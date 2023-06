Με αυτή την ταινία επιστρέφει η Μόνικα Μπελούτσι σε έναν ρόλο έκπληξη - iefimerida.gr

Στις κινηματογραφικές πρεμιέρες η Λέα Σεντού ζει ένα «Όμορφο Πρωινό», ο Πολ Στρέιντερ επιστρέφει με τον «Master Gardener», ενώ η Τόνι Κολέτ γίνεται αρχηγός της Μαφίας με τη συνδρομή της Μόνικα Μπελούτσι.

Στους κινηματογράφους και το «Να σου Γνωρίσω τους Γονείς μου» με all star cast.

Οι κινηματογραφικές πρεμιέρες της Πέμπτης 8 Ιουνίου

Ένα Όμορφο Πρωϊνό (Un Beau Matin)

Σκηνοθεσία: Μία Χάνσεν-Λοβ

Παίζουν: Λέα Σεντού, Πασκάλ Γκρεγκορί, Μελβίλ Πουπό, Νικόλ Γκαρσιά

Περίληψη: Στις κινηματογραφικές πρεμιέρες η Σάντρα μεγαλώνει μόνη της την οκτάχρονη κόρη της και φροντίζει τον πατέρα της, που πάσχει από μία ανίατη ασθένεια, όταν συναντά τον Κλεμάν, έναν φίλο από τα παλιά, με τον οποίο ξεκινούν μια παθιασμένη σχέση.

Η Μία Χάνσεν-Λοβ υπογράφει μια ελεγεία για την απώλεια, που απέσπασε το βραβείο του «Δεκαπενθημέρου Σκηνοθετών» στις περσινές Κάννες.

Η Σάντρα, μία νεαρή διερμηνέας, μεγαλώνει μετά από τον θάνατο του συζύγου της μόνη την οκτάχρονη κόρη της και φροντίζει τον άρρωστο πατέρα της, που σιγά σιγά χάνει το μυαλό του από μια σπάνια παραλλαγή της νόσου του Αλτσχάιμερ και δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Καθώς η ίδια και η οικογένειά της πασχίζουν να του προσφέρουν τη φροντίδα που χρειάζεται και να του εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές γηροκομείο, η Σάντρα επανασυνδέεται με τον Κλεμάν, έναν φίλο, παντρεμένο με έναν γιο, που έχει να δει καιρό. Οι δύο τους ξεκινούν μια παθιασμένη σχέση, που λειτουργεί ως αντίδοτο για εκείνη, καθώς βιώνει ολοένα και πιο επώδυνα την κατάρρευση του πατέρα της.

Βασισμένη σε μία προσωπική της εμπειρία, η Μία Χάνσεν –Λοβ («Το νησί του Μπέργκαν»), της οποίας ο πατέρας έπασχε από μία ανάλογη ασθένεια, καταγράφει μοναδικά την καθημερινότητα μιας γυναίκας, η οποία μοιράζεται ανάμεσα σε διαφορετικούς ρόλους: της μητέρας, της κόρης, της ερωμένης, της εργαζόμενης. Με εξαιρετικούς διαλόγους που αποδίδουν την τραγικότητα και την ελαφρότητα της ζωής, διεισδύει σε βάθος σε τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες: έναν πατέρα με μία πολύχρωμη βιβλιοθήκη γεμάτη φιλοσόφους που χάνει σταδιακά τον εαυτό του, μια γυναίκα που παλεύει αντιμετωπίσει την απώλεια και να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα και έναν άνδρα, κοσμοχημικό στο επάγγελμα, που μαζεύει εξωγήινη σκόνη από σε διάφορα σημεία του πλανήτη και θέλει να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητα και τις επιθυμίες του.

