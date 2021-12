Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Τελικά, τι θα δούμε στον νέο «Spider Man»; Μια ταινία «δώρο» | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Στις κινηματογραφικές πρεμιέρες ένα οικολογικό θρίλερ που έγινε η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στο αμερικανικό box office.

Στους κινηματογράφους και ο καινούργιος Spider-Man αλλά και δύο arthouse ταινίες, η μία από τη Βρετανία με έξι βραβεία BIFA και η δεύτερη από τη Νορβηγία

Αμνός (The lamb)

Σκηνοθεσία: Βαλντιμάρ Γιοχάνσον

Παίζουν: Νούμι Ραπάς, Χίλμιρ Σνερ Γκούντνασον, Μπιορν Χλίνουρ Χάραλντσον.

Περίληψη: Ένα ζευγάρι κτηνοτρόφων, που ζουν σε μια απομονωμένη φάρμα στη βόρεια Ισλανδία, αποφασίζουν να μεγαλώσουν σαν να είναι δικό τους παιδί ένα νεογέννητο αρνάκι, που βρίσκουν στο αγρόκτημά τους, χωρίς να φαντάζονται τι θα επακολουθήσει.

Ένα μεταφυσικό παραμύθι με οικολογικό μήνυμα, που απέσπασε το Βραβείο Πρωτοτυπίας στο «Ένα κάποιο βλέμμα» στο φετινό Φεστιβάλ Καννών και αποτελεί την επίσημη πρόταση της Ισλανδίας για Όσκαρ.

Η Μαρία και ο Ίνγκβαρ είναι ένα ζευγάρι Ισλανδών κτηνοτρόφων, που έχουν βιώσει την απώλεια του παιδιού τους και ζουν βυθισμένοι στη θλίψη. Για να καλύψουν το συναισθηματικό κενό τους, αποφασίζουν να δώσουν την αγάπη τους σ’ ένα μικρό αρνί, που εμφανίζεται μυστηριωδώς στη φάρμα τους και δεν μοιάζει με τα άλλα. Αρχίζουν λοιπόν να το ντύνουν με ρούχα, του μαθαίνουν να περπατάει στα δυο πόδια και γενικώς να συμπεριφέρεται σαν ένα κανονικό παιδί. Ο αδερφός του Ίνγκβαρ, που καταφτάνει στη φάρμα, αντιδρά σε αυτή την παράξενη υιοθεσία. Όμως το ζευγάρι ζει τη δική του ουτοπία, παραγνωρίζοντας τους νόμους της φύσης. Σταδιακά, η ευτυχία τους συντρίβεται και οι κηδεμόνες του «Αμνού» θα πρέπει να πληρώσουν τις συνέπειες των πράξεών τους.



Στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο, ο Βαλντιμάρ Γιοχάνσον, που έχει δουλέψει ως ηλεκτρολόγος και ειδικός των εφέ σε χολιγουντιανές παραγωγές, υπογράφει ένα οικολογικό θρίλερ, με άξονα την αγάπη, την απώλεια, αλλά και τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τη φύση, παραγνωρίζοντας τους δικούς της κανόνες. Η ανάγκη του κεντρικού ζευγαριού να επουλώσει τις πληγές του τους οδηγεί σε μια επιλογή καταστροφική: η υιοθεσία του αρνιού και η μετατροπή του σε ένα υβριδικό πλάσμα, έστω κι αν γίνεται με καλές προθέσεις, λειτουργεί σε αυτό το μεταφυσικό παραμύθι, που δανείζεται στοιχεία από την ελληνική μυθολογία και τις λαϊκές δοξασίες, ως μια αλληγορία για την αλλοτρίωση του περιβάλλοντος. Οι νόμοι της φύσης συγκρούονται με τις ανάγκες των ανθρώπων κι η αρχική εικόνα της ευτυχίας του πρωταγωνιστικού ζευγαριού, που σαφώς παραπέμπει στην ευμάρεια των σύγχρονων κοινωνιών, μετατρέπεται σε εφιάλτη.

