίνεται αντιληπτή από τους δύο εγγονούς του και έναν φίλο τους, οι πέντε τους σχηματίζουν συμμορία. Τότε, ξεκινά μια απίθανη περιπέτεια, όπου τα όρια ανάμεσα στο παραμύθι και την πραγματικότητα θολώνουν. Για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ζωή, θα πρέπει πρώτα να ξεγελαστούν η κόρη του ζαχαροπλάστη, ο γιατρός του χωριού, αλλά και οι υπόλοιποι κάτοικοι της κοινότητας. Ωστόσο, τα εμπόδια είναι άπειρα και σύντομα η αλήθεια αποκαλύπτεται, με αποτέλεσμα τα παιδιά να έρθουν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους.

Ο Καρυοθραύστης και η Μαγική Φλογέρα (Τhe Nutcracker and the Magic Flute)

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σκηνοθεσία Βίκτορ Γκλούκχουσιν

Με τις φωνές των (στα ελληνικά): Ζωής Πετράκη, Χρήστου Λαγκούση, Κώστα Τερζάκη, Κατερίνας Βουρλάκη κ.α

Περίληψη: Η animation κινηματογραφική μεταφορά του δημοφιλούς παραμυθιού του Χόφμαν.

Ένα από τα εμβληματικότερα παιδικά παραμύθια του Ε.Τ.Α Χόφμαν, που ενέπνευσε τον Τσαϊκόφσκι να γράψει το μπαλέτο «Ο Καρυοθραύστης», μεταφέρεται στον κινηματογράφο, σε μια ταινία κινουμένων σχεδίων για όλη την οικογένεια.

Η νεαρή Μαρί κάνει μια ευχή: να γίνει ένα θαύμα, που θα την κάνει και πάλι μικρή, σε έναν κόσμο όπου όλα θα είναι ομορφότερα. Παραδόξως, η ευχή της πιάνει και έτσι συρρικνώνεται στο μέγεθος κούκλας, ενώ ταυτόχρονα όλα της τα παιχνίδια ζωντανεύουν. Τότε, αποδεικνύεται ότι ένας ξύλινος καρυοθραύστης στην πραγματικότητα είναι ένας πρίγκιπας με το όνομα Τζορτζ, ο οποίος μετατράπηκε σε παιχνίδι από ένα σκοτεινό ξόρκι της βασίλισσας των αρουραίων. Η Μαρί και ο μεταμορφωμένος πρίγκιπας αποφασίζουν να ταξιδέψουν μαζί στη Γη των Λουλουδιών για λύσουν τα μάγια και να σώσουν τον κόσμο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κινηματογραφικές πρεμιέρες και επαναπροβολή:

Ο Εξορκιστής (The Exorcist)

Σκηνοθεσία: Γουίλιαμ Φρίντκιν

Παίζουν: Έλεν Μπέρστιν, Μαξ φον Σίντοφ, Λίντα Μπλερ, Τζέισον Μίλερ

Περίληψη: Ένα κορίτσι καταλαμβάνεται από ένα δαιμονικό πνεύμα, ενώ η μητέρα του απεγνωσμένα προσπαθεί να το σώσει μέσω εξορκισμών.

Το θρυλικό αριστούργημα του Γούίλιαμ Φρίντκιν, που απέσπασε δύο Όσκαρ, κυκλοφορεί σε επανέκδοση.