Μια ελεγεία για όλα αυτά τα ασήμαντα που γίνονται τελικά τόσο σημαντικά, για την αγάπη και το πέρασμα του χρόνου, είναι η ταινία της Χάνσεν –Λοβ, που κρατάει επιδέξια τις ισορροπίες, αποφεύγοντας τους μελοδραματισμούς, ενώ παράλληλα σχολιάζει τον τρόπο που η Ευρώπη σήμερα αντιμετωπίζει την τρίτη ηλικία και την ασθένεια. Η μουσική του Γιάν Γιόχανσον και η εκπληκτική φωτογραφία του Ντένις Λενουάρ δημιουργούν πυκνές ατμόσφαιρες , ενώ η Λεα Σεντού με κοντό μαλλί αναδεικνύει τις πολλαπλές πλευρές της γυναικείας φύσης, ο Πολ Γκρεγκορί αποδίδει μοναδικά το δράμα ενός ανθρώπου που βυθίζεται σταδιακά στο σκοτάδι και Μελβίλ Πουπό λειτουργεί αντιστικτικά, συμπληρώνοντας τη Σάντρα.

Master Gardener

Σκηνοθεσία: Πολ Σρέιντερ

Παίζουν: Τζόελ Εντζερτον, Κιντέσα Σουίντελ, Σιγκούρνεϊ Γουίβερ

Περίληψη: Ο Νάρβελ Ροθ είναι ο μεθοδικός φροντιστής των κήπων μιας πανέμορφης ιστορικής έπαυλης. Όταν η εργοδότριά του του ζητάει να προσλάβει ως βοηθό την ατίθαση ανιψιά της, τότε ανοίγουν οι πύλες του χάους στον μέχρι πρότινος δωρικό βίο του μοναχικού άντρα, επαναφέροντας φαντάσματα του βίαιου παρελθόντος.

O Πολ Σρέιντερ αποτυπώνει τις φυλετικές συγκρούσεις της σύγχρονης Αμερικής.

Ένας μοναχικός άντρας, ο Νάρβελ Ροθ, που κυκλοφορεί πάντα με ρούχα τα οποία καλύπτουν ολόκληρο το σώμα του, ακόμη και όταν κάνει ζέστη, εργάζεται ως κηπουρός στην έπαυλη μιας πλούσιας αυταρχικής γυναίκας, με την οποία διατηρεί περιστασιακά σεξουαλικές σχέσεις. Μια μέρα, εκείνη του ζητάει να εκπαιδεύσει την έγχρωμη ανίψια της και να τη μυήσει στη φροντίδα των κήπων. Η επαφή του με τη νεαρή κοπέλα θα οδηγήσει σε μία περίεργη σχέση, που θα φέρει τον Ροθ αντιμέτωπο με τις προκαταλήψεις και τα φαντάσματά του.

Ο Πολ Στρέιντερ, έχοντας ως αφετηρία έναν τυπικό αντιήρωα και λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι η βία είναι απόρροια του τρόπου που εκπαιδευόμαστε και ταυτόχρονα προέκταση της ανθρώπινης φύσης, αναμοχλεύει το ρατσιστικό παρελθόν της Αμερικής και αποτυπώνει πώς ακραίες ιδεολογίες ακόμα επιζούν. Το αυγό του φιδιού για τον Στρέιντερ συνεχίζει να γεννάει μορφώματα κι ένα από αυτά είναι και ο Ροθ, που μέσα όμως από την ουσιαστική του σχέση με τη νεαρή βοηθό του πρέπει να ομολογήσει τα εγκλήματά του και να συγχωρεθεί για αυτά.

Ο σεναριογράφος του «Ταξιτζή» στην πιο ολοκληρωμένη ταινία του ως σκηνοθέτης παραδίδει μια μελέτη των σχέσεων εξουσίας, με το σεξ αυτή τη φορά να γίνεται όχι μόνο μέσω ελέγχου αλλά και μία πράξη αληθινής ένωσης μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων, που καταφέρνουν να ανοίξουν τα χαρτιά τους, να μιλήσουν με ειλικρίνεια, να μετανιώσουν και τελικά να λυτρωθούν, με τον ίδιο τρόπο που αναγεννιούνται από τις στάχτες τους και οι κήποι που αγαπάει ο Ροθ.