Το υποβλητικό ισλανδικό τοπίο γίνεται το ιδανικό σκηνικό γι’ αυτό το «οπτικό ποίημα» και ο Ισλανδός δημιουργός, ακολουθώντας τη νέα σχολή του «φολκ τρόμου», συνδυάζει δεξιοτεχνικά ρεαλιστικά και σουρεαλιστικά στοιχεία, φτάνοντας ενίοτε σε άκρα που προκαλούν, και στήνει μια ιστορία, όπου τα όρια ανάμεσα στο δίκιο και το άδικο είναι ρευστά, όμως η ύβρις και η νέμεσις αναπόφευκτες, όπως συμβαίνει στις αρχαίες τραγωδίες.

Ελπίδα (Håp / Hope)

Σκηνοθεσία: Μαρία Σοντάλ

Παίζουν: Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Άντρεα Μπριν Χόβιγκ

Περίληψη: Η Άνια και ο Τόμας ζουν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, απορροφημένοι και οι δύο στις δημιουργικές καριέρες τους. Όταν όμως η Άνια λαμβάνει μία σοκαριστική ιατρική διάγνωση, η ζωή τους διαλύεται. Η Άνια, μόνη με τη θλίψη και τους φόβους της, συνειδητοποιεί ότι χρειάζεται την πλήρη στήριξη και βοήθεια του Τόμας. Έτσι μαζί ξεκινούν μια διαδρομή, στη διάρκεια της οποίας ανακαλύπτουν τον εαυτό τους και τον σύντροφό τους από την αρχή.

Η Μαρία Σοντάλ, μέσα από μια απολύτως προσωπική δημιουργία, μας υπενθυμίζει ότι αν κάτι πραγματικά αξίζει στη ζωή είναι οι άνθρωποι που έχουμε δίπλα μας.

Η Άνια και ο Τόμας είναι καλλιτέχνες και ζουν με τα έξι τους παιδιά- τα τρία από τον πρώτο γάμο του Τόμας. Αφοσιωμένοι στις καριέρες τους, έχουν παραμελήσει τη σχέση τους και ουσιαστικά ακολουθούν δύο παράλληλες διαδρομές. Όταν η Άνια μαθαίνει πως έχει έναν όγκο στον εγκέφαλο, που δεν παίρνει θεραπεία και πως της έχει απομείνει ελάχιστος χρόνος, χρειάζεται τη στήριξη του συντρόφου της. Οι δυο τους τότε ξεκινούν ένα δύσκολο αγώνα για να απολαύσουν τις ελάχιστες μέρες, που τους δίνουν οι γιατροί, και να επουλώσουν τις πληγές του παρελθόντος.

Η Μαρία Σοντάλ, σύζυγος του επίσης σκηνοθέτη Χανς Πέτερ Μόλαντ, αναγκάστηκε να απέχει από τον κινηματογράφο για εννέα χρόνια, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο. Έτσι βασίζεται στη δική της οδυνηρή εμπειρία και περιγράφει με ακρίβεια τα στάδια μιας σχέσης, αλλά και την εσωτερική πορεία ενός ανθρώπου, που ζει με την αρρώστια. Ειλικρινής και στοχαστική πάνω στην έννοια της ζωής, περιγράφει σε μορφή ημερολογίου τις μέρες της Άνιας, φωτίζει πλευρές που πολλοί από εμάς αγνοούμε, ή παραγνωρίζουμε, και εντυπωσιάζει σε κάθε πλάνο με τις ανατρεπτικές συμπεριφορές της κεντρικής της ηρωίδας. Με γενναιότητα, χωρίς να εξοκείλει ποτέ σε εύκολες συγκινήσεις, ή στην αυτολύπηση, κίνδυνος που συχνά ελλοχεύει στις αυτοβιογραφικές ιστορίες, σκιαγραφεί το πορτρέτο μιας θαρραλέας γυναίκας, που ερμηνεύει έξοχα η Άντρεα Μπριν Χόβιγκ, ενώ ταυτόχρονα θίγει ένα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα: το πώς αντιμετωπίζει τόσο το σύστημα και η επιστήμη την αρρώστια, όσο και το περιβάλλον του ασθενή.

Στην ιστορία της Σοντάλ, η ελπίδα που δηλώνει ο τίτλος, δεν έγκειται στο ότι «όλα θα πάνε καλά», αλλά στο γεγονός ότι η ζωή, που όπως λέει και ο Τόμας δεν είναι τέλεια, ακόμα και στις πιο τραγικές της στιγμές, ακόμα κι όταν τελειώνει, μπορεί να σου δώσει ακόμα έναν λόγο να χαμογελάς.