Η μικρή Ρέιγκαν ΜακΝίλ ζει με την Κρις, τη μητέρα της και διάσημη ηθοποιό, σε ένα ήσυχο προάστιο της Ουάσιγκτον. Όμως, τελευταία δεν αισθάνεται καλά. Παρουσιάζει περίεργα κι ανεξήγητα συμπτώματα: το σώμα της σηκώνεται από το έδαφος και η ίδια φαίνεται πως μπορεί να ασκήσει υπερφυσικές δυνάμεις. Οι γιατροί στους οποίους απευθύνεται για βοήθεια η απελπισμένη μητέρα σηκώνουν ψηλά τα χέρια, αδυνατώντας να εξηγήσουν το φαινόμενο. Τότε, η Κρις παίρνει την απόφαση να ζητήσει τη βοήθεια της Εκκλησίας. Συγκεκριμένα, συναντά τον πατέρα Κάρας, που είναι παράλληλα και ψυχίατρος. Όταν ο τελευταίος αντικρίζει τη Ρέιγκαν, συνειδητοποιεί ότι η νεαρή κοπέλα είναι δαιμονισμένη κι έχει καταληφθεί από ένα τρομακτικό δαιμονικό πνεύμα. Έτσι, αποφασίζει να ζητήσει τη βοήθεια του πατρός Μέριν, ειδικού σε ζητήματα εξορκισμού, προκειμένου να απαλλάξουν το άτυχο κορίτσι από το κακό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βασισμένη στο best-seller του Γουίλιαμ Πίτερ Μπλάτι, που υπογράφει και το σενάριο, η ιστορία είναι εμπνευσμένη από έναν αληθινό εξορκισμό, ο οποίος έγινε το 1949 σε ένα αγόρι στο Μέριλαντ με το ψευδώνυμο «Ρόναλντ Ντο», που το κρεβάτι του σηκωνόταν στον αέρα ανεξήγητα και περίεργα σημάδια εμφανίζονταν στο δέρμα του. Αδυνατώντας να βρουν μια εξήγηση, οι γονείς του κάλεσαν έναν Λουθηρανό ιερέα, που τους παρέπεμψε σε έναν καθολικό κληρικό, ο οποίος έκανε τον εξορκισμό για αρκετές εβδομάδες. Ο Ρόναλντ τελικά έγινε καλά και έζησε μια καλή ζωή.

Παράλληλα όμως με τον εξορκισμό, στην ταινία του Φρίντκιν εκτυλίσσεται και η ιστορία ενός Ελληνοαμερικανού ιερέα, που χάνει τη μητέρα του και έρχεται αντιμέτωπος με την πίστη του, η οποία με τον καιρό ατονεί.

Το σοκ που βίωσαν οι θεατές την εποχή, που βγήκε η ταινία στις αίθουσες, ήταν πρωτόγνωρο. Καμία παραγωγή τρόμου δεν είχε πάει μέχρι τότε εκεί όπου έφτασε ο Φρίντκιν, που το δημιούργημά του έγινε τελικά η πιο επιτυχημένη και εμπορική ταινία τρόμου για πάνω από 40 χρόνια, έως το 2017 που εκθρονίστηκε από «Το αυτό».

Το 2010,«Ο εξορκιστής» χαρακτηρίστηκε από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως «πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική» και επιλέχθηκε να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

ps%3A%2F%2Fflix.gr%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo

Περίληψη: Η ιστορία του παθιασμένου εφευρέτη, μάγου και σοκολατοποιού Γουίλι Γουόνκα.

To διάσημο παραμύθι του Ρόαλντ Νταλ με τον Τίμοθι Σαλαμέ στον ρόλο του Γουίλι Γουόνκα, του σοκολατοποιού από το «Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας».

Ο νεαρός Γουόνκα προσπαθεί να τα καταφέρει στο κέντρο του κόσμου της σοκολατοποιίας, με απώτερο όνειρο να ξανανιώσει την παρουσία της μητέρας του, που έχει πια πεθάνει. Παρά το γεγονός πως έχει στην τσέπη του μονάχα λίγα κέρματα, το καπέλο του είναι γεμάτο όνειρα, όπως εκείνο να ανοίξει μια μέρα το δικό του μαγαζί με σοκολάτες. Ο δρόμος του όμως είναι γεμάτος εμπόδια: θα αναγκαστεί να εργαστεί σαν σκλάβος στο πλυσταριό μια σατανικής γυναίκας, θα αντιμετωπίσει άπληστους επιχειρηματίες, διεφθαρμένους αστυνομικούς, σοκολατομανείς καλόγερους κι έναν περίεργο τύπο από τη φυλή των Ούμπα Λούμπα.