Mafia Mamma

Σκηνοθεσία: Κάθριν Χάρντγουικ

Παίζουν: Τόνι Κολέτ, Μόνικα Μπελούτσι, Αλεσάντρο Μπρεσανέλο, Εντουάρντο Σκαρπέτα, Τόμι Ρότζερ

Περίληψη: Η Κριστίν, μια γυναίκα σε δύσκολη φάση της ζωής της, ξαφνικά μαθαίνει πως ο παππούς της ήταν αρχηγός μιας μαφιόζικης φαμίλιας και πως εκείνη μετά από τον θάνατό του πρέπει να τον διαδεχτεί.

H Tόνι Κολέτ και η Μόνικα Μπελούτσι σε μια μαφιόζικη κωμωδία οικογενειακών μπελάδων.

H Κριστίν Μπαλμπάνο Τζόρνταν χρειάζεται μία αλλαγή στη ζωή της. Ο γιος της φεύγει για σπουδές, ο γάμος της κλονίζεται από τις απιστείς του άντρας της και η επαγγελματική της ζωή έχει καταλήξει σε αδιέξοδο. Μια μέρα δέχεται μία αναπάντεχη κλήση από την Μπιάνκα μία γυναίκα που δεν γνωρίζει, η οποία της ανακοινώνει ότι πέθανε ο παππούς της στην Ιταλία. Η Κριστίν φεύγει για τη Ρώμη για να παρευρεθεί στην κηδεία, όπου ανακαλύπτει ότι η οικογενειακή επιχείρηση είναι μία οργανωμένη εγκληματική οργάνωση και ότι οι αντίπαλοι έχουν ξεχυθεί εναντίον της οικογένειας Μπαλμπάνο. Τότε, σύμφωνα με τις επιθυμίες του παππού της, καλείται να αναλάβει την επιχείρηση. Αρχικά απρόθυμη για τον νέο της ρόλο, συνειδητοποιεί ότι πέρα από το να αποφεύγει δολοφονικές απόπειρες σε βάρος της, η επαφή με τη Μαφία έχει και τα καλά της.

Για κάποιον ακατανόητο λόγο, η Τόνι Κολέτ βρίσκεται πίσω από την παραγωγή μιας άνευρης κωμωδίας γεμάτης στερεοτυπικούς στα όρια της καρικατούρας χαρακτήρες, άνοστα αστεράκια και μία κλισεδιάρικη αναπαράσταση του κόσμου της Μαφίας, κάνοντας μας να αναρωτιόμαστε γιατί τόσο πολύ γιατί ήθελε τόσο πολύ να ερμηνεύσει μία απλή γυναίκα που εν μια νυχτί γίνεται νονά της νύχτας.

Αφελείς γκάνστερ, Ιταλοί ζεν πρεμιέ, γυναίκες δηλητήριο και απανωτά φονικά που θέλουν να μιμηθούν αποτυχημένα τον « Νονό» του Κόπολα παντρεύονται με ένα προχειρογραμμένο σενάριο, που γρήγορα ελλείψει καλών ιδεών καταλήγει σε έναν άνευ λόγου και ουσίας υστερικό αχταρμά.

Black Stone

Σκηνοθεσία: Σπύρος Ιακωβίδης

Παίζουν: Ελένη Κοκκίδου, Χούλιο Γιώργος Κατσής, Αχιλλέας Χαρίσκος, Κέβιν Ζανσ Ανσονγκ

Περίληψη: Δύο κινηματογραφιστές πέφτουν τυχαία πάνω στη Χαρούλα, η οποία αναζητά τον γιο της. Όταν αυτός κατηγορείται για απάτη, εκείνη ξεκινάει μια Οδύσσεια για να τον εντοπίσει και να τον φέρει πίσω στο σπίτι. Τότε έρχεται αντιμέτωπη για πρώτη φορά με το ποιος είναι πραγματικά.