Spider-Man No Way Home

Σκηνοθεσία: Τζον Γουότς

Παίζουν: Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Τζον Φαβρό

Περίληψη: Η ταυτότητά του Spider-Man αποκαλύπτεται, θέτοντας αυτούς που αγαπά περισσότερο σε κίνδυνο. Όταν απευθύνεται στον Dr. Strange να τον βοηθήσει για την αποκατάσταση του μυστικού του, ανοίγει μια πόρτα, που επιτρέπει να ελευθερωθούν οι πιο δυνατοί εχθροί, που έχει αντιμετωπίσει ποτέ.



Ο αραχνοΰφαντος κόσμος του Πίτερ Πάρκερ απειλείται, αλλά ο Doctor Strange έχει τον δικό του τρόπο να τον βοηθήσει στη νέα ταινία του γνωστού franchise, ίσως την καλύτερη του MCU.



Συνεχίζοντας ακριβώς από εκεί που τελείωσε το «Spider-Man: Μακριά από τον Τόπο του», η ταυτότητα του αγαπημένου υπερήρωα για πρώτη φορά αποκαλύπτεται στα media. Η καθημερινότητα και τα κολεγιακά όνειρα του νεαρού Πίτερ Πάρκερ, που πίσω από τη μάσκα του Ανθρώπου- αράχνη κρύβει την πραγματική του φύση, απειλείται, και μαζί οι αγαπημένοι του. Έτσι απευθύνεται στον Dr. Strange να τον βοηθήσει, κι εκείνος με τη σειρά του προσφέρει το ξόρκι που χρειάζεται. Όμως κατά τη διάρκεια της τελετής, γνώριμοι «κακοί», όπως ο Doctor Octopus που ερμηνεύει ο Άλφρεντ Μολίνα κι ο Electro (στον ρόλο ο Τζέιμι Φοξ), απελευθερώνονται. Ο Πίτερ πλέον πρέπει να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του, γεγονός που θα αλλάξει για πάντα το μέλλον του Πολυσύμπαντος και θα τον ενηλικιώσει.

Στην τελευταία ταινία της τριλογίας «Home Trilogy», ο Τζον Γουότς αποφάσισε να μεγαλώσει τον μικρό Πίτερ και να τον εισάγει για πάντα στον κόσμο των ενηλίκων. Οπότε, από εδώ και πέρα η αθωότητα του Spider Man, που έχει βρει τον ιδανικό ερμηνευτή στο πρόσωπο του Τομ Χόλαντ, θα αλλάξει ποιότητα. Χιούμορ, συγκίνηση, εξαιρετικά εφέ και απενοχοποιημένο fun, συνδυάζονται στη σκηνοθεσία του Γουότς, που κάνει το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο στους λάτρεις των κόμικς.

Μετά την αγάπη (After Love)

Σκηνοθεσία: Αλίμ Καν

Παίζουν: Τζοάνα Σκάνλαν, Νάταλι Ρίτσαρντ, Νάσερ Μεμάρτζια, Ταλίντ Αρίς

Περίληψη: Μετά από τον θάνατο του συζύγου της, η Βρετανίδα Μέρι Χουσέιν ανακαλύπτει το μεγάλο μυστικό του άντρα της στην άλλη άκρη του αγγλικού καναλιού, στο Καλαί της Γαλλίας.

Η πρώτη μεγάλου μήκους του Αλίμ Καν, που θριάμβευσε στα BIFA, τα βρετανικά βραβεία ανεξάρτητου κινηματογράφου.

Μια εξηντάχρονη Βρετανίδα, η Μέρι, έχει ασπαστεί το Ισλάμ, προκειμένου να παντρευτεί τον μουσουλμάνο Αχμέντ. Μετά από χρόνια γάμου, εκείνος ξαφνικά πεθαίνει, και τότε εκείνη θα ανακαλύψει ένα καλά κρυμμένο του μυστικό: πως έχει μια παράλληλη κρυφή ζωή στην άλλη πλευρά της Μάγχης, στο Καλαί της Γαλλίας. Κλονισμένη από την ανακάλυψή της, θα ταξιδέψει προκειμένου να γνωρίσει την αντίζηλό της. Σε ξένο περιβάλλον, από ένα τυχαίο περιστατικό θα πιάσει δουλειά ως καθαρίστρια στο σπίτι της Ζενεβιέβ, της ερωμένης του άνδρα της, κι έτσι θα βρεθεί στον άγνωστο κόσμο του.