Ο Νταλ έγραψε την ιστορία του Τσάρλι το 1964, την ίδια χρονιά δηλαδή που η Μαίρη Πόπινς γνώριζε την κινηματογραφική της μεταφορά με την Τζούλι Άντριους. Ο σοκολατοποιός – μάγος Γουόνκα συστήθηκε στο κοινό μέσα από τις ταινίες του Μελ Στιούαρτ και του Τιμ Μπάρτον με τους Τζιν Γουάιλντερ και Τζόνι Ντεπ να ερμηνεύουν τον ρόλο, αποδίδοντας την εκκεντρική του φύση.

Ο Πολ Κινγκ («Πάντινγκτον») αναλαμβάνει να μας αφηγηθεί υπό μορφή μιούζικαλ το prequel του χαρακτήρα, τα πρώτα του βήματα δηλαδή στον κόσμο της σοκολατοποιία,ς με μια διάθεση γιορτινή και παραμυθένια. Πολύχρωμα σκηνικά, τραγούδια και χορευτικά κι ένας Σαλαμέ (υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα) χαριτωμένος και γλυκούλης, που δεν τρομάζει τα παιδιά, αντίθετα γίνεται συμπαθής από την πρώτη έως την τελευταία στιγμή ,συνδυάζονται σε μια καλοστημένη παραγωγή, που αν και δεν αποδίδει τη σκοτεινή πλευρά του Γουόνκα, κρύβει κάτω από τη γυαλισμένη της επιφάνεια ένα σχόλιο για το καπιταλιστικό σύστημα και τις μεθόδους του, αλλά και τους θεσμούς, που υποκύπτουν εύκολα στην αμαρτία της σοκολάτας.

Μαζί με τον Σαλαμέ, η οσκαρική Ολίβια Κόλμαν στον ρόλο της κυρίας Πλύστρας και ο Χιου Γκραντ, που ως μικροσκοπικός Ούμπα Λούμπα κλέβει αναμφίβολα την παράσταση με την αριστοκρατική του αύρα και το βρετανικό του χιούμορ.

Ζώνη Ενδιαφέροντος (The Zone of Interest)

Σκηνοθεσία: Τζόναθαν Γκλέιζερ

Παίζουν: Κρίστιαν Φρίντελ, Σάντρα Ούλερ, Ραλφ Χέρφορθ, Γιόχαν Καρτχάους

Τρέιλερ: https://www.youtube.com/watch?v=c1b1FqwtbVY

Περίληψη: Ο διοικητής του Άουσβιτς, Ρούντολφ Ες και η σύζυγός του Χέντβιγκ, προσπαθούν να φτιάξουν μια ονειρεμένη ζωή για την οικογένειά τους σε ένα σπίτι και έναν κήπο δίπλα στο στρατόπεδο.

Ο Τζόναθαν Γκλέιζερ («Κάτω από το Δέρμα», «Γέννηση») υπογράφει μια τολμηρή ταινία γύρω από το Ολοκαύτωμα, που απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο, αλλά και εκείνο των κριτικών στο πρόσφατο Φεστιβάλ Καννών

Στην αντίπερα όχθη του ποταμού Σόλα, εκεί που βρίσκεται το στρατόπεδο του Άουσβιτς, που οι Ναζί αποκαλούσαν «Ζώνη Ενδιαφέροντος», ο Ρούντολφ Ες έχει φτιάξει ένα άψογο σπίτι για την πολυμελή οικογένειά του. Τα παιδιά περνούν τις ώρες ανέμελα, το αγόρι παίζει πολεμικά παιχνίδια, η μικρή ξυπνάει τις νύχτες και ο μπαμπάς της την ηρεμεί, η οικιακή βοηθός με χαμηλωμένο το βλέμμα εξυπηρετεί τις ανάγκες των αφεντικών της και μόνο η γιαγιά τόλμα να ανοίξει το στόμα της για να πει τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά. Όταν όμως στον Ες ανακοινώνεται η μετάθεσή του, η Χέντβιγκ αρνείται να εγκαταλείψει το σπιτικό της.