Μία μαύρη κωμωδία με την Ελένη Κοκκίδου και τον ράπερ Νέγρο του Μοριά, που απέσπασε Βραβείο νεότητας και κοινού στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Δύο ντοκιμαντερίστες αναζητούν υπαλλήλους-φαντάσματα του ελληνικού δημοσίου. Στον δρόμο τους βρίσκεται η Χαρούλα, μία κλασική υπερπροστατευτική Ελληνίδα μάνα, που ο ένας της γιος, ο Πάνος, το όνομα του οποίου συνδέεται με απάτες, έχει μυστηριωδώς εξαφανιστεί τις τελευταίες δύο μέρες. Εκείνη με τη βοήθεια του άλλου της γιου, ο οποίος είναι ανάπηρος, αλλά και ενός Ελληνοαφρικανού ταξιτζή τον αναζητάει για να έρθει τελικά αντιμέτωπη με μία σκληρή αλήθεια.

Η κωμικοτραγική ελληνική πραγματικότητα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της ευφάνταστης κωμωδίας, γυρισμένης στο ύφος ενός ψευδοντοκιμαντέρ, που αποκαλύπτει μία σειρά από παθογένειες της κοινωνίας μας. Το όνειρο του δημοσίου ως μέγιστη εξασφάλιση, ο ιερός δεσμός της οικογένειας και η φιγούρα της Αγίας μητέρας αποδομούνται σταδιακά όχι μόνο για τον θεατή αλλά και για τους ήρωες, οι οποίοι πρέπει να δεχτούν πως όσα τους διαμόρφωσαν αποτελούν απλώς μια φενάκη.

Ο Σπύρος Ιακωβίδης στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο καταγράφει με ακρίβεια και ανελέητο χιούμορ, αλλά χωρίς να στερεί από τους χαρακτήρες τους την ανθρώπινη διάσταση, τη βαθιά σύγκρουση της ελληνικής κοινωνίας, που παλεύει ακόμη με τα φαντάσματα του παρελθόντος αν και βρίσκεται στο κατώφλι μιας νέας εποχής και πετυχαίνει έναν καθαρόαιμο ρεαλισμό τόσο στην κινηματογράφηση του όσο και στις ερμηνείες των ηθοποιών –υπέροχη η Ελένη Κοκκίδου ως Χαρούλα- κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Να σου Γνωρίσω τους Γονείς μου (Maybe I Do)

Σκηνοθεσία: Μάικλ Τζέικομπς

Παίζουν: Ρίτσαρντ Γκιρ, Σούζαν Σαράντον, Νταϊάν Κίτον, Έμα Ρόμπερτς, Γουίλιαμ Χ. Μέισι

Περίληψη: Η Μισέλ και ο Άλεν θέλουν να παντρευτούν. Αποφασίζουν λοιπόν να οργανώνουν ένα οικογενειακό δείπνο, για να διαπιστώσουν ότι οι γονείς τους γνωρίζονται αρκετά καλά.

Ρομαντική κομεντί με λαμπερό καστ, ιδανική για καλοκαιρινή ραστώνη.

Ο Άλεν και η Μισέλ είναι ένα ζευγάρι, που έχει αποφασίσει να πάει με δυσκολία τη σχέση του ένα βήμα παρακάτω και να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Αν και οι δύο αμφιβάλλουν κατά πόσο θα λειτουργήσει αυτός ο γάμος, καλούν τους γονείς τους σ’ ένα δείπνο γνωριμίας για να διαπιστώσουν τελικά οι μέλλοντες συμπέθεροι δεν ήταν καθόλου άγνωστοι μεταξύ τους.

Ο Μάικλ Τζέικομπς στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο διασκευάζει ένα δικό του θεατρικό έργο («Cheaters»), το οποίο γυρίστηκε και σε τηλεταινία το 1980, επαναλαμβάνοντας μία σειρά που κοινοτοπίες των οικογενειακών κομεντί και μικροαστικά στερεότυπα, που σώζονται χάρη μόνο στη λάμψη των πρωτοκλασάτων ηθοποιών και τις δηλητηριώδεις ατάκες της Σούζας Σαράντον.

Transformers: Η Εξέγερση των Θηρίων (Transformers: The Rise Of The Beasts)

Σκηνοθεσία: Στίβεν Κέιπλ Τζ.