Μέσα από την αντίθεση δύο γυναικών, Δυτικών και οι δύο, που η μία έχει αποποιηθεί την πολιτισμική της ταυτότητα για χάρη της αγάπης, ενώ η άλλη έχει επιλέξει να είναι με έναν άνδρα από διαφορετική κουλτούρα, διατηρώντας τα δικά της πιστεύω, ο Αλίμ Καν παίρνει μια σεναριακά προβλέψιμη ιστορία, που χειρίζεται με λεπτότητα και χωρίς μελοδραματισμούς, και φτιάχνει ένα σφιχτοδεμένο δράμα δωματίου για την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Έτσι, αν και οι δραματουργικές εκπλήξεις δεν είναι μεγάλες, αντίθετα θα έλεγε κανείς πως εύκολα μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί το επόμενο λεπτό, ο Καν πετυχαίνει να δημιουργήσει σασπένς και αγωνία, εστιάζοντας στις σιωπές και τα βλέμματα. Με οικονομία στον διάλογο, κινεί τις ηρωίδες το μέσα στους τέσσερις τοίχους παλιών και νέων σπιτιών και τις φέρνει αντιμέτωπες με αλήθειες και ψέματα, για να τις οδηγήσει τελικά στην κάθαρση και τη λύτρωση του ανοιχτού χώρου, μέσα από μια πράξη αγάπης, που ξεπερνά τα στερεότυπα.

Χαμένοι τα Χριστούγεννα (Lost at Christmas)

Σκηνοθεσία: Ράιαν Χέντρικ

Παίζουν: Νάταλι Κλαρκ, Κένι Μπόιλ

Περίληψη: Δύο άγνωστοι, εγκλωβισμένοι στα Χάιλαντς της Σκωτίας την παραμονή των Χριστουγέννων, συνεργάζονται για να επιστρέψουν στο σπίτι.

Χριστουγεννιάτικη ρομαντική κομεντί, με φόντο τα σκωτσέζικα Χάιλαντς.

Η Τζεν, ελεύθερο πνεύμα και αισιόδοξη, είναι έτοιμη να κάνει έκπληξη στον αγαπημένο της και να ζήσει μαγικές γιορτές. Ο Ρομπ, συντηρητικός και μετριοπαθής, έχει αποφασίσει να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του. Τα πράγματα όμως δεν θα πάνε καλά για κανέναν από τους δύο και έτσι αυτοί οι μέχρι πρότινος άγνωστοι θα βρεθούν εγκλωβισμένοι στα Χάιλαντς. Μόνοι και απογοητευμένοι, αναγκάζονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους, προκειμένου να επιστρέψουν εγκαίρως στα σπίτια τους, όμως το πνεύμα των Χριστουγέννων έχει άλλα σχέδια για αυτούς.

Παραδοσιακά, οι ημέρες προσφέρονται για ρομαντικές ιστορίες, που όσο κι αν επαναλαμβάνουν κλισέ και δραματουργικά μοτίβα, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των γιορτών. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην ταινία του Ράιαν Χέντρικ, που σύμφωνα με τη «συνταγή», παίρνει ένα φαινομενικά αντίθετο ζευγάρι για να το ενώσει με έναν απολύτως κοινότοπο τρόπο. Κι ενώ όλοι είμαστε πρόθυμοι να δεχτούμε με χαμόγελο κάθε στερεότυπο, οι χαριτωμένοι, κατά τα άλλα, πρωταγωνιστές, δεν διαθέτουν ούτε τη λάμψη ούτε τη χημεία, που απαιτούν αυτές οι χιλιοειπωμένες ιστορίες.

Dissolved

Σκηνοθεσία: Θοδωρής Βουρνάς

Παίζουν: Ευθύμης Γεωργόπουλος, Μαρία Θωμά, Χρήστος Καπενής, Γιάννης Βασιλώττος, Νίκος Μέλλος, Θαλασσινή Βοσταντζόγλου, Αλέξιος Κοτσώρης, Λία Τσάνα, Στεφανή Καπετανίδη, Σταυρος Μαρκάλας, Ειρήνη Αϊβαλιώτου, Ρήγας Σκεπετάρης.