Βασισμένος στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Μάρτιν Άμις (ο οποίος έφυγε από τη ζωή σχεδόν ταυτόχρονα με την προβολή της ταινίας στο Φεστιβάλ Καννών), ο Γκλέιζερ επιμένει στην μπανάλ καθημερινότητα της οικογένειας των Ες, που περνάει ειδυλλιακές στιγμές ξεγνοιασιάς, ενώ παραδίπλα καίνε τα φουγάρα του Άουσβιτς. Και το κάνει με έναν τρόπο, που αν κάποιος δεν ξέρει ποιος ήταν ο Ες, δύσκολα μπορεί να ταυτίσει αυτόν τον σύζυγο και στοργικό πατέρα με τον αρχιτέκτονα της φρίκης του Χίτλερ.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο, έγκειται η μοναδικότητα της ταινίας του Γκλέιζερ, με τα μεσαία ακίνητα πλάνα του να παρακολουθούν από απόσταση αυτόν τον «παράδεισο», δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα υφέρποντα τρόμου. Η Εβραία Χάνα Άρεντ, παρακολουθώντας τη δίκη του Άιχμαν, έγραψε για την κοινοτοπία του κακού,και πώς μπορεί εύκολα κανείς να βρεθεί στη μία την άλλη πλευρά της Ιστορίας, προκαλώντας την αντίδραση των συμπατριωτών της. Ο Βρετανός σκηνοθέτης, χρόνια μετά, με μαεστρία και χωρίς διδακτισμούς καταφέρνει να εικονοποιήσει αυτή τη φιλοσοφική θέση, βάζοντας τον θεατή να σκεφτεί σχετικά με την προέλευση ου κακού. Με αυτό τον τρόπο ανατρέπει βεβαιότητες που τον καθησυχάζουν, στοχεύοντας τελικά στη δική του «ζώνη ενδιαφέροντος».

Ο Καθρεδικός (The Cathedral)

Σκηνοθεσία: Ρίκι Ντ' Αμπρόουζ

Παίζουν: Μπράιαν ντ' Άρσι Τζέιμς, Μόνικα Μπαρμπάρο

Τρέιλερ: https://www.youtube.com/watch?v=NczcV5bVzD0

Περίληψη: Η άνοδος και η πτώση μιας αμερικανικής οικογένειας κατά τη διάρκεια δύο δεκαετιών, μέσα από το βλέμμα ενός παιδιού.

Βραβευμένο αυτοβιογραφικό δράμα του Ρίκι Ντ’ Αμπρόουζ.

Ένας αόρατος αφηγητής διηγείται τη ζωή και τις οικογενειακές σχέσεις του γεννημένου το 1987 Τζέσι Ντάμρος: τη διάλυση του γάμου των γονιών του, τους καβγάδες, τα οικονομικά προβλήματα και τις απώλειες, που τον σημάδεψαν.

Ο Ντ’ Αμπρόουζ αναπλάθει τις αναμνήσεις και τα προσωπικά του τραύματα μέσα απο την ακτινογραφία μιας τυπικής μεσοαστικής αμερικανικής οικογένειας. Η ιμπρεσιονιστική εξιστόρηση της ζωής του όμως αποτυπώνει παράλληλα δυο δεκαετίες της σύγχρονης αμερικανής Ιστορίας.

Δίνοντας έμφαση λιγότερο στα γεγονότα, που παρεισφρέουν μέσα από αρχειακά πλάνα, και περισσότερο στον τρόπο που χαράσσονται στη μνήμη-μέσα από το χρώμα του μανό της μητέρας μας, το αποτύπωμα ενός χαλιού, μια διαφήμιση, μια κλειστή πόρτα -πετύχαινε έναν ποιητικό διάλογο με το παρελθόν μέσα από ένα οπτικό καλειδοσκόπιο, δικαιώνοντας τη φήμη του ως ένα από τα μεγάλα ταλέντα του ανεξάρτητου κινηματογράφου.