Παίζουν: Μισέλ Γεό, Πιτ Ντέιβιντσον, Πίτερ Ντίνκλατζ, Ρον Πέρλμαν, Λούνα Λόρα Βαλέζ, Κρίστο Φερνάντεζ

Περίληψη: Ένα νέο είδος Transformers, που ονομάζεται Maximals, συστήνεται για πρώτη φορά σε μια νέα περιπέτεια, με τα Autobots να δίνουν μια ανελέητη μάχη στη Γη.

Μπρούκλιν, 1994: Ο νεαρός Νόα Ντίαζ κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει την οικογένειά του. Μέσα από μία σειρά γεγονότων διασταυρώνεται με τον Mirage, ένα πνευματώδες Autobot, που του αποκαλύπτει την ύπαρξη τριών ακόμα κρυμμένων Autobots, του Optimus Prime, του Bumblebee και της Arcee. Στο μεταξύ, σε ένα αρχαιολογικό μουσείο, η 25χρονη ερευνήτρια Έλενα Γουάλας, άθελά της, πυροδοτεί έναν εξωγήινο πυρσό, που κρύβεται σε ένα αρχαίο άγαλμα. Ο Νόα και τα Autobots ανταποκρίνονται στο κάλεσμα και φτάνουν την ώρα που ένα μοχθηρό Terrorcon, ο Scourge και ο στρατός του κάνουν επίθεση. Ο Nόα και η Έλενα ενώνουν τις δυνάμεις τους με τα Autobots για να σώσουν τη γη από τον αφανισμό. Κανείς τους όμως δεν είναι προετοιμασμένος για τη νέα φατρία των Transformers, τα εκπληκτικά Maximals, τα οποία συναντούν στον δρόμο τους.

Επαναπροβολή:

Μια Παντρεμένη Γυναίκα (Une Femme Mariée)

Σκηνοθεσία: Ζαν Λικ Γκοντάρ

Παίζουν: Μπερνάρντ Νοέλ, Μάσα Μέριλ, Κριστόφ Μπουρσελιέ

Περίληψη: Μία γυναίκα αντιμετωπίζει ένα οδυνηρό δίλημμα, όταν καλείται να διαλέξει ανάμεσα στον σύζυγό της και τον εραστή της.

O Zαν Λικ Γκοντάρ εξετάζει τα αδιέξοδα των ανθρώπινων σχέσεων μέσα από ένα αρχετυπικό ερωτικό τρίγωνο.

Η Σαρλότ είναι μια παντρεμένη γυναίκα, που ασφυκτιώντας σε έναν βαλτωμένο γάμο, διατηρεί ερωτική σχέση με έναν νεαρό ηθοποιό. Ο μεσήλικας σύζυγός της, ο Πιερ, επιμένει να κάνουν ένα παιδί. Οι βάσιμες υποψίες του όμως ότι τον απατά, τους εξωθούν σε συχνούς καβγάδες. Τότε, αυτός προσλαμβάνει έναν ντετέκτιβ για να την παρακολουθεί. Ο νεαρός ηθοποιός, ο Ρομπέρ, τρέφει ειλικρινή συναισθήματα για εκείνη, παρόλο που μαζί της λειτουργεί σαν ένα σκανταλιάρικο παιδί που κάνει αταξίες. Το ερωτικό τους παιχνίδι τελικά θα διακοπεί, όταν η Σαρλότ θα διαπιστώσει ότι είναι έγκυος. Οι σκέψεις της πλέον δεν καθοδηγούνται από το ερώτημα ποιος είναι ο πατέρας, αλλά ποιος είναι ο καταλληλότερος πατέρας για το παιδί της.

Διαχρονικός και πρωτοπόρος του κινήματος της νουβέλ βαγκ, ο Ζαν Λικ Γκοντάρ μάς χαρίζει ακόμη ένα αριστούργημα με έναν ερωτισμό, που ξεχειλίζει στα πλάνα των γυμνών κορμιών και στους διαλόγους, αμφισβητώντας τους κώδικες του παραδοσιακού Χόλυγουντ, αλλά και αυτούς του Γαλλικού κινηματογράφου.