Περίληψη: Οι διαδρομές τριών ζευγαριών σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες, που τους ενώνει ένας συνδετικός κρίκος στο πρόσωπο ενός παράξενου άντρα.

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Θοδωρή Βουρνά, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο World of Film: International Festival Glasgow τον Οκτώβριο του 2021 και κέρδισε το βραβείο Best Film – First Feature Competition.



Τρία διαφορετικά ζευγάρια, που μας συστήνονται μέσα από τρεις μεγάλης διάρκειας ερωτικές σκηνές, μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες- 1990, 2010, 2020-ενώ ένας μυστηριώδης άνδρας αποτελεί τον κρίκο, που τα συνδέει.



Ο Βουρνάς, σκηνοθέτης με εμπειρία στο θέατρο αλλά και στις μικρού μήκους, με τη συνδρομή του Αλέξιου Κοτσώρη στο σενάριο, καταγράφει με ρεαλισμό τη διαδρομή τριών παθιασμένων κι αντισυμβατικών σχέσεων από το πάθος στη διάλυση, προβάλλοντας παράλληλα θέματα που έχουν απασχολήσει τη χώρα μέσα στη διάρκεια αυτών των χρόνων, όπως η θέση της γυναίκας, ή η αποδοχή της ομοφυλοφιλίας, φτάνοντας μέχρι και τον κορωνοϊό.

Τραγούδα 2 (Sing 2)

Τραγούδα 2 (Sing 2)

Σκηνοθεσία & Σενάριο: Γκαρθ Τζένινγκς

Με τις φωνές των (στα ελληνικά): Θέμη Γεωργαντά και Θοδωρή Μαραντίνη

Περίληψη: Το κοάλα Μπάστερ Μουν και η παρέα του, στην οποία προστίθενται νέα μέλη, σχεδιάζουν μια ακόμα μεγαλειώδη παράσταση στο σημαντικότερο θέατρο του κόσμου. Θα πρέπει πρώτα όμως να έρθουν αντιμέτωποι με τον γκάνγκστερ, που ελέγχει ποιος μπορεί να ανέβει στη σκηνή.

Ένα από τα ωραιότερα animation των τελευταίων χρόνων επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, με τη γνωστή παρέα να ετοιμάζεται για την εκθαμβωτική της παράσταση στη λαμπερή πρωτεύουσα της ψυχαγωγίας.

Όλοι μαζί σαν μια ομάδα, έστω δυσλειτουργική και με μπόλικες παραξενιές, θα βάλουν τα δυνατά τους να βρουν τον δρόμο για το ξακουστό θέατρο, τις τύχες του οποίου ελέγχει ο γκάνγκστερ Τζίμι Κρίσταλ. Στην προσπάθειά τους να κερδίσουν τη σκηνή του θεάτρου, ο Γκάντερ έχει την τρελή ιδέα να πείσει τον μεγάλο αστέρα της παγκόσμιας μουσικής, τον ξακουστό Κλέι, να επιστρέψει στη σκηνή μαζί τους και να τραγουδήσουν το τραγούδι, που θα σώσει τη ζωή τους. Το μόνο εμπόδιο είναι ότι ο Μπάστερ δεν έχει δει τον Κλέι, τον περίφημο καλλιτέχνη που παράτησε τα εγκόσμια ύστερα από την απώλεια της συζύγου του και παραμένει δέκα χρόνια απομονωμένος.

Στην ταινία ακούγονται πολλές επιτυχίες από τον χώρο της rock, της R’n’B και του Latin, από μεγάλα ονόματα όπως η Billie Eilish, ο Drake, ο Weeknd, ο Prince, η Taylor Swift και η Cardi B, αλλά και το νέο τραγούδι των U2. Το τραγούδι των Ιρλανδών σούπερσταρ έχει τον τίτλο «Your Song Saved My Life» και είναι η πρώτη τους επίσημη ηχογράφηση από το 2019. Πρόκειται για μια τρυφερή μπαλάντα στην παράδοση παλιότερων τραγουδιών τους, όπως το «I Still Haven’t Found What I’m Looking For», το «Where The Streets Have No Name» και το «Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of».