Παίζονται ακόμα:

Κουραμπιέδες από Χιόνι

Σκηνοθεσία: Γιάννης Τσιμιτσέλης

Παίζουν: Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Κατερίνα Γερονικολού, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Ρέππας, Νικολέττα Βλαβιανού, Μαίρη Σταυρακέλλη, Πάνος Σταθακόπουλος, Κατερίνα Τσάβαλου, Σπύρος Ντούγιας, Αριάδνη Βελλή, Στέλλα Μουρίκη, Στρατής Ζαχαρής

Τρέιλερ: https://www.youtube.com/watch?v=LhVuY4ECmUQ

Περίληψη: Τέσσερα παιδιά και ένας περίεργος ζαχαροπλάστης θα ζήσουν μια χριστουγεννιάτικη περιπέτεια.

Χριστουγεννιάτικη κωμωδία σε σκηνοθεσία Γιάννη Τσιμιτσέλη και σενάριο των Ρέππα-Παπαθανασίου.

Σε ένα γραφικό ορεινό χωριό, ένας ιδιόρρυθμος ζαχαροπλάστης, ο κύριος Παναγιώτης, αναγκάζεται να κρύψει στο σπίτι του ένα μικρό κορίτσι, τη Φανή, για να γλιτώσει το ορφανοτροφείο. Όταν η κοπελίτσα γίνεται αντιληπτή από τους δύο εγγονούς του και έναν φίλο τους, οι πέντε τους σχηματίζουν συμμορία. Τότε, ξεκινά μια απίθανη περιπέτεια, όπου τα όρια ανάμεσα στο παραμύθι και την πραγματικότητα θολώνουν. Για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ζωή, θα πρέπει πρώτα να ξεγελαστούν η κόρη του ζαχαροπλάστη, ο γιατρός του χωριού, αλλά και οι υπόλοιποι κάτοικοι της κοινότητας. Ωστόσο, τα εμπόδια είναι άπειρα και σύντομα η αλήθεια αποκαλύπτεται, με αποτέλεσμα τα παιδιά να έρθουν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους.

Ο Καρυοθραύστης και η Μαγική Φλογέρα (Τhe Nutcracker and the Magic Flute)

Σκηνοθεσία Βίκτορ Γκλούκχουσιν

Με τις φωνές των (στα ελληνικά): Ζωής Πετράκη, Χρήστου Λαγκούση, Κώστα Τερζάκη, Κατερίνας Βουρλάκη κ.α

Τρέιλερ: https://www.youtube.com/watch?v=fdnLRUoVu1U&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fflix.gr%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo

Περίληψη: Η animation κινηματογραφική μεταφορά του δημοφιλούς παραμυθιού του Χόφμαν.

Ένα από τα εμβληματικότερα παιδικά παραμύθια του Ε.Τ.Α Χόφμαν, που ενέπνευσε τον Τσαϊκόφσκι να γράψει το μπαλέτο «Ο Καρυοθραύστης», μεταφέρεται στον κινηματογράφο, σε μια ταινία κινουμένων σχεδίων για όλη την οικογένεια.

Η νεαρή Μαρί κάνει μια ευχή: να γίνει ένα θαύμα, που θα την κάνει και πάλι μικρή, σε έναν κόσμο όπου όλα θα είναι ομορφότερα. Παραδόξως, η ευχή της πιάνει και έτσι συρρικνώνεται στο μέγεθος κούκλας, ενώ ταυτόχρονα όλα της τα παιχνίδια ζωντανεύουν. Τότε, αποδεικνύεται ότι ένας ξύλινος καρυοθραύστης στην πραγματικότητα είναι ένας πρίγκιπας με το όνομα Τζορτζ, ο οποίος μετατράπηκε σε παιχνίδι από ένα σκοτεινό ξόρκι της βασίλισσας των αρουραίων. Η Μαρί και ο μεταμορφωμένος πρίγκιπας αποφασίζουν να ταξιδέψουν μαζί στη Γη των Λουλουδιών για λύσουν τα μάγια και να σώσουν τον κόσμο.

Επαναπροβολή:

Ο Εξορκιστής (The Exorcist)

Σκηνοθεσία: Γουίλιαμ Φρίντκιν

Παίζουν: Έλεν Μπέρστιν, Μαξ φον Σίντοφ, Λίντα Μπλερ, Τζέισον Μίλερ

Τρέιλερ: https://www.youtube.com/watch?v=HxAJqjtX4rQ

Περίληψη: Ένα κορίτσι καταλαμβάνεται από ένα δαιμονικό πνεύμα, ενώ η μητέρα του απεγνωσμένα προσπαθεί να το σώσει μέσω εξορκισμών.

Το θρυλικό αριστούργημα του Γούίλιαμ Φρίντκιν, που απέσπασε δύο Όσκαρ, κυκλοφορεί σε επανέκδοση.

Η μικρή Ρέιγκαν ΜακΝίλ ζει με την Κρις, τη μητέρα της και διάσημη ηθοποιό, σε ένα ήσυχο προάστιο της Ουάσιγκτον. Όμως, τελευταία δεν αισθάνεται καλά. Παρουσιάζει περίεργα κι ανεξήγητα συμπτώματα: το σώμα της σηκώνεται από το έδαφος και η ίδια φαίνεται πως μπορεί να ασκήσει υπερφυσικές δυνάμεις. Οι γιατροί στους οποίους απευθύνεται για βοήθεια η απελπισμένη μητέρα σηκώνουν ψηλά τα χέρια, αδυνατώντας να εξηγήσουν το φαινόμενο. Τότε, η Κρις παίρνει την απόφαση να ζητήσει τη βοήθεια της Εκκλησίας. Συγκεκριμένα, συναντά τον πατέρα Κάρας, που είναι παράλληλα και ψυχίατρος. Όταν ο τελευταίος αντικρίζει τη Ρέιγκαν, συνειδητοποιεί ότι η νεαρή κοπέλα είναι δαιμονισμένη κι έχει καταληφθεί από ένα τρομακτικό δαιμονικό πνεύμα. Έτσι, αποφασίζει να ζητήσει τη βοήθεια του πατρός Μέριν, ειδικού σε ζητήματα εξορκισμού, προκειμένου να απαλλάξουν το άτυχο κορίτσι από το κακό.

Βασισμένη στο best-seller του Γουίλιαμ Πίτερ Μπλάτι, που υπογράφει και το σενάριο, η ιστορία είναι εμπνευσμένη από έναν αληθινό εξορκισμό, ο οποίος έγινε το 1949 σε ένα αγόρι στο Μέριλαντ με το ψευδώνυμο «Ρόναλντ Ντο», που το κρεβάτι του σηκωνόταν στον αέρα ανεξήγητα και περίεργα σημάδια εμφανίζονταν στο δέρμα του. Αδυνατώντας να βρουν μια εξήγηση, οι γονείς του κάλεσαν έναν Λουθηρανό ιερέα, που τους παρέπεμψε σε έναν καθολικό κληρικό, ο οποίος έκανε τον εξορκισμό για αρκετές εβδομάδες. Ο Ρόναλντ τελικά έγινε καλά και έζησε μια καλή ζωή.

Παράλληλα όμως με τον εξορκισμό, στην ταινία του Φρίντκιν εκτυλίσσεται και η ιστορία ενός Ελληνοαμερικανού ιερέα, που χάνει τη μητέρα του και έρχεται αντιμέτωπος με την πίστη του, η οποία με τον καιρό ατονεί.

Το σοκ που βίωσαν οι θεατές την εποχή, που βγήκε η ταινία στις αίθουσες, ήταν πρωτόγνωρο. Καμία παραγωγή τρόμου δεν είχε πάει μέχρι τότε εκεί όπου έφτασε ο Φρίντκιν, που το δημιούργημά του έγινε τελικά η πιο επιτυχημένη και εμπορική ταινία τρόμου για πάνω από 40 χρόνια, έως το 2017 που εκθρονίστηκε από «Το αυτό».

Το 2010,«Ο εξορκιστής» χαρακτηρίστηκε από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως «πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική» και επιλέχθηκε να